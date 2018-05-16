В первых числах мая, в Умани, психически больной ворвался в гостиницу и убил женщину - администратора. Потом выскочил на улицу и нанес тяжелые травмы кирпичом еще пяти прохожим. Очевидцы кровавой расправы вызвали патруль. Но он не приехал. Поэтому местные жители были вынуждены самостоятельно задерживать "маньяка".

Позже, две жертвы преступника скончались в больнице, а полиция отрапортовала: "Благодаря неравнодушным гражданам нападавший был задержан на месте. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины".

Еще один громкий инцидент произошел в Тернополе. Утром 30 апреля актер местного драматического театра Игорь Скачко вместе с супругой возвращались с пробежки в районе "Дружба" и увидели на земле около церкви окровавленного мужчину. Пара тут же вызвала полицию и карету скорой помощи, напоила несчастного водой. Прошло полчаса, но полиция и медики так и не появились. За это время, мужчина пришел в себя, с трудом поднялся на ноги и назвал актеру свой адрес. Супруги отвели пострадавшего домой.

"Полиция у нас так долго едет, что ее помощь может уже никому не понадобиться", - разочаровано заявил местным журналистам после случившегося Игорь Скачко.

В ответ полицейские сообщили, что задержались не по своей вине. Мол, вызов от Игоря Скачко получила не патрульная служба, а полиция охраны. Вот, и вышла заминка.

"Наши экипажи реагируют на все вызовы, - утверждает пресс-секретарь Патрульной полиции Яна Кутовая. - Время прибытия зависит от города, обстановки на дорогах и инфраструктуры. Но, обычно мы приезжаем быстро".

Между тем, случаев игнорирования полицейскими вызовов от граждан становится с каждым днем больше. Причем, по всей стране. "Страна" решила выяснить, что происходит.

Всему виной кадровый голод

"Одной из причин того, что полиция не приезжает на вызовы или появляется с опозданием, является "кадровый голод", - говорит "Стране" эксперт Ассоциации украинского мониторинга соблюдения прав человека в правоохранительных органах, координатор мониторинговой компании "Полиция под контролем" Сергей Перникоза. - Полицейские и сами не скрывают, что количество вызовов значительно превышает число патрулей".

По данным МВД, по состоянию на 1 января 2018 года, некомплект в Нацполиции составляет 15,9 тысяч человек. А по словам Перникозы только в столичной Патрульной полиции не хватает 400 человек.

"Изначально Патрульная полиция была укомплектована практически полностью, - продолжает Сергей Перникоза. - Но в какой-то момент начался отток кадров и встал вопрос о том, что надо набирать новых людей. Тут-то и возникла заминка. До Майдана желающий поступить на службу просто писал заявление и его брали в штат. А теперь, согласно закону про Нацполицию, решение о наборе новых полицейских должна принимать специальная комиссия, в которую входят сами полицейские и общественные деятели. Но МВД работу по созданию этих комиссий успешно провалило: нормативные документы во время не разработало, специалистов не подобрало. В результате, люди уходили, а на их место никого взять было нельзя.

Потом комиссии заработали. Но тут возникли проблемы с заработной платой. Она у патрульных осталась на минимальном уровне: от 4 до 4,5 тысяч гривен. Остальное - надбавки и премиальные. Причем решение о том давать их или нет, принимает начальство. В результате, патрульный полицейский оказывается в полной зависимости от своего шефа. Даже возразить ему не может. Кому это понравится? Правозащитные организации все время настаивают: сумму, которую патрульные получают со всеми надбавками (она, составляет от 11 до 12 тысяч гривен), нужно закладывать как основную зарплату. А премии давать отдельно. Ведь у стража порядка должен быть стабильный доход, иначе он просто не будет нормально работать. Но, насколько я понимаю руководство полиции в этом не заинтересовано. И никаких шагов, в этом направлении делать не будет".

Впрочем, отток людей из Патрульной полиции произошел не только из-за финансовых проблем.

"Мы были идеалистами, когда шли работать в это ведомство, - говорит бывший патрульный, 25-летний Александр С. - Думали, что будем предоставлять услуги людям, и нас за это будут уважать. А на практике столкнулись с пьяницами, дебоширами и преступниками, которых мы даже не имели права призвать к ответу, а отвозили в райотделы, где корумпированные следователи их тут же отпускали. Для меня и моих коллег, эта наша беспомощность была страшнее нищенской зарплаты. Я по образованию юрист и сейчас работаю в адвокатской конторе. Здесь я хотя бы понимаю, что занимаюсь делом, а не профанацией. Напомню, что в момент создания Патрульной службы примером, являлась реформа правоохранительных органов в Грузии. Но там обновили всю систему: следственные органы, прокуратуру, суды. А у нас только Патрульную полицию создали. По сути, мы стали рекламой реформ, которые на самом деле не были проведены".

"Я ушел из Патрульной полиции, после того как мы задержали группу националистов за бесчинства на улице, - уточняет еще один экс-патрульный 24-х летний Иван К. - Их отпустили домой еще до суда. Зачем тогда мы их задерживали? Пусть бы дальше хулиганили. Нельзя работать в полиции в стране "избирательного права". Теряешь уважение к себе".

Источники "Страны" в МВД говорят, что на сегодняшний день все люди с образованием из полиции ушли. А на их место берут без разбора всех кто "приплывает".

"Нет физподготовки - берем! Пишет с грамматическими ошибками - тоже берем, - описывает процедуру "отбора" собеседник "Страны" из столичной полиции. - Не удивительно, что часто эти новые кадры просто позорят Патрульную полицию. Они ведь быстро чувствуют "силу жезла" и свою безнаказанность. Уже берут взятки у водителей-нарушителей правил дорожного движения и не реагируют на вызовы. "Тусуются" на заправках, около кафе и магазинов. А зачем напрягаться?".

Финансовые трудности

Еще один ответ на вопрос о том, почему Патрульная полиция не приезжает на вызовы кроется в нехватке средств. В прошлом году глава Национальной полиции Сергей Князев попросил увеличить финансирование его ведомства на 4 млрд. грн.

"Имеющихся денег может не хватить до конца года, - сказал он на коллегии МВД в присутствии министра Арсена Авакова и премьер-министра Владимира Гройсмана. - Еще пару месяцев, и у нас не останется бензина и патронов!".

После этого резонансного заявления, финансирование Нацполиции увеличили. Но в 2018 году Нацполиция снова столкнулась с дефицитом. По словам источников "Страны" в полицейском ведомстве, сейчас им не хватает денег даже на ремонт автомобилей и топливо.

"Когда формировалась Патрульная полиция, для нас закупили новенькие Toyota, - говорят столичные патрульные. - А вот деньги для проведения своевременного ТО заложить забыли. Кроме того, машины часто попадали в аварии. Подвижной состав нужно было ремонтировать, но средств не было. В результате значительная доля нашего автопарка просто вышла из строя".

"А нам бензина дают вполовину меньше, чем надо, - жалуются "Стране" патрульные из Харькова. - Скоро будем, как старые гаишники, "чморить" директоров заправок, чтобы нам бесплатно заполняли баки".

Официально в Нацполиции от прямых ответов на вопросы уходят.

"Машины, конечно, в аварию попадают, - говорят в пресс-службе Патрульной полиции. - В прошлом году полицейские разбили 150 машин, а на восстановление патрульных Toyota Prius было потрачено 13,4 млн грн. Не подлежат восстановлению два автомобиля. Но это не повод говорить, что мы не приезжаем на вызовы. Просто у нас есть приоритеты. В первую очередь экипажи едут туда, где есть угроза жизни людей. Поэтому, сначала мы отрабатываем тяжкие преступления (разбои, грабежи, изнасилования, кражи). И только потом незначительные ДТП или ссору между соседями".

В тоже время, в частных беседах правоохранители признаются: ситуация с реагированием полиции на факты преступлений становится все более катастрофической. Причем это касается не только патрульных, но и других подразделений (того же уголовного розыска, например).

"Старую систему развалили, новую не создали. Поэтому возник хаос, наплевательское отношение к своей работе и всеобщий развал. Это, если коротко, диагноз", - сказал "Стране" один из высокопоставленных сотрудников столичной полиции.

"Не забывайте, что из-за ухудшения экономической и политической обстановки в стране и резкого падения уровня жизни населения, в последние годы уровень преступности в Украине вырос в разы, - говорит специализирующийся на уголовном праве адвокат Олег Веремеенко. - В такой ситуации, люди просто не смогут не заметить бездействие полиции. И все чаще приходят к выводу, что рассчитывать на нее нельзя".