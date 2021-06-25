Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пообщалась с находящимся под санкциями бизнесменом Павлом Фуксом. В беседе он рассказал, почему претензии СНБО - это "ложь и вранье", о том, как санкции повлияли на его жизнь и что он планирует делать в ближайшее время.

— Стало ли для вас неожиданностью решение СНБО?

— Да, стало.

— Почему?

— А почему меня надо вносить в санкционный список?

— Вы всегда были в группе риска. Вы состоятельный человек, у вас неоднозначная биография, как и у многих богатых украинцев, долгое время вы вели бизнес в России.

— И этого достаточно, чтобы тебя внесли в санкционный список?

— ...Кроме того, вы находитесь в публичном конфликте с Михаилом Бродским (владелец сайта "Обозреватель". Ред.), приятельствующим с секретарём Совбеза - Даниловым. А ещё вы близко общается с Котвицким, а он - с министром МВД Арсеном Аваковым, а тот сейчас не в фаворе при дворе. Как-то так.

— Меня внесли в список, потому что я имею российский паспорт, по версии товарища Данилова. Но это ложь и вранье. Я предоставил кучу материалов о том, что это все неправда.

— Скажите, а как давно вы отказались от российского паспорта?

— В августе 2017-го года, через полтора года я получил украинский паспорт.

— Получается, если по какой-то причине Вас лишат гражданства, то у Вас будет статус апатрида, как у Саакашвили в своё время?

— Да.

— А вы консультировались с Вашими адвокатами о том, как быть в такой ситуации, если она произойдёт?

— Такого произойти не может, потому что я сдал российский паспорт и прислал нашим органам власти все выписки. Украина достаточно демократичное государство, поэтому я буду судиться. Если я проиграю суды и они смогут доказать, что у меня существует российский паспорт, как утверждает товарищ Данилов, то буду думать, как жить апартеидом. А если я докажу, что я его сдал вовремя и все по-честному по всем срокам, то они не могут меня лишить паспорта.

— Тем не менее, в санкционный список вас внесли.

— Да, конечно. Сделали мне подарок. Мои юристы прыгают до потолка. Говорят, что они даже не рассчитывали на такую удачу, что Данилов сможет не проанализировать ситуацию и дать мне возможность выиграть в суде. Потому что его документы непонятно, откуда он взял, а у меня документы с официальных сайтов МВД РФ. Мои юристы в Москве вытягивают из госструктур оттуда все материалы и предоставляют тут. Поэтому я честно не понимаю, на что они рассчитывают, на какой-то хайп или беспредел. Президент на это не пойдёт.

— Так он уже подписал указ после публикации ваших документов.

— Поймите, Данилов дезинформирует президента. Представьте, он принёс доклад и сказал: так и так, а у Фукса российское гражданство. Потом президент скорее всего уточнил, точна ли эта информация. А Данилов на голубом глазу отрапортовал: "Точно, 100%! Мне Бродский сказал". Ну, давайте, раз точно, - сказал президент. Так я себе представляю эту систему принятия решений. Данилов ввёл в заблуждение президента, а Данилова запутал Бродский. То есть он поставил себя в такую ситуацию, что ему нужно теперь идти до конца.

— Какие ваши компании попали в список?

— Я не знаю.

— Полный перечень фирм опубликован уже. Они известны.

— Моих компаний там нет.

— Каким образом санкции повлияли на вашу жизнь - в бытовом и практическом смысле?

— Это влияет на все. Я не могу проводить никакие платежи, я же законопослушный гражданин, вынужден подчиняться.

— У вас заблокировали счета в украинских банках?

— В банке ТАС. Пришло уведомление от банка. У меня в IPhone были встроены карточки для ApplePay, мне пришла СМС, что проблема с карточкой, нужно связаться с банком. Я же знаю, какая проблема, поэтому какой мне смысл связываться и выяснять.

— Другие участники санкционных списков заблаговременно сняли деньги со счетов. А Вы?

— У меня были какие-то деньги. Я какие-то деньги снял, какие-то не смог снять. Я не помню, какая сумма там зависла, но небольшая. У меня нет больших зависших сумм. Я же трачу большие суммы на благотворительность. Не так давно потратил на проект "Бабий Яр" 6 млн. долларов.

— А как обстоят дела с вашими счётами в европейских банках?

— Я не хочу это обсуждать.

— И все же. Как в этих ситуациях ведут себя европейские банкиры?

— Они говорят, что если нет решения судов, то для них все это не является основанием совершать какие либо действия. У них просто: есть решение суда, то покажите, если нет, подождём решение суда.

— Планируете ли вы обращаться в суд по поводу введенных против вас санкций? Как это будет выглядеть?

— Конечно буду. У меня консилиум юристов из ведущих юркомпаний, они говорят, что я отличаюсь от других людей, потому что мне предъявляют, что я - российский гражданин. А у меня, к счастью, есть все документы, в том числе из посольства РФ, что это не так. Поэтому у меня хорошая перспектива в судах. Со мной уникальная ситуация, потому что я в российских санациях и в украинских. Я думаю, что я единственный человек, который находится в санкциях в двух странах. Это просто невероятно, я гордился тем, что я был в санкциях с топ чиновниками и бизнесменами нашей страны, а сейчас меня обвиняют в том, что я на самом деле российский гражданин, на которого уголовные дела в России.

— Вы связываете ситуацию, которая с Вами произошла, с ухудшением отношений Аваковым - с Офисом президента, как попытка передать привет?

— Я его хорошо знаю. Но как я связан?

— Через того же Котвицкого.

— Я не связан с Аваковым через Котвицкого. Котвицкого я знаю уже лет 30 по спорту. Арсена Борисовича я тоже знаю примерно столько же, но в разные времена. Поэтому я никак это не связываю, это их отношения. Я не могу это комментировать. Я знаю, что меня привязывают к компании "Голден Дерик", а то, что меня привязывает к Авакову - я такого не слышал ни разу.

— Почему вас привязали к компании "Голден Дерик", если вы с ней не связаны?

— Я не имею к ней никакого отношения, я хочу, чтобы президент и все службы все оттуда забрали в госбюджет, как можно больше продали и получили денег. - я только счастлив. Если я могу в чем-то в этом помочь, я хочу, чтобы мне поставили такие задачи, что я должен сделать - я все сделаю.

— Помимо счетов, какие ещё есть риски и сложности?

— Я больше не могу заниматься бизнесом, ничем формальным. Проблемы в моей жизни достаточно велики. Мне сейчас звонят друзья, предлагают деньги, в разумных пределах.

— Кто из известных людей вам позвонил и предложил поддержку?

— Я не могу такое сказать, потому что я боюсь, что этих людей будут кошмарить тоже. Скажем, люди звонят и говорят, что могут дать мне 1-3 миллиона долларов, чтобы хватало на жизнь. Я отказываюсь, не хочу подставлять людей. У меня введён максимальный полный пакет санкций, как вы знаете. Мало ли...

— А что такое "полный пакет"? Что это значит?

— Не знаю. Это они так сказали. Мне сейчас тяжело жить, я же воспитываю трёх несовершеннолетних детей, я сейчас не понимаю, как мне оплачивать школу, например.

— А школа находится в Украине?

— Школа в Украине, мои младший дети живут в Украине. Это новое поколение украинцев, я надеюсь, которое будет жить по другим правилам и законам. Они пытаются мне в этом помешать, но я приму все усилия, чтобы мои дети здесь учились, работали, стоили другую страну.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Фукс причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. По словам Данилова, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик". Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировал 19 марта этого года.

В свою очередь Фукс заявил, что будет оспаривать в суде решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении на него персональных санкций. Также он рассказал, за что на него могли наложить санкции.

Вскоре после введения санкций Фукс заявил о выходе из наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".