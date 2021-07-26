В Токио на Олимпиаде спортсмены Украины взяли две медали. Бронзу принесла 20-летняя Дарья Белодед. Вторую бронзовую медаль — фехтовальщик Игорь Рейзлин.

"Страна" поговорила с главным тренером сборной Украины по дзюдо Виталия Дуброва, чтобы узнать, в каком настроении участники сборной Украины и почему спорт — часть политики и как он относится к хейту Дарьи Белодед за пост на русском языке.

— Поделитесь, пожалуйста, эмоциями, какая сейчас атмосфера на Олимпиаде в Токио?

— Это третьи Олимпийские игры, где я тренер сборной Украины по дзюдо. Ничем не отличается от двух предыдущих. В остальном все однотипно: волонтеры приветливы, пытаются помочь, не все знают английский, но возьмут за руку и все покажут. Дружественная атмосфера.

— А как же коронавирус, ведь это первая Олимпиада во время мировой пандемии?

— Есть определенные ограничения. Нужно носить маску, в столовой мы едим через пластиковые перегородки напротив друг друга, персонал и волонтеры просят придерживаться правил. А так все однотипно: волонтеры приветливы, пытаются помочь, не все знают английский, но возьмут за руку и все покажут. Дружественная атмосфера.

— То есть, в Японии жестко контролируют соблюдение этих правил? Прививки и ковидные паспорта обязательно?

— Все лояльно, но настойчиво. Например, если маска немного приспущена, то просят поправить. Прививки — это же добровольная история, но каждый день мы сдаем антиген-тест: плюем в пробирки и наши доктора относят анализы в медицинский центр.

— Где живут участники Олимпиады во время соревнований?

— В Олимпийской деревне, которая в Токио находится не на окраине города, а на берегу канала. Это квартирные высотки, которые после Олимпиады будут продавать жителям города. Здесь не пятизвездочный отель, но вполне сносные условия проживания: две комнаты, небольшая гостиная, туалет и душ. В Олимпийскую деревню могут попасть только участники. Меры предосторожности очень строгие: сканируют лицо, то есть, я не могу передать свою аккредитацию, чтобы на территорию зашел кто-то похож на меня. На всех 17 этажах здания живут спортсмены. По соседству с нами живут сборные таких стран: Белорусь, Катар, Румыния, Доминиканская республика, Грузия.

— Какой распорядок дня в Олимпийской деревне?

— Обычный режим любых соревнований. В 7:30 просыпаемся, легкая прогулка, завтрак, тренировка. А сейчас кто-то едет на соревнования, кто-то на тренировку, также ездим болеть друг за друга.

— Чем кормят?

— Питание на Олимпийских играх всегда на хорошем уровне, организаторы никогда не опускают планку. В Олимпийской деревне в Токио есть двухэтажный центр по типу столовой, где представлен большой ассортимент блюд кухни разных стран. Работает круглосуточно. Еда на любой вкус, бери все, что хочешь. Мы находимся здесь больше десяти дней, поэтому эта еда уже приелась, но вначале был ажиотаж.

— А разве у спортсменов нет специфического режима питания?

— У каждого спортсмена все индивидуально и зависит от специфики и вида спорта.

— Ваш прогноз, сколько медалей заработают украинские спортсмены на Олимпиаде? В каком виде спорта мы сильнее?

— Где-то от восьми до двенадцати медалей можем взять. Нет градации, в каком виде Украина сильнее, по одной медали мы насобираем. Не исключено, что может и не получится, так как конкуренция большая. Учитывая, что на Олимпиаде в Рио нас было 206 участников, а в Токио — 157.

— Когда Дарья Белодед выиграла бронзу, то заплакала. Это были слезы радости или разочарования?

— Это было все вместе, такой выброс эмоций. Бурной радости нет, Даша спокойна. Из моего тренерского опыта, осознание того, что ты сделал, приходит позже, со временем.

— Ее тренируют ее родители. Как считаете, они довольны результатом?

— Да, Дашу действительно тренируют родители, и Игоря Рейзлина (второй бронзовый медалист - Ред.) тоже отец тренирует, также еще наша надежда на медаль — боксер Александр Хижняк, которого также тренирует его отец. По поводу бронзы у Дарьи, наверное, сразу они были расстроены, потому что хотели золотую медаль, шли к этому. Но это большое достижение. Прочитал где-то, что спортсмены карабкаются на вершину, преодолевая травмы и трудности, в ожидании, что на вершине будет что-то невообразимое. А когда берёшь эту вершину, то видишь, что там просто растут одуванчики. Кажется, что-то такое вау, а по факту ничего.

— А если проигрываешь? Попадаешь в болото?

— Каждый по разному относится к поражениям.

— Как вы реагируете на хейт в адрес Дарьи из-за поста в социальных сетях на русском?

— Вокруг любого достижения есть хайп, хейт. Надо к этому спокойно относиться. Очень много было всего написано, и хорошего, и плохого. Всегда так будет. Думаю, что это просто от незнания глубины ситуации. Если бы в Украине больше писали, показывали и рассказывали о спорте, и доносили людям, что если ты чемпион мира, это не значит, что ты сразу станешь олимпийским чемпионом.

А у нас возмущаются — как же так, она чемпионка мира, почему она не стала олимпийской чемпионкой? Ведь Олимпиада — это самые большие соревнования, туда едут со всего мира и неподготовленных спортсменов здесь нет. Чтобы попасть на Олимпиаду по дзюдо, мы три года проходили отбор. В каждой весовой категории - 22-26 человек со всего мира, самые-самые лучшие. Не может просто любой желающий участвовать в Олимпиаде.

— Эти люди пишут, чтобы привлечь внимание и, чтобы их все обсуждали?

— Сейчас многие пишут об Олимпиаде. К сожалению, спортсменов узнают две недели до Олимпиады и три дня после. А потом снова только футбол, а все наши спортсмены Дарья Белодед, Ольга Харлан известны узкому кругу. Нет политики государства, чтобы спортсмены были лидерами общественного мнения, но при этом не не становились политиками, а были лидерами именно в своей отрасли. Например, чтобы стать известным спортсменом, Жану Беленюку пришлось идти в политику, и теперь его узнают все, а до этого — его особо никто не знал.

— В категории Дарьи в Украине много было конкурентов на участие в Олимпиаде?

— Совсем нет. Даша была всех сильнее.

— Благодаря чему? Школе, подготовке, родителям?

— Всему вместе. В первую очередь, это ее трудолюбие. Она росла в спортивной семье. Я с ней близко общаюсь, и могу сказать, что вся жизнедеятельность ее семьи последние лет пять подчинена была одной цели - победе Даши на Олимпийских играх. Все крутилось вокруг Олимпиады. Это в принципе нормально. Каждый ставит себе цель, которую он хочет. Но не каждые родители готовы пожертвовать ради этого молодостью своего ребенка. У Даши было множество ограничений. Самое простое — с весом: ей для весовой категории нужно было держать вес. И она на протяжении двух лет ограничивала себя в питании, придерживалась спортивного режима. Ты не можешь просто взять и пойти в клуб, выпить алкоголь. Вернее можешь, но очень редко. Потому что иначе будешь терять форму. Не каждый подросток готов на это, и не каждые родители готовы своему ребенку предложить такой вариант.

— Вы как тренер какие цели ставите перед собой?

— Когда я выбрал профессию тренера, мне не хотелось быть посредственным тренером. Хотелось быть тренером-чемпионом. Мне не удалось реализовать свои амбиции как спортсмену. Хочется поднимать флаг страны на Олимпиаде.

— Кстати, много политиков поздравили Дарью? Президент звонил?

— Насколько я знаю, президент не звонил, написал пост в социальных сетях. Все политические силы посчитали нужным поздравить, также писали посты в социальных сетях. Это нормально, ничего такого в этом нет.

— Обычно президенты любят лично поздравлять и примазываться к победам.

— Все президенты такое любят. В первый день соревнований по дзюдо приходил президент Франции, президент Косово, Монголии. Я сторонник того, что утверждение спорт вне политики — неправильное. Спорт — это часть политики, как одна из проявлений международной политики. Например, Косово во многих странах непризнанное государство. Но девочка из Косово стала Олимпийской чемпионкой, и все услышали, и говорят о Косово, хотя многие вообще не знают, где находится эта страна.

— В Украине государство оплачивает поездку на Олимпиаду? И платит ли государство какие-то премиальные?

— С этим проблем никогда не было. Олимпиада — это же лицо страны, как ни крути. В большинстве случаев, подготовка всегда была обеспечена на хорошем уровне. За первое место спортсмены и тренеры получают 125 тысяч долларов, за второе — 80 тысяч долларов, за третье — 55 тысяч долларов. Заработать такие деньги в нашей стране честным способом невозможно.

— Их вообще выплачивают?

— Да, с этим никогда не было проблем ни при какой власти. Буквально приходят на карточку в течении двух недель после игр. Это же лицо страны. Если не платить обещанные деньги, то это уже грош цена в базарный день.

— А кроме этого гонорара, есть еще какие-то преференции: выделяют ли квартиры, например?

— Это все индивидуально. Все спортсмены представляют разные регионы страны, клубы могут дать какие-то премиальные.

— Например, Дарья Белодед киевлянка, то есть по хорошему мэр Кличко мог бы ее как-то премировать, если бы захотел?

— Наверное, да. Есть как-то законная составляющая: нужно стоять на учете, или выделение жилплощади должно быть решением Киевсовета. Если просто из кармана — это меценатство, а не государство. Даша достаточно раскрученная спортсменка, у нее есть контракты с известными компаниями. Вероятно, что «бронза» предоставит возможность также заключить контракт с новыми спонсорами. У нас Олимпиада — это шанс стать спортсмену более менее состоятельным человеком, поэтому такие разочарования большие и ожидания. Нужно, чтобы спортсмены высокого уровня, были обеспечены на протяжении всего времени, а не только раз четыре года пытались сорвать куш.

— Мы часто общаемся с бывшими олимпийскими чемпионами в момент игр, а потом о них все забывают. И редко кто потом находит себя в жизни вне спорта. Какой правильный путь для спортсмена после Олимпийских игр, чтобы спортсмен не потерялся? И почему у многих это не получается?

— Единственный путь — спортсмен еще во время Олимпийских игр должен заниматься саморазвитием. Не зацикливаться только на спорте. Многие думают: вот я только спортсмен и все, больше ничему мне не нужно учиться. Но спорт - очень тонкая штука. Чемпионами становятся единицы, а получить травму или просто не показать тех достижений, которые хотелось бы — очень легко. Я прививаю своим воспитанникам, что параллельно со спортом нужно учить иностранные языки, развиваться. Да, очень тяжело совмещать спорт и учебу, но нужно пытаться, чтобы потом, после завершения спортивной карьеры, не оказаться незащищенным. Потому что спортсмен в принципе живет на всем готовом: его кормят, поят, за ним следят, не дай бог травма - ему находят докторов, массажистов. Он приезжает — его селят в гостиницу, он получает суточные.

— То есть проблема в том, что спортсмен расслабляются от такого режима?

— Скорее он живет в определенном вакууме. Он не сталкивается с тем, с чем сталкиваются парни и девушки в обычной жизни: после университета нужно идти работать, ходить на нее каждый день. За границей многие спортсмены работают даже в банках. Или имеют рекламные контракты. В Японии, например, любой спортсмен имеет контракты с разными компаниями и параллельно работают там, условно, по два часа в неделю, если это очень крутой спортсмен. И есть плавный переход со спорта на должность в той компании, которая его поддерживала все то время, пока он занимался спортивной карьерой.

— То есть японцы такое тунеядство не поддерживают?

— У них очень интересная система, мы до ковида часто летали в Японию. Все спортсмены учатся в университете. Там спортсмен до окончания третьего курса университета не может заключать контракт с компанией. Чемпионат Японии среди компаний по дзюдо - это очень большие соревнования, участвует около 120 компаний, и каждая имеет свою команду по дзюдо. Это очень престижно. Крутые топовые спортсмены обычно не ходят на работу, или ходят с минимальной нагрузкой. Если ниже класс спортсмена, он чаще ходит. И потихоньку из спорта он потом переходит на ту должность в компании, которая соответствует его знаниям, образованию, способностям. Как в любой работе. И уход из спорта получается безболезненным.

— А как в Украине?

— У нас, к сожалению, этого нет. Большинство спортсменов привязаны к силовым структурам: Национальная гвардия, Вооруженные силы, таможенная, пограничная служба - у всех них есть свои спортивные команды. Но после спорта не все ходят оставаться служить в Вооруженных силах. Но во время спорта это тоже определенная финансовая подпитка. Вот у нас в сборной по дзюдо семь человек олимпийцев: два из них представляют СБУ, пятеро - Национальную гвардию Украины. Это, в принципе, и есть их основное место работы.

— Кто, кроме государства, поддерживает вашу сборную? И как выражена эта поддержка?

— Тут все просто. Есть три структуры. Это Министерство молодежи и спорта, которое выделяет бюджетные деньги на развитие конкретных видов спорта. Для этого Министерство, в принципе, и существует. Есть Национальный Олимпийский комитет, который поддерживает национальные федерации, тоже выделяет финансирование - но это уже не бюджетная часть. Плюс, в каждом виде спорта есть профильная национальная федерация — у нас это Федерация дзюдо Украины, которая также привлекает средства спонсоров или свои. Это зависит от каждой конкретной федерации.

— Когда, по-вашему, Олимпийские игры будут проходить в Украине?

— Никогда. Надо быть честным. У нас нет ничего для того, чтобы провести Олимпийские игры. Для этого нужна огромная инфраструктура, опыт проведения соревнований. У нас практически не проводятся соревнования уровня Чемпионата мира или Чемпионата Европы. Даже если сравнивать с Венгрией, то в Будапеште в течение года шесть Чемпионатов мира по разным видам спорта проводится. Минимум. Это я еще не беру Кубки мира, гран-при и прочее. В любом деле нужно наработать систему.