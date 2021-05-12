Пара из Харькова, Александр и Виктория, приковали себя наручниками друг к другу, выбрав для этого символическую дату — День влюблённых. С тех пор вот уже почти три месяца они не расстаются ни на минуту. Теперь руки влюбленной пары вместе 24 часа в сутки - на расстоянии 1 см. У Александра закована в цепь правая рука, у его девушки - левая.

Влюбленные пообещали продержаться закованными три месяца, до 14 мая, и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. До них на такой длительный эксперимент никто в мире не решался. За исключением одной пары из США - но они продержались в наручниках всего сутки.

Перформанс пары из Харькова уже зафиксировали представители Книги рекордов Украины. «Цепь любви» сварили и опломбировали (чтобы пара тайком ее не сняла).

Сейчас Александр и Виктория ведут свой блог в Инстаграме, где показывают хронику своего эксперимента. А сами наручники потом планируют продать с аукциона как предмет искусства.

"Страна" поговорила с влюблёнными, чтобы узнать, как они уживаются в быту, будучи прикованными друг к другу 24/7, зачем они вообще решили добровольно носить наручники и не надоели ли они друг другу за это время.

— Объясните, зачем вы приковались друг к другу наручниками?

— Мы решили себя заковать, так как не могли найти общий язык. Наши отношения длятся уже шесть лет, но мы то сходились, то расходились. Спустя несколько лет разлуки мы снова сошлись и опять начали с ежедневных ссор. Понимания не было. В какой-то момент я (Александр - Ред.) предложил Вике связать руки, чтобы преодолеть этот барьер. Вот так мы это сделали.

— Многие пары с похожими проблемами обращаются к семейному психологу. Зачем же сразу заковывать себя в наручники?

— Мы не верим психологам. Не думаю, что они бы могли нам помочь. Мы сами в состоянии разобраться. Но почему-то темперамент всегда брал верх, и после ссоры разговаривать желания не было. Было желание сжечь мосты и все закончить. Мы неоднократно расходились, но на следующий день уже жалели об этом. А после того, как мы сковали себя наручниками, уже просто физической возможности разойтись нет. И действительно, как мы рассчитывали, так и произошло.

— Теперь ссоры прекратились?

— Приблизительно месяц мы продолжали ругаться, не без этого, но у нас просто не было возможности не обсуждать наши ссоры. Вот так потихоньку разговариваем, обсуждаем абсолютно все, и у нас уже гораздо меньше недопонимания.

— Кем вы работаете и кем работает Вика?

— Я занимаюсь перепродажей машин на вторичном рынке. А Виктория — мастер по наращиванию ресниц, но пока мы прикованы, она ничем не занимается.

— Наверняка наручники создают массу неудобств в бытовых моментах?

– Да, но мы были готовы к этому. Мы все делаем вместе. Вчера мы из Харькова переехали в Киев на длительное время. Собрали все наши вещи, грузили их в машину вместе. Садимся в авто мы тоже вместе через одну дверь — либо водительскую, либо пассажирскую. Это непростая процедура. Сейчас мы с вами разговариваем как раз из машины.

— Что вас сподвигло переехать в Киев?

— У нас есть ряд проектов, в которых мы будем участвовать. Все это займёт не один месяц. Потом будут фиксировать рекорд в Киеве. Скорее всего, это будет на сто дней уединения. Также мы сейчас подключили искусствоведов, чтобы наш перфоманс в виде цепи был продан как скульптура. Цепь, которую мы снимем, будет выставлена на международный аукцион. Либо же из неё сделают скульптуру. Либо человек, который ее купит, получит цепь непосредственно с наших рук. Но пока над этим вопросом работают юристы и искусствоведы.

— Как обстоят дела с фиксацией мирового рекорда?

— В книгу рекордов Гиннеса мы обратились заранее, они долго рассматривают заявление. Национальный рекорд Украины объявят в пределах нашей страны. Они следят за нами в социальных сетях, в любой день можем ехать и регистрировать этот рекорд.

— Вернемся к бытовым вопросам. Извините, но как вы принимаете душ и делаете прочие гигиенические процедуры в наручниках?

— Купаемся мы следующим образом: у нас есть ванна, в которой стоя можно принимать душ. Есть шторка, поэтому пока я принимаю душ, Вика стоит за шторкой, и наоборот. Все остальное в туалете мы также делаем вместе. Только там уже не шторка, а дверь. Открываем дверь, просовываем руки. Один пребывает за пределами ванной комнаты, другой — остаётся делать свои дела. Это несколько смущало нас по началу, но человек же ко всему привыкает. Это физически не очень удобно, но мы же не видим в этот момент друг друга, так как остаёмся по разные стороны дверей.

— А как быть с маникюром и визитами к парикмахеру?

— В этом также есть дискомфорт как для нас, так и для мастера, который предоставляет услугу. Мы уже ходили на маникюр в салон неоднократно. Вика делает себе маникюр и педикюр, а я только маникюр. Также мы ходили на окрашивание волос и на стрижку в парикмахерскую. Неудобно, конечно, ее рука у специалиста, моя рука рядом, потому что я вынужден сидеть рядом. Также наоборот — когда мне делают маникюр, рука Вики рядом.

— Недавно к вам приковалась еще одна девушка. Кто это был и с вами ли она сейчас?

— Она сейчас не с нами. Мы соединились с ней на одни сутки. Это был наш персональный фитнес-тренер Наталья, но на данный момент она уже не является нашим персональным тренером. Она сказала, что ей нужны сутки, чтобы понять, как все происходит. Тренер приковалась к нам, чтобы на своём теле ощутить, какие мышцы атрофируются от ношения наручников, а также она заметила, что у нас есть перекос относительно друг друга: я наклоняюсь в ту сторону, где Вика, потому что постоянно стремлюсь, чтоб ей было удобно, а она — в мою сторону. Руки неподвижные: моя правая, а ее левая. Это тоже сказывается на мышцах.

— Не угрожает ли вам атрофия мышц на руках из-за постоянного ношения наручников?

— Я почувствовал дискомфорт в руках, немеет кисть без особой причины. Вроде ничего не передавливает, а рука онемела. Я сказал тренеру, и она объяснила, почему так происходит, также написала нам индивидуальную программу. Будет нас вести дистанционно по Viber, так как она в Харькове осталась, в мы уже в Киеве.

— Вы обращались к врачу по поводу ваших симптомов, проводили медосмотр?

– Нет, не обращались, осмотр не проводили. Из недомоганий только то, что рука немеет и меняет цвет, приобретает более синий оттенок, чем моя вторая рука. Может, из-за малой подвижности...

— Не жалеете, что пошли на данный эксперимент, с учётом всех неудобств?

– Нет, нам все эти неудобства были очевидны. Мы получили то, что хотели. И более того, всем остальным сознательным молодым людям мы рекомендуем сделать то же самое. Тем парам, у которых нет взаимопонимания, но есть чувства, советуем повторить наш эксперимент.

— Не надоели ли вы друг другу за три месяца?

— В некотором смысле надоели. Хочется своего личного пространства, побывать в кругу своих друзей раздельно. Но все же в данном эксперименте больше плюсов, чем минусов. Мы ни о чем не жалеем.