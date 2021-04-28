Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива стал на днях одним из главных ньюсмейкеров Украины. Защита его диссертации вызвала небывалый ажиотаж в СМИ. Киву обвинили, что диссертацию он писал не сам и представляет она из себя бессмысленный поток сознания, на защите он не мог ответить на простейшие вопросы, а саму эту историю называли позором для украинской науки.

"Страна" решила поговорить с самим нардепом, чтоб узнать как он реагирует на скандал и обвинения в своей адрес.

– Илья, скажите честно: что вы думаете по поводу скандала?

– Мне близка философия Платона, который учил, что есть главный мир - мир идей. И есть мир вещей, которые всего лишь тени мира идей. Но если честно, кто сказал, что это скандал? Это воспалённая фантазия неудачников, которые придумали себе мифического героя "Киву".

– Илья, давайте поговорим серьезно. Защита вашей диссертации – тема недели. Два дня над вами все смеются. Вам не обидно?

– Нет, а почему мне должно быть обидно? Я рад.

– Чему вы рады?

– Фамилия Кива - популярна. Просто фамилия. А вы вспомните, сколько было разговоров только про мой член? Член Кивы. Хоть про один член в этой стране так много писали? Я поправил и почесал свой член, и он попал в заголовки всех СМИ. Я не помню, кому ещё так уделяло внимание украинское общество. Даже президентам так не везло со столь пристальным вниманием, как мне.

– Мы начали с диссертации...

– Да, вот, я принёс вам автореферат по моей работе. Подарок, сейчас подпишу.

Илья Кива и его диссертация. Фото "Страна"

– А вы ее хоть читали, только честно?

– Я ее наизусть знаю! Хотя перед защитой я очень переживал.

– Ой, да ладно.

– В смысле? Я серьезно готовился. Потому что я понимал, каким будет ажиотаж вокруг защиты диплома. Я не могу позволить каким-то проходимцам, которые все же пришли на мою защиту, взять и обосрать столько лет моего труда. Я не переживал за содержание ни разу, я уверен в своей работе на все 100. Но безумно боялся защиты. Скажу чесно, я несколько недель ходил к другим кандидатам на защиту, наблюдал за самим процессом. Это очень непростой этап. Одно дело - готовить текст, а представить его научному составу, в правильной формулировке ответить на все вопросы - это безумно сложно. Услышать позитивные слова от научных сотрудников после защиты - это было безумно приятно. Я понял, что этот путь я прохожу не зря.



– А с чем были трудности? Из-за украинского языка?

– Да, с украинским было непросто. Я думаю на русском, я вырос в русскоязычной семье. Но нет ничего невозможного. Скажу честно - сегодня я знаю украинский язык в 10 раз лучше, чем когда садился писать свою диссертацию. Но я сделал все, чтобы никому не было за меня стыдно.

– Вы осознаёте, что реакция общества на вашу защиту - это возмущение маргинализацией украинской науки как таковой? Когда степень может получить любой - умный, глупый, вовремя и невовремя.

– Почему не вовремя. Я с 2016-го года занимаюсь наукой. Это ж не процесс одного дня. И никто у меня ни разу не спросил, что меня подтолкнуло к написанию этой научной работы, которая потом вылилась в диссертацию.

– Можно мы не будем спрашивать?

– Ну, хорошо. А название хоть знаете какое?

– "Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров"? Короче, что-то про гражданское общество.

– "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності"! Упрощенно, о влиянии общества на контроль и деятельность правоохранительной системы в целом в разрезе формирования государственной политики.

После событий 2014 года в государстве прокатились ряд реформ, которые были спровоцированы гражданским обществом, искусственно или неискусственно, - это второй вопрос, но это случилось. В результате мы получили - что? Уничтоженную правоохранительную систему, уничтоженную судебную систему, и в принципе - уничтоженное государство. Что мы позаимствовали у Европы? Изменили курс страны, изменив курс развития нашей страны, и в этой погоне за псевдо-демократией и европейской моделью общества потеряли баланс.

– Что значит потеряли баланс?

– У нас управляет улицей узкий сегмент людей, которые назвали себя националистами, или активистами. Они назвали себя гражданским обществом, но не уточнили, что это - не все общество.

В истории контроля гражданским обществом госсистемы важен баланс. Всем важен баланс. И он был нарушен. Да, у нас появились наблюдательные советы, но этот процесс контроля запустили через жопу. Например, возьмём переаттестацию сотрудников МВД. Кто был допущен тогда в аттестационные комиссии? Проходимым, аферисты и туниядцы - участники майдана?! Как будто в нашем обществе любых других не существует. Они, в угоду своим комплексам и ущемлённому самолюбию, калечили судьбы тех, кто выбрал в своей жизни служить закону и быть верным присяге.

Если мы говорим о гражданском обществе, то все - от националистов до тех, кого принято называть "ватой", должны в равной степени иметь право голоса. Но при этом все они должны быть трудоустроены и зарабатывать в других местах, кроме как на митингах.

– Как вы считаете, такие люди как Стерненко, Карась из "С14" - эти люди являются частью гражданского общества?

– Да, являются. Перефразирую. Скажите мне пожалуйста, глисты являются частью вашего организма, микрофлоры вашего кишечника? А кал - ведь тоже да? Так и они. Это часть нашего сегодняшнего общества, нравится это нам или не нравится. Фашизм это часть нашего общества? Да! Вот только если у вас глисты, вы принимаете таблетки, или жуёте чеснок. Если это фашизм, вы боритесь и уничтожаете его как зло.

– А кто судья? Кто должен определять - является ли человек представителем гражданского общества, или он - глист?

– Чем они занимаются в отрыве от активизма? У них есть работа, или митинги - это и есть их работа? Вот вам ответ на вопрос.

– Одна из претензий к вам - вы не участвовали в конференциях перед защитой.

– Выражаясь языком классика, "предъява от пид@раса не является предьявой".

– Это вы сейчас Коломойского процитировали?

– Я его перефразировал. Хочу ли я на это реагировать? Нет. Кто такие "Бигус.Инфо"? Это помойка, которая очевидно обслуживает за финансовые вознаграждения определённый клан людей. А про стоимость их "работы" на рынке знает каждая собака.

– Дешевле, чем купить диссертацию?

– По прайсам, которые мне показывали коллеги в парламенте - они далеко не ушли от заоблачных зарплат в тех же Набсоветах.

– Но вы же не будете отрицать, что у нас в науке все продается и покупается?

– Я думаю, что у нас все продается. Но это не значит, что я тоже участвую в аттракционе.

– В равной степени, как это не гарантирует, что вы в этом не участвуете.

– Любую историю можно извратить своим воспаленным суждением.

– Давайте без лукавства в отрыве от вашей ситуации. Вы допускаете, что огромное количество идиотов в нашей стране могут купить статус кандидата наук?

– Так что, не учиться? Из-за дебилов? Да, я слышал о таких фактах. И это ужасно. Возьмите ту же диссертацию Яценюка, которая признана полнейшим плагиатом. Почему о ней никто не говорит? Из-за того, что где-то что-то продается или покупается, я не в праве выровнять ситуацию?

– Вернёмся к защите. Почему не смогли ответить на вопрос, что такое "демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат", которое вы упоминаете в своей диссертации?

– Почему вы решили, что я не ответил на этот вопрос? Я вам больше скажу - я ответил на этот вопрос так, как этого хотел мой оппонент. Как я и говорил ранее - во время защиты очень важно соблюдать все принятые правила и отвечать на вопросы по определенной канве. Я не раскрывал этот вопрос в своей работе, умышленно. Но что мне мешает это раскрыть в следующей? Ничего! И именно это я и ответил. И спешу заметить, оппонент ясно сказал - я доволен ответом! Тут есть доля необразованности и глупости тех, кто эту тему попытался извратить, перекрутить и использовать для моей дискредитации. И "эти все", они не сказали, что Кива на 12 вопросов ответил без запинки, как пулемёт "Максим".

– А какие у вас дальнейшие научные планы? Будете писать теперь докторскую?

– Мы об этом 8 месяцев назад говорить начали. Делая шаг, ты должен знать, куда идешь. Я программирую себя как минимум лет на 10. Но окончательной формулировки темы пока нет. Однозначно есть желание продолжить исследование вопроса формирования полноценного гражданского общества.