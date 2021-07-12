В ближайшее время должен состояться визит президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом. Первоначально предполагалось, что он произойдет в конце июля, но сейчас пошли слухи, что визит могут перенести на август.

При этом в настоящее врем американо-украинские отношения развиваются довольно странным образом. С одной стороны, обе страны декларируют стратегическое партнёрство и близкие во всех смыслах отношения, а Вашингтон "нарезает" задачи для украинской власти, требуя проведения различных реформ.

С другой стороны, сразу после встречи президентов США и России администрация Байдена временно заморозила пакет военной помощи Украине.

Что породило слухи о возможном развороте американской политики в отношении Москвы и Киева.

Кроме того, с этой недели посольство США в Киеве возглавил один из видных сотрудников Госдепа США Джорджа Кента, который ранее уже работал в Украине и был, как говорят, главным идеологом создания инфраструктуры американского влияния на внутреннюю политику нашей страны через так называемые антикоррупционные органы. По оценкам экспертов, как уже писала "Страна", это назначение может свидетельствовать о недоверии, которое испытывают в Вашингтоне к украинской власти. А точнее к тому - выполнит ли она требования США и МВФ. Потому и прислали в Киев одного из ключевых людей, которые отвечают в Госдепе за украинское направление.

В общем, вопросов накопилось немало.

О них "Страна" говорим с известным американским консультантом Юрием Ванетиком, который в последние годы засветился в ряде скандалов, связанных с лоббированием интересов политиков с постсоветского пространства.

Также мы с ним поговорили на тему, как сейчас складывается ситуация для украинских политиков и бизнесменов с лоббизмом в США при новом президенте.

— Сказать по-честному, о вас очень мало информации в украинском информпространстве, а точнее вы отметились в скандале с бизнесменом Павлом Фуксом, которому якобы продали "фуфловые" билеты на инаугурацию Дональда Трампа. Как так вышло?

— Мои украинские клиенты представили Павла Фукса как человека, который взял бы на себя координацию наших реализуемых проектов. Я мало что знал об этом человеке до этого и только видел его мельком два раза. Все эти моменты также есть в судебной жалобе, включая причину иска, который я подал.

— Не знаем, что за проекты, но сам Фукс в интервью "Стране" обвинил вас в том, что заплатил 200.000 долларов за два липовых пригласительных на инаугурацию и по факту ничего не получил. Дословно он сказал нам следующее: "Ваннетик позиционирует себя как политический стратег, лоббист, а сам он аферист в чистом виде. Я перевел ему на счет 200 тысяч долларов за два пригласительных для себя и супруги. В итоге я полетел один. В эту стоимость входил перечень услуг, в первую очередь доступ на все мероприятия с участием Трампа. Ваннетик не выполнил ни одного условия, а в качестве пригласительных вручил липовый флаэр на мероприятие, не имеющее отношение к инаугурации".

— Честно говоря, я не понимаю, какое отношение Фукс имеет к тому эпизоду. Дело в том, что я оказывал услугу Виталию Хомутыннику (бывший депутат ВР — Ред.) и его супруге. Фукс при них был сопровождающим на инаугурацию лицом. Я даже не знал, что он туда тоже собирается.

—Фукс иного мнения, а у Хомутынника мы спросим.

— Со стороны заказчика нет никаких претензий к моей работе. В 2019 году, спустя два года после инаугурационной недели, мы получили судебный иск от Павла Фукса, обслуги Хоммутынника. Для нас это стало полной неожиданностью.

— Расскажите поэтапно, как можно попасть на инаугурацию президента США.

— Инаугурация — это не какое-то конкретное представление, на которое можно купить билет в кассе. Это множество разных мероприятий. Какие-то более официальные, возможно элитарные, где можно оказаться ближе к президенту. Какие-то менее формальные – для деловых кругов. Инаугурация состоит из нескольких этапов: официальная программа разных уровней, потом – частные. То есть, можно провести на инаугурации хоть все 10 дней, но все зависит от программы.

— Объясните, что входит в программу и чем они отличаются.

— Это как фестиваль еды — если платишь, скажем, миллион долларов, то получаешь лучший столик, изысканные блюда готовит лично шеф "Мишленовского" ресторана. Но есть и другое меню — вы сидите за самым дальним столиком возле двери туалета. Иными словами, за условный "миллион долларов" вы будете присутствовать на ужине, где в зале будет сидеть президент. Вероятно, у вас получится подойти к нему и сфотографироваться. Но в Америке это чистой воды "понты", потому что серьезные люди, которые идут на инаугурацию по статусу, не афишируют это. Те же, кто не понимают, как устроена система – просто покупают себе "понты", которыми бахвалятся перед себе подобными. Мы в беседе с известным олигархом Игорем Коломойским один раз это обсуждали.

Юрий Ванетик с 43-им президентом США Джорджем Бушем. Фото: Инстаграм

— Если не секрет, куда идут деньги тех, кто клюнул на "понт" и купил программу?

— На покрытие расходов президентских кампаний, саму инаугурацию и политическую партию – опять же, все зависит от программы. Абсолютно официально. Например, член Конгресса может организовать инаугурационные мероприятия, и полученные средства направляются в фонд его (ее) избирательной компании или на счета комитетов политического действия, которые используются для решения проблем, представляющих особый интерес для его избирателей.

— Давайте вернемся к Хомутыннику и его супруге. Вам тогда удалось организовать программу?

— Фукс был сопровождающим при Виталии Хомутыннике и его жене. Фукс помогал организовать их программу пребывания в США. Мне удалось достать места для четы Хомутынник и, естественно, для Павла, как их сопровождающего. Но он хотел присутствовать на ужине, организованном исключительно для американских граждан и гостей, пожертвовавших около миллиона долларов и чтобы его лично повели к Трампу. Странно, что об этом не попросил водитель Хомутынника.

— А что было дальше?

— Мы составили программу на всю неделю. Клиенты ее одобрили. Однако, украинские гости появились в Вашингтоне только на один день, а потом Фукс и Хомутынник исчезли. Мы были удивлены таким вопиющим нарушением протокола согласованной программы. После того как наши украинские гости покинули страну, мне на телефон начали поступать сообщения с претензиями и угрозами.

— Угрозами? Серьезно?

— Ну да, типа: "Я тебя порву". Я объяснял заранее, что выбранная ими программа и вообще, инаугурационная неделя – это не самое лучшее место для знакомств с важными людьми. И предлагал Виталию приватные вечеринки, которые были тихими, где можно было встретить очень влиятельных людей (бизнесмен Павел Фукс на просьбу "Страны" прокомментировать заявления Ванетика ответил, что воздержится от комментариев, так как находится с ним в судебном процессе - Ред.).

— А кто еще из украинских политиков, кроме Фукса, интересовался подобного рода услугами?

— Я плохо помню – это было давно. К тому же первичный контакт осуществляют офис-менеджеры. Помню, что многих пугали цены на услуги.

— А это дорого?

— Приглашения на закрытые мероприятия обходится в 30-50 тысяч долларов на человека. Вероятно, была путаница в определениях, некоторые неопытные или новые в политике люди реально думали, что в Америке продаются "билеты" и можно выбрать ряд и место, как на представлении, заказать выпивку и развлечения. Соответственно, для гостей из Украины это стало разочарованием.

— Мы правильно понимаем, что вы, по сути, как лоббист выступаете посредником между богатыми людьми и американскими политиками?

— Я слышал, что в Украине к слову "лоббист" очень плохо относятся, но в США — это такая же профессия, как юрист или врач. Все официально и прозрачно. Чтобы быть лоббистом и продвигать интересы каких-то компаний нужно зарегистрироваться, так как у нас есть отдельные законы о лоббизме, а за нарушения этого законодательства можно сесть в тюрьму на длительный срок. Как правило, лоббисты в Америке работают с многонациональными корпорациями и неправительственными организациями, профсоюзами, ассоциациями и прочими объединениями, стремящимися провести те или иные законодательные акты в интересах своих сторонников.

— В августе 2019 года лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в интересах Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года. Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за предоставленные услуги гонорар в размере $60 000 и возмещение расходов на сумму $9 371,80. У Зеленского всячески отрицали факт такого контракта.

— Я слышал об этом из прессы.

— Правда, что американские лоббисты все же помогали Зеленскому? Чьими услугами он пользуется?

— Я не работаю в этой компании, но знаю об их существовании. Работа с политконсультантами это нормальная практика для предпринимателей, многонациональных корпораций и даже зарубежных политических партий, проводящих программу главы их государства. Что касается работы компании Signal с вашим президентом – я посмотрел их отчет и он показался мне очень детальным.

— В июле состоится встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Каких результатов следует ожидать от этого визита?

— Все будет официально, вежливо и деликатно, возможно, даже какие-то деньги Украине выделят, но это не будут баснословные суммы. В США ждут конкретных изменений от Украины, а приход к власти Зеленского у нас воспринимают очень скептически.

— Почему?

— У него же нет практического опыта управления государством или хотя бы городом, областью – он в прошлом успешный актер, комик.

— Прошу прощения, но ваш Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, тоже был актером и ничего страшного.

— Это, кстати, мой прежний босс (когда я был уполномоченным по уголовному правосудию). Он пользовался достаточно большой популярностью в Калифорнии, и проводил политику, которая пошла на пользу экономике штата. Актер Рейган у нас также стал президентом, но до этого поста он был губернатором Калифорнии и получил ценный опыт управления. К тому же в СМИ Зеленского связывают и с Игорем Коломойским, и с другими олигархами – вроде Рината Ахметова. Независимо от обоснованности этого суждения, оно не добавляет ему очков в глазах многих американских политиков.

Юрий Ванетик с Арнольдом Шварценеггером. Фото: Инстаграм

— Что в Америке говорят сейчас об Украине?

— Я сказал бы, что Украина не выступает центральным объектом внимания американской политики. Не думаю, что в период обострения международных отношений США будут готовы слишком уж агрессивно выступать за Украину. Следует понимать, что она географически очень далеко, а значит мы не будем жертвовать многим ради неё. Но, безусловно, Америка будет помогать и советом, и деньгами. Хотя, вероятно, это не будет именно та поддержка, которую Украина ожидает и хотела бы получить. В США все больше стали говорить, что Украина — это колония, откуда местные богатые люди просто выкачивают деньги, а сами живут или имеют ресурс где-то за границей. В глазах Америки коррупция – это не самый привлекательный имидж.

— Украинские политологи считают, что американо-украинские отношения стали натянутыми из-за истории с сыном президента США Хантера Байдена, а именно дело "Burisma". Мол, после прихода к власти, Байден больше не хочет ассоциировать себя с Украиной, так как именно история с "Burisma" значительно пошатнула его позиции на президентских выборах. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Это правда. Знаю от своих друзей, как республиканцев, так и демократов, что этот вопрос о "Бурисме" еще на слуху, и он вызывает озабоченность. На Украину смотрят, как на того, кого тяжело исправить. В Вашингтоне, когда говоришь: "Украина", люди настораживаются, потому что с ней связаны постоянные подставы, подвохи, проблемы. Как следствие, в американском политическом мире не очень-то сильно хотят работать с украинцами. Часто встречается, например, обман, когда говорят, что заплатят, но после оказания услуги – не платят. Были ситуации, когда украинские предприниматели утверждали о наличии тесных связей с американскими политиками, в то время как в действительности у них была только совместная фотография. Саму Украину тоже воспринимают в негативном контексте: это либо секс-туризм, либо какие-то непонятные коррупционные аферы.

— История с "пленками Порошенко" с участием Джо Байдена обсуждалась в американском обществе?

— Очень мало, почти не обсуждалась. В Америке столько собственных разных "пленок" и файлов есть, что и без украинских "вещдоков" тем для обсуждения вполне достаточно.

— Ранее стало известно, что Белый дом временно прекратил предоставлять Украине пакет военной помощи на сумму около $100 млн. Произошло это спустя пару дней после встречи Байдена и президента РФ Путина. Как вы считаете, это красноречивый намёк для Украины, что переговоры Байдена и Путина прошли продуктивнее, чем того хотелось бы на Банковой? Или это не более, чем попытка ввести руководство РФ в заблуждение?

— Это странно слышать, особенно от демократов. Трамп, например, гораздо больше делал для Украины, хотя он вообще не знал, где она на карте – ему было полностью все равно. Но у его администрации был более последовательный и преемственный подход. Америка будет готова передавать и технологии, и деньги Украине, но все скандальные истории и разочарование в том, что Украина в наших глазах себя не реабилитирует, а олигархат ворует и выкачивает из нее деньги – все это может охладить отношение.

— Как вы считаете, как в целом изменились американо-российские отношения после встречи Байдена и Путина в Женеве и чего стоит ожидать Украине, помимо прекращения финансовой военной помощи?

— Отношения России и Америки никак не изменились, это просто пиар. Какое-то потепление было из-за прямого контакта, но это были просто дежурные улыбки и позитивные слова. А прекращение финансовой военной помощи Украине — это не более, чем совпадение по времени. То, что случается "после" события, не всегда происходит по его "причине".

— Кто такие "соросята" в Вашем понимании?

— Это те, кто принимают финансовые гранты от структур Джорджа Сороса, строят на этом свои карьеры. Есть, конечно, еще люди, которые пытаются преподносить себя чуть ли не агентами ЦРУ или МОССАДа, но это типичное заболевание людей с вполне известными специалистам синдромами. В результате по улицам бегают разные персонажи и преподносят себя, как что-то мистическое, и на этом они зарабатывают. Это я уже не о "соросятах", а том, что вокруг посольства происходит.

— К слову, о посольстве. Целый ряд украинских активистов на американских грантах, как правило, оббивают пороги посольства с просьбами повлиять на власть в тех или иных ситуациях. Сейчас они стали вести себя немного более степенно. Значит ли это, что США больше не развивает пул активистов, так называемых борцов с коррупцией по типу Виталия Шабунина, так как не видит в них эффективного инструментария?

— Не думаю, что они свернули попытки борьбы с коррупцией, но, может быть, дали команду, чтобы публичных выступлений было меньше. Я не согласен с их методами, но считаю, что, например, про-демократичный Джордж Сорос в таких делах более результативен, чем, скажем братья Кох (американские миллиардеры, нефтемагнаты — Ред.), которых относят к ведущим сторонникам консервативного движения в США и наиболее активным союзникам республиканцев.

— Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала на Революцию и раздавала протестующим печенье. Как вы оцениваете этот поступок и что бы Вы ей посоветовали, если бы были ее консультантом?

— Я бы ей не советовал раздавать печенье, так как это дешевый популизм. Я бы рекомендовал идти и договариваться с рычагами силы, понимая роль влиятельных людей в Украине. Серьезные вопросы решаются опытными политиками за закрытыми дверьми в тиши кабинетов, а не на улице.

— В каком ключе вы видите дальнейшее сотрудничество Украины и США?

— На мой взгляд, администрация президента Байдена сегодня не готова серьезно заняться Украиной. Но мы не будем ее бросать, так как Украина важна в целом ряде экономических и геополитических проектов.