С олимпийской призёршей Дарьей Белодед, которая принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2020, мы, как ни странно, встречаемся в McDonald's в день ее возвращения на родину. Место, к слову, предложил отец Дарьи и по совместительству ее тренер, Геннадий Белодед.

Выбор места для интервью нетипичный как для спортсменки, которые последние несколько лет вынуждена была практически голодать, чтобы держать форму для весовой категории 48 кг. Что при росте 1,72 м давалось 20-летней дзюдоистке непросто.

Но Дарья сходу дает понять, что даже после долгих лет "воздержания" фаст-фуд ее не соблазняет. После перелета из Токио в Киев, который занял почти сутки, чемпионка признается, что больше хочет выспаться, чем поесть. И хотя ближайшие месяцы она планирует отдохнуть после трудных соревнований, спортивная дисциплина все еще не позволяет ей принять в угощение бургер.

Вокруг пахнет беконом и жареной картошкой, и в этой атмосфере неудивительно, что мы начинаем первое большое интервью с чемпионкой с еды. Эта тема в жизни спортсменов имеет принципиальное значение.

— Когда вы в последний раз были в McDonald's?

— Ко мне приезжала подруга месяца два назад, мы заехали на McDrive. Она заказала себе еду, а я взяла у неё одну картошку фри и сделала глоток лимонада.

— Как долго вы придерживаетесь такой строгой диеты?

— Около трёх лет, но последние два года были для меня самыми тяжелыми. Это нельзя назвать "диетой". Тут скорее сильное ограничение еды и жидкостей. То есть, даже в салатах и фруктах я себя все время ограничивала.

— Например?

— Ну, я не могу себе позволить съесть полкило черешни — вместо этого я ем 100 грамм, потому что требования для моего веса (48 кг) не позволяют такие "хотелки".

— Вы каждый раз взвешиваете продукты? Или как подсчитываете калории?

— Нет, за столько лет в спорте я визуально понимаю, сколько грамм и калорий в порции, без подсчета. И знаю, сколько могу прибавить в весе от каких-либо продуктов.

— У вас есть запрет на употребление алкоголя?

— Нет. Алкогольные напитки мне можно, просто я не употребляю, нет желания. Мой максимум — немного шампанского на Новый год или день рождения. Крепче напитков я даже никогда не пробовала.

Дарья Белодед рассказала о своем питании. Фото: Инстаграм

— Из чего обычно состоял ваш ежедневный рацион, пока вы готовились к Олимпиаде?

— Утром это мог быть творог, но порция небольшая — грамм 70, сверху я ещё могла слегка полить его сладеньким мёдом или вареньем. Чая я выпивала по полчашки. До сих пор не могу привыкнуть, что теперь могу выпить целую. На обед у меня чаще всего был кусок мяса и салат — примерно 150-200 грамм и столько же сока или фреша. Ужин тоже 200 грамм. При интенсивных тренировках я выпивала всего пол-литра воды, я так привыкла и больше мне не хотелось. Но вообще, конечно, жидкости должно быть больше в организме. Ограничения были во всем. Сейчас мне психологически сложно адаптироваться к нормальной жизни. Я не могу до сих пор поверить, что уже сегодня мне разрешено полноценно питаться — для меня это как сон.

— На таких ограничениях в питании настаивали родители-тренеры?

— Нет, родителям наоборот было тяжело смотреть на меня. Им было еще тяжелее, чем мне. Они мучались, глядя, как я мучаюсь. Но они видели, что я это делаю ради своей мечты. А останавливать меня они были не в праве. Родители наоборот предлагали: "Давай мы тебе сделаем покушать". А я говорю, мол, нет, я не могу, у меня уже лимит исчерпан, я не могу съесть лишнее.

— Как вы еще подростком решились на то, чтобы сознательно так себя во всем ограничить?

— С детства я очень целеустремлённая. Ради своей цели готова на все. И готова жертвовать чем угодно.

— Цель — это победа на Олимпиаде?

— Да.

— Ваш отец признавался, что после поединка за бронзовую медаль на Олимпиаде ваши слёзы были слезами разочарования, а не радости. Не можем не спросить, почему вы расплакались?

— Плакала, потому что я максималистка. Я всегда знала, что могу больше, могу выиграть у любой соперницы. Я знала на Олимпиаде, что я сильнее, и что могла выиграть. Эта золотая медаль могла быть моя. И обидно, что все сложилось не так, как я рассчитывала. Я действительно очень многим жертвовала ради этой медали. Мечтала с детства. Если бы я знала, что слабее, то, может, так не расстроилась бы. Но я знала, что я сильнее, что я могу больше. К сожалению, просто так случилось...

Часто слышу, что у меня синдром отличницы. Иногда я себя по-настоящему ненавижу за это качество, я мучаюсь из-за этого. Победа или ничего. Второе и третье место для меня — проигрыш. Я такая с детства, я не знаю, как с этим бороться. Некоторые думают, что это какой-то детский максимализм, но мне уже почти 21, и это просто черта моего характера. Может, надо меньше зацикливаться на победах.

Дарья Белодед на соревнованиях. Фото: Инстаграм

— Что именно помешало вам выиграть золотую медаль?

— С этими соперницами я встречалась много раз, да и раньше уже их выигрывала. Я пересмотрела встречу с Танаки (соперница Дарьи Белодед в полуфинале Олимпиады — Ред.) — мне кажется, я выполнила все, что должна была. Настрой у меня был сумасшедший, и психологический, и физический. Я доминировала во время встречи, все складывалось хорошо, я до последнего верила, что у меня получится выиграть. Но в какой-то момент фортуна будто отвернулась от меня. Не отрицаю, что там была и моя ошибка. Но они были у меня и на чемпионате мира и Европы. Тогда все оборачивалось в мою сторону, ошибки мне прощались, и я выигрывала – в этот раз не вышло. Пока что я не могу понять, почему так произошло. Наверное, так было суждено.

— Ваша мать говорила, что вы совершили один роковой бросок, который она назвала ошибкой. Вы можете объяснить людям, далеким от мира профессионального дзюдо, что это был за прием?

— До этой Олимпиады я выигрывала этим же броском у этой же японки Танаки — называется он "скрутка". Чаще всего она не падала на всю спину, чтобы это была чистая победа. То есть, дальше встреча продолжается. Когда я ее бросала, она переходила в партер (означает борьбу, когда хотя бы один из борцов находится в положении лёжа — Ред.) и продолжала борьбу там. Партер — очень сильная сторона японок. И вот я сделала подворот на этот бросок, но я была уже на усталости — не докрутила руками и я осталась внизу, в партере. Японка просто воспользовалась моментом и перевернула меня.

— Каково это — когда вас, чемпионку мира и олимпийскую примерку, тренируют собственные родители? Они в момент подготовки к соревнованиям "выключают" в себе маму и папу?

— На тренировках мои родители — тренеры. Но они не могут полностью отключиться от роли родителей. Последний год для нашей семьи выдался сложным. Устала я и психологически, и физически из-за переноса Олимпийских игр. А так долго держать такой вес — не очень хорошо для здоровья. У меня было много травм именно за последние полгода. Из-за этого родители сильно нервничали, им тяжело было переключиться на тренеров, они переживали за меня как родители. Я видела, как они переживали. Их тревога предавалась и мне.

— Какие самые частые травмы в дзюдо у вас были?

— Чаще всего у меня обострялись старые травмы. Например, было воспаление связок — это доставляло сильный дискомфорт, я не могла на максимум выкладываться во время тренировок. Если воспалилось плечо — нужно две недели покоя. Это скорее психологически тяжело: хочется тренироваться и стать сильнее, но травмы постоянно останавливают.

— Сколько часов в день вы занимаетесь?

— Тренировки у меня каждый день, кроме воскресенья. В день выходит около четырёх часов: утром и вечером.

— От государства вам положена выплата 55 тысяч долларов за бронзовую медаль. На что вы собираетесь их потратить? Будете лично распоряжаться деньгами или часть отдадите родителям?

— Я ещё не думала об этом. Олимпиада — это моя мечта с детства, и она абсолютно никак не связана с материальным доходами. На самой Олимпиаде выплат нет, премии только от государства. Понятно, что деньги — приятный бонус, но у меня не было цели поехать на соревнования ради них. Просто я придумала себе такую картинку в детстве.

— Сколько вам было лет, когда вы захотели достичь этой цели?

— Дзюдо я занималась с 6 лет. Недавно я пересматривала интервью, которое опубликовал мой папа, где я в возрасте восьми лет на соревнованиях открыто говорила о том, что хочу стать олимпийской чемпионкой. Не знаю, откуда я это придумала, как это у меня в голове появилось. Мне сейчас даже пишут люди, которые со мной тогда соревновались, что они помнят, как я еще совсем маленькой говорила, что хочу поехать на Олимпиаду.

— Почему из всех видов борьбы именно дзюдо?

— У меня родители дзюдоисты, выбор очевиден.

— А вам не хотелось выбрать что-то кардинально другое и нарушить семейную династию из чувства юношеского бунтарства?

— Нет. Я попробовала этот вид спорта и он понравился мне буквально сразу. У меня даже мыслей не было о чем-то другом.

— Ваши родители тренируют не только вас. К вам они относятся строже, чем к другим воспитанникам?

— Я бы сказала наоборот. Родители всегда видели, что я тренировалась больше остальных. Поэтому они пытались меня сдерживать, никогда не требовали большего и не заставляли. Они хотели меня сберечь и не истязать на пути к моей цели.

— Кто-то из представителей власти, помимо президента Украины Владимира Зеленского, лично поздравлял вас?

— Зеленский выложил пост и в сторис отметил меня. Можно сказать, что лично поздравил. Но не писал в директ. Мне никто не звонил, но писали про меня посты. Например, Лилия Подкопаева, Андрей Бедняков, группа "Hardkiss", разные титулованные спортсмены. Было приятно наблюдать, что людям действительно интересен спорт. Поддержка для спортсмена нереально важна. Когда тобой гордятся и ты поднимаешь флаг Украины на пьедестале — это сильно подталкивает на победу.

Зеленский поздравил Белодед с победой в Инстаграм. Фото: Инстаграм

— С поддержкой понятно. А как на счет хейта? Ведь были и те, кто раскритиковал вас за пост после победы на русском языке?

— Мне абсолютно все равно. Это моя Инстаграм-страница. Я могу писать хоть на испанском — это мое право. Я люблю украинский, но если мне хочется писать на русском — не вижу в этом ничего плохого. Тем более, в семье я тоже говорю на этом языке. И мне легче на нем формулировать мысли.

— В своем Инстаграм-посте вы написали, что бронзовая медаль для вас все равно отливает золотом. Что вы имели в виду?

— Для меня эта медаль как золотая. Я прошла столько трудностей и препятствий, что я считаю, что я заслужила именно золотую медаль. Да, не сложилась, но для меня она все равно очень ценна.

— Главный тренер сборной Украины по дзюдо в интервью "Стране" рассказывал, что профессиональные спортсмены после определенного пика карьеры часто "теряются", не могут найти себя в жизни вне спорта. Вы задумывались о том, чем вы будете заниматься, когда завершите спортивную карьеру? Ведь возраст 30+ в этой среде уже считается пенсией.

— У меня проскальзывают подобные мысли, я прекрасно понимаю, что спорт — не вечный. И будет в моей жизни сложный переломный момент, когда спорт закончится, и надо будет заниматься чем-то другим. Но это мне предстоит не скоро. У меня ещё есть время — три года минимум. Не знаю, буду ли я продолжать тренироваться после Парижа-2024, но до следующей Олимпиады точно. Плюс, я по образованию журналист, могу работать по специальности. Хотела бы пробовать работать на телевидении. Бизнес-идеи тоже есть, но в эту сферу нужно входить подготовленным, этому нужно учиться, пройти курсы, прочесть много книжек, чтобы начать. И то не у всех получается. Мысли и цели есть, а время покажет.

— К слову, а почему вы поступили именно на журналистику?

— Долго не могла определиться, куда поступать после школы. Мне всегда нравилась украинская литература, я любила писать. Меня всегда хвалили за мои сочинения в школе. Поэтому я решила, что эта профессия для меня это ближе всего. Тем более, если совмещать со спортом.

— Планируете ли вы пойти по стопам родителей и тоже стать тренером после окончания спортивной карьеры?

— Я бы хотела, чтобы часть дзюдо всегда присутствовала в моей жизни. Возможно, это будет журналистика, связанная с дзюдо. Есть мировые и европейские организации дзюдо, где работают журналисты. Это интересная профессия — общаться со спортсменами, ездить с ними на соревнования. Насчёт тренерства — в любом случае нужно начинать с тренировок маленьких детей. Я наблюдала за тем, как тренерам тяжело управлять и чему-то научить детские группы — пока у меня такого желания не возникло, нужно потратить много лет для воспитания чемпиона. И тут не все от тебя зависит. Вдруг ученик уйдет, у него поменяются планы? Тренер — очень сложная профессия. Хотя все возможно — мои родители тоже изначально не хотели работать по профессии, но сейчас они счастливы.

— Если вы все же отойдёте от спорта, как отреагирует ваши родители?

— Они только счастливы будут. Родители уже говорили мне: "Все, заканчивай, хватит". Мама с папой много переживают за меня, профессиональный спорт в любом случае приносит мало пользы здоровью и нервам. Если бы у меня было желание закончить со спортом — они бы меня поддержали.

— И все же, кто из родителей вас жёстче тренирует — мама или папа?

— Не могу сказать. У нас нет такого разделения, отдельно мама, отдельно папа. Все по-семейному.

— Ваша мама рассказывала, как настраивала вас перед финальным выходом, когда вы были опустошены после проигрыша в полуфинале. Она заявила, что если вам не нужна эта медаль, то вам стоит ее завоевать ради неё. Так чья же все-таки эта олимпийская медаль?

— Это наша общая медаль. Не только я работала, не только мне было тяжело все это время, но и родителям. Столько времени, сил, нервов, энергии они вложили в меня. Моя медаль на Олимпиаде — это даже скорее их заслуга, чем моя. Если бы не мои родители, то ничего бы и не было.

Дарья Белодед с мамой Светланой. Фото: Инстаграм

— Где вы тренируетесь?

— В спортклубе "Спартаковец".

— Поддерживает ли сферу дзюдо украинское государство? Достаточно ли обеспечивает всм необходимым?

— С эти проблем нет. Все сборы, экипировку, поездки заграницу оплачивает государство. Мы не вкладываем свои деньги.

— Расскажите, как проходит Олимпиада в условиях карантина?

— Все не так ужасно, как все говорили и как я сама представляла. В моей голове это было так: я буду жить как в тюрьме, не смогу выйти на улицу, все будут жить отдельно по разным видам спорта. Если один человек заболеет, то дисквалифицируют всю страну — так я себе представляла Олимпиаду во время коронавируса. Однако все было совсем не так. Да, мы каждый день сдавали ПЦР-тест, обязательно носили маски. В столовой были длинные столы, и у каждого человека было стеклянное ограждение по бокам, чтобы не дышать на человека рядом.

— То есть все-таки было что-то похожее на тюрьму?

— Ну, это же мелочи. Все равно все гуляли, общались. Никаких суперзапретов не было. Если немного приспустишь маску, никто тебе ничего не скажет. Сложно ходить все время в маске, когда на улице 40 градусов жары. Но, правда, нельзя было выезжать за территорию олимпийской деревни. Хотелось, конечно, выехать, погулять по Токио, сменить обстановку. Хоть я там и была уже раз семь на сборах и соревнованиях. Вот это единственный минус. Но я впервые была на Олимпиаде, в олимпийской деревне. Там такая атмосфера была магическая.

— Как это — магическая?

— Обычно на соревнованиях вокруг меня — одни дзюдоисты. А тут смешаны все виды спорта со всех стран мира. В этот момент я поняла, что спорт — это как большая дружная семья с одинаковыми целями.

— Вы там с кем-то сдружились из иностранных спортсменов?

— Не особо. Я общалась в основном с дзюдоистами из других стран, которых знаю лично. Но опять же — немного, у каждого был свой график, тренировки в определенное время. И на Олимпиаду все-таки едут не за дружбой, а за медалями.

Дарья Белодед в Олимпийской деревне. Фото чемпионка предоставила "Стране"

— Ваш Инстаграм — один из самых раскрученных среди молодых украинских спортсменов. Как выстраивается ваше сотрудничество с брендами и рекламными контрактами?

— Я работаю с разными компаниями. Например, сразу после Чемпионата мира в Японии меня нашёл местный бренд косметики и предложили сотрудничать. В основном, связываются либо лично, либо через родителей, знакомых.

— Что предполагает это сотрудничество?

— Я являюсь лицом бренда.

— Суммы подобных рекламных контрактов вы можете разглашать?

— Не могу.

— А помимо Инстаграм-фотосессий, как вы взаимодействуете со спонсорами?

— На кимоно у меня есть нашивки — это реклама брендов. Дзюдо транслируется на ТВ, и зрители видят этот бренд на мне, видят, с какими компаниями я сотрудничаю — это тоже престиж.

— На Олимпиаду это тоже распространяется?

— На Олимпийских играх вообще запрещено выступать под брендами. Там есть определённые спонсоры — Visa, Coca-Cola, Sampsung и еще какие-то. Из Олимпийских спонсоров я сотрудничаю только с Visa, другие бренды нельзя даже отмечать на публикациях в социальных сетях во время игр.

— Как вы оцениваете своих бывших коллег-спортсменов, которые ушли в политику? Тот же Виталий Кличко, мэр Киева, Жан Беленюк и Василий Вирастюк, которые стали народными депутатами. Расстраиваете ли для себя такой вариант?

— Пока точно не рассматриваю, хотя предложения были еще год назад, даже когда мне было еще 19 лет.

— Накануне парламентских выборов?

— Наверное.

— В списке "Слуги народа" предлагали место?

— Не хочу называть. Но были предложения. А насчёт спортсменов в политике — в этом нет ничего такого. Если у человека есть желание и он хочет попробовать себя в этой сфере, то ничего плохого в этом не вижу. Зависит от человека. Какая разница, спортсмен он или нет.

— Вы заявляли, что в ближайшее время после Олимпиадой вы хотите встретиться с близкими людьми. А качестве пары вы видите рядом с собой профессионального спортсмена?

— Наверное, да. Не знаю, как сложится в будущем, но, думаю, профессиональный спортсмен лучше поймёт и поддержит меня. Нельзя сказать, что это сможет только спортсмен. Но мне кажется, ему будет ближе мой интерес и наши общие интересы. Но, может, сложится и по-другому.

— У вас уже был опыт отношений с коллегой — профессиональным дзюдоистом из Италии. В канун Олимпиады вы расстались...

— Это совсем не связано с Олимпийскими играми. Мы расстались в конце 2019 года, но причина была не в этом.

— А сейчас ваше сердце свободно?

— Свободно. Я не в отношениях.

— Есть ли у вас эталон в спорте, на которого вы равняетесь?

— Из украинских — Сергей Бубка (украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом — Ред.). Для меня он легендарный человек. Во-первых, его результатами в спорте можно только восхищаться. Во-вторых, он великий как человек. Сергей лично приехал в Олимпийскую деревню, чтобы поддержать спортсменов. Он провёл со мной пробежку, посвятил около двух часов своего времени, чтобы настроить меня на победу. И он все это делал с душой. Таких людей единицы в мире.

— А среди дзюдоистов в мире?

— Одним из первых моих кумиров была японка Тани Рёко. Она пятикратная обладательница олимпийских медалей и семикратная чемпионка мира. Она тоже выступала в категории до 48 килограмм и была самой младшей чемпионкой мира. Но в 2018 я побила ее рекорд по возрасту. Превзошла своего кумира. Она с детства была моим кумиром, я пересматривала видео ее борьбы. Меня восхищала ее непобедимость и упорство быть номер 1.

— Вы сейчас будете отдыхать. А дальше?

— Думаю, отдохну максимум 1-2 месяца. Продолжать тренироваться, и с новыми силами в новый Олимпийский цикл.

— Вы собираетесь переходить в следующую весовую категорию?

— Точно буду. Я выступала в категории до 48 килограмм, следующие — 52 и 57 килограмм. Я хочу дать своему организму отдых, не знаю, сколько наберу веса. Но обжираться я не планирую. Просто буду питаться как обычный человек.

— Как будете отмечать сегодня вашу победу?

— Пока хочется просто отоспаться и отдохнуть. Хотим с родителями посидеть дома, сделать шашлык на природе, отпраздновать узким семейным кругом.

Дарья Белодед с родителями-тренерами, Светланой и Геннидием Белодед. Фото: "Страна"

— Что-то может в обычной жизни сравниться по ощущениям с медалью на Олимпиаде?

— Думаю, рождение детей. Две самые важные вещи для меня в жизни — Олимпиада и рождение детей. Хочу двоих точно. Но в будущем, не сейчас, я еще не готова к этому. Мне даже родители говорят, что, мол, сейчас ты думаешь, что круче Олимпиады ничего нет, но ты поймешь, когда у тебя появится ребенок, что это лучшее, что может быть в жизни.

— Планируете совмещать материнство с карьерой или перевоплотиться в домохозяйку?

— Не вижу себя домохозяйкой. Но в моих планах я не буду оставлять ребёнка только на няню и идти сразу работать. Так было и у моей мамы — пока я не пошла в садик, он была со мной. Я считаю, это правильно. Ребёнок должен чувствовать родительскую любовь и быть с мамой. Позже можно продолжать работать. Я не смогу сидеть долго дома, мне нужно будет чем-то заниматься.

— Вы будете настаивать на том, чтобы ваш ребёнок тоже занимался спортом?

— Нет, это совсем не обязательно. Спорт был моей мечтой и целью, меня не заставляли. Если бы меня родители заставляли, я бы не хотела им заниматься, у меня бы не было цели. Пусть ребенок сам выбирает, что ему по душе. Но хотелось бы, чтобы он занимался спором просто для себя, чтобы поддерживать физическую форму. Не обязательно профессионально, стремиться к олимпийским медалям. Просто для общего развития.

— Что такое спорт для вас?

— Это движение, моя жизнь. Все крутится вокруг спорта и благодаря нему. Это и новые знакомства, и путешествия.

— Видите ли вы себя вне спорта?

— Трудно сказать, когда ты всю жизнь в нем. Я не смогу полностью оставить спорт.

— Правда ли, что профессиональные спортсмены, даже если оставляют свою карьеру, должны продолжаться тренироваться?

— Конечно, иначе проблемы с мышечным корсетом могут быть. Я так и планирую. В первую очередь для фигуры, для красоты, хочется после спорта остаться в хорошей форме и поддерживать ее. Не с такими тяжелыми изнурительными тренировками, но с минимальным кардио и физподготовкой я буду продолжать заниматься. Просто чтоб красиво выглядеть.