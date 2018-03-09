Вчера был задержан переговорщик по обмену пленными на Донбассе - Владимир Рубан. По версии следствия Рубан пытался ввезти из т.н. "ДНР" в Украину целый арсенал оружия и якобы планировал серию терактов в правительственном квартале с целью убийства ключевых украинских политиков, включая Петра Порошенко.

"Страна" вела онлайн-репортаж с заседания Шевченковского суда, в котором определяли меру пресечения для Рубана. Суд арестовал его на два месяца. Сам Владимир Рубан в ходе судебного все обвинения отрицал. По его словам, о наличии оружия он не знал (оно-де было спрятано в мебели, которую он перевозил), и его подставил некий офицер с позывным Кедр.

После задержания Рубана молниеносно внесли в базу данных центра "Миротворец" как "пособника террористов".

"Страна" собрала все, что известно о Владимире Рубане.

Поменял фамилию и служил летчиком

Владимиру Рубану 50 лет, родился он в Казахстане, но гражданство имеет украинское и с детства живет в Украине. При рождении носил фамилию Гарбузюк, которую поменял в 1989 году на Рубана.

Из биографии известно, что он в 1984-ом закончил школу в Киеве и вступил в Черниговской высшее военное авиационное училище летчиков. Служил на командных должностях в различных частях и соединениях, эксплуатируя ряд самолетов, в том числе МиГ-21 и МиГ-25.

Переговорщик

С самого начала войны на Донбассе занимался переговорами по освобождению пленных, выполняя функции посредника.

Впервые широкой публике его фамилия стала известна в июне 2014 года, когда в плен попала Надежда Савченко. Тогда он вел переговоры о ее освобождении, но оно сорвалось.

Впоследствии поменял достаточно много пленных, работая вместе с полевым командиром сепаратистов Безлером (Бесом).

По сути, он был первым человеком, который занялся переговорами об обмене.

В это время он много давал комментариев различным СМИ на тему войны. Он говорил, что с обоих сторон линии фронта воюют, в основном, украинские граждане, которе хотят одного и того же. Также он говорил, что украинская армия ведет обстрелы городов, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР".

В ответ его обвиняли в симпатии к сепаратистам и в работе на ФСБ.

Связи с Медведчуком и отстранение от обмена пленными

Также его связывали с Виктором Медведчуком. Рубан действительно был активистов движения Медведчука "Украинский выбор", но во время Майдана их пути разошлись.

Более того, в процессе обмена пленными Медведчук и Рубан выступали конкурентами.

В 2015 году куратором этого процесс стал Виктор Медведчук и влияние Рубана стало падать.

Он пытался его возродить после возвращения Надежды Савченко в Украину. В феврале 2017 года он даже организовал ее поездку в Донецк, где она встретилась с Захарченко и провела переговоры об обмене.

Но это не помогло.

В СБУ открестились от Рубана как от переговорщика. "В последнее время некий гражданин В. Рубан распространяет заявления, будто он, как представитель СБУ, проводил какие-то переговоры по возможному освобождения граждан Украины в Минске и вроде обсуждал там вероятность их обмена на российских военнослужащих. СБУ официально заявляет, что В. Рубану не предоставлялись никакие поручения или полномочия вести любые переговоры об освобождении граждан Украины. Долгое время он безосновательно называет себя «генералом» спецслужб, по его словам так его представляют и отдельные СМИ. Это также не соответствует действительности", - заявили в СБУ.