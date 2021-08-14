14 августа 988 года. Эта дата в исторических и церковных исследованиях, указывает на событие Крещения народа Руси в днепровских водах Киева.

До 2007 года День Крещения Руси праздновался дважды – в 1888 году и 1988 году, соответственно 900-летие и 1000-летие.

Начиная с 2007 года, это событие празднуется ежегодно на народном и церковном уровне в Украине, России и Беларуси, а немного позже, стало отмечаться и на государственном уровне.

Но мало кто помнит и знает, что все началось с инициативы двоих людей, один из них монах, владыка (тогда еще архимандрит) Исаакий (Андроник). Второй — Олег Карамазов, лидер рок-группы "Братья Карамазовы".

Мы говорим с Олегом Карамазовым о том, как начинался этот праздник.

- Как родилась идея заложить традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси?

— Летом 2006 года в один из дней, по дороге в студию, я задумался о чем‑то и свернул к Голосеевскому монастырю. Решил не разворачиваться, а зайти в монастырь и приложиться к святыням. Многие люди и тогда, и сейчас приезжают в эту обитель, чтобы помолиться покоящимся там, монахине Алипиии святому Алексию Голосеевскому. В монастыре я встретил отца Исаакия, который благословляя произнёс: "Сегодня 14 августа, и я поздравляю Вас с праздником — Днем Крещения Руси!". Я удивился: "А что, сегодня этот день?". Он говорит: "Да!". Вспомнили как мощно Церковь отпраздновала тысячелетие киевского Крещения Руси в 1988 году. "А как Вы празднуете сегодня, отче? Как празднует Церковь сейчас?", — спросил я. Отец Исаакий ответил, что никак.

В церковном календаре даже не была отмечена соответствующая дата. Но в Житиях Святых, согласно Летописи Димитрия Ростовского, есть данные о том, что в старину этот праздник вспоминали 14 августа (по новому стилю). Я рассказал отцу Исаакию, что весной этого года мы вместе с друзьями рок-музыкантами среди которых были Юрий Шевчук, Константин Кинчев, по приглашению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, встречались с ним и с богословами нашей Церкви. На встрече говорили о современной культуре, о возможности взаимодействия Церкви и нас, людей светских. Та встреча тогда закончилась обоюдным стремлением взаимодействовать. В те дни мы думали о поводе, о событии, в котором могли бы соединиться история и современность, современность и будущее, и чтобы это было естественным, духовным и актуальным для всех людей.

Тогда в Голосеево, в нашем разговоре с отцом Исаакием и прозвучало: есть великое событие определившее рождение, путь и судьбы народов, событие просветившего эти народы, событие собравшего их в целую цивилизацию и при этом подзабытое нашими современниками — событие Крещения Руси, которое является не только нашей историей, но и нашей дрогой в будущее.

В тот год, мы с друзьями, а это Юрий Молчанов, Алексей Омельяненко, Влад Ряшин, Егор Бенкендорф, Олег Волобуев, Игорь Гужва, Алексей Балтажи, Василий Горбаль, Петр Толочко, Вадим Романенко, Владимир Рябика, собирались и обменивались мнениями. В том числе и в Голосеевской пустыни у архимандрита Исаакия. И уже скоро, осенью 2006 года, со многими единомышленниками из разных стран, мы объединились в международную общественную организацию "День Крещения Руси".

Местом нахождения Организации стал киевский Свято-Покровский монастырь "Голосеевская пустынь", а духовным попечителем и нашим начальником — архимандрит Исаакий (Андроник), настоятель монастыря. Цель поставили перед собой простую и большую — создать и установить новую традицию - ежегодное празднование Дня Крещения Руси, по всей широте Святой Руси и Церкви ее Апостольской Православной, в странах, куда пришло просвещение Христово из киевской крещенской купели — в современной Украине, России, Беларуси.

Нашу идею мы изложили Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Владимиру и митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (будущему Патриарху - Ред.). Обращение о Предстоятельском благословении нами было направлено Святейшему Патриарху Алексию II. От архипастырей были получены благословения на труды, и уже в 2007 году, 14 августа в День Крещения Руси, впервые в наше время был проведен многолюдный праздничный молебен в Киево-Печерской Лавре и Крестный ход, который возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Владимир. Крестный ход прошел от Киево-Печерской Лавры к Днепру, где было освящено место, а позже нами была построена церковь в честь великого события Крещения Руси и в честь крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.

У стен Киево-Печерской Лавры на Певческом поле был проведен большой праздничный концерт, который открыл своим приветствием и благословением Блаженнейший Митрополит Владимир и в котором участвовали хор Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, замечательная грузинская певица Нино Катамадзе и ее группа "Insight", Юрий Шевчук и "ДДТ", киевская группа "Братья Карамазовы". На сцену поднимались богословы, историки и известные киевляне, рассказывающие публике о времени, смысле и значении киевского, днепровского Крещения Руси. Отпраздновать тогда событие Крещения нашего народа собралось более семидесяти тысяч людей, много молодежи.

В том же году с Владом Ряшиным, Валерием Бабичем и компанией "StarMedia" мы сняли анимационный двадцатисерийный фильм "Сказание о Крещении Руси" по мотивам летописи святителя Димитрия Ростовского, который в течении многих лет транслируется на ведущих телеканалах и в интернет по всему миру.

Начиная с 2007 года, наша международная организация ежегодно организовывает и проводит празднование этого великого события, которое Священный Синод установил праздновать 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси.

В 2008 году было проведено празднование юбилея — 1020‑летия Крещения Руси. Впервые в истории, по всем епархиям Украинской Православной Церкви, по всей Украине, мы организовали Крестный ход с иконой и частичкой мощей святого равноапостольного князя Владимира. В связке с всеукраинским Крестным ходом, был организован праздничный концертно-просветительский тур по 24 крупнейшим городам Украины, собравший более полутора миллионов зрителей со всей Украины и десятки миллионов телезрителей. Кульминацией торжеств, стал молебен на Владимирской горке и грандиозный концерт в Киеве, на Крещатике. Огромным вкладом в становлении празднования, стало участие знаковых людей из разных стран: Юрия Шевчука и группы "ДДТ", удивительного Петра Мамонова, музыканта и поэта Алексея Романова и многих, многих других.

С 2009 года и по сегодня, День Крещения Руси, отмечается в международном формате.

- В 2013 году вашей организацией впервые в истории был проведен Крестный ход со святыми мощами крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира от Владивостока и до Киева. Помним, что во время киевских торжеств 1025‑летия Крещения Руси по окончанию этого Крестного хода мощи князя Владимира оказались в Свято-Покровском монастыре "Голосеевская пустынь". Как это произошло?

— Многое, что происходило и происходит в связи и вокруг великой даты Крещения Руси, и делах, которые ее сопровождают, имеют явные проявления участия в этом невидимого, но явного — проведения Господнего.

В том году нам действительно удалось реализовать сложное дело. Ковчег со святыми мощами крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира, еще со времен Союза находился в Москве, в Государственном хранилище, а в 2010 году, в День Крещения Руси, был дарован Церкви, и теперь находится в Храме Христа Спасителя. В рамках международного празднования 1025‑летия Крещения Руси нами было получено благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и мы провели уникальный Крестный ход, в котором впервые в истории ковчег со святыми мощами крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира, был принесён от Владивостока по всей территории Святой Руси — городами России, Беларуси и Украины.

По плану и маршруту, украинская часть принесения Святыни была запланирована на финал торжеств. До этого ковчег находился в пути уже более двух месяцев, огромное количество православных людей встречали своего Крестителя. В Киеве, на Крещатике, ковчег со святыми мощами Крестителя Руси встречало около двух ста тысяч человек. Наместник киевского Свято-Покровского монастыря "Голосеевская пустынь" архимандрит Исаакий (Андроник) и насельник московского Свято-Данилова монастыря иеромонах Михей (Гулевский), который сопровождал святыню по всему пути Крестного хода, вынесли Ковчег со святыми мощами крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира, к собравшимся и вместе с митрополитом Волоколамским Илларионом благословили Святыней киевлян и гостей Киева.

Промыслом Божиим во время пребывания святыни в Киеве, в дни празднования 1025‑летия Крещения Руси, ковчег со Святыми мощами крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира, в эти дни находился и хранился в Голосеевском монастыре — это изначально не планировалось в протоколе и маршруте, но так случилось, и это стало большим символом — креститель Руси посетил монастырь, из которого вышла новая традиция нашего времени — ежегодного празднования Дня крещения Руси.

- Чем сегодня занимается международная организация "День Крещения Руси"?

— Два года назад, мы инициировали международный гражданский проект "Люди", который, прежде всего, становится медийной платформой, объединяющей многих людей из разных стран планеты. Думаю, самым важным, в этом, стал международный Форум "Люди мира", инициированный Священным Синодом, начавший свою работу, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, 28 сентября 2020 года в Святогорской Лавре и призванный установить диалог между гражданами Украины, проживающими по обе стороны линии конфликта на Донбассе.

Буквально днями мы встречались с одним из руководителей Форума, Управляющим делами нашей Церкви, митрополитом Антонием (Паканичем) и получили подтверждение о необходимости продолжения работы международного Форума "Люди мира". Украинская Православная Церковь сегодня является единственной институцией, продолжающей своё служение по обе стороны конфликта, и способной остановить кровопролитие и установить мир, думаю, это то главное, вокруг чего сегодня должны объединиться все мы, люди разных стран, люди мира.