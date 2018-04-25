В 46-м отдельном батальоне ВСУ "Донбасс-Украина" разгорается скандал вокруг неуставных отношений. В подразделении, как заявляют его бойцы, обычным делом стали избиения и издевательства со стороны командиров. Сами командиры это отрицают.

В ситуации разбиралась "Страна".

Переформат не пошел на благо

Напомним, что 46-й батальон ВСУ "Донбасс - Украина" унаследовал название от добровольческого батальона "Донбасс" после его расформирования. Вместе с названием и символом - перевернутым кречетом в виде трезубца - в 2015 году в подразделение из Национальной гвардии, куда первоначально входил "Донбасс", перешла значительная часть личного состава "первой волны".

Перед расформированием подразделения, батальон сотрясали непрерывные скандалы - начиная от сбора части в Петровцах зимой 2015 года, когда солдаты и офицеры выразили недоверие организатору батальона Семену Семенченко, до затянувшейся почти на четыре года судебной эпопеи вокруг незаконного присвоения нардепом воинских званий.

Командиром нового подразделения с чуть видоизмененным названием стал экс-начальник штаба "Донбасса" - подполковник Вячеслав Власенко с позывным "Филин". Начиная с 2015 года, батальон воевал на различных участках фронта на Донбассе. Былая слава - в 2014 году "Донбасс" был своеобразным символом добровольческого движения в Украине, принесла дополнительные бонусы части - в 2015 и 2016 годах в его состав влились новые добровольцы. Однако многие из них вместо желанного боевого братства, столкнулись, как они заявляют, с неуставными отношениями - побоями и издевательствами.

Рытье окопов за царапину на командирском Nissan X-trail

Одними из первых о своеобразных отношениях в батальоне рассказали солдат Сергей Копаненко и старший лейтенант Олег Васильчук. Как утверждают бывшие бойцы батальона "Донбасс-Украина", их избивали с ведома самого командира - Вячеслава Власенко.

Солдат Сергей Копаненко говорит "Стране", что его невзгоды в подразделении начались через месяц после того, как он пришел туда служить.

"В конце 2016 года я заболел. Попал в госпиталь. После выписке врачи назначили реабилитацию. В части я подошел к комбату, попросил отпустить домой на неделю. Но вместо этого комбат "предписал" мне другой метод реабилитации - послал в караул. Наряды следовали один за другим, вместе со мной в них ходил еще один мой сослуживец, тоже больной. Но настоящие проблемы начались после того, как однажды, уже в феврале 2017 года, я на блок-посту, неосторожно открыл шлагбаум и задел джип комбата.

Царапина на командирском Nissan X-trail была совсем небольшой, сантиметров пять. Комбат был вне себя от гнева, осыпал меня матерной бранью. Ругань затянулась надолго, в конце-концов, я не выдержал и сказал Власенко, что мы находимся на службе и попросил его действовать по Уставу. "Действия по Уставу" вылились в то, что поначалу Власенко объявил мне выговор. Потом меня арестовали, но мне удалось перезвонить и сообщить в Военную службу правопорядка о незаконном аресте. Но из ВСП за мной не приехали. Вместо этого меня отвезли в штаб - командиры уже знали о моем звонке в военную службу правопорядка. После этого меня перевели в минометную батарею при батальоне с напутствием комбата "Оттуда ты живым не вернешься!".

В батарее меня вывезли на передний край без оружия и бронежилета, приказали копать окопы. По команде комбата у меня отобрали телефон. Вскоре я снова попал в госпиталь - сильно болела шея. После возвращения из госпиталя, я был избит заместителем комбата младшим лейтенантом с позывным "Гайдук" (фамилия офицера Стребиж. Он уже повышен в звании до лейтенанта - Прим.Ред.). Произошло это в помещении части, личному составу поступила команда чистить оружие. Но так как у меня оружия не было - у меня его отобрали еще до ареста, я сидел и говорил по телефону. "Гайдук", видимо, был уверен, что у меня телефона нет. Увидев, он подскочил ко мне, несколько раз ударил кулаком в лицо, разбил мобильный о пол", - вспоминает боец батальона.

Сергей Копаненко также жалуется на то, что после этого случая он снова попал в госпиталь, уже с травмами головы: "Меня долго лечили, были повреждены кости черепа. Затем командование батальона оставило меня без выплат довольствия и без документов".

Спишь? Тогда пистолетом по голове

Похожая история в батальоне произошла со старшим лейтенантом, начальником автослужбы Олегом Васильчуком. По словам офицера, его также избил лейтенант "Гайдук", ударив его рукояткой пистолета тогда, когда он спал.

"1 ноября 2016 года лег спать. Очнулся весь в крови, пробита кость в черепе, сломан нос. За что меня избил "Гайдук", непонятно, так как конфликтов никаких с сослуживцами не было. Более того, "Гайдук" - не мой начальник, у меня был другой непосредственный командир. То есть с ним никак по службе не пересекался. После избиения попал в госпиталь. Но командование части документы отказалось высылать, более того, они заявили, что я в "самоволке". 24 августа 2017 года уволился", - рассказывает "Стране" офицер.

Оба пострадавших подали жалобы в военную прокуратуру и в Военную службу правопорядка.

Помимо них, мы пообщались еще с несколькими бойцами, которые утверждают, что были избиты офицерами батальона. Помимо рассказов об избиениях и издевательствах, почти все пострадавшие от комбата и его офицеров подтверждают свои рассказы документами - выписками из госпиталей с выводами врачей о характере травм - что это "побои" и фотографиями.

Например, 57-летний доброволец из Харькова Алексей Герасименко рассказал, что его избивал лично комбат Вячеслав Власенко.

"Под кулаки комбата попал, работая на складе. На складе образовался излишек - мешок черствого хлеба и два мешка картошки. Хлеб был совсем негодный, но картошка годная. С разрешения начпрода, решили обменять у местных картошку на рыбу. Не для себя, хотели на кухню рыбки подкинуть - что бы ее пожарили на ужин бойцам. Нас задержали офицеры, потащили в штаб, вызвали ВСП и военную прокуратуру. Хотели оформить нас как преступников, якобы мы украли эту картошку. Военные прокуроры и ВСПшники, приехали, узнали, по какому поводу их вызвали, усмехнулись и уехали восвояси. Но меня и моего напарника - Владимира Фурлетова, затем четверо суток водили на "допросы" в штаб. Избивал лично "Филин", требовал, что бы я дал показания на каких-то других бойцов батальона. У меня было такое впечатление, что Власенко избивал, получая удовольствие, как садист. Показаний я не дал. Потом вывезли на передний край, забрали оружие и бронежилет, заставили копать окопы. Оштрафовали, лишили всех премий и выплат", - рассказал Герасименко. Интересно, что по его словам, "Филин" во время избиений упоминал, дескать, он "опустил уже 40 харьковчан, которых он ненавидит".

Избитых намного больше

Также "Страна" пообщалась еще с несколькими пострадавшими от кулаков офицеров батальона "Донбасс-Украина". Избитых, как минимум, свыше десятка - контакты попавших под прессинг бойцов находятся в редакции. Впрочем, сами солдаты, с кем удалось пообщаться "Стране", говорят, что избитых намного больше. Все пострадавшие бойцы батальона, утверждают, что их избивали офицеры без причины, либо по надуманным предлогам. Также все избитые в один голос твердят, что со стороны командования батальона им угрожают, в том числе физической расправой, требуют "заткнуться" и не давать никаких показаний ни в военную прокуратуру, ни в ВСП.

То, что избиения и издевательства в 46-м отдельном батальоне ВСУ "Донбасс - Украина", поставлены на поток, подтверждает и военнослужащая подразделения, штатный психолог подразделения Людмила Калинина. К слову, этот свидетель - из "первой волны" личного состава батальона. Людмила выходила из окружения в Иловайске, награждена орденом и другими наградами.

"Неуставщина в батальоне происходит постоянно. Пострадавших от избиений очень много. Причем комбат и его подручные изо всех сил стараются, что бы это не предавалось огласке. Всем пострадавшим угрожают. Все это происходит с ведома комбата Вячеслава Власенко. Когда я начинала служить в батальоне, Вячеслав Власенко ничем себя не проявлял. После расформирования батальона, Власенко выдвинул идею, мол, нужно сохранить подразделение и пойти воевать. Такой "месседж" был по душе многим добровольцам из первой волны, перешла вслед за Власенко и я.

Но став командиром батальона, Власенко сильно изменился, установив в батальоне режим настоящего террора. В качестве подручных у него лейтенант с позывным "Гайдук" и еще несколько приближенных к "трону". При этом Власенко всегда бравирует личной дружбой с Виктором Муженко, начальником Генштаба ВСУ. А также тем, что он является помощником какого-то нардепа ВР.

Когда я начала понимать, что сделали с "Донбассом" комбат и его свита, я начала возмущаться. Мне начали закрывать рот, превратили службу в настоящий ад - давили психологически и по службе. Меня спасло только то, что я женщина, иначе бы бы тоже избили. Все завершилось тем, что меня чуть не довели до суицида. Сейчас нахожусь в киевском госпитале по последствиям ранения. Но комбат отказался прислать документы, в итоге я нахожусь между небом и землей - без документов, не могу даже уволиться в запас.

Считаю, что в числе "заслуг" комбата случай, когда боец батальона с позывным "Барка" - Ярослав Козак, был доведен до самоубийства. Доброволец получил тяжелейшее ранение, мучался сильными головными болями, впал в депрессию. Об этом было доложено комбату - бойца нужно было срочно направлять на лечение... Но его по-прежнему посылали в караулы. Дошло до того, что его сослуживцы начали бить тревогу, говорили о том, что "Барка" в сильной депрессии. Они боялись с ним выходить на наблюдательные пункты на передовой. Все это было прекрасно известно Власенко. Закончилось все суицидом - 30 января 2018 года "Барка" взорвал под собой гранату", - рассказывает психолог батальона.

Подтвердила Людмила Калинина и происшествие с солдатом, задевшим джип комбата шлагбаумом, после чего тот был арестован, а спустя время, жестоко избит. По словам Людмилы Калининой, командир батальона Власенко ездит на двух джипах Nissan X-treil, причем одна из машин, якобы, "двойник".

На самоубийство своего бойца командир батальона Вячеслав Власенко отреагировал очень своеобразно, 1 февраля 2018 года опубликовав в Facebook пост следующего содержания: "Если уже решил совершить самоубийство, то возьми связку гранат, то иди и подорвись вместе с сепарами. Будь мужиком".

Комбат все опровергает

"Страна" пыталась связаться с командиром батальона "Донбасс - Украина" Вячеславом Власенко, однако так и не откликнулся на телефонные звонки. Впрочем, свою позицию комбат подразделения успел выложить в Facebook. По его мнению, все, кто жалуется на неуставщину в его подразделении - "аватары" (алкоголики - Прим.Ред.), предатели, сепаратисты и работают в интересах "врага".

Вот два поста Вячеслава Власенко в Facebook по поводу жалоб на него.

Фото: facebook.com

В одном из постов, от комбата достается не только пострадавшим, но и журналисту "Обозревателя", а также советнику АП Алене Вербицкой, которая заступилась за избитых бойцов - (текст приводим полностью, без изменений в орфографии и грамматике - Прим.Ред.)

"Итак, ст. лейтенант Олег Васильчук попросился в батальон "Донбасс-Украина" в 16-м году, когда мы выполняли боевую задачу в г. Марьинка Донецкой обл. Недоукомплектованность офицерами вызывала определенную сложность в управлении подразделением, поэтому я был рад любому офицеру-добровольцу, который изъявил желание служить и воевать вместе с нами. А тут сразу двое - Олег Васильчук, автомобилист по образованию и его родной брат.

Можно было решить сразу две проблемы: закрыть кадровый вопрос по двум важным должностям начальника автослужбы и начальника бронетанковой службы. И я согласился взять по мобилизации этого О. Васильчука, будущего героя побасенок Сашеньки Подробного, и его родного брата. Правда брат видно сдрейфил в последний момент отказался от службы (свят, свят, свят). А вот Олег Васильчук на первый взгляд производил впечатление грамотного и порядочного офицера. Он даже позывной себе выбрал - "Британец". Это вам не хухры-мухры) Это потом сослуживцы называли его "чмом". К сожалению данный "джентльмен" скрыл от нас, что первый раз его уволили из предыдущей воинской части за систематическое пьянство и уклонение от воинской службы.

Воспользовавшись отдаленностью от основных подразделений, "будующий лорд" погрузился во все тяжкие. Найдя понимание и поддержку своего начальника ст. лейтенанта Шаройко, Саша погрузился в беспробудное пьянство, напроч забыв о своих обещаниях навести порядок в автослужбе. Всякие там дисциплинарные наказания на "представителя туманного альбиона" не действовали, да и чего там скрывать, на отмобилизованных особо действенных методов дисциплинарного воздействия не было вообще.

После выхода батальона "Донбасс-Украина" на восстановление (ротацию) в пункт постоянной дислокации в г. Лозовую и воспользовавшись тем, что комбат ушел в краткосрочный отпуск, Олег Васильчук (Весельчак) продолжил свои похождения. Так, 29 октября 16-го года, он вместе со своим "боевым побратимом" и собутыльником Шаройко, самовольно убыли из расположения части, прихватив с собой табельное оружие, на "волонтерском" автомобиле и "куралесили" два дня по злачным заведениям славного града Лозовая.

Не расчитав свои силы, Шаройко, пьяный в хлам, заснул в работающем автомобиле с работающей печкой, пока авто не перегрелся и не заклинил двигатель. Там он был обнаружен и доставлен в воинскую часть. А наш "джентельмен" Васильчук в это время продолжал веселье в компании пьяных местных девиц в "кабаке", пока не пришел один из ихних "рыцарей" и не надавал нашему "львиному сердцу" по голове. Слава богу, щепитильные местные жители, пожалели бравого вояку и погрузив в такси, отправили "домой".

Прибыв на такси в расположение части 1 ноября 2016 г., побитый но не побежденный, нашого "англичанина" посетила "белка" и он с пистолетом в руках бросился на своих "боевых побратимов". Но силы были не равны и Васильчуку пришлось отдать оружие и успокоится. (Это он сейчас повествует нам о том, что он "отдыхал после наряда"). После осмотра медиками, было принято решение отправить побитого Васильчука в военный госпиталь, где он пробыв некоторое время и подлечившись, выписался, но в часть не прибыл. Или из-за собственной трусости, или душа желала продолжения приключений. Так он, в общей сложности, без всяких уважительных причин отсутствовал на службе 92 (!!!) дня.

Понятно, что командованием части было принято решение считать "офицера", как самовольно оставившим воинскую часть, о чем было сообщено в военную службу правопорядка.

Но не совсем глупый "весельчак" понимал, что рано или поздно нужно будет нести ответственность за содеяное дезертирство.

И тогда "Британец" пишет заявление в прокуратуру о полученных травмах именно на территории части. Это дает возможность "убить сразу двух зайцев", и денежную компенсацию получить и "отмазаться" от СЗЧ. Но не получилось, как гадалось. И в материалах расследования четко определены все "похождения" Васильчука (показания таксиста, местных жителей и т.д.). Тогда Васильчук прибегает к крайним мерам и решает "запугать" всех своих начальников и начальников начальников! Он обращается к "крышевателю всея аватаров и разгильдяев ЗСУ" советнику заместителя Председателя администрации Президента пани Алене Вербицкой. У этой дамочки давние счеты с ЗСУ, еще с того момента, как ее позорно выперли из Генштаба, где она пристроилась советовать НГШ, что и как делать (должность такая). А тут вдруг "отборный материал" сам идет прямо в руки и, как говорится, сам Бог велел им воспользоваться по полной!

Далее, внимательно выслушав "терпил" из 46-го батальона Копаненко и Васильчука, "пани советник" находит хоть и некудышнего, но рвущегося "в бой" мальчика-журналиста от "Обозревателя", куда он пристроился после того, как его выгнали с технической должности уважаемого издания "Автограф". Понятно, что Сашенька-журналист сразу же решил: ЭТО ШАНС! Но он просто еще не знает, что Аленка просто обожает "загребать жар чужими руками" и пиарится на дурачках.

Ну а дальше уже дело техники: яросно обливая комбата и боевой батальон "Донбасс-Украина", находящегося в зоне АТО, эта "теплая компания единомышленников" уже ничем не брезгует. Пересказывать не буду. Думаю, что продолжение следует и следующая на учереди у нас "потерпевшая от вопиющего беспредела" - Калинина. Но вы проиграите потому, что у вас все держиться на вранье и правда на моей стороне!!! А вы "работаете" сейчас на врага. Хотя, пока не понятно по какую вы сторону барикады?

А Сашеньке Пидробному пора в армию", - написал комбат.

Ранее "Страна" сообщала, что от самоубийств и неуставных отношений в армии погибла тысяча человек.