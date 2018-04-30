Года назад в материале "Дело 2 мая" - преступление без наказания. Как ведется расследование одесской трагедии" мы рассказали о ходе следствия по установлению виновных в трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда, из-за уличных столкновений между "евромайдановцами" и их противниками и пожара в Доме профсоюзов, погибли 48 человек и сотни людей были ранены.

Основные факты и версии причин трагедии 2 мая 2014 года "Страна" собрала в материале Юрия Ткачева "Трагедия 2 мая в Одессе. Реконструкция". Напомним, что тогда столкновения произошли сначала в центре города на улице Греческой во время проведения радикально-настроенными активистами - болельщиками клубов "Черноморец" и "Металлист" марша "За единую Украину", в ходе которых применялось огнестрельное оружие. Там погибли и были смертельно ранены шесть человек.

Затем столкновения переместились к Дому профсоюзов в район железнодорожного вокзала на Куликовом поле, где размещался палаточный лагерь "антимайдановцев". Там были подожжены и палаточный лагерь, и Дом профсоюзов. В результате пожара в Доме профсоюзов погибли еще 42 человека.

Куда смотрело следствие

Первоначально уголовное производство было сразу открыто одесской милицией. Через три дня его передали в Киев следственному управлению МВД. Там выделили в отдельное производство обвинение против 20 "куликовцев", которых обвинили в массовых беспорядках на улице Греческой. Затем из "общего" уголовного производства еще не раз выделяли в отдельное производство материалы по отдельным эпизодам и людям.

С мая 2014 до января 2016 года расследование по массовым беспорядкам проводилось в Главном следственном управлении МВД Украины, затем было передано в Одессу. Действия одесских спасателей ГосЧС были в ведении полиции Киева, а правоохранителей - Генеральной прокуратуры.

В целом расследование одесской трагедии двигалось в трех направлениях: беспорядки в центре города, халатность одесской милиции и небрежность Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Ключевые вопросы о виновных в поджоге Дома профсоюзов и гибели в нем людей отошли на второй план.

Но, похоже, вообще вне зоны внимания правоохранителей остались свидетельства о причастности к одесской трагедии высших должностных лиц государства. Как рассказывала "Страна", в показанном по израильскому телевидению документальном фильме "Площадь разбитых надежд" авторы проводят линию, что виновным в трагедии 2 мая является нынешний спикер рады Андрей Парубий. Хотя сам спикер всегда отрицал свою причастность, называя это провокацией.

Наиболее высокопоставленные должностные лица, в отношении которых следствие выдвинуло обвинение - это бывший глава УВД области Петр Луцюк и бывший глава областного ГосЧС Владимир Боделан (сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана). Первый обвинялся в умышленном бездействии, неоказании помощи и служебном подлоге. Его зам Дмитрий Фучеджи до сих пор находится в розыске. А чиновников ГосЧС обвиняют в запрете выезжать пожарным командам тушить пожар в Доме профсоюзов.

Зато множество обвинений выдвинуты против рядовых участников столкновений - в основном, "куликовцев". Они по несколько лет отсидели в СИЗО, ожидая приговора. А многим "евромайдановцам", которых обвиняли в тяжких преступлениях, удалось избежать даже ареста.

Следы ведут в Киев?

Как указывалось в отчете специальной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов гибели граждан, который был утвержден еще 2 сентября 2014 года, в одесской трагедии большую роль сыграли высокопоставленные чиновники.

Как сообщила в своем отчете следственная комиссия Рады, из-за одесского губернатора Владимира Немировского сорвался мирный уход "антимайдановцев" с Куликова поля. А заместитель Немировского, экс-начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Болянский, лично приказывал "евромайдановцам" идти разгонять людей на Куликовом поле.

Еще один крупный чиновник, связанный с расследованием одесской трагедии - заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. Это фигурант известного скандала с "рюкзаками Авакова" и приближенное лицо Александра Турчинова.

На следующее утро после трагедии Чеботарь прибыл в Одессу и возглавил оперативный штаб по стабилизации обстановки в городе. Одним из первых его решений было задержание лидеров "куликовцев" Долженкова, Давидченко, Майданника и Кваснюка.

Также Чеботарь 3 мая назначил новым начальником областного управления МВД внутренних дел Дмитрия Фучеджи. В своих пояснениях следственной комиссии парламента Фучеджи сообщал, что инициатором разгона "куликовцев" были губернатор Немировский, по согласованию с Турчиновым и Парубием:

Источник: rada.gov.ua

А сам нынешний спикер парламента, а тогда секретарь СНБО Андрей Парубий упоминается в докладе следственной комиссии Верховной Рады несколько раз. Как оказалось, за три дня до трагедии он проводил в Одессе совещание оперативного штаба местных "силовиков". Но для дачи показаний следственной комиссии Рады он так и не явился.

Дела против местных чиновников ни к чему не привели

"Под раздачу" следствия по "делу 2 мая" попали только чиновники областного масштаба. Например, экс-глава одесской милиции Петр Луцюк, которого обвинили по трем статьям Уголовного кодекса - ст.135 "Оставление в опасности", ст.364 "Злоупотребление властью или служебным положением" и ст.366 "Служебный подлог".

Луцюку ставится в вину то, что он ненадлежащим образом выполнял должностные обязанности в ходе событий 2 мая 2014 года в Одессе и не обеспечил охрану общественного порядка. Областное СБУ еще 30 апреля 2014 года предупреждало областное управление МВД о проведении радикальными болельщиками перед матчем между клубами "Черноморец" и "Металлист" 2 мая в центре города марша "За единую Украину". Однако милиция в своем плане обеспечения охраны общественного порядка во время футбольного матча не предусмотрела проведения этого марша.

Все силы и средства ГУ МВД Украины в Одесской области были сосредоточены в районе стадиона ФК "Черноморец", и надлежащей мобильности для маневрирования предусмотрено не было. Практические занятия с личным составом, который привлекался для охраны общественного порядка, не проводились. Надлежащее оперативное перекрытие радикально настроенной среды не осуществлялось. Об этом говорится в уже упомянутом отчете следственной комиссии Верховной Рады:

Источник: rada.gov.ua

Дело экс-главы ГУ МВД в Одесской области Петра Луцюка уже два года слушается в Приморском районном суде Одессы. Но до приговора дело так и не дошло: в деле менялись судья, прокурор, заседания все время откладываются. Несмотря на тяжесть обвинений, Петр Луцюк все это время находился под домашним арестом.

Заместитель Петра Луцюка Дмитрий Фучеджи, который занимал пост главы начальника милиции общественной безопасности, скрывается за границей. Из-за этого расследование по нему приостановлено.

А глава ГосЧС области Владимир Боделан, согласно отчету следственной комиссии Верховной Рады, 2 мая вообще запретил направлять пожарные расчеты для тушения пожара в Доме профсоюзов. Поводом для этого стало то, что этом активисты - "евромайдановцы" еще во время столкновений в центре Одессы захватили одну из пожарных машин, и поливали своих оппонентов водой из брандспойтов. Первый автомобиль прибыл для тушения пожара в Доме профсоюзов только после восьми вечера, почти через 40 минут после начала пожара в Доме профсоюзов, когда там уже массово погибли люди.

В марте 2016 МВД объявило Владимира Боделана в розыск. Статья, по которой его обвиняют – "оставление в опасности". На пресс-конференции 28 апреля 2017 года одесские правоохранители назвали основной причиной трагедии бездеятельность работников ГосЧС. Вопрос о том, что стало причиной пожара, правоохранители тогда обошли стороной.

Заместитель Боделана Руслан Великий 26 июля 2017 года по тем же обвинениям был взят под стражу, однако уже 8 августа Печерский суд Киева его освободил из-под ареста.

В общем, в "деле 2 мая" правоохранительной системе оказались не по зубам даже не самые высокопоставленные одесские областные чиновники. Поэтому говорить о возможных обвинениях высоких чинов из Киева в этом деле говорить, похоже, вообще бессмысленно.

"Евромайдановцы" ни за что не отвечают

Из числа участвовавших в столкновениях "евромайдановцев" самые тяжкие обвинения предъявлены Сергею Ходияку - убийство и нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. По данным одесского издания "Таймер", есть веские основания утверждать, что именно от огня Ходияка получили ранения активист Куликова поля Евгений Лосинский (скончался в больнице), главред издания "Думская.net" Олег Константинов, снимавший происходящее из рядов "куликовцев", а также, по крайней мере, один сотрудник милиции. В центре Одессы в тот день были убиты шестеро человек, четверо из которых – активисты Куликова поля.

Дело Ходияка выделили в отдельное производство, которое с 2015 года рассматривается в судах. Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Ходияк, находясь возле торгового центра "Афина", с целью убийства совершил несколько прицельных выстрелов в направлении группы "пророссийски настроенных активистов", в результате чего причинил одному из них огнестрельное ранение, от которого тот скончался. Также обвиняемый совершил несколько прицельных выстрелов в сотрудников милиции, которые выполняли свой служебный долг, в результате чего причинил работнику правоохранительных органов тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый по делу Ходияк находится на свободе: киевский Печерский райсуд сначала освободил его под домашний арест, а потом мера пресечения закончилась, и прокуроры почему-то не стали ее продлевать.

А одесские суды сделали все возможное, чтобы не рассматривать дело Ходияка. Сначала все судьи уголовной коллегии Приморского райсуда написали самоотвод, затем глава Малиновского суда тоже отказался принимать дело, потом самоотвод заявили судьи Суворовского райсуда. В феврале 2016 года дело передали уже в Киевский райсуд Одессы, откуда дело несколько раз пытались вернуть обратно в прокуратуру. В результате дело окончательно "заглохло".

Еще один "евромайдановец", которого правоохранители безуспешно пытались привлечь к ответственности - Всеволод Гончаревский. Он был опознан на видео, где добивал людей, выпрыгивающих из горящего Дома профсоюзов.

Гончаревский был арестован 19 августа 2014 года. Однако всего через 10 дней, после давления активистов-"евромайдановцев", апелляционный суд освободил Гончаревского из-под стражи. После этого в конце 2014 года он поступил на военную службу, а уголовное производство в отношении него было вообще прекращено.

Печерский райсуд Киева освободил из-под ареста еще несколько "евромайдановцев". Например, известного "сотника Мыколу", который во время уличных боев на Греческой площади докладывал некоему высокопоставленному деятелю в Киеве о ситуации в Одессе, а затем вел огонь по окнам горящего Дома профсоюзов. Всего через три дня после задержания он был отпущен Печерским судом из-под ареста. Спустя несколько месяцев он скончался в больнице от заболевания легких.

А радикально настроенные футбольные болельщики, которые перед началом матча "Черноморец" - "Металлист" 2 мая проводили марш "За единую Украину", в ходе которого начались уличные столкновения и перестрелки, похоже, вообще остались вне внимания следствия.

В уже упомянутом отчете следственной комиссии Верховной Рады говорится, что согласно купленным билетам из Харькова в Одессу тогда приехали почти полтысячи "ультрас", для которых заказали два спецпоезда. Обратно из Одессы в Харьков поезд тогда отправился в 22. 45, то есть после окончания трагических событий в Доме профсоюзов:

Источник: rada.gov.ua

Отсидевшие 3,5 года "куликовцы" оправданы судом

Но самым знаменательным событием за прошедший год в "деле 2 мая" стал оправдательный приговор 19 "куликовцам", который вынес Ильичевский районный суд Одесской области 18 сентября 2017 года. В материале Юрия Ткачева "Почему суд оправдал всех обвиняемых по делу 2 мая. Реконструкция провала" "Страна" уже рассказывала об этом "громком" приговоре.

Тогда суд просто "размазал по стенке" все проведенные следственные действия. В тексте приговора имеются совершенно уничтожающие формулировки в адрес правоохранителей. Например "лирику" о вине в одесской трагедии предыдущего руководства страны суд отмел следующим образом:

"Суд считает, что обвинение в этой части является неконкретным и голословным: в нем не указаны лица, причастные к этому, не указанные формы, методы и обстоятельства инициирования и организации инкриминируемых подсудимым действий и тому подобное.

Стороной обвинения не представлено ни одного доказательства в подтверждение этого обвинения.

Более того, по мнению суда, в ходе судебного разбирательства сторона обвинения вообще не пыталась доказывать это обвинение":

Источник: reyestr.court.gov.ua

Относительно досудебного расследования суд констатировал, что оно было проведено некачественно. Собранные во время досудебного расследования доказательств были признаны недопустимыми.

Суд обратил внимание, что согласно выдвинутого подсудимым обвинениям, в событиях 2 мая 2014 принимали участие болельщики футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист". Однако ни один из этих болельщиков на досудебном следствии не допрашивался. А в ходе судебного разбирательства прокуроры не заявляли ходатайств о допросе этих лиц.

Также не допрашивались представители организаций с другой стороны конфликта "Народная дружина Одессы", "Одесское православное казачество", "Гражданский альянс" и т.д. Ходатайств об их допросе обвинение также не заявляло.

Также без внимания следствия остались многочисленные сотрудники милиции, которые находились на улицах Одессы во время событий 2 мая. По делу был допрошен только один работник милиции в качестве свидетеля. И это при том, что значительное количество из них получили телесные повреждения и, вероятно, должны были быть признаны потерпевшей стороной.

Прокуроры не заявили в качестве свидетелей ни одно должностное органов местного самоуправления и правоохранительных и силовых структур Одессы и Одесской области относительно обстоятельств рассматриваемых событий.

Стороной обвинения не выяснены обстоятельства получения потерпевшими телесных повреждений и не установлены обстоятельства смерти некоторых из них: место, время и орудие преступления и т.д. (согласно материалам указанных выше судебно-медицинских экспертиз, не исключается, что смерть некоторых пострадавших произошла на Куликовом поле, а не на Греческой площади). Не проведены криминалистические экспертизы для установления этих обстоятельствах, не допрошен ни один свидетель.

Без внимания следственных органов остались результаты парламентского расследования, проведенного временной следственной комиссией Верховной Рады.

Судьи также упрекнули следствие в безосновательном содержании подсудимых под стражей на протяжении трёх с половиной лет. По мнению суда, это могло говорить о намерении следствия сломать волю подозреваемых.

И снова за решетку

В общем, правоохранители "слепили" дело из совершенно незаконных доказательств. И суд, и общественность прекрасно об этом знали. В итоге, у суда не осталось другого выбора, кроме оправдательного приговора.

Но сразу после его оглашения представители прокуратуры в сопровождении СБУ вручили двоим подсудимым подозрение в совершении нового преступления по гораздо более тяжкой статье 110 Уголовного кодекса "Сепаратизм".

Двое ключевых обвиняемых по предыдущему делу, Долженков и Мефёдов, в итоге опять попали в СИЗО. А оправдательный приговор Ильичевского суда еще не вступил в силу, потому что прокуратура подала на него апелляцию.

С апелляцией тоже не все гладко: одесский суд отказался ее рассматривать. В итоге Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам передал ее в Апелляционный суд Николаевской области.

Как сообщала "Страна", 23 апреля 2018 года Николаевский апелляционный областной суд не смог начать рассмотрение апелляции по "делу 2 мая", поскольку все обвиняемые не смогли явиться в суд. В судебное заседание явились лишь обвиняемые Грищук и Емельянов, Долженкова и Мефедова доставил конвой.

Новое рассмотрение апелляции назначено на 11 июня 2018 года, обвиняемых будут допрашивать в режиме видеоконференции.

Пожар в Доме профсоюзов повесили на "куликовцев"

В январе 2018 года прокуратура все-таки передала в Киевский райсуд Одессы дело о пожаре в Доме профсоюзов. Досудебное следствие по данному делу было завершено ещё в июне 2017 года. Но по нему тоже включился судейский "пинг-понг": сначала дело дали в Приморский суд но там все судьи брали самоотвод.

Обвиняемым по делу проходит всего один человек: активист Куликова поля Юрий Трофимов. Прокуроры обвинили его в том, что он призвал "куликовцев" занять здание Дома профсоюзов. Именно это, по мнению правоохранителей, стало причиной одесской трагедии.

Трофимова судят заочно: ещё в 2014 году его обменяли на украинских военнопленных. Поэтому о какой-либо качественной защите по этому делу говорить не приходится.

Подозреваемым по делу также проходил погибший 2 мая депутат Одесского облсовета Маркин. Однако производство в его отношении было закрыто по причине смерти. О том, что на него могут "повесить" обвинение в поджоге Дома профсоюзов, "Страна" предупреждала еще год назад.

Виновных не найдут?

Как видим, дело о пожаре в Доме профсоюзов, унесшем 42 жизни, "спускают на тормозах". Не исключено, что конкретных виновных в одесской трагедии не удастся установить вообще. Множество улик по делу было уничтожено. Глава МВД области Дмитрий Головин в январе 2017 года тоже заявил, что многие улики были утрачены в 2014 году.

А участники независимой группы по расследованию событий 2 мая сообщали, что в ночь на 3 мая была проведена зачистка улиц в центре города и Куликова поля, чему есть множество независимых свидетелей. Тогда многие улики, в том числе гильзы, были уничтожены.

Член Группы 2 мая Леонид Штекель заявил, что расследование было проведено так, чтобы его никогда нельзя было использовать в суде.

Через день после трагедии, 4 мая 2014 года, Дом профсоюзов был открыт для свободного доступа. Затем в здании начался ремонт, который закончился летом 2017 года.

В результате такого "заметания следов" были уничтожены улики, которые могли бы указать на виновников одесской трагедии. Поэтому говорить о справедливом наказании пока не приходится. Остается ждать, пока заговорят живые свидетели этой трагедии.