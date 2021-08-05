Жан Беленюк стал первым украинцем на Олимпиаде-2020, который привезет в страну золотую медаль. На соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил венгра Виктора Лоринца. Победа была ожидаемой: Беленюк и раньше ни разу ему не проигрывал.

Однако нашлись в Украине и те, кто оказался не рад победе Жана Беленюка. Все потому, что он не только спортсмен, а и политик — народный депутат от партии "Слуга народа".

В эксклюзивном интервью "Стране" олимпийский чемпион рассказал о том, как после неудачной попытки на прошлой Олимпиаде в Рио все-таки смог победить, и на что потратит призовые от государства. А также отреагировал на хейт и сказал, кем он все-таки себя ощущает в большей степени — спортсменом или политиком.

— Вы первый депутат который привёз, а не увёз золото из Украины. Как ощущения?

— Вы знаете, я уже поспал после боя — у нас тут в Токио утро сейчас. Поэтому я уже чуть адаптировался и чувствую себя нормально. Эмоции, конечно же, позитивные: для каждого спортсмена достичь подобного результата на Олимпийских играх — большая цель. И я доволен собой. Настраивался по-боевому, поэтому все хорошо. Очень рад, что так сложилось.

— Мы видели, что после боя у вас были слезы на глазах. Почему?

— Я вообще-то не особо эмоциональный человек. Но дело в том, что 12 июля я травмировал руку - у меня вылетел плечевой сустав. И я, честно говоря, уже не был уверен в том, что смогу бороться. Спасибо огромное моему тренеру за то, что он вселил в меня веру и сделал комплекс необходимых мер для того, чтобы я восстановил руку. Чтобы она хотя бы двигалась. И с помощью обезболивающих препаратов мы все таки вышли и доказали, что мы — лучшие.

— Так это были слёзы из-за боли? Не от радости или огорчения?

— Вы имеете ввиду вот эту мужскую скупую слезу, которые транслируют в нарезке с Олимпиады?

— Да.

— Конечно, это эмоции были. Но руки я не чувствовал.

— Травмированная рука мешала вам во время боя?

— В полуфинале я чуть-чуть дёрнул ею в конце... В любом случае, когда уже обезболивающие прекращают действовать, я чувствую, что рука больше беспокоит. А когда ты разогрет, когда борешься, то забываешь обо всем. Думаешь только о позитивном результате. Когда я тренировался, я постоянно думал о травме, а когда боролся, — вообще нет.

— Ряд комментаторов утверждает, что, судя по трансляции боя, победа досталась вам достаточно легко. Это так?

— Нет. Подобные победы так просто не даются. Но я очень хорошо знаю своих соперников. Впрочем, как и они меня. Мы с моим конкурентом по финалу (венгром Виктором Лоринчем — Ред.) знакомы, наверное, уже лет 15. Мы ещё с кадетских времён боролись вместе, у нас было очень много личных встреч и я ещё не разу не проигрывал ему. На эту схватку у меня был четкий план, которого я строго придерживался, и выполнял все указания тренера, чтобы победить. И это мне удалось. Я воспринял это как должное.

— А что помешало вам взять золото на предыдущих Олимпийских играх?

— В прошлый раз, на Олимпиаде в Рио, у меня чуть-чуть не сложилось именно в финальном поединке. Я допустил ряд ошибок, которые и привели в итоге к поражению (Беленюк тогда взял серебряную медаль — Ред.). Но в этот раз я понимал, что могу это сделать. Могу победить. Всех ребят, с которыми я боролся, я знаю, я у них уже выигрывал. Я двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Просто нужно было эмоционально и психологически собраться. Настроиться и выиграть. А это сложнее всего.

— Настроиться психологически сложнее, чем физически?

— Да. Потому что, когда от тебя ждут самых высоких результатов, ты ощущаешь груз ответственности.

— Опишите ваш график тренировок. Как часто вы тренировались, сколько раз в неделю и по сколько часов?

— Есть разные этапы подготовки. Если брать заключительные, занятия могли длиться и до 5-ти часов каждый день. Если это предварительные, — когда я совмещал спорт со своей парламентской деятельностью, — то до 3-х часов в день.

— Есть ли у вас приметы, чего нельзя делать перед боем?

— Не знаю. Я верующий человек, я молюсь Богу и надеюсь на его помощь. Вот и все мои приметы.

— Олимпийская золотая медаль была главной целью вашей спортивной карьеры?

— Естественно. Я, как и каждый спортсмен, мечтал стать Олимпийским чемпионом. Так же, как и чемпионом мира, и чемпионом Европы. Я всегда об этом говорил. И очень доволен, что мне все удалось.

— Станет ли это достижение финалом вашей спортивной карьеры?

— Посмотрим. Есть ряд проблем, — по той же руке, надо в первую очередь заняться здоровьем. Во-вторых, хочу чуть-чуть отдохнуть. И в-третьих, в сентябре стартует новый политический сезон, и мне нужно включаться в работу.

— Кстати, о политике. Некоторые комментаторы писали в соцсетях, что не рады вашей победе, так как вы «зелёной ориентации» — имея в виду вашу партийную принадлежность к «Слуге народа». Скажите, мешает ли политика вам как спортсмену? Чего в вас больше — политики или спорта?

— Очень много говорят, что я совмещаю, "за двумя зайцами гонюсь" и так далее. Но мы были настроены доказать обратное. Я и на политической арене помогаю спортсменам, так как вхожу в профильный комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. И на Олимпиаде я делал все, чтобы хорошо себя показать. Это наша с тренером цель.

— Трудно ли совмещать спорт с работой народного депутата?

— Трудно. Было трудно. Еще было сложнее, так как Олимпиада была перенесена. Я думал, что это затянется всего лишь на один год, а затянулось на два. Но тот результат, который мы имеем в данный момент, перекрывает все эти трудности.

— И все же, как вы реагируете на хейт в свой адрес?

— Меня часто необоснованно хейтят с самого детства: за цвет кожи, за другие вещи... Я к этому отношусь по-философски: если есть конструктивные замечания, я их анализирую и делаю выводы. А если это просто хейт ради хейта, я на такое не обращаю внимания. Ну и дело ещё в том, что меня все очень хорошо знают. Так как у нас в стране принято ненавидеть политиков, гнев людей направлен на тех, кого они просто знают лучше других. Каких-то известных людей, которых они видели по телевизору. Я думаю, если их спросить: "Какой политик эффективный?", они затруднятся ответить.

— А вы сами считаете себя эффективным политиком?

— Я не думаю об этом. Я просто делаю свое дело. То, что необходимо. Я изнутри знаю те процессы, которые происходят, и тех людей, которым мы непосредственно помогаем. Мне сложно комментировать хейт людей, которых я не знаю, которые хейтят просто из-за каких-то личных предрассудков. У меня хорошая команда профессионалов — два помощника, которые полностью выполняют свою работу 24/7, в которых я уверен на 100%. Мы обрабатываем все запросы от людей, от спортсменов и других причастных к спорту. Направляем их в те инстанции, в которые нужно. Мы помогаем спортсменам, которые в этом нуждаются. И также включаемся по личным вопросам тоже: например, биатлонист Дмитрий Пидручный получил жилье за выдающийся результат (в этом ему помог Беленюк, как рассказывал сам Пидручный — Ред.).

— Как Олимпийскому чемпиону вам положена премия от государства.

— 125 тысяч долларов дают за первое место, 80 — за втрое и 55 — за третье. Так как я на прошлой Олимпиаде был вторым, я эти расценки хорошо знаю.

— На что потратите призовые?

— Не думал пока об этом, если честно. Я декларирую все свои доходы. Задекларирую и этот. Как и обязывает закон. Я к тому, что у меня все базовые потребности обеспечены: у меня есть квартира, у меня есть машина, у меня не стоял вопрос в том, чтобы заработать денег на что-то.

— Считаете ли вы такой размер премий достаточным для спортсменов?

— Они были повышены чуть более, чем в два раза. Вы знаете, нет пределу совершенству. Но сколько человеку не дай, спустя некоторое время ему будет мало. Поэтому, я думаю, что вот такое повышение – хорошо ощутимо. Если раньше олимпийский чемпион получал стипендию на протяжении двух лет в размере 15 тысяч гривен, то сейчас порядка 32. Сейчас Украина входит в десятку топ-стран по размеру выплат олимпийцам за их медали. Так что говорить о том, что в Украине у спортсменов нет мотивации показывать высокий результат, нельзя. Но мы, естественно, будем работать с Министерством молодежи и спорта для того, чтобы улучшить условия для подготовки наших спортсменов к соревнованиям.

— Что сделаете в первую очередь, как только вернётесь в Украину?

— Обниму близких. Меня будет встречать огромное количество друзей. Мне поступило много звонков, смс с поздравлениями. Все очень радуются, очень ждали этого. Понимаете, пять лет? Начиная прямо со следующего дня после Олимпиады в Рио, где я стал вторым, все ждали следующих Олимпийских игр и говорили, что мне нужно вернуться туда и забрать свое "золото".

Я надеюсь, люди искренне за меня болели и переживали, и сейчас тоже рады моему результату. И я рад, потому, что смог порадовать их.

Первые планы — это увидеться с близкими и отдохнуть. Были очень насыщенные последний дни: я ни с кем не переписывался, ни с кем не созванивался, старался не контактировать с внешним миром. У меня был только тренер рядом и ребята, которые тоже будут выступать на Олимпиаде. Полностью сконцентрировался на предстоящем старте. А сейчас нужно наладить коммуникации с людьми, которые болели за меня и переживали.

— Вы собираетесь продолжать спортивную карьеру или сосредоточитесь только на политике?

— Как спортсмен я уже выиграл все, что мог. Все, что ставил себе как цель. Все соревнования — и Европы, и мира, — я уже покорил. Нужно немного перезагрузиться и найти для себя новый цели. Я хочу сконцентрировать свое внимание на политической деятельности. Я не хочу делать громких заявлений, что я уже все — ухожу, и больше браться за спорт не буду... Просто я научен опытом спортсменов, которые такие заявления делали, а потом возвращались. И все на это смотрели, немного недоумевая, что происходит. Соответственно, я не хочу об этом сейчас говорить. Пока просто беру перерыв и наслаждаюсь моментом.