В теле Павла Клеца находится 8 чипов
В теле Павла Клеца находится 8 чипов

В последнее время тенденции в мире технологий меняются с большой скоростью: еще в прошлом десятилетии продвинутые пользователи "охотились" на первые модели айфонов, но уже в этом популярность набирают системы чипизации людей.

Многие компании уже предлагают своим сотрудникам вживить в кисть руки микрочип для более быстрого и удобного осуществления ряда рутинных рабочих операций.

Любители вживлять под кожу электронные устройства — так называемые "биохакеры" — считают себя следующей ступенью эволюции человека. С другой стороны, в мире распространяются теории, о том, что чипизация - это проект глобальных элит по установлению полного контроля за жизнью человека.

26 мая Национальный Реестр Рекордов признал Павла Клеца самым чипированным жителем Украины.

Восемь миниатюрных чипов в руках Клеца позволяют расплачиваться за покупки, заводить авто и многое другое, не пользуясь дополнительными гаджетами.

"Страна" решила узнать, как живется человеку, тело которого нашпиговано электронными носителями.

Мы встречаемся с Павлом недалеко от его офиса. Парень работает программистом, и в этот день плотно занят, поэтому заблаговременно предупреждает, что для интервью выделил час.

На нашем собеседнике повседневная одежда - спортивный костюм. Спина под одеждой татуирована большим парашютом - Павел хвастается, объясняя, что парашют всегда с ним. Он говорит, что питает страсть к экстремальным видам спорта - парашютному, а также к дайвингу, биохакингу, скайдайвингу, роупджампингу.

– Ну и как вам - быть в лучах славы? Вы же этого добивались, когда загоняли себе под кожу восемь чипов?

– Я не ожидал такого внимания. Я другого добивался - показать людям, что интеграция микрочипов в свое тело, это не страшно и не вредно. Чувствую в этом свою миссию.

– Вы сталкивались с осуждением? Возможно была критика со стороны религиозных организаций, после того как вы вышли на широкую публику?

– Когда я ехал на пресс-брифинг, где мне вживили восьмой чип, очень переживал, что столкнусь с шквалом критики, что меня будут поджидать какие-то фанатики, чтобы напасть на меня или еще что-то. Но реакция была совсем иной, я честно, даже не ожидал, что все к этому отнесутся с пониманием и интересом. Дело в том, что имплантаты, электронные или нет, давно существуют в нашей жизни: люди ставят себе зубы, ремонтируют кости. Вы же не отказываетесь от гипса, потому что он надевается на руку. Люди не отказываются от спиц в руке, хотя это тоже самое, что вживить чип. Я не до конца понимаю, в чем разница между имплантируемой электроникой и любым другим имплантом, но все равно уважаю мнение этих людей, пусть оно будет.

Павел с чипом

– В чем собственно проявляется хейт?

– Мне угрожают и предупреждают о том, что меня прошибет молния, но это абсурд. Чип во мне ничем не отличается от ваших ключей. Любой человек, который находится рядом с ключами от подъезда так же подвержен удару молнии, как и я.

– А как пограничники в аэропорту реагируют на такие эксперименты?

– Та же история. Рамки настроены на металлические изделия определенных размеров. Если изделие меньше пуговицы – она работать не будет. Вы ещё про МРТ (Магнитно-резонансная томография. Ред) спросите .

– А что не так с МРТ?

– У меня есть чипы и магниты. С чипами вообще все просто: более десяти лет назад в передаче "Разрушители мифов", ещё тогда чипы более простой конструкции проверяли на то, влияет ли на них аппарат МРТ. Нет, он не влияет, функциональность сохраняется, человек этого даже не ощущает.
снимок чипа
– Какая реакция у окружающих на ваши чипы?

– К счастью, в личном общении вообще нет хейта. Я чаще встречаю какое-то безразличие, иногда не очень активный интерес, если мы берём людей, которые видят как я пользуюсь своими чипами. Когда у нас получилось реализовать историю с керамическим кольцом, меня очень удивило, что я пришёл в украинский фастфуд, начал прислонять руку к терминалу и мне девушка говорит: "У вас наверное часы на другой руке", - она говорила про AppleWatch. Я ответил, что у меня нет часов. Тогда она спокойно сказала: "А, у вас оплата чипом? Хорошо".

– Вас это не удивило?

– Я был очень удивлён. Почему-то общество оказалось к этому готово больше, чем я. 

– Сколько стоит чипировать себя?

– Все зависит от чипа, около 100-200 долларов.

– Что отпугивает людей от инициативы внедрения в свое тело микро чипов?

– Первый момент, который всех пугает – то, что это навсегда и будет плотно контактировать с их нервной системой и телом. Но это не так. Нет никакого контакта с вами, это абсолютно то же самое, что и носить кольцо на пальце. Оно никак не влияет на организм.

– Самый функциональный чип который вживлен в ваше тело - керамическое кольцо, которым вы оплачиваете покупки. Как давно вы им пользуетесь?

– У меня два месяца назад получилось реализовать именно платежный имплантат. Это был длинный путь по поиску способов как это возможно сделать. В мире очень мало прецедентов, у кого это заработало. Рабочих есть от пяти до десяти. В Европе буквально несколько месяцев назад появился стартап: такие энтузиасты, как я, смогли найти финансовый институт в Польше, который имеет статус банка, это не совсем полноценный коммерческий банк, но он имеет полный набор лицензий, у него нет какой-то постоянной операционной деятельности в масштабах банка, но это сопоставимая инстанция. И они договорились с ними в рамках эксперимента вот такие специально подготовленные имплантаты подвязывать к банковским счетам. Но эта тема очень сырая, она существует всего несколько месяцев, не доступна для нас. Чтобы в этой организации открыть банковский счет, нужно иметь паспорт Евросоюза. Именно поэтому эта история была для меня закрытой, мне нужно было найти вариант, чтобы сделать это как-то легально в Украине.

– А как вам в Украине, без паспорта Евросоюза, удалось это реализовать?

– За рубежом все успешные варианты такие: берется обычная банковская карта, она расплавляется в ацетоне, перепаивается антенна, заливается в новый корпус из силикона и таким образом изготавливается имплантат. Но опять же, эта история нам не подходила по той причине, что она прямо нарушает вполне конкретные требования банка – никак не модифицировать карту. То есть хотелось сделать легально. Этот вариант тоже отпадал, и мы пошли по другому пути – мы начали изучать какие вообще платежные устройства есть на рынке Украины. И у одного из украинских банков есть такая штука, как керамические NFC-кольца. Нас привлекло то, что это абсолютно та же концепция, которую мы используем всегда. Кольцо изготовлено по тому же принципу – это чип, антенна, залитый корпус из какого-то материала.

– Иными словами, у вас в руке сейчас находится платежное кольцо, которое предназначено для внешнего ношения на пальце и оплаты им по платежному терминалу?

– Совершенно верно. Его нужно было правильно стерилизовать для интеграции под кожу. Находясь в стерильном пакете и пройдя все процедуры, оно продолжило быть рабочим устройством. То есть устройство, которое было сделано для ношения на пальце. Нам оставалось только взять и попробовать. Мы взяли и попробовали, я два месяца им пользуюсь, все работает, все круто.


чип в руке

– Почему тогда это так непопулярно? Вы не думаете, что смартфон, который сейчас есть практически у каждого позволяет делать все тоже самое, что и ваших восемь чипов?

– Действительно, желающих немного, это больше экспериментальная штука, но технически все готово для того, чтобы делать это полноценно и массово. Очень бы хотелось показать и привлечь внимание к тому, что можно это делать. Мы говорили о том, что это экспериментальная история. Что касается смартфонов, то чип всегда с тобой, он не требует зарядки, менее габаритный и гораздо удобней в использовании.

– Если чипы настолько функциональны, то почему у вас их так много? Разве нельзя обойтись одним?

– Все всегда задают вопрос: "Зачем тогда так много?". Я отвечу: когда мне хочется экспериментировать и добавлять какой-то новый функционал, мне не хочется ломать то, что уже есть, поэтому какими-то я стабильно пользуюсь, а какими-то играюсь. Я не смешиваю те, который у меня в экспериментальном состоянии и те, которые уже вошли в мою повседневную жизнь. Я отказался полностью от любых электронных пропусков, везде, где мне выдают пластиковую карточку – я ее всегда заменяю на один из чипов.

– Когда Вы первый раз установили чип и через сколько будете устанавливать следующий? Насколько увеличилась эта частота?

– На самом деле там даже какое-то время продолжалось практически число Фибоначчи удерживать, потому что первый имплантат у меня был чисто декоративный, не функциональный, она у меня исполняет роль в какой-то степени обручального кольца. Когда мы с супругой берёмся за руки они собираются в сердечко, потому что наши интересы связаны с бодимодификациями. Крюк - это определённый символ этого всего. Второй имплантат был NFC-чип, один-один, потом дальше был чип-магнит, два, потом было три. Потом уже когда дошли до пяти так интересно не получалось, но вот один-один, два, три у меня получилось.
парень с чипом

– Как много у вас знакомых, у которых также встроены чипы?

– У моей жены есть магнит, который в принципе по своей концепции такой же, как и чип. У моего товарища, который мне все ставил, есть магнит и NFC-чип, который он использует в качестве ключей. У товарища, который хирург, ничего нет, но он активно про это думает.

– Планируете ли предлагать своим детям встраивать что-то? А если они сами захотят, вы их в этом поддержите?

– У меня трое детей. У меня очень много экстремальных увлечений, во всех моих увлечениях для моих детей у меня одно правило - когда вырастете, тогда придете и будете делать на общих основаниях. Такие правила для всех и для вас. Я считаю крайне неправильным кому-то что-то навязывать. С учетом того, что я для своих детей в какой-то степени являюсь примером, я считаю, что их нужно ещё и немного сдерживать в подобного рода интересах. Это все-таки, хоть и аккуратный и осторожный, но эксперимент.

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