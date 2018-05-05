26 мая в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. Футбольным болельщикам со всего мира этот день придется немало потратиться - нет, не на билеты на матч. А на проживание в столице.

Предприимчивые владельцы квартир и отелей поднимают цены на проживание в десятки раз, пользуясь небывалым спросом на даты финала ЛЧ. Примечательно, что у многих арендодателей, которые выставляют объявления о сдаче квартир посуточно, нет отзывов и истории: можно предположить, что они решились впервые подзаработать на аренде именно в те самые “золотые” даты.

“Страна” посмотрела цены на жилье в Киеве 26 мая, и сравнила их с другими датами для тех же вариантов проживания.

Отели. "А что вы хотели? Футбол"

- Как почему цены такие высокие? Это ж финал Лиги чемпионов, а что вы хотели? Сейчас так везде.

Такой репликой в одном из киевских отелей “Стране” ответили на вопрос о причинах космических расценок на 25-27 мая.

Куда бы мы ни обращались, везде ответ на вопрос “почему так дорого?” дают одним словом: “Футбол”.

Самой дорогой гостиницей, которую нам удалось найти, стала Kiev Lypki Luxury Apartments. Провести здесь одну ночь стоит 300 тысяч гривен. Этот роскошный номер в любой другой день обойдется лишь в 6 тысяч гривен.

Самый дешевый вариант - Отель Голосеевский: 75 тысяч гривен. Расположен возле станции метро "Выставочный центр", завтрак и все удобства включены. Правда, как оказалось после звонка в отель, свободных номеров уже нет.

- Неужели уже все разобрали, по такой-то цене?

- Вы не поверите, уже даже полные суммы за проживание проплатили на эти даты, - сказал “Стране” администратор отеля.

Очень часто по заоблачной цене сдают даже не полноценные отели - а квартиры, обустроенные под отель.

Один из таких вариантом - гостевой дом Khreschatyk Guest House. Цены здесь - от 187 до 285 тысяч грн, то есть от 6 до 9 тысяч евро. За ночь.

Для сравнения, любой номер в этом же отеле в другие, обычные дни можно снять по цене от 1400 до 2700 грн.

Несмотря на стоимость, номера пользуются спросом. Например, в этом отеле - уже остался всего один свободный номер.

Может быть, цена связана с расположением отеля? Бессарабка, центр города, до “Олимпийского” даже пешком - рукой подать. Посмотрим на цены в более отдаленных районах Киева.

В ”Отеле Нивки” двухместный номер эконом-класса с двумя отдельными кроватями и общей ванной комнатой обычно стоит 720 грн в сутки. В период финала Лиги чемпионов – уже 98 тысяч гривен. А на двухместный номер Делюкс с одной кроватью цены подняли с 850 грн до 310 тысяч гривен за ночь.

И несмотря на это, в отеле уже остался всего один свободный номер на даты ЛЧ.

Но - это отели. Сеть кишит объявлениями о сдаче в аренду посуточно целых квартир.

Квартиры на финал Лиги Чемпионов

Вот, к примеру, двухкомнатная квартира на Крещатике.

Обычно эту квартиру сдают за 1287 грн в сутки, но только не 26 мая. В этот день цена составит 180 тысяч гривен. За эти деньги в любое другое время можно было бы снимать эту же квартиру по обычной суточной цене на протяжении 4,6 месяцев. При этом в квартире, кстати, нет кондиционера.

Вот - другое предложение, тесная “однушка” на Кловской. Судя по фото, это явно не апартаменты специально для сдачи. Обычная жилая квартира, постоянные жильцы которой просто решили подзаработать. 26 мая ее вам сдадут за 131 371 грн. Раньше этой даты квартира не сдается.

Еще одна подобная квартира - на Демеевской, появилась на сервисах объявлений только перед финалом Лиги чемпионов. Цена - больше 105 тысяч грн. Отзывов на нее нет, единственные свободные даты – неделя с 24 по 31 мая. А в описании желающим снять квартиру подробно рассказывают, как добраться до "Олимпийского".

Дом

Если компания футбольных туристов большая, заботливые арендодатели предлагают снять целый дом. Одно из предложений - двухэтажная постройка в 10 минутах езды от метро "Академгородок". Четыре спальни, максимум 10 гостей. За сутки проживания - 262 744 грн.

Правда, если постараться, можно найти и более бюджетные предложения.

Киевский вокзал и хостелы

Так, к примеру, в “Укрзализниці” заявили, что готовы предоставить футбольным фанатам… комнаты отдыха на Центральном вокзале в Киеве. Цены - 230-750 грн (от 8 до 25 евро) за место.

Интересно, что в одном из киевских хостелов “Эдем” возле метро Лукьяновская вообще до звонка “Страны”, похоже, не знали об ажиотаже вокруг финала Лиги чемпионов. На вопрос - сколько будет стоить проживание в хостеле 26 мая, ответили - 100 гривен в стандартной комнате, как и в любой другой день. Условия - как в любом другом хостеле: душевая кабина, умывальник, туалет на этаже, и вдобавок даже индивидуальный сейф.

- Странно, это же финал ЛЧ. Точно цена такая же? - Уточнила “Страна”.

- Да? Да я как-то и не в курсе, что финал. Надо будет уточнить, - безразличным тоном ответил мужчина на том конце провода. - А что, везде в пять раз дороже из-за этого?

- Даже в десять. Я правильно понимаю, что если сегодня бронировать на 26 мая, койка будет стоить 100 гривен?

- Да, совершенно верно - подтвердили в хостеле.

Кто ищет, тот всегда найдет.

"Сдал квартиру - купил квартиру"

В соцсетях в последние дни уже шутят: можно сдать свою квартиру в Киеве на финал Лиги чемпионов, и на выручку купить еще одну квартиру.

Так, книгоиздатель Игорь Степурин пишет: “Сдам в Киеве квартиру с 25-27 мая. Недорого. И продам билет на финал ЛЧ. И куплю себе квартиру в Испании”.

Но на самом деле, многие понимают, что повышенный спрос и ограниченное предложение, по законам экономики, вполне позволяет арендодателям выставлять такие цены на жилье, какие они хотят. И ведь даже по такой космической цене - жилье все равно арендуют.

“ФБ общественность, почему вас возмущает что товар которого не хватает стоит дорого? Ну нет гостиничного фонда в Киеве, ну нет! Вас ведь не возмущает цена на икру или на Шанель, или на бриллианты?”, - пишет, к примеру, создатель и владелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин.