Беглый олигарх и украинский нардеп Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции действующего президента Петра Порошенко (пока еще нет в продаже. – Прим. ред.) под названием "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Она содержит серию неизвестных историй о коррупции в окружении украинского президента Петра Порошенко.

"Страна" уже публиковала на правах эксклюзива две главы из этой книги. Первая "Коля – хороший парень" содержит текстограмму расшифровки одной из "пленок Онищенко" с голосом президента. Пленка объясняет известную, но не разгаданную историю о том, какой ценой были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.

Во второй главе под названием "Труба" Онищенко рассказывает историю о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.

Сегодня "Страна" публикует третью эксклюзивную главу – о Радикальной партии Олега Ляшко, которая, как следует из откровений автора, действует в угоду интересам президента.

Ниже – текст главы книги.

Бобики и чихуахуа. Ручная оппозиция власти

Я всегда с легкой улыбкой смотрю прямые трансляции из зала Рады, где с трибуны лидер радикалов Олег Ляшко, бодрый, с румянцем на щеках, вещает о чести, совести и достоинстве. Политик нравственных императивов в глазах бабушек и дедушек, в реальной жизни — технический проект олигархов. Причем не особо разборчивый в связях. Заказывает музыку для Ляшко тот, кто платит — ни больше, ни меньше. После того, как он попал в парламент, стал брать у всех — от Игоря Коломойского до Рината Ахметова.

Обратите внимание, когда Ахметов держал дистанцию с Порошенко, лидер радикалов был более раскован в критике, однако риторика его значительно изменилась после того, как Ахметов вступил в партнерство с президентом. И, можете не сомневаться, так же резко поменяется, когда Ахметов разойдется с Порошенко.

Однако сейчас у Ляшко тяжелый период. Он вынужденно изображает из себя на публике оппозиционного деятеля, хотя по факту работает в команде президента. Пользуясь услугами Ляшко, Петр Алексеевич теперь активно "мочит" своего главного политического конкурента — Юлию Тимошенко. Юлия Владимировна красноречиво высказалась по этому поводу: "Если Порошенко хочет со мной бороться, пусть не посылает ко мне своих бобиков и чихуахуа".

Это тактический стиль Петра Порошенко — всю грязную работу делать чужими руками. Скажем, когда Ляшко обзывает и разоблачает Тимошенко, президент как бы не у дел, над схваткой, и, если даже спросить у него об этом в лоб, сделает круглые глаза, пожмет плечами и скажет, что он тут вообще ни при чем.

Я тоже подкармливал Ляшко. Собственно, кто этого не делал! С Радикальной партией у меня была сделка по депутату Сергею Мельничуку, бывшему командиру "Айдара", тому самому, на которого президент завел уголовное дело из-за критики в "Фейсбуке".

Мельничук вступил в конфликт с радикалами, по чьей квоте прошел в Раду, и решил выйти из фракции. Когда об этом стало известно, мы договорились, что он перейдет в "Волю народа", где как раз не хватало одного депутата. В тот момент я был ответственным за голосование группы и мне нужен был голос. Чтобы легко "скинуть" Мельничука, без дополнительного скандала и шума, Ляшко попросил у меня один миллион долларов — компенсацию за молчание.

Еще раз: лидер политической фракции попросил у меня миллион. Долларов. За то, чтобы он не болтал с трибуны и где попало о выходе депутата из его фракции.

Но вернемся к парламентской бирже. Во время торгов под куполом при моем участии я платил депутатам, которые не входили в правящую коалицию, и крайне редко — провластным, потому что "своих" руководство БПП и "Народного фронта" заставляет голосовать в приказном порядке, взывая к партийной дисциплине. И это, кстати, очень часто становилось причиной внутрифракционных обид и разломов.

"Почему одни зарабатывают, а другие — нет", — недоумевали депутаты двух фракций, которых не приставили к потокам. А Петр Алексеевич, как мы знаем, человек не особо щедрый, более того, не из тех, кто любит расплачиваться по долгам, а тем более платить людям, которых он ни во что не ставит. Депутатов Верховной Рады президент вообще ни во что не ставит.

Именно так он относился к большей части "штыков", которыми Жвания напичкал партийный список. Думаю, в душе Порошенко искренне считал, что это они, парламентарии, еще должны доплачивать ему – ежемесячной данью. На хороших зарплатах и гонорарах держат далеко не всех «своих», а только доверенных и особо старательных. Отсюда, с моей точки зрения, и появились такие явления, как депутат Розенблат, "попалившийся" на смешной взятке агента Катерины в 20 тысяч долларов. А вспомните радикала Мосийчука, который «нищебродствовал» на депутатских запросах суммами всего по несколько тысяч долларов. Не тот нынче коррупционер — совсем обнищал.

К слову, нынешние расценки на покупку-продажу депутатских голосов гораздо ниже, чем были до Майдана. Эти события девальвировали коррупцию в Раде, однако не отменили ее. Во время моих частных торгов с депутатами, когда я сбивал цену за каждое голосование, один из них в сердцах пожаловался, что не то нынче время, и вспомнил, как хорошо раньше было. Сейчас депутаты готовы продаваться за несколько десятков тысяч долларов, тогда как в прошлое время по таким тарифам даже на переговоры не выходили, а предложения подобного рода считали оскорбительными.

Круче всего, как мне рассказывали, депутаты чувствовали себя во второй половине нулевых, при экс-президенте Ющенко, когда шла многосерийная политическая война всех со всеми. Тогда голоса покупались за сотни тысяч долларов и даже за миллионы. Золотое время, не то что сейчас!

Несмотря на мой резкий и оригинальный карьерный рост, я осознавал, что являюсь временным и всего лишь одним из промежуточных звеньев в механизме парламентской коррупции.

Любопытно, что в любом европейском государстве информация такого рода повлекла бы за собой серьезнейшие последствия — как для карьеры фигурантов, так и для страны.

В кулуарах Европарламента журналистов пугают румынским скандалом вокруг истории с социал-демократом, которого два года назад приговорили к трем годам тюрьмы за взятку в 100 тысяч долларов. У нас же по факту публикации о продажности депутатов не завели толком ни одного уголовного дела. Когда я рассказал историю, как по просьбе президента коррумпировал депутатов, был скандал. Общество две недели обсуждало, а после, как у нас это принято, переключилось на новую тему. Благо для власти — скандалов у нас хоть пруд пруди.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) покрутилось-повертелось вокруг темы, однако интерес быстро иссяк. Все фигуранты подкупа отрицают свою причастность к тому, что покупали или что продавались. Однако я лелею свой опыт управления системой законотворчества и бережно храню воспоминания. И часто просматриваю историю переписок с моими респондентами из ближайшего окружения Порошенко, которые передавали мне установки: сколько, кому, куда, и за что.

О фактах и доказательствах расскажу чуть подробнее. Анатомия коррупции в украинском парламенте — это вообще тема для отдельного исследования и целого цикла уголовных дел, однако после выхода этой книги главные фигуранты заявят, что мои признания – ложь и клевета. Они привыкли "морозить" лица, и прежде чем вы услышите очередную порцию заявлений, что я все выдумал, хочу обратить внимание на несколько любопытных фактов, по которым любознательный читатель косвенно вычислит, что я не лгу.

Во-первых, у меня на руках есть сертифицированные результаты экспертизы иностранных компаний, подтверждающих подлинность всех переписок, платежек и записей. Но это формальности.

Неформально проверить коррупционность голосования можно по второстепенным признакам. Например, по явке депутатов. В те дни, когда по Раде гуляют большие деньги, под ее куполом появляются парламентарии, которых днем с огнем не найдешь в обычные сессионные дни. Все они, обладатели депутатского значка и неприкосновенности, по звонку — на рабочем месте, их даже с рейсов снимают. Ни командировок, ни больничных, ни выходных — все отменяется. Они лениво бродят по кулуарам парламента, знакомятся с журналистами и однопартийцами, неторопливо пьют кофе в буфете, чтобы в один миг зайти в зал на одно важное голосование и дисциплинированно нажать на кнопку.

Больше от них ничего не требуется. Заведут, усадят и подскажут, когда жать на кнопку.

При Партии Регионов таким кукловодом, жестами показывающим, за что и как голосовать, был покойный регионал Михаил Чечетов. Он размахивал руками, чтобы парламентарии ничего не напутали и нажали на «правильные» кнопки. Сейчас роль Чечетова выполняют групповые чаты, куда «куратор» попросту сбрасывает сообщение, как голосовать и в какой момент. Прогресс. Удобно.

Больший вес имеют не кукловоды, а носители кеша, лидеры "договорняков". Когда я сотрудничал с Порошенко, то понимал, что посредничаю между Радой и Банковой не в глубоком одиночестве — у меня есть помощники. Во времена Януковича у власти за вопросы финансового взаимодействия с депутатским корпусом отвечал Андрей Клюев. У Порошенко таких Клюевых было несколько. В плеяде новых людей, например, Олесь Довгий — посредник, эффективность которого определяется высокой степенью политической адаптивности: он работает с бывшими регионалами и командой Леонида Черновецкого, а также весьма удачно находит общий язык с новой когортой современных политиков. Удобный человек. Небедный, кстати.

Скажу, что именно Довгого президент определил ко мне как главного переговорщика в первый месяц после моей эмиграции в Лондон. Именно Довгий стал одним из кураторов скандальных внеочередных выборов Сергея Березенко по 205-му округу, когда победу купили по таксе 400 грн за голос, и прочее, и прочее. Правда, в последнее время влияние Довгого и вес значительно уменьшились, что случилось после скандала с лишением его депутатской неприкосновенности.

Силовики завели на него дело, обвинив в махинациях при распределении земли во времена мэрства Черновецкого. Довгий худо-бедно отбился, но осадок остался. Говорят, из-за Олеся президент сильно повздорил с генпрокурором Луценко, а энтузиазм Довгого значительно поубавился.

В отдельных случаях президент делегировал право договоренностей Сергею Березенко и экс-главе Администрации президента, а ныне советнику президента Борису Ложкину. В последнее время влияние Ложкина также уменьшилось. Он все больше и больше дистанцируется от хлопот первого лица во власти, хотя и не отошел совсем.

Однако главными в такого рода деликатных вопросах у Порошенко уже который год остаются два человека — его партнер и родственник Игорь Кононенко, а также инвестбанкир Макар Пасенюк, управляющий директор группы ICU (инвестиционный банкир, приближенный к Порошенко. - Прим. ред.). Ну и начальник службы охраны Юрий Федоров. Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных небрендированных сумках. В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом.

Я для себя увеличил и повесил в рамочку платежку, по которой видно перечисление на мой счет почти 12 миллионов евро. Деньги по личной просьбе президента Украины перевел сам управляющий директор группы Макар Пасенюк, задействовав одну из офшорных компаний — Melia Properties Limited. По договоренностям, после обналички ровно половину кеша я вернул в Администрацию Президента — опять же через Федорова. А оставшуюся часть мне пришлось потратить на назначения по облсоветам. То есть помимо "правильного" голосования в Раде мне нужно было рассчитаться за назначения во многих областных советах.

Деньги были распределены по депутатам местных советов, которые после избирали представителей БПП, например, в Киевском, Житомирском, Черниговском, Херсонском, Львовском облсоветах. Там один голос стоил дешевле, чем в Верховной Раде. Короче, черные спортивные сумки в тот период трещали по швам.

Среди наиболее дорогих голосований я могу отметить несколько: проекты госбюджетов 2015–2016 годов, назначение и отставка генпрокурора Виктора Шокина, новое назначение Юрия Луценко, отставка с должности главы Службы безопасности Валентина Наливайченко.

Скажем, голосование за отставку Наливайченко стоило 2–2,5 миллиона долларов. Через меня проходил миллион. Однако рекордным по количеству потраченных на парламент денег за весь период этой каденции стало голосование по назначению на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Операция «Дорогой Шокин» — так называли ее на Банковой. Текущей власти эта кадровая рокировка обошлась в сумму, близкую к трем миллионам. Только через меня прошло 1,5 миллиона. К слову, Порошенко мне должен за это голосование, я считаю. Тогда я сэкономил ему кучу денег.

Лидер радикалов Олег Ляшко, например, требовал 10 миллионов долларов за голосование его фракции — полное сумасшествие. Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Кризис, девальвация, пошел, Ляшко, лесом, короче. Но он упирался и стоял на своем. Торги продолжались долгое время, в стиле хорошего арабского демпинга, но в итоге нам удалось найти более сговорчивых депутатов, которые согласились голосовать за Шокина за меньшие, чем запрашивали радикалы, деньги.

Все эти депутаты сегодня — владельцы публичных е-деклараций, где указано, что на их счетах в банке большие сбережения — наследство от бабушек и дедушек, выигрыш в лотереи и домино, а квартиры и машины — подарены женами или тещами.

Когда мы заручились поддержкой других депутатов, то ожидаемо послали Ляшко к лысому черту, и ему это почему-то не понравилось. Лидер радикалов слетел с тормозов — то ли от жадности, то ли от досады. Когда Ляшко сообразил, что потерял два миллиона на пустом месте, он выскочил на парламентскую трибуну и начал качать истерику про сговор Порошенко с регионалами и про то, что Шокин будет обслуживать банду Януковича, как только его назначат генпрокурором.

Порошенко тогда, наблюдая прямые трансляции, хохотал от души. А после сделал Ляшко марионеткой, своим "миньоном" — через Ахметова.