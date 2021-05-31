В последнее время тенденции в мире технологий меняются с большой скоростью: еще в прошлом десятилетии продвинутые пользователи "охотились" на первые модели айфонов, но уже в этом популярность набирают системы чипизации людей.

Многие компании уже предлагают своим сотрудникам вживить в кисть руки микрочип для более быстрого и удобного осуществления ряда рутинных рабочих операций.



Любители вживлять под кожу электронные устройства — так называемые "биохакеры" — считают себя следующей ступенью эволюции человека. С другой стороны, в мире распространяются теории, о том, что чипизация - это проект глобальных элит по установлению полного контроля за жизнью человека.



26 мая Национальный Реестр Рекордов признал Павла Клеца самым чипированным жителем Украины.



Восемь миниатюрных чипов в руках Клеца позволяют расплачиваться за покупки, заводить авто и многое другое, не пользуясь дополнительными гаджетами.



"Страна" решила узнать, как живется человеку, тело которого нашпиговано электронными носителями.



Мы встречаемся с Павлом недалеко от его офиса. Парень работает программистом, и в этот день плотно занят, поэтому заблаговременно предупреждает, что для интервью выделил час.

На нашем собеседнике повседневная одежда - спортивный костюм. Спина под одеждой татуирована большим парашютом - Павел хвастается, объясняя, что парашют всегда с ним. Он говорит, что питает страсть к экстремальным видам спорта - парашютному, а также к дайвингу, биохакингу, скайдайвингу, роупджампингу.



– Ну и как вам - быть в лучах славы? Вы же этого добивались, когда загоняли себе под кожу восемь чипов?



– Я не ожидал такого внимания. Я другого добивался - показать людям, что интеграция микрочипов в свое тело, это не страшно и не вредно. Чувствую в этом свою миссию.



– Вы сталкивались с осуждением? Возможно была критика со стороны религиозных организаций, после того как вы вышли на широкую публику?



– Когда я ехал на пресс-брифинг, где мне вживили восьмой чип, очень переживал, что столкнусь с шквалом критики, что меня будут поджидать какие-то фанатики, чтобы напасть на меня или еще что-то. Но реакция была совсем иной, я честно, даже не ожидал, что все к этому отнесутся с пониманием и интересом. Дело в том, что имплантаты, электронные или нет, давно существуют в нашей жизни: люди ставят себе зубы, ремонтируют кости. Вы же не отказываетесь от гипса, потому что он надевается на руку. Люди не отказываются от спиц в руке, хотя это тоже самое, что вживить чип. Я не до конца понимаю, в чем разница между имплантируемой электроникой и любым другим имплантом, но все равно уважаю мнение этих людей, пусть оно будет.





– В чем собственно проявляется хейт?



– Мне угрожают и предупреждают о том, что меня прошибет молния, но это абсурд. Чип во мне ничем не отличается от ваших ключей. Любой человек, который находится рядом с ключами от подъезда так же подвержен удару молнии, как и я.



– А как пограничники в аэропорту реагируют на такие эксперименты?



– Та же история. Рамки настроены на металлические изделия определенных размеров. Если изделие меньше пуговицы – она работать не будет. Вы ещё про МРТ (Магнитно-резонансная томография. Ред) спросите .



– А что не так с МРТ?

– У меня есть чипы и магниты. С чипами вообще все просто: более десяти лет назад в передаче "Разрушители мифов", ещё тогда чипы более простой конструкции проверяли на то, влияет ли на них аппарат МРТ. Нет, он не влияет, функциональность сохраняется, человек этого даже не ощущает.



– Какая реакция у окружающих на ваши чипы?



– К счастью, в личном общении вообще нет хейта. Я чаще встречаю какое-то безразличие, иногда не очень активный интерес, если мы берём людей, которые видят как я пользуюсь своими чипами. Когда у нас получилось реализовать историю с керамическим кольцом, меня очень удивило, что я пришёл в украинский фастфуд, начал прислонять руку к терминалу и мне девушка говорит: "У вас наверное часы на другой руке", - она говорила про AppleWatch. Я ответил, что у меня нет часов. Тогда она спокойно сказала: "А, у вас оплата чипом? Хорошо".

– Вас это не удивило?

– Я был очень удивлён. Почему-то общество оказалось к этому готово больше, чем я.



– Сколько стоит чипировать себя?



– Все зависит от чипа, около 100-200 долларов.



– Что отпугивает людей от инициативы внедрения в свое тело микро чипов?



– Первый момент, который всех пугает – то, что это навсегда и будет плотно контактировать с их нервной системой и телом. Но это не так. Нет никакого контакта с вами, это абсолютно то же самое, что и носить кольцо на пальце. Оно никак не влияет на организм.



– Самый функциональный чип который вживлен в ваше тело - керамическое кольцо, которым вы оплачиваете покупки. Как давно вы им пользуетесь?



– У меня два месяца назад получилось реализовать именно платежный имплантат. Это был длинный путь по поиску способов как это возможно сделать. В мире очень мало прецедентов, у кого это заработало. Рабочих есть от пяти до десяти. В Европе буквально несколько месяцев назад появился стартап: такие энтузиасты, как я, смогли найти финансовый институт в Польше, который имеет статус банка, это не совсем полноценный коммерческий банк, но он имеет полный набор лицензий, у него нет какой-то постоянной операционной деятельности в масштабах банка, но это сопоставимая инстанция. И они договорились с ними в рамках эксперимента вот такие специально подготовленные имплантаты подвязывать к банковским счетам. Но эта тема очень сырая, она существует всего несколько месяцев, не доступна для нас. Чтобы в этой организации открыть банковский счет, нужно иметь паспорт Евросоюза. Именно поэтому эта история была для меня закрытой, мне нужно было найти вариант, чтобы сделать это как-то легально в Украине.



– А как вам в Украине, без паспорта Евросоюза, удалось это реализовать?



– За рубежом все успешные варианты такие: берется обычная банковская карта, она расплавляется в ацетоне, перепаивается антенна, заливается в новый корпус из силикона и таким образом изготавливается имплантат. Но опять же, эта история нам не подходила по той причине, что она прямо нарушает вполне конкретные требования банка – никак не модифицировать карту. То есть хотелось сделать легально. Этот вариант тоже отпадал, и мы пошли по другому пути – мы начали изучать какие вообще платежные устройства есть на рынке Украины. И у одного из украинских банков есть такая штука, как керамические NFC-кольца. Нас привлекло то, что это абсолютно та же концепция, которую мы используем всегда. Кольцо изготовлено по тому же принципу – это чип, антенна, залитый корпус из какого-то материала.



– Иными словами, у вас в руке сейчас находится платежное кольцо, которое предназначено для внешнего ношения на пальце и оплаты им по платежному терминалу?



– Совершенно верно. Его нужно было правильно стерилизовать для интеграции под кожу. Находясь в стерильном пакете и пройдя все процедуры, оно продолжило быть рабочим устройством. То есть устройство, которое было сделано для ношения на пальце. Нам оставалось только взять и попробовать. Мы взяли и попробовали, я два месяца им пользуюсь, все работает, все круто.





– Почему тогда это так непопулярно? Вы не думаете, что смартфон, который сейчас есть практически у каждого позволяет делать все тоже самое, что и ваших восемь чипов?



– Действительно, желающих немного, это больше экспериментальная штука, но технически все готово для того, чтобы делать это полноценно и массово. Очень бы хотелось показать и привлечь внимание к тому, что можно это делать. Мы говорили о том, что это экспериментальная история. Что касается смартфонов, то чип всегда с тобой, он не требует зарядки, менее габаритный и гораздо удобней в использовании.

– Если чипы настолько функциональны, то почему у вас их так много? Разве нельзя обойтись одним?



– Все всегда задают вопрос: "Зачем тогда так много?". Я отвечу: когда мне хочется экспериментировать и добавлять какой-то новый функционал, мне не хочется ломать то, что уже есть, поэтому какими-то я стабильно пользуюсь, а какими-то играюсь. Я не смешиваю те, который у меня в экспериментальном состоянии и те, которые уже вошли в мою повседневную жизнь. Я отказался полностью от любых электронных пропусков, везде, где мне выдают пластиковую карточку – я ее всегда заменяю на один из чипов.



– Когда Вы первый раз установили чип и через сколько будете устанавливать следующий? Насколько увеличилась эта частота?



– На самом деле там даже какое-то время продолжалось практически число Фибоначчи удерживать, потому что первый имплантат у меня был чисто декоративный, не функциональный, она у меня исполняет роль в какой-то степени обручального кольца. Когда мы с супругой берёмся за руки они собираются в сердечко, потому что наши интересы связаны с бодимодификациями. Крюк - это определённый символ этого всего. Второй имплантат был NFC-чип, один-один, потом дальше был чип-магнит, два, потом было три. Потом уже когда дошли до пяти так интересно не получалось, но вот один-один, два, три у меня получилось.



– Как много у вас знакомых, у которых также встроены чипы?



– У моей жены есть магнит, который в принципе по своей концепции такой же, как и чип. У моего товарища, который мне все ставил, есть магнит и NFC-чип, который он использует в качестве ключей. У товарища, который хирург, ничего нет, но он активно про это думает.



– Планируете ли предлагать своим детям встраивать что-то? А если они сами захотят, вы их в этом поддержите?

– У меня трое детей. У меня очень много экстремальных увлечений, во всех моих увлечениях для моих детей у меня одно правило - когда вырастете, тогда придете и будете делать на общих основаниях. Такие правила для всех и для вас. Я считаю крайне неправильным кому-то что-то навязывать. С учетом того, что я для своих детей в какой-то степени являюсь примером, я считаю, что их нужно ещё и немного сдерживать в подобного рода интересах. Это все-таки, хоть и аккуратный и осторожный, но эксперимент.