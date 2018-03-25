Во время обсуждения в Верховной Раде снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко по подозрению в подготовке террористического акта всплыла уже подзабытая тема о другом теракте. Который был реальным, а не планируемым на словах и в мечтах (как в случае с Савченко).

Лидер фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко напомнил генпрокурору Юрию Луценко, о том, что 31 августа 2015 года от брошенной гранаты во время митинга под Радой погибли нацгвардейцы. "После этого кто-то понес наказание? Нет", – сказал Бойко.

"Страна" решила поинтересоваться, в каком состоянии на самом деле находится расследование по этому преступлению.

Исполнители и организаторы

События 31 августа 2015 года развернулись на фоне голосования в парламенте изменений в Конституцию касательно особого статуса Донбасса. Против этого всеукраинское объединение "Свобода" собрало митинг под Радой. В какой-то момент со стороны митингующих в нацгвардейцев, охранявших парламент, полетела граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии и еще более сотни получили осколочные ранения.

По версии следствия, гранату бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк (близкий к "Свободе"). Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. Как утверждает сторона обвинения, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.

Сами Гуменюк и Крайняк свою вину отрицают. Они говорят, что гранату якобы бросили сами правоохранители, а защита Крайняка помимо этого настаивает на том, что он зажигал дымовую шашку безо всякого злого умысла, а потому максимум, что ему может "светить", это наказание за административное правонарушение. На заставке страницы их группы поддержки в ФБ даже стоит слоган: "Дымовуха – это не преступление".

В настоящее время дело разделено на два направления. Одно, касательно исполнителей преступления (то есть Гуменюка и Крайняка), рассматривается в Шевченковском суде.

Второе, относительно организаторов массовых беспорядков, в Подольском.

Судьбу "гранатометчиков" решают присяжные

Первое дело слушается судом присяжных - трое присяжных и двое судей. Среди последних - скандально известный судья Олег Линник (недавно вынесший убийце журналиста Вячеслава Веремия - Крысину условный срок) и замглавы Шевченковского суда - Виталий Циктич.

Прокуратура намерена требовать для Гуменюка пожизненное заключение, а для Крайняка - 15 лет лишения свободы.

При этом назвать судебными заседаниями тот хаос, которые творится в этом процессе весьма сложно. Пока дело слушалось в отрытом режиме, на каждое заседания являлись сторонники Гуменюка и Крайняка из С14, "Свободы", а также их молодежной организации "Сокол".

Под зданием суда собираются радикалы из "Сокола", фото: facebook.com/constitutions.defenders/

Радикалы устраивали потасовки с правоохранителями, фактически срывая слушания.

В свете подобных беспорядков у судей не оставалось другого выхода как начать слушать это дело в закрытом режиме.

Обвиняемые уже пожаловались в ЕСПЧ, фото: facebook.com/constitutions.defenders/

Защита "гранатометчиков" рассчитывает на заступничество Европейского суда по правам человека. Еще в первой половине прошлого года адвокаты направили жалобу о нарушении прав Гуменюка и Крайняка при рассмотрении дела. Осенью 2017-го ЕСПЧ по изложенным фактам открыл производство, и в январе 2018 года направил в Украину требование предоставить разъяснения со сроком до мая 2018 года по фактам нарушений, описанных в заявлении.

Впрочем, судя письму Крайняка, которое он передал из-за решетки через адвоката, в большей степени он надеется не на ЕСПЧ, а на скорое свержение "власти антиукраинских уродов".

"На данном этапе рассмотрения ЕСПЧ, к сожалению, не может прямо повлиять на незаконность нашего содержания под стражей, а у нашей системы может еще хватить прочности, чтобы не считаться с этими проверками, и актуальным остается то, что сначала должна упасть система, чтобы воцарилась справедливость. Без нашей помощи она не упадет, поэтому я еще раз подчеркну, что нам нужны решительные действия, иначе антиукраинские уроды и в дальнейшем будут руководить страной и судить нас", - пишет из Лукьяновского СИЗО обвиняемый в терроризме Крайняк, фактически призывая совершить такие же действия по свержению власти как и нардеп Савченко.

Защитники "вяжут" суд отводами

Все последующие слушания "дела по гранате" после удаления из зала "активистов", провоцировавших беспорядки, свелись к постоянному заявлению защитниками отводов судьям, присяжным и прокурорам.

Последнее, на данный момент, заседание по этому делу состоялось в закрытом режиме в Шевченковском суде 15 марта. Адвокат Александр Свиридовский (участвует во всех делах, где обвиняются представители "Свободы" Тягныбока) снова заявил отвод председательствующему судье Виталию Циктичу.

Суть отвода заключалась в том, что судья на прошлом заседании попросил прокурора принести документы, которые подтверждают принадлежность доказательств которые он предоставляет. Адвокат посчитал, что тем самым судья перебрал на себя функции стороны обвинения и начал определять какие прокурору предоставлять документы.

По мнению защитников это свидетельствует о явной предвзятости, поэтому сторона защиты и обвиняемые просили отвод для судьи Циктича.

Суд это заявление оставил без рассмотрения, посчитав его безосновательным.

Далее продолжилось рассмотрение материалов обвинения, а именно судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим и постановления об их назначении. Адвокаты заявили, что "как и предыдущие доказательства, предоставленные прокурором, эти документы явно недопустимы и суд должен отказать в присоединении их к делу и вернуть бумаги прокурору.

Потому как все постановления и экспертизы назначены в рамках другого уголовного производства, которое потом присоединили к производству "гранатометчиков". Однако суд счел эти аргументы неубедительными и все-таки исследовал материалы экспертиз в заседании, присоединив их к материалам судебного дела. Следующее заседание по этому делу назначено на 12 апреля.

По второму делу даже не зачитан обвинительный акт

Второе дело - по обвинению в массовых беспорядках 31 августа 2015 года - слушается в Подольском райсуде Киева.

Там фигурирует 15 человек. В основном, "свободовцы": заместитель главы ВО "Свобода", председатель фракции в Киевсовете Юрий Сиротюк, руководитель Харьковской областной "Свободы", бывший аграрный министр Игорь Швайка, глава Киевской областной "Свободы", руководитель фракции в Киевском облсовете Игорь Сабий, депутат Кировоградского облсовета от "Свободы" Максим Дескат, депутат Хмельницкого облсовета от "Свободы" Виктор Бурлик, депутат Броварского горсовета от "Свободы" Сергей Бойко, волонтер Алексей Логвин, член политсовета ВО "Свобода" Эдуард Леонов, заместители руководителя Одесской областной "Свободы" Константин Василец и Глеб Громов, донецкий журналист Артем Фурманюк, лидер "Черного комитета" Богдан Тицкий и другие.

Судебные слушания в Подольском суде по обвинению в массовых беспорядках. Среди обвиняемых, в основном известные "свободовцы" - Швайка, Сиротюк и другие, фото: facebook.com/constitutions.defenders/

Обвиняемые, как и Гуменюк и Крайняк, называют себя "защитниками Конституции" и не признают вину. В силу того, что все обвиняемые в этом деле находятся не под стражей, заседания срываются регулярно из-за неявок участников и в деле даже не зачитан обвинительный акт.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем в суд не являлся бывший министр аграрной политики Игорь Швайка, который в апреле 2017 года попал аварию. Позже глава фракции "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк сообщил, что его никак не информировали о заседаниях и допускает, что то же случилось с остальными.

16 марта 2018 года с горем пополам дело назначили (спустя почти три года) к рассмотрению и если удасться собрать всех 15 обвиняемых с защитниками, то 30 марта на следующем заседании прокуроры рассчитывают зачитать обвинительный акт.

По прогнозу наших источников в прокуратуре, при наилучших раскладах, первое дело (по Гуменюку и Крайняку) в суде закончат слушать и вынесут приговор к концу года. Потом будет апелляция, которая придется на время выборов, что, естественно, не ускорит процесс.

Что касается дела по организаторам массовых беспорядков, то относительно него никто даже приблизительные прогнозы дать не может. Так как там обвиняемыми проходят не последние люди в стране, то, скорее всего, оно будет затягиваться вплоть до существенного изменения политической обстановки в Украине.