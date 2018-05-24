Весь вечер Украина обсуждает статью ВВС о том, что люди Порошенко якобы заплатили 400 000 долларов адвокату Трампа за короткую встречу с американским президентом. В АП отрицают сам факт и требуют опровержения.

“Страна” подготовила полный перевод материала. Текст ВВС в русском переводе - ниже.

Украина заплатила адвокату Трампа за организацию переговоров с Белым домом.

Личный адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов (300 000 фунтов стерлингов) для организации переговоров между президентом Украины и президентом Трампом, утверждают источники ВВС в Киеве, близкие к тем, кто вовлечен в этот процесс.

По словам источников, оплата была организована посредниками, действующими от лица лидера Украины Петра Порошенко, хотя Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

Коэн отрицает эти обвинения.

Встреча в Белом доме состоялась в июне прошлого года. Вскоре после того, как президент Украины вернулся домой, Национальное антикоррупционное бюро его страны прекратило расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта.

Высокопоставленный сотрудник Администрации президента Порошенко рассказал, что произошло до визита в Белый дом.

По его словам, мистера Коэна привезли в Украину, поскольку зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне не смогло бы обеспечить Порошенко большего, нежели короткую встречу с Трампом для совместного фото. Порошенко нужно было что-то, что можно было бы назвать "переговорами".

Версия событий этого высокопоставленного должностного лица выглядит следующим образом: Порошенко решил создать неофициальный канал для коммуникации с Трампом. Эта задача была поручена бывшему советнику, который обратился к лояльному украинскому народному депутату за помощью. Он использовал личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. Это в конце концов помогло наладить контакт с Коэном - адвокатом Трампа и его доверенным лицом. Коэну заплатили 400 тысяч долларов.

Нет оснований предполагать, что Трамп знал об этой выплате.

Другой источник в Киеве сообщил такие же детали, но, по его данным, в целом сумма выплаты составила 600 тыс. долларов.

Подтвердил факт этой выплаты также адвокат в США Майкл Авенатти, который раскрыл подробности финансового состояния мистера Коэна. Авенатти представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниелс в деле против президента Трампа.

Авенатти сообщил, что отчеты о подозрительных действиях, поданные банком Коэна в казначейство США, показали, что он получил деньги от “украинских интересов”.

Как и Коэн, двое украинцев, которых указали как организаторов коммуникации в интересах Порошенко, также отрицают эту историю.

Старший сотрудник службы разведки в Киеве сказал, что Коэну помог Феликс Сатер, осужденный бывший гангстер, который когда-то был деловым партнером Трампа. Адвокат Сатера также отрицает эти обвинения. Офис президента Украины отказался от комментариев.

Как широко сообщалось в июне прошлого года, Порошенко все еще гадал, сколько времени продлится его встреча с Трампом, даже когда он полетел в Вашингтон.

В расписании Белого дома говорилось только о том, что Порошенко «заглянет» в Овальный кабинет в то время, когда Трамп будет проводить рабочее совещание с сотрудниками.

Это было согласовано по официальным каналам. Плата господина Коэна заключалась в том, что он предоставит Порошенко больше, чем просто смущающие несколько минут разговора и короткое рукопожатие, сказал ВВС высокопоставленный чиновник.

Но переговоры продолжались до раннего утра в день визита.

Украинская сторона, по словам чиновника, рассердилась, потому что мистер Коэн взял у них “сотни тысяч” долларов за то, что, как оказалось, он не мог предоставить.

Вплоть до последнего момента украинский лидер не знал, не избежит ли унижения.

"Внутренний круг Порошенко был потрясен тем, насколько грязным было все это соглашение [с Коэном]".

Порошенко отчаянно пытался встретиться с Трампом из-за того, что произошло во время президентской избирательной кампании в США.

В августе 2016 года газета The New York Times опубликовала документ, который, как представлялось, показал, что руководитель предвыборной кампанией Трампа Пол Манафорт получает миллионы долларов от пророссийских интересов в Украине.

Это была страница из так называемой “черной бухгалтерии” Партии регионов, пророссийской партии, которая пользовалась услугами Манафорта, когда он занимался политическими консультациями в Украине. Эта страница, похоже, “утекла” из Национального антикоррупционного бюро Украины, которое вело следствие по Манафорту. Мистеру Манафорту пришлось уйти в отставку.

Несколько источников в Украине сказали, что Порошенко санкционировал утечку, полагая, что Хиллари Клинтон наверняка выиграет президентские выборы.

Если это так, это была катастрофическая ошибка - Украина поддержала проигравшего кандидата на выборах в США. Независимо от того, как произошла утечка, это повредило Трампу, победителю выборов.

Украина состояла (и состоит) в войне с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, и не могла позволить себе стать врагом нового президента США.

Поэтому Порошенко появился, весь излучая облегчение, и отдал дань уважения мистеру Трампу в Овальном кабинете.

Он хвастался, что видел нового американского президента раньше, чем российский лидер Владимир Путин. Он назвал это “значительным визитом”. Он провел торжественную пресс-конференцию перед северным портиком Белого дома.

Через неделю после того, как Порошенко вернулся домой в Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что больше не расследует дело против Манафорта.

В то же время чиновник объяснил, что Манафорт не подписывался в «черной бухгалтерии, подтверждающей получение денег. И вообще, продолжал он, Манафорт был американцем, а закон разрешает НАБУ расследовать дела только против украинцев.

Но Украина не прекратила расследование Манафорта полностью. Дело передали из НАБУ в Генеральную прокуратуру. Там оно и томилось.

На прошлой неделе в Киеве прокурор, ответственный за дело, Сергей Горбатюк, сказал нам: "Никогда не было прямого распоряжения остановить расследование по Манафорту, но исходя из того, как наше расследование продвигалось, ясно, что наши начальники пытаются создать препятствия".

Ни один из наших источников не утверждает, что Трамп использовал встречу в Овальном кабинете, чтобы попросить Порошенко убить расследование против Манафорта. Но если был неформальный канал коммуникации, использовал ли его Майкл Коэн, чтобы рассказать украинцам, что от них ожидалось?

Возможно, ему это и не понадобилось.

Один из источников в Киеве сказал, что Порошенко предоставил Трампу "подарок" - убедившись, что Украина не найдет больше доказательств связи кампании Трампа с Россией.

По словам другого источника, Порошенко знал, что иначе будет “похоже на плевок в лицо Трампа”.

В докладе одного из представителей разведывательного сообщества западных стран говорится, что команда Порошенко считает, что они установили "пакт о ненападении" с Трампом.

Опираясь на высокопоставленные источники информации в Киеве, в отчете излагается такая последовательность событий:

Как только Трамп был избран, говорится в докладе, Украина прекратила "упреждающее" расследование против Манафорта.

Связь с правительством США была передана от Национального антикоррупционного бюро к старшему помощнику в Администрации президента.

В докладе говорится, что Порошенко вернулся из Вашингтона, а в августе или сентябре 2017 года решил полностью прекратить сотрудничество с американскими агентствами, расследующими дело Манафорта. Но он не отдавал приказ имплементировать это решение до ноября 2017 года.

Приказ стал известен правительству США после отмены запланированных визитов старшего помощника Порошенко к Мюллеру (Специальный прокурор Роберт Мюллер - Прим.Ред.) и директору ЦРУ.

В докладе говорится, что "элемент понимания" между Порошенко и Трампом заключался в том, что Украина согласилась импортировать уголь США и подписала контракт на 1 млрд долларов на американские дизельные поезда.

Эти сделки можно понимать только как покупку президентом Порошенко американской поддержки, сообщают в отчетах.

В марте администрация Трампа объявила о символически важной продаже 210 противотанковых ракет Javelin в Украину.

Даже при президенте Обаме США не продавали оружие Украине. Известный в Киеве человек, который уже покинул свою прежнюю работу в правительстве, сказал нам, что ему не нравится, что случилось с расследованием Манафорта, однако Украина боролась за выживание.

"Я хочу верховенства закона, - сказал он, - но я патриот".

Он заявил, что поддерживал связь со своими бывшими подчиненными и слышал много подробностей о “неформальном канале Коэна”.

Он сказал, что если украинцы поверят, что по делу Манафорта была совершена коррупционная сделка, “это может разрушить поддержку Америки”.

Внутренняя разведывательная служба Украины, СБУ, сделала свой секретный доклад по Манафорту. Она обнаружила, что была не одна “черная амбарная книга”, а три, и что господин Манафорт получил на миллионы долларов больше от Украины, чем было обнародовано публично (Манафорт отрицает любые нарушения со своей стороны).

Эту информацию нам предоставил очень высокопоставленный украинский полицейский, который видел отчет. По его словам, этот отчет не был передан американцам.