Сегодня главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва заявил о продолжении давления со стороны властей после отъезда в Австрию, где он попросил политического убежища.

Шевченковский районный суд Киева постановил его задержать и принудительно доставить на заседание, где прокуратура намерена поставить вопрос о взятии главного редактора "Страны" под стражу. Если на суд Игорь Гужва не явится, его грозят объявить в розыск.

"Страна" спросила юристов о последних новостях по делу и о том, каково может быть дальнейшее развитие ситуации.

Адвокат Андрей Смирнов:

"Решение суда о задержании Игоря Гужвы и доставке его на судебное заседание выглядит очень поспешным и малоразумным. Игорь на абсолютно законных основаниях покинул пределы Украины и имел полное право воспользоваться альтернативными механизмами правовой защиты, обратившись с запросом о защите от политического или незаконного уголовного преследования в компетентные органы любой страны.

Есть процедура, она четко и понятно выписана в законодательстве на случай неявки обвиняемого в суд. Суд откладывает заседание и принимает меры для обеспечения явки человека в заседание. Но, перед тем как применять такие меры процессуального воздействия, суд обязан был выяснить причины неявки, и в случае их неуважительности рассматривать возможность применения мер воздействия.

Согласитесь, в ситуации, когда человек заявляет на всю страну о своем решении попросить политической и правовой защиты в Австрии, и заявляет так, что об этом не слышали разве что мыши в гаражах на Банковой и жители спецблока киевского дурдома, искать другой способ объяснить объективную причину своей неявки просто неразумно.

Вопреки этому, судья, нарушая требования закона, не разобравшись в очевидных причинах неявки, принимает решение о задержании Игоря.

Вывод прост: судья торопится или в антикоррупционный суд, или возглавить Шевченковский. Иначе объяснить беспринципную и малограмотную позицию человека в мантии вряд ли удастся".

Маси Найем, партнер юридической компании "Миллер":

"Относительно международного розыска. Согласно п 1.13.2. и 1.15. Инструкции о порядке использования правоохранительными органами возможностей Национального центрального бюро Интерпола в Украине в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, Национальное центральное бюро Интерпола в Украине отказывает полностью или частично в выполнении запросов, связанных с преступлениями политического, военного, религиозного или расового характера.

Поэтому если Гужва будет настаивать на том, что дело против него действительно политическое, и он это докажет на территории другого государства, то я не сомневаюсь, что НЦБ может отказать правоохранительным органам в объявлении Гужвы в Международный розыск по каналам Интерпола”.

Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании “Кравец и Партнеры”:

"Всем, кто следил за делом Игоря Гужвы и в Украине, и за рубежом, очевидно, что дело против него носит политический характер и выглядит как расправа над неугодными СМИ для того, чтобы в предвыборный период полностью подмять под себя информационное пространство.

Маловероятно, что в сегодняшней ситуации какая-либо европейская страна, включая Австрию, где он сейчас находится, выдаст Игоря Гужву Украине. Само расследование в отношении него проведено с громадными нарушениями, и судебных перспектив оно практически никаких не имеет. Также удивляет, что руководство страны и правоохранительных органов готово идти на столь беспрецедентные меры по отношению к СМИ и наглядно показывать мировому сообществу, что в Украине существует цензура. После подобных решений суда, как вынесено по Гужве, к украинским политикам отношение в мире и в Европе в частности кардинально изменится не в лучшую сторону.

В общем, сомневаюсь, что правоохранителям удастся задержать Игоря Гужву в свете абсолютно безосновательных обвинений и беспрецедентного давления на СМИ в Украине".

Андрей Портнов, юрист:

"1. Власть пойдет в суд за санкцией на арест Игоря Гужвы и получит ее;

2. ГПУ обратится в Интерпол за его розыском;

3. Возможно до 3-7 дней фото Игоря побудет на сайте Интерпола;

4. После рассмотрения наших доказательств о десятках примеров политических репрессий, избирательного правосудия и фальсификации уголовных дел, с международного розыска Игорь будет снят, Интерпол прекратит по нему работу;

5. Двухсторонние соглашения с Австрией о правовой помощи украинским властям также не помогут, так как Австрия приступила к рассмотрению заявления о его защите. Петру Порошенко в этом смысле ничем не поможет визит в Вену. В демократических странах не принято реагировать на устные просьбы диктаторских режимов;

6. Экстрадиция Игоря Гужвы станет невозможна;

7. В этот же период он будет свободно и открыто передвигаться по территории Австрии, после чего получит положительное решение о статусе беженца;

8. Предоставление в ЕС статуса беженца главному редактору крупнейшего оппозиционного издания станет позором для украинской власти и попадет во все международные отчеты.

9. Все уголовные дела против Гужвы в Украине будут приостановлены в связи с его отсутствием. Перспектив для заочного осуждения нет, а сам заочный процесс, если и начнется, то станет публичной кинокомедией и не дойдет до приговора;

10. Запишите это. Будет именно так".