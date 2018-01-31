Сегодня, 31 января, умер Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины. Точнее - первый и пока единственный украинец по паспорту, который полетел в космос после 1991 года. Он скончался на 68-м году жизни во время утренней пробежки в парке Киева, вероятно от сердечного приступа.

"Страна" собрала самые значимые моменты его биографии и самый яркие цитаты космонавта.

1. "После сообщения о полете Гагарина решил, что стану космонавтом. Тогда я ходил в третий класс"

Космонавтом Леонид Каденюк решил стать еще в детстве, 12 апреля 1961 года, когда объявили о полете Юрия Гагарина.

"Тогда я ходил в третий класс, - вспоминал в интервью "Фактам" Леонид Макарович.

Мечта о космосе помогла ему хорошо учиться (школу закончил с серебряной медалью), стимулировала к занятиям спортом - Каденюк был капитаном школьной команды по ручному мячу, волейболу, баскетболу. Затем поступил в Черниговское высшее авиационное училище летчиков, а после его окончания пять лет служил инструктором, ожидая очередного набора в отряд космонавтов.

Интересно, что из 254 кандидатов в космонавты со всего Советского Союза комиссия отобрала всего девятерых, включая Каденюка.

"Комиссия прибыла к нам в часть в 1976 году. Из многих желающих тогда отобрали двоих -- меня и еще одного офицера. Нас направили в Москву, где по очереди проходили глубокие медицинские исследования 254 летчика со всего Союза. Проверка продолжалась в течение двух месяцев. По ее результатам отобрали лишь девятерых, в том числе меня", - вспоминал Леонид Константинович.

2."Моя земная жизнь к космосу отношения не имеет"

При Советском союзе часто дорогу в космос перекрывали семейные обстоятельства. Так, весной 1983 года Каденюка отчислили из отряда космонавтов за развод с женой. Именно тогда он сказал фразу, которая стала крылатой: "Моя земная жизнь к космосу отношения не имеет". После этого он работал летчиком-испытателем, а в 1988 году его снова зачислили в группу космонавтов.

Интересно, что в то время за разводы с женами не щадили и и других космонавтов. Так, после развода в 1982 году с Валентиной Терешковой космонавт-3 Андриян Николаев был исключен из отряда космонавтов, но, правда, оставлен в ЦПК на должности начальника управления. А вот космонавта-4 генерала Павла Поповича после развода с женой в 1989 году сослали из Звездного городка в агропром.

3. Сначала российское гражданство, потом - украинское

После распада Советского Союза Леонид Каденюк принял гражданство России и служил в российских ВВС. В космос не летал.

А уже в 1995 году Каденюк совершил резкий поворот в карьере: уволился из российских вооруженных сил в звании полковника, оставил Звездный городок и отправился в родную Украину, принял украинское гражданство.

По возвращении на родину он решил поучаствовать в отборе программы первого полета украинского космонавта на американском шаттле. После чего был сразу принят в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

"Возможно, это прозвучит тривиально, но я человек патриотических убеждений. Будь после распада Союза надежда на полет космонавта от Украины, я, не задумываясь, сразу вернулся бы на родину. И когда узнал о готовящейся экспедиции на «шаттле» с участием украинца, так и поступил. Предложи сейчас россияне хоть несколько полетов, не согласился бы", - вспоминал в одном из интервью 2000-го года Леонид Каденюк.

Каденюк стал первым украинским космонавтом в составе американского шаттла. В ноябре 1997 года Каденюк совершил 16-дневный полет на "челноке" (американском шаттле "Колумбия") и навсегда вошел в историю освоения космоса.

4. Каденюк чуть не проспал свой старт в космос

Каденюк признавался, что перед взлетом вздремнул - пока наземные службы проводили последние проверки систем "шаттла". На это у них ушло пару часов. Каденюк и не заметил, как уснул в кресле корабля.

"За два часа до старта я занял свое место в корабле, сделал некоторые записи и… задремал! Проспал где-то полчаса. Разбудил меня голос в наушниках, предупреждавший, что до вылета осталось 10 минут!", - смеялся, вспоминая тот момент, Леонид Константинович.

5. Президенту Кучме разрешили встретиться с космонавтом только после медосмотра

В воспоминаниях о том историческом полете Каденюк рассказывал, что за неделю до старта шаттла к экипажу посторонних не допускали - так космонавтов страхуют от инфекции. Однако находившемуся в те дни с визитом в США Президенту Украины Леониду Кучме встречу с Каденюком разрешили - но только после медицинского осмотра.

Через несколько дней они общались вновь с помощью средств связи: Президент - из своего кабинета в Киеве, Каденюк - с борта «Колумбии» в космосе. Кстати, уже после возвращения на Землю Каденюк стал советником президента Кучмы.

6. Танцы на потолке в невесомости

В период полета Каденюка на шаттле - с 19 ноября по 5 декабря - американцы отмечали День благодарения. "И хоть я не американец (в экипаже из шести человек кроме меня из «иностранцев» был еще японец), но с удовольствием подключился к празднованию! Мы даже взяли с собой традиционное праздничное блюдо - индейку. С утра поздравили друг друга, выпили сок, закусили птицей. А единственная женщина на борту - Кейси (она погибла через несколько лет) - уговорила всех взяться за руки и водить хоровод по всему кораблю: пол, стена, потолок, стена, снова пол… Весело было! После этого я на потолке не танцевал ни разу", - рассказывал Леонид Каденюк.

7. "Я будил американцев украинским гимном"

Каденюк рассказывал, что от психологической усталости на борту его выручала музыка. "Каждому дали возможность взять с собой аудиокассеты с любимыми мелодиями. Я выбрал произведения тех исполнителей, на которых вырос: песни Анатолия Соловьяненко (он лично подарил мне свой альбом перед полетом), Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару и других. И, знаете, американские коллеги с удовольствием их слушали! Два раза прозвучал в космосе и наш, украинский, гимн. Я выбрал его как мелодию для побудки. Так что американцев в космосе дважды будили слова «Ще не вмерла України нi слава, нi воля…» И астронавты стояли в это время по стойке смирно!", - вспоминал украинский космонавт.

8. "Без «огорода» на борту обойтись будет сложно"

Леонид Каденюк на борту занимался исследованиями по выращиванию растений в условиях невесомости. Он выполнял биологические эксперименты с тремя видами растений: репа, соя и мох. Говорил, эти разработки необходимы для пилотируемой экспедиции на Марс, которое мировое сообщество планирует совершить в ближайшие двадцать лет. Правда, как мы видим, по прошествии 20 лет этого пока так и не случилось.

"Для будущего работы в области космической биологии имеют особое значение, поскольку пилотируемые экспедиции на другие планеты займут годы, и без «огорода» на борту обойтись будет крайне проблематично. А с выращиванием растений в невесомости существуют проблемы. Важно их побыстрее решить. Ведь в ближайшие двадцать лет мировое сообщество планирует осуществить пилотируемую экспедицию на Марс. Этот полет займет около полутора лет", - рассказывал Каденюк в интервью "Фактам".

9. Против переноса Дня космонавтики

12 апреля весь мир отмечает Всемирный день авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Но недавно вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предложил перенести День космонавтики на другую дату – например, на 19 ноября, когда состоялся первый полет Леонида Каденюка.

Но сам Леонид Каденюк не поддержал идею переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля, когда в космос полетел Юрий Гагарин. "Гагарина никем не заменить. Это действительно 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества и от этого никуда не деться", - сказал Каденюк. И настоял, что, по его мнению, не нужно привязываться к его полетам в космос.

10. Из космоса - в политику

После полета на американском шаттле карьера Каденюка в Украине пошла в гору. Он стал не только первым космонавтом независимой Украины, но затем и советником президента Кучмы по вопросам авиации и космоса. А также возглавил управление авиации войск ПВО.

Новое тысячелетие Каденюк начал уже в качестве политического деятеля. В 2002 году стал народным депутатом и зампредом комитета по нацбезопасности и обороне, а в январе 2011 года - советником премьер-министра Николая Азарова по вопросам авиации и космонавтики.

Каденюк был очень уважаемой и популярной персоной, хотя собственная слава его смущала, признавался он. "Популярность зачастую бывает обременительной. Я стараюсь меньше показываться в людных местах. Вот ходил голосовать, люди узнали, окружили, давай вопросы задавать, автографы просить. Откровенно говоря, повышенное внимание меня смущает. И я при первой же возможности улизнул с избирательного участка", - вспоминал Леонид Константинович.

Впрочем, и после прекращения полетов в космос Каденюк продолжал активно заниматься спортом. За годы тренировок он привык по 3--4 раза в неделю бегать десятикилометровые кроссы, вставал в 5. 45 утра. Занимался на турнике, брусьях. Вел здоровый образ жизни, не курил. Вот и сегодня Леонид Константинович, по информации СМИ, скончался во время утренней пробежки.