Любой случайный прохожий легко узнает на улицах Киева Елену Волк. Она выбивается из образа типичной пенсионерки: массивные сережки, яркий макияж, маникюр и полупрозрачное парео поверх купальника с внушительным декольте. В этом году ей исполняется 74 года, и при этом она активно снимается в рекламе, кино, участвует в показах мод и ню-фотосессиях, танцует в ночных клубах и строит успешную карьеру блогера в Тик-Токе.

Мы встречаемся с Еленой на Молодежном пляже киевского Гидропарка. Елена проводит здесь все солнечные месяцы в году, о чем несложно догадаться по ее загару. Она – местная звезда, и ни одно ее появление в довольно откровенном как для пожилой женщины виде не остается без внимания.

Интервью мы проводим в кафе прямо на пляже. Елена пританцовывает под музыку, играющую в заведении, и заказывает коктейль Aperol Spritz – для антуража: говорит, он красиво выглядит на фото.

Елена Волк в одном из ресторанов Гидропарка. Фото: "Страна"

К беседе она основательно подготовилась: в ее сумке – целая папка с фото с различных фотосессий и архивными кадрами, где Елена молода. Рассказывая о том или ином периоде своей жизни, она каждый раз восклицает: посмотрите, и такое фото у меня тоже есть!

– Ваш образ жизни кардинально отличается от того, к чему привыкли люди вашего возраста в Украине. Не все себе могут позволить такую раскованность и яркую жизнь. Как и почему вы на это пошли?

– В этом году мне будет 74. Я специально ничего не делаю для омоложения – мне нравится естественное старение. Макияж у меня каждый день яркий, я делаю себе его сама. К косметологу я не хожу и абсолютно ничего не делаю в плане процедур и инъекций.

– Почему вы против процедур омоложения?

– Боюсь, что это может испортить мою внешность. Я вижу много девочек, на которых уже в 30 лет страшно смотреть. Они ужасно выглядят – у всех одинаковое лицо, губы, попа и грудь. А самое главное – они теряют свою индивидуальность. Я, например, загораю очень откровенно, и нравлюсь всем и без инъекций.

– Для многих женщин в нашей стране старение – пугающий процесс.

– Проблема наших девочек такая: они настолько несамодостаточны, что пытаются с помощью вмешательств улучшить себя. Они думают, что это круто. На самом деле это плохо. Если бы я была исколотая, я бы уже была не собой. Такие девочки сейчас этого не понимают. Для меня главное – сохранить индивидуальность. Нужно любить жизнь и окружающих людей. Вокруг меня очень много молодежи, потому что у меня много сильной энергетики – я стрелец по гороскопу. У нас даже в ТикТоке серьезный проект – я и Алексей Беспалов. Мы оба стрельцы, и он мой молодой муж, ему 28 лет.

Елена похвасталась своим маникюром. Фото: "Страна"

– Секунду. Муж – по правде или по сценарию?

– Это в ТикТоке мы муж и жена. Он снимал меня в клипе для предыдущего Евровидения. Сейчас с помощью ТикТока он продвигает свою песню "Стрелец". За месяц мы покорили весь мир как "супружеская" пара. И представьте, все верят в то, что мы муж и жена! Причем якобы я богатая, а Беспалов живет за мой счет. Мы обыгрываем эту тему. Делаем прямые эфиры, которые смотрят зрители из разных стран. Меня и так узнавали на улице, но благодаря Тик-Току узнают еще больше. Сейчас моя основная популярность идет оттуда. Мои фотографии висят в Нью-Йорке, в разных городах. Меня много снимают в рекламе, например, "Swarovski". Потому что я яркая. В ТикТоке рекламных контрактов еще не предлагали, мы хотим и там сделать пиар, но еще рано – нужно больше подписчиков.

Елена Волк с Алексеем Беспаловым. Фото: "Страна"

– Вернемся к стандартам красоты. Недавно организаторы конкурса "Мисс Украина" пожаловались, что не могут набрать участниц из-за жестких условий: в девушках все должно быть натурально – без силикона и ботокса. Что думаете по этому поводу?

– Это правильно. Я такое не осуждаю, скорее не принимаю. И потом, когда я бываю на пляжах, то замечаю – все девочки там на одно лицо. У меня нет конкуренток, даже в ночных клубах. И даже сейчас, в 73 года, меня выпускают на подиум Ukrainian Fashion Week.

Фото: "Страна"

– Что вы делаете для ухода за телом?

– Очень мало. У меня есть свой мастер маникюра в салоне. Но вообще я ничего не трачу на внешность, меня просто любят все мастера. Услуги бесплатны. Я почти ничего не покупаю из одежды – мне все дарят. А со внешностью, может, что-то и надо бы делать... Например, шее подтяжка бы не мешала. Но я не решаюсь. С этими всеми "золотыми нитями" вы могли видеть, как изменилась Софи Лорен. Кстати, мне предлагали сняться в роли Софи Лорен иностранцы. А наши ребята будут снимать документальный фильм про меня. Они поняли, что на мне можно пропиариться. Есть такой отель "Бурса", моя фотография висела у них на афише около трех лет.

– Серьезно?

– Да, я пришла туда со съемочной группой, которая снимала сюжет про меня – для документального фильма. В "Бурсе" в тот момент выступали иностранные диджеи, люди заплатили по тысяче гривен, чтобы туда попасть. Но мои наглые продюсеры сняли сюжет про меня, а не про День рождения в "Бурсе". Когда-то я снова попала в этот бутик-отель, и какой-то бармен меня сфотографировал. Фото было сделано случайно. И после этого я попала на афишу.

– Когда к вам пришла настоящая популярность?

– После смерти мужа в 2011 году я всю зиму прожила в одном отеле в Евпатории. Там был шикарный ночной клуб – туда съезжались со всего Крыма. Тогда, в 2011 году, я окунулась в эту клубную атмосферу. С тех пор я танцую. И с тех пор началась движуха в моей жизни. Снимать меня стали где-то пять лет назад, например, "1+1" сняли три сюжета про меня. Потом я снималась в клипе с рэпером YoungBlood. В первый день клип набрал 5 млн просмотров. Помимо этого, одна девушка сделала выставку в Гааге, посвященную мне.

Елена в начале своей "клубной" жизни. Фото: "Страна"

– Вы занимаетесь спортом, чтобы держать себя в форме для съемок, или, может, составляете особый рацион питания?

– Поверьте, это просто гены. А ем я все, что хочу. Сплю я мало, пяти часов мне хватает. Книги я тоже не читаю и сериалы не смотрю. Шесть месяцев в году я провожу на пляже. Вы видели, в каком виде я обычно загораю.

– Как на ваш эпатажный образ реагируют пожилые женщины?

– Я общаюсь только с молодежью, мне бабульки не интересны. Меня никто не осуждает, а на улице я слышу только комплименты, даже от бабулек. Критика меня вообще не интересует, потому что я добрая, люблю людей. Обычные люди мной просто восхищаются. Это приятно, потому что простые люди понимают, что никогда так жить не будут. Это идет не из зависти. Просто я так могу, а они не могут.

– Многие взрослые люди не принимают молодежь в качестве авторитетов. Как говорят: "В наше время было лучше". В чем принципиальное отличие молодежи вашего поколения от сегодняшнего?

– Сравнивать нельзя, сейчас время другое. В молодости я не была такой эпатажной, вела себя скромно.

Елена Волк в молодости. Фото: "Страна"

– Что вам нравится в ночных клубах?

– Я прихожу в ночные клубы потанцевать. И я всегда в центре внимания. При этом молодые девочки по три часа стоят – иногда они стесняются, иногда им нужно выпить, а я это делаю на трезвую. В пять часов утра эти пьяные девицы на коленях ко мне приползают и говорят, что я богиня. Я отвечаю им: "Я не пью так, как вы – поэтому я богиня".

– Какой ваш любимый клуб в Киеве?

– Сейчас я в клубы не хожу, но часто было в "Индиго" – со дня открытия. Там со мной даже снимали сюжет "Говорит Украина". Но сейчас мне там не интересно, все одно и то же – наркота и далее по списку.

– А вы пробовали?

– Наркоту – нет. Но у меня есть фотография, где я лежу в поле конопли. Я вроде кому-то потом привезла и отдала эту коноплю, но сама не курила.

– А что насчет съемок грузинского фильма, в котором вы курили травку?

– Я надеюсь, это было не по-настоящему. Я играла хозяйку борделя в фильме "Мальчишник в Лас-Вегасе" по-грузински. Режиссеры под мою роль придумали, что я буду курить травку. Если бы предложили после съемок – я бы отказалась. Ну, если я не хожу в столичный клуб "Closer" – это о чем-то говорит. Мне все говорят: "Вам туда не надо".

– Как вы с таким активным образом жизни переживаете периоды карантина, когда тусовок нет?

– Это было ужасно, это не моя жизнь. Я живу рядом со станцией метро "Житомирская", там огромные озера – в тот период загорала там. Осенью и зимой начинаются выставки, у меня есть билеты на всевозможные мероприятия.

– Поделитесь секретами флирта и соблазнения мужчин?

– Они очень любят комплименты. Мужчин нужно хвалить каждый день, гладить по головке – они ведь как дети. Я никогда не обучалась пикапу, у меня не было такой цели – "снимать" парней. Но я могу совратить любого. Мужчины достаточно примитивны – женщины хитрее, умнее. При желании женщины могут сделать с ними все. А какие стервы есть! Но я не такая. Самое приятное, что есть в отношениях между мужчиной и женщиной – это флирт, ни к чему не обязывающий.

– Скажите, что больше всего магнитит мужчин в женщинах?

– Мужчин трудно понять. У каждого мужчины своя женщина: она может быть некрасивая, но это будет его женщина. Это даже не внешность. Мой муж через три дня после знакомства сделал мне предложение – значит, это не просто так.

– А как вы познакомились со своим мужем?

– О, это очень интересная история! Это было случайное знакомство на Дальнем Востоке. В 32 года я была не замужем, жила в маленьком городе на Урале. Позже я улетела на Дальний Восток к своей подруге и хотела остаться жить там. И вот, 23 февраля, мы с подружками пошли в ресторан. Мой будущий муж был золотодобытчиком, они жили там в командировке. Он сделал мне предложение через три дня после знакомства. Представляете, и я поверила этому мужчине. Я уехала на полюс холода к нему, зная его месяц.

Елена Волк со своим мужем. Фото: "Страна"

– Чем он вас покорил?

– Все началось с танца. Он сказал: "Я не мальчик, чтоб за вами бегать. Следующий танец – мой". Он был старше меня, очень харизматичный и танцевал рок-н-ролл, когда ему было 60 лет. Он был круче меня. И я не ошиблась, вышла замуж удачно. Мы жили в якутском селе Оймякон, на полюсе холода (районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами – Ред.). Я вышла замуж и улетела к нему на север. Я совершила подвиг – молчать и не показывать себя. Это был мой сознательный выбор. Я не показывала, что я тоже крутая, потому что муж был очень харизматичный. Я из провинциального города, хотя и родилась со звездой в голове. Мне казалось, что так себя нужно вести. Я не боялась его потерять, но он был достаточно популярным человеком для всех – в наших отношениях хватало харизмы от одного партнера. У нас не было детей. Так что всю его любовь получила я.

– Интересно, как бы он повел себя, если бы вы не скрывали свою склонность к эпатажу?

– Наверное, наш брак бы распался. Я чувствовала какой мужчина рядом со мной и соображала, что делаю. Я не жалуюсь, что я молчала – это он был крутой. Он ко мне очень хорошо относился, любил меня.

– То есть, секрет хорошего брака – молчать и делать мужчине комплименты?

– Это главное. Но есть ведь женщины-стервы в браке – это тоже хорошо. Они своим характером подталкивают мужчину на совершение подвигов. Но рядом с такой женщиной мужчина должен быть подкаблучником. С теми, кто молчит, мне кажется, подвигов не совершают.

– А как же ваш муж?

– Он вообще понял, кто я такая, далеко не сразу. Он не ценил мою искренность. Я считаю, что стервы для мужчин интереснее по жизни, они их мотивируют. Я вообще не стерва и с мужем такой не была, потому и молчала.

– Скажите честно: у вашего мужа не было желания погулять со стервами?

– У него были любовницы.

Елена Волк рассказала о подробностях своей брачной жизни. Фото: "Страна"

Мы в шоке. Только что на наших глазах разрушилась сказка о большой любви на целую жизнь.

– Я это терпела. Он один раз влюбился настолько сильно, что у меня был неописуемый шок. Я не ожидала, что в моей жизни такое может произойти. Оказывается, мужчины иногда влюбляются. В других женщин. Я тогда испытала такое унижение... И себя в этом винила – значит, это во мне что-то не в порядке, если мужчина ходит на сторону. Слава богу, мы жили далеко.

– Что вы имеете в виду?

– Это была влюбленность в молодую женщину из Москвы, он сам мне в этом признался. Я подозреваю, что он познакомился с ней во время командировки или отдыха.

– Как вы отреагировали?

- Я сказала неправду, но твердо ответила, что он для меня не подарок и прогнала его. А он уйти не смог – это же был далекий север.

– Как это повлияло на ваш брак?

– После этого у нас были ужасные отношения.

– И долго вы еще прожили вместе после этого инцидента?

– Лет десять.

– А почему вы его не бросили?

– Время другое было. Да и мне некуда было уходить. Тем более, нам по контракту нужно было отработать 15 лет на севере.

– Вы ведь только что в некоторой степени разрушили концепцию ваших идеальных отношений с мужем.

– Я просто открыла секрет о том, что его любили все, а мужчине устоять сложно перед любой женщиной. Я вот не такая, для меня это грязь – уводить мужчин.

– Он часто изменял вам?

– Примерно о трех любовницах я знала. Я молчала, потому что для меня это было удивительно. Но я его не обвиняю, это все женщины. Если женщина захочет совратить мужчину, он не устоит. Тогда уже между нами была не любовь, а привычка. Так что теперь я не хочу брака.

– Вы-то сами в кого-то влюблялись за последнее время?

– Вокруг меня одни молодые пацаны, как я могу влюбиться? Это смешно. Я их вижу насквозь. Я настолько самодостаточная, зачем мне кто-то?

– Вы рассказывали, что в вашей квартире после смерти мужа не было ни одного мужчины.

– Да, я не собираюсь никого водить. Муж обустроил в Киеве все для меня и для моего комфорта. Я закрыта для мужчин. Мне не интересно иметь мужчину ради секса. Некоторые женщины без него жить не могут, а я наоборот. Мне это не нужно. Я еще не решила, хочу ли вообще иметь мужчину для жизни, а для секса – мне не нужен партнер. Я получаю много внимания каждый день от простых людей, от молодежи – так я реализую свои эмоции. Да и тем более, сейчас у нас идет "секс" в ТикТоке.

– Вы бы вышли замуж еще раз?

– Я больше никогда не выйду замуж. И не пойду на связь с молодым мужчиной. Пусть в ТикТоке верят в это, но я считаю, что все-таки нужно иметь много сил на молодого мужа. Поймите, трудно поверить мужчине, что он любит. Меня так сильно любил мой муж, что я никогда не поверю молодому. К тому же, жить в браке – это большой труд. Проще сыграть в брак, что мы сейчас с Беспаловым и делаем в ТикТоке.

Елене Волк в это году исполняется 74 года. Фото: "Страна"

– Вам предлагали выйти замуж?

– Нет. Даже если и будут предлагать, я откажу. А на флирт я и сама способна. Мне даже предлагали участвовать в одном британском проекте. Суть была в том, что за год мне нужно было найти любимого мужчину, я даже подыскала себе партнеров. Тогда я сознательно ради проекта была готова найти мужчину, даже подыскала себе крутых олигархов. Но проект не состоялся.

– Кто сейчас входит в ваш круг общения? Есть ли у вас друзья, подруги?

– Они мне не нужны. Пожилые отпадают сразу все – о чем мне с ними разговаривать? Молодые? Я их вижу насквозь. Всех во мне привлекает только то, что я популярна. Поэтому никаких подруг, никого нет. С ровесницами-бабульками мне неинтересно. А найти такую же, как я, только молодую, очень сложно. Тем более лучше дружить с пацанами.

На киевском Гидропарке Елена и правда чувствует себя как рыба в воде – на пляже ей буквально нет равных. Вот и сейчас, в конце нашего интервью, она собирает все архивные фото, которые бережно хранит десятилетиями – где она с мужем, где она без него, в молодости, в старости, в одежде и почти без нее, – допивает "реквизитный" Апероль и двигается в сторону пляжа. Мы прощаемся. Елена поправляет небрежно завязанное на груди парео и неспешным шагом идет одна вдоль берега Днепра, собирая на себе взгляды окружающих – осуждающие или восхищенные, не важно.

Напоследок Елена Волк продемонстрировала свой танец. Фото: "Страна"

Глядя на удаляющийся силуэт Елены Волк, думается о том, что вся жизнь этой женщины состоит из крайностей и противоречий. Первую половину жизни провела на холоде, вторую – на солнце. Половина жизни – в смирении при муже, половина – в свободе и эпатаже.

Впрочем, такое положение вещей, кажется, Елену совсем не тяготит. Завтра она снова придет на Гидропарк, подкрасит ярко-голубыми блестками глаза и брови, снимется в фотосессии в свои почти 74 года, сыграет роли в кино и снова окажется в центре внимания.