Крохотное село Надиновка в Черниговской области можно обойти пешком за полчаса – его площадь всего 2 км². Тут живет 354 человека. Здесь почти не ловит сотовая связь, а на дороге чаще встретишь кур и лошадей, чем автомобили и людей. В этом отдаленном от цивилизации месте родился и вырос экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус.

В этом селе до сих пор живет его 78-летняя мать, Анна Сазоновна.

Последние пять лет Николай Чаус провел в Молдове: на родине против него НАБУ возбудило уголовное дело за взятку. Вскоре после задержания Чауса вывезли в Кишинёв. Как считается, к нелегальному его вывозу в соседнюю страну был причастен экс-президент Петр Порошенко и его ближайшее окружение.

За годы в изгнании Чаус безуспешно просил политического убежища у молдавских властей, а украинские власти безуспешно пытались добиться его экстрадиции.

В начале апреля дело бывшего судьи приняло неожиданный оборот. 3 апреля 2021 года Чаус пропал: его похитили в Кишиневе, когда он отвозил сына на тренировку.

По одной из наиболее распространенных версий его выкрали украинские спецслужбы, так как Чаус важен властям как свидетель против Петра Порошенко.

Сегодня бывший Николай Чаус впервые с момента похищения показал себя публике. Он открыл телеграм-канал и залил на него видеообращение. Из которого можно сделать вывод, что он находится в Украине и уже дал согласие сотрудничать с властями по показаниями против экс-президента.



За день до этого "Страна" побывала у матери Николая Чауса, в его родном селе на Черниговщине. Мы поговорили с Анной Сазоновной Чаус о том, кто и почему мог похитить ее сына.

Мать Николая Чауса продолжает жить в сгоревшем доме. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

28 января 2021 года у матери Чауса сгорел дом. Сейчас от него остались лишь покрытие копотью стены в рваных обоях. Крыша обвалилась, а среди руин разбросаны обгоревшие страницы старых книг. Раньше где-то здесь была кухня. Сейчас об этом напоминают разве что несколько банок с консервацией на обугленном столе и надколотая чашка на чудом уцелевшем стуле.

Анна Сазоновна подозревает, что дом ей подожгли умышленно – чтобы "надавить" на ее сына. Это произошло через десять дней после того, как на встречу к Николаю Чаусу приезжал киевский адвокат Сергей Лысенко, в прошлом прокурор, близкий к Александру Грановскому. По словам супруги Чауса, Лысенко угрожал судье, заставляя его написать повторное заявление о политическом убежище.

"А после этого через 10 дней у матери судьи дотла сгорел дом. Может быть это совпадением? Это с целью запугать", – утверждала Светлана Чаус в интервью "Стране".

Так выглядит то, что осталось от кухни в доме матери Николая Чауса. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

Мать Николая Чауса придерживается такого же мнения.

– Я не могу сказать на 100%, что это поджог. Меня не было здесь, когда это случилось. Все произошло вечером, около 16:00. Я пришла, а мой дом горит. Вы представляете, в каком я состоянии была? Чуть сознание не потеряла, – вспоминает мать Николая Чауса.

Официальная причина пожара – короткое замыкание. Но Анна Сазоновна в эту версию не верит:

– Приехали и пожарные, и полиция, они мне сказали, что произошло короткое замыкание, я что-то подписала... После этого я сама себе думаю: а почему мне кто-то звонил утром и вечером и молчал в трубку? Тогда еще сын был в Молдове, я спрашивала у него, что это такое, он говорил – не поднимайте трубки. Не поднимайте – я и не поднимала. Ну, телефон тот сгорел. А после того, как Николая похитили в Молдове, я подумала, что это те же люди и сделали. Вспомните тот "слив" из кабинета экс-главы ГБР Романа Трубы (речь идет об опубликованной в декабре 2019 года записи в Telegram-канале "Трубу прорвало" – Ред.), где говорилось, мол, "давите на его мать и жену". Я на 100% не знаю, кто это сделал и как, но это, скорее всего, поджог. У меня проводка кругом нормальная была, и дом крепкий.

Дом матери Николая Чауса в Черниговской области после пожара. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

Несмотря на разруху, Анна Сазоновна продолжает жить здесь. Ночует в летней кухне, но с содроганием ждет зимы: помещение не отапливается.

– Я живу, считай, что на улице. Зимой я тут еще не была. Зимой здесь жить нельзя. Как же здесь жить, если летняя кухня не отапливается?

– А что вы планируете делать зимой?

– Не знаю, может, к невестке поеду. Но я думаю, что до зимы Николая выпустят. Он ни в чем не виновен.

У Анны Сазоновны Чаус есть свое небольшое хозяйство – куры и одна коза, а еще мизерная по столичным меркам пенсия в 2500 грн. Но мать Чауса говорит, что на жизнь ей хватает. А переезжать не собирается – некуда.

– А где мне жить? Может, в Молдову придется ехать, но еще не знаю, – растерянно говорит она.

– Как Вы думаете, вашего сына похитила молдавская или украинская власть?

– А Молдове это зачем? Он же и так был там. Уже ведь известно, что это украинская власть. Хотя он и украинской власти не нужен. Он ничего не сделал. Он только хотел в Украину.

– Правда, что он хотел вернуться?

– Я с ним общалась уже после поджога дома, он сказал: "Не волнуйтесь, все будет, я скоро вернусь и будем решать". Говорил, что планирует вернуться уже этой осенью. Дом что обновляй, что не обновляй, но если бы он хотя бы в Украине был, то и меня бы куда-то забрали. А в Молдове мне климат не подходит, я приезжала туда к сыну на месяц в 2017-м году.

– Как думаете, почему его похитили?

– Это спросите у власти. Для чего оно нужно было, если вскоре его бы уже и так вернули? Должен был быть какой-то суд. Вот для чего его похитили – я не знаю, да еще и таким способом, на глазах у ребенка, которому 10 лет…

Я знаю, что сына ни за что похитили. Он что, рецидивист, или он бандит, или кто он такой? Все знают про те трехлитровые банки с деньгами, кто его подставил (по словам супруги Чауса, это была провокация НАБУ – Ред.). Я 100% вам гарантирую, что никаких денег он не брал. Это все их политические разборки. А за что его поймали в 2016 году, в багажник запихнули? Он же по статусу судья. Это с опасными бандитами можно так обращаться, а не с судьями. Я так думаю в свои почти 80 лет...

Анна Сазоновна утверждает, что с ней никто не связывался после похищения сына, и сам Николай Чаус не выходил с ней на контакт.

Единственные, кто навестил мать Чауса за последнее время – следователи СБУ. На прошлой неделе Анну Сазоновну допросили как свидетеля по возбужденному уголовному делу о похищении Николая Чауса.

– Следователи были у меня примерно неделю назад. Спрашивали, как его похитили. А мне откуда знать?! Я же не видела этого, он в Молдове был, а я тут. Допрос длился долго, но это потому, что я не хотела сразу общаться. То, что у меня спрашивали – на то и ответила. Я знаю, что у меня сгорел дом. И это все.

Мать Николая Чауса продолжает жить в сгоревшем доме. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

– За несколько месяцев, которые прошли с пожара, не пробовал ли сын помочь вам финансово с реставрацией дома или подыскать вам другое жилье?

– Не знаю, что он там думал, но мне он пока что ничего не сказал. Он только сказал: "Я думаю, что к осени вернусь и будем тогда решать, что делать".

– А вообще за годы, которые Николай Чаус жил в Молдове, он вас финансово поддерживал?

– Нет, я держалась на пенсии. Мне хватало.

– А какая пенсия, если не секрет?

– 2500 грн – "большая". Ну вы сами посмотрите кругом – что это за "одиозный коррупционер", как о Николае Чаусе все говорят?

Вокруг и правда обстановка довольно бедная. Сам земельный участок, где живет мать Чауса, очень маленький, а все постройки, судя по ветхому виду, давно нуждаются в ремонте.

– Вы поддерживали связь эти годы? Как часто общались с сыном и как именно?

– По "Вайберу", в чате. Здесь связь плохая, поэтому не по телефону.

– То есть лишь смс, без звонков?

– Да, в основном. Мы иногда говорили по телефону, но редко. Это дорого – 10 гривен минута. Созванивались два раза в месяц. То он позвонит, то я позвоню. А в последнее время переписывались по Вайберу. Вчера вот у меня упал телефон и разбился. Вот так.

– Вы общались с адвокатами Чауса, которых нанимало окружение Порошенко?

– Я общалась с адвокатом Кимом Веремийчуком, мы подавали в суд. А сейчас – нет.

– Как давно потеряли с ним связь?

– В 2017 году. Я ему один раз звонила после похищения Николая, несколько недель назад. Один раз пообщались, а после этого он уже трубку не брал. Он сказал, что он уже к этому делу не причастен и ничего не знает.

– Как вы считаете, история с похищением вашего сына может быть частью плана Порошенко и Грановского, чтобы ваш сын не дал показания против них?

– Я вам скажу честно: кто Николая вывозил (из Украины в 2016 году - Ред.), какие у него были отношения с этими людьми – я не знаю. Даже когда я ездила к нему, сама ничего у него об этом не спрашивала. Абсолютно ничего.

– А почему? Разве вам не было интересно?

– Я просто не хотела знать. Даже когда мы сидели, общались, то говорили про житейское, а про все это – даже не вспоминали.





Неподалеку от дома Анны Сазоновны встречаю ее соседку Нину. Она работает учительницей в местной школе и, как оказалось, хорошо помнит Николая Чауса.

"Он вырос на наших глазах. Мы напротив их дома жили, соседи. Он был таким ласковым мальчиком, учился хорошо. И в детстве, и взрослый когда стал – всегда помогал всем, очень отзывчивый. Парень-позитив был! Пел так красиво!.. Жаль, что с ним такое случилось", – всплескивает руками односельчанка Чауса.

Анна Сазоновна Чаус тоже вспоминает, что в детстве у будущего судьи был талант – пение.

"Он пел красиво. Выступал на сцене в школе и в районе, окончил 8 классов с почетом (грамотой об отличии), поступил в техникум. А потом после армии поступил в университет. Он был честным, добросовестным", – говорит Анна Сазоновна.

– Почему ваш сын стал судьей?

– Ему нравилось. Он три раза поступал на юридический в университет им. Т.Шевченка, и поступил только с третьей попытки. Он работал сначала в прокуратуре, потом перешел в суд.

– А почему он выбрал именно эту профессию?

– Не знаю. Но лучше бы он ее не выбрал. Лучше бы не стал судьей.

– Почему?

– Потому что он не был бы сейчас ни в чем замешан. А так – вы сами видите: то майдановцы (Во время Майдана Чаус принимал решения против Автомайдана – Ред.), то Корбан (Судья Чаусвел дело Геннадия Корбана и отправил его под стражу – Ред.).

– А сам Николай не жалел, что стал судьей?

– Нет.

– Как в разговорах с вами он оценивал свою судьбу? В частности, как объяснял то, что оказался в бегах в Молдове?

– Знаете, он со мной на такие темы не говорил. Он меня не нагружал такими вопросами. Я знаю, что они бессовестные, что они так с ним поступили, и за что? Он не бандит, не коррупционер, а тех взяток он не брал.

– А почему вы так уверены в этом? Матери иногда не все знают о своих детях.

– Я уверена на 100%. Хотите – верьте, хотите – нет. Деньги ему подбросили. Он всегда был честным и порядочным. Я хочу обратиться к власти и хочу отдельно обратиться к матери Зеленского. Я обращаюсь к нашему президенту, гаранту Конституции, и к тем, кто причастен к похищению моего сына: вы все – родители, вы все – дети. Представьте, каково это – если бы вашего сына похитили. А я уже второй месяц ни голоса его не слышу, ничего. И не знаю, живой он или нет… Отпустите моего сына! У него дети маленькие, у него мать пожилая… Никакая должность этого не стоит, не держитесь за свои кресла! А если что-то со мной произойдет – это на вашей совести.

В конце мать Николая Чауса, Анна Сазоновна, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением. Полный текст публикует "Страна".

Обращение матери Николая Чауса к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Господин президент и все службы, которые организовали похищение и удержание моего сына! Прошу вас вернуть мне сына, а детям – отца. Вы все родители и знаете, как потерять сына. И как нужен для детей отец. Я вас прошу, верните мне сына. Ни одна должность не стоит этого. Я так дальше жить уже не могу. Если что-то со мной случится, это будет на вашей совести.

Он не убийца и не рецидивист, чтоб его так засунули в багажник и вывезли. Вы знаете, что он никаких взяток не брал, ему подбросили, и вы знаете, кто. Я хочу вас попросить, чтоб сын вышел на связь со мной, и я знала, что он живой и в порядке.

Еще я хочу обратиться к матери Зеленского. Я знаю, как вы переживаете за своего сына каждый день. Моего сына нет второй месяц. Как щемит у меня сердце!.. Я вас прошу как мать, помогите мне вернуть сына. Вы можете повлиять и попросить Владимира Александровича вернуть моего сына".