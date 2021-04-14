Джованни Сальветти, управляющий директор одного из старейших в Европе банковских домов - Rothschild & Cie. В Украине банкир уже 13 лет участвует в самых крупных и громких сделках.

Под его руководством Rothschild получал мандат на реструктуризацию кредитов "Приватбанка" и организацию переговоров с бывшими акционерами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Реструктуризировал долги "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова на почти $3 млрд и $2,5 млрд. Консультировал Министерство финансов Украины по выпуску еврооблигаций на $3 млрд.

Сальветти - инвестиционный банкир, который заключил больше сделок, чем кто-либо другой в Украине, сумма которых превышает $20 млрд.

В эксклюзивном интервью "Стране", Сальветти прокомментировал конфликт с китайцами из-за "Мотор Сичи", санкции США против Коломойского и России, проблемы с МВФ, проект "инвестнянь", а также как Covid-19 изменил мировой финансовый рынок.

- Давайте начнем с непростой ситуации вокруг компании "Мотор Сич". В конце января Украина ввела санкции против китайских инвесторов, а 11 марта на заседании СНБО было принято решение вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Как инвестиционный банкир, дайте оценку действиям Украины в этом конфликте?

- К сожалению, Украина снова оказалась "между молотом и наковальней", как говорят в Англии. Проблемы "Мотор Сичи" связаны с его злополучной приватизацией, проведенной много лет назад. Было ошибкой отдавать такую ​​стратегическую и чувствительную компанию в частную собственность. Я не работал с этой компанией, поэтому и нет подробностей. Как стороннему наблюдателю мне кажется, что принятые меры против китайского покупателя были довольно сырыми и грубыми. Я не уверен, что их тщательно продумали.

- Власть заявила, что китайские инвесторы получат компенсацию. Учитывая судебные тяжбы и финансовое положение "Мотор Сичи", как можно будет государству справиться с этой ситуацией?

- Если это пойдет по законному пути, потребуется несколько лет, чтобы вынести окончательный вердикт, и еще несколько лет, чтобы привести приговор в исполнение. Обычно эти вопросы решаются посредством какого-то урегулирования, которое зависит с одной стороны от фактических юридических прав сторон, а с другой стороны - от рычагов влияния, которые каждая сторона потенциально имеет на другую. Я считаю, что ни Украина, ни Китай не заинтересованы в том, чтобы скомпрометировать свои многообещающие торговые отношения затяжной судебной тяжбой.

- Учитывая, что с 2020 года Китай является крупнейшим торговым партнером нашей страны, какими могут быть последствия для Украины ее участия, по сути, в антикитайской игре Вашингтона?

- Украина имеет развивающуюся, но все еще слабую экономику. Как вы правильно сказали, Китай является наиболее важным торговым партнером Украины, поэтому, разумеется, что для Украины крайне важно поддерживать как можно более хорошие деловые отношения с Китаем. Учитывая также, что Китай будет продолжать укреплять свою глобальную экономическую значимость в ближайшее десятилетие, хотим мы этого или нет. Недавно я прочитал, что экспорт Украины в Китай увеличился на 55% в первом квартале этого года, что поражает.

Думаю Украина должна пересмотреть свои стратегические отношения с Китаем после инцидента с "Мотор Сич", который, кстати, не единственный с Китаем, подумайте о ситуации вокруг ГПКЗУ (после выплат по китайскому кредиту в 2021 году Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может остаться без денег - Ред.). Эти вопросы с Китаем следует решать с учетом интересов США, которые остаются главным политическим сторонником Украины. Все это требует сложных навыков балансирования, в конечном итоге в интересах страны.

- В одном из интервью Михаил Саакашвили, сказал, что у украинских чиновников "репутация мошенников", и инвесторов в Украине обычно "грабят до костей". Вы часто слышите такие оценки? Как изменилась ситуация с приходом Владимира Зеленского?

- Легко делать громкие негативные комментарии, сославшись на несколько печально известных историй. Объективно, было много историй успеха, и многие иностранцы остались довольны своим бизнесом в Украине, в том числе и я! В любом случае мы должны рассматривать ситуацию в ретро-перспективе. Инвестиционные циклы в Украине для частных сделок длились довольно долго, например, 5-8 лет, с момента, когда инвестор покупает актив, до момента, когда он его продает. Иностранные инвестиции в Украину начались в 2005-2006 годах, в основном на фоне "оранжевой революции". 15 лет назад, какой тогда была страна?.. И иностранные инвесторы этого действительно не знали.

Много плохого произошло из-за неправильного поведения украинских коллег, но много грубых ошибок было допущено и иностранными инвесторами, некоторые из которых вкладывали деньги опрометчиво, не зная, что они делают. Из-за длительных инвестиционных циклов репутация Украины все еще страдает от негативных последствий некоторых очень неудачных инвестиций, сделанных в 2005-2009 годах. Сегодня местная бизнес-среда постепенно улучшается, и правила игры больше напоминают правила в более развитых странах. Другими словами, сейчас страна намного более привлекательна для инвестиций, чем 10-15 лет назад, но для восстановления репутации требуется время и очевидные истории успеха. Что касается нынешнего президентства Владимира Зеленского, ситуация продолжает постепенно улучшаться, но самое большое препятствие, которое еще предстоит решить, - это верховенство закона.

- Чуть больше месяца назад, Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". В медиа больше известный как "инвестиционные няни". Насколько этот закон сможет побудить инвесторов вкладывать средства в Украину?

- Этот закон попадает в заголовки СМИ, поскольку звучит творчески и заботливо, так что в этом смысле это хороший маркетинг. Это, безусловно, положительный шаг, но я не уверен, что он сам по себе действительно сработает на практике, поскольку одна "няня", даже если он/она - чудо-женщина или супермен, не может справиться со всеми препятствиями инвестирования в Украину.

- Насколько рыночным является такой выборочный подход? Украинский бизнес сетует, что правила игры должны быть одинаковы для всех.

- Безусловно, иностранным инвесторам следует помогать при инвестировании в Украину, чтобы избежать неприятного опыта, который мы уже упоминали. В дополнение к "няням" я бы предпочел украинский суверенный инвестиционный фонд, который будет соинвестировать вместе с иностранцами. Его можно довольно легко создать, и он также может финансироваться в основном за счет иностранных средств. Есть несколько успешных прецедентов. Это был бы эффективный инструмент для поддержки крупных иностранных инвестиций.

- Владимир Зеленский поддержал санкции США против бывших владельцев Приватбанка, в частности олигарха Игоря Коломойского. Теперь уже можно предсказать, чем закончится эта история для всех сторон?

- Трудно предсказать, но ситуация становится все более напряженной и выглядит не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы она разрешилась мирным и упорядоченным образом.

- По Коломойскому... Насколько защищены его текущие активы (телеканал, предприятия по добыче и переработке марганцевой руды, нефтяной бизнес) в ситуации, когда он попал под санкции США? Или есть риск, что он их потеряет? Например, если он станет фигурантом уголовных дел о выводе средств из Приватбанка, и у него попытаются эти активы конфисковать?

- Я считаю, что такие крайние меры могут быть приняты только путем взвешенного и справедливого судебного процесса. Мне трудно представить, что частные активы могут быть изъяты без прочной правовой базы, поддерживающей такие действия, и мне кажется, что судебный процесс еще далек от завершения. Как специалист по сделкам, я считаю, что иногда компромиссные решения могут быть практическим вариантом в сложных ситуациях, если такие урегулирования проводятся прозрачно и в общих интересах страны. Я признаю, однако, что они очень сложны в политическом и техническом плане.

- Сейчас у Украины сложные отношения с МВФ. Последняя официальная миссия закончилась ничем, транша нам не дали. Одна из претензий звучит так: отсутствие прогресса и успехов в судебной и антикоррупционной реформах, конституционный кризис. Такое замечание делали и в Евросоюзе. Почему по прошествии стольких лет это все еще ключевая проблема для Украины?

- Как упоминалось ранее, то, что произошло с конституционным кризисом, было реакцией старой Украины, которая пыталась обратить вспять процесс реформ. Проблема в том, что это произошло в самом сердце, в том, что составляет краеугольный камень государства. В любом случае, я не думаю, что это изменит направление движения страны.

Это и аналогичные движения назад в сочетании с трудностями работы во время пандемии замедлили сотрудничество с МВФ. У такого сотрудничества с самого начала всегда были подъемы и спады, но его фундамент прочный, и я убежден, что оно продолжит свой курс, со своими подъемами и спадами.

Вторая претензия: правительство Украины сделало шаг назад в реформе энергетики, ограничив цены на газ для населения. Это решение было принято в разгар переговоров с МВФ. Однако мы помним, что в январе начались массовые акции протеста, спровоцированные высокими тарифами, в том числе на газ. Был ли тогда выбор у украинского правительства?

Выбор есть всегда! В этом выборе с тарифами ярко выраженный политический элемент. В любом случае такой выбор не был необычным для стран с развивающейся экономикой, а также для развитых рынков во время пандемии. Пока он временный, и не должен быть проблемой.

- Насколько критично отсутствие транша МВФ для экономики Украины сейчас?

- С точки зрения ликвидности это пока не критично. Минфин проделал отличную работу по ликвидности за последние 12 месяцев. Что остается критическим - так это то, чтобы сотрудничество продолжало существовать, а диалог продвигался в конструктивной манере, что, как мне кажется, так и есть. Если следующий транш займет немного больше времени, чем ожидалось, пусть будет так.

- Несколько недель назад США ввели санкции против России. Администрация Байдена объявила, что вскоре последуют новые. Как рынок отреагировал на последние санкции? С учетом санкций США и ЕС за последний год, насколько сильно они наносят ущерб российской экономике?

- Сразу после ожесточенных обменов резкими перепалками между руководством США и России несколько недель назад российский рубль сразу же подвергся негативной коррекции. Недавние новости о передвижении танков в Крыму снова усилили напряженность. Надеюсь, это просто "игра мускулами". Думаю, США введут новые санкции, после таких прямых заявлений не сделать этого - будет сложно.

На мой взгляд, санкции ударили по российской экономике сильнее, чем можно было подумать. Также они изменили экономику. Помимо сложностей, связанных с финансированием организаций, подпадающих под санкции, и дополнительных сложностей в каждой транзакции из-за санкций, они значительно снизили международную активность в сфере слияний и поглощений в отношении России. В 2010-2013 гг. объем сделок M&A в России составлял $150-200 млрд - в последние годы он упал до $20-30 млрд в год. Международные сделки M&A - это не только инвестиции, это также передача ноу-хау и технологий, интеграция и взаимозависимость.

Важным и негативным эффектом санкций для России является усиливающаяся изоляция РФ от западного мира, что, вероятно, также является сознательным политическим решением, учитывая тенденцию деглобализации, которую поддерживал Трамп и в какой-то степени пандемия сегодня.

Однако для России изоляция приносит также независимость, и многие товары, которые ранее импортировались, теперь производятся там. Сейчас в Москве можно съесть довольно приличную местную моцареллу, и если это вам говорит итальянец, можете мне поверить. Также санкции подтолкнули Россию к более тесному партнерству с Китаем, что, помимо геополитики, является экономически разумным для России, поскольку Китай очевидный крупный клиент и покупатель богатых национальных ресурсов России на десятилетия вперед.

- Как оцените процессы, которые происходили в Украине последний "ковидный" год?

- Мы все надеемся, что этот год станет годом выхода из этого кошмара. Если сравнивать с Западной Европой, как экономическое, так и социальное влияние ковида было менее значимым. Просто потому, что украинская экономика и ее участники привыкли к кризисам любого рода и обладают лучшими адаптационными навыками, чем у более стабильных и структурированных западных экономик. Кроме того, уровень смертности был значительно ниже, чем в Западной Европе, и причина просто в том, что средний возраст в Украине ниже, чем в Западной Европе, где самые высокие показатели смертности среди людей старшего возраста. Все это хорошо подытоживает сокращение экономики на -10% в некоторых странах Западной Европы в 2020 году по сравнению с -4-5% в Украине.

Если мы посмотрим на деятельность правительства в 2020 году, я бы выделил несколько положительных моментов. Первый - Министерство финансов, которое смогло управлять внутренним и внешним долгом очень продумано и сбалансировано на фоне неспокойного года, в том числе политически. Второй - проект "Большая стройка", т.е. строительство дорог. Хорошая работа "Укравтодора" и Министерства инфраструктуры, благодаря всесторонней поддержки Офиса президента. Третье - Фонду госимущества впервые удалось завершить несколько реальных приватизаций.

В целом для экономики конец 2020 года оказался удачным для Украины с резким ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и металлы, которые составляют основу украинской экономики. Растущая доля IТ в украинской экономике также очень многообещающа.

Из негатива - кризис с Конституционным судом и откат в повестке дня реформ. Это было неудачным и явно не способствовало сотрудничеству с МВФ, который остается краеугольным элементом прогресса и стабильности страны.

- Каковы ваши прогнозы в ближайшей перспективе для Украины? Основные вызовы и возможности?

- Главным внешним вызовом остаются непростые отношения с Россией. Поскольку это может поставить под угрозу стабильность государства, если не сказать больше. Это большой вопрос не только с точки зрения его практических последствий, трагедии погибших молодых людей, но и с точки зрения имиджа. Каждый раз, когда напряжение нарастает и оно попадает в заголовки газет, инвесторы перемещают Украину вниз в своих списках приоритетных целевых рынков.

Внутренние вызовы - реализация реформ и твердое верховенство закона. Теоретически это просто, на практике это не так, поскольку страна, как и каждый ее гражданин, по-разному разделены между четкими ориентирами прогресса и некоторыми старыми плохими привычками и взглядами.

Перспективы также довольно очевидны: Украине необходимо продолжать эксплуатацию своих природных ресурсов современным и устойчивым способом. Я имею в виду, металлургию и особенно агропродовольственный сектор, где Украина действительно может стать мировым лидером, занимая очень стратегическое положение в мире с быстрорастущим населением. Использование человеческого капитала, особенно в IТ-секторе, является очевидным направлением развития с высокой стоимостью. Украина вряд ли может быть глобальным новатором в области искусственного интеллекта, но определенно сможет занять значимое место в грядущей революции искусственного интеллекта с ее армией квалифицированных программистов.

Еще одна краткосрочная угроза для Украины - торможение вакцинации. Это проблема не только для Украины, но и для всех развивающихся рынков. Есть материальный риск того, что страны с формирующимся рынком могут полностью восстановиться, хоть и с задержкой по сравнению с более богатыми странами, которые проводят вакцинацию быстрее. Это было бы существенным недостатком для Украины.

- Насколько ограничения на въезд украинцев в ЕС будут проблемой с точки зрения объемов переводов трудовых мигрантов в Украину? Как это отразится на украинской экономике и платежном балансе?

- Я не верю, что это будет серьезной проблемой, поскольку большинство мигрантов нашли или найдут способ вернуться на свои рабочие места за границей. Будет сложно повысить уровень миграции, хотя я не думаю, что он сильно снизится. Я думаю, что основной проблемой, связанной с задержкой вакцинации, может быть тот факт, что Украине, возможно, придется отложить полный возврат к нормальному функционированию экономики и, возможно, остаться частично изолированной от "вакцинированного мира".

- Последние рейтинги Forbes показали, что первая десятка самых богатых украинцев практически не изменилась. Более того, бизнесменам удалось приумножить свой капитал. Я видела похожую ситуацию в международных рейтингах (богатые становятся богаче). Как это стало возможным в условиях коронакризиса?

- К сожалению, неравенство является большой растущей проблемой как в Украине, так и во всем мире. Из-за беспрецедентных вливаний ликвидности в мировую экономику, особенно в США и ЕС, но также в Японии и Китае, мы наблюдаем заметную инфляцию цен на активы, что хорошо отражается в звездных оценках цен на определенные акции, а также на другие классы активов.

Посмотрите на криптовалюту или подумайте о ценах на вещи, о которых несколько месяцев назад никто не знал. Обратите внимание, что происходит с ценами в цифровом искусстве или NFT, (non-fungible token - проверяемый цифровой актив, подтвержденный технологией блокчейн, на которой работают криптовалюты - Ред.). Цифровой художник Бипл продал свою работу в прошлом месяце почти за 70 млн долларов! Это безумие! Всего несколько месяцев назад он ничего не продавал за подобные деньги!

Как видим, люди, у которых были активы, и особенно в недавно рассматриваемых модных секторах, стали намного богаче, чем раньше. И теперь некоторые из них могут тратить эти деньги направо и налево, в то время как обычный рабочий класс стал беднее из-за коронавируса. Как и для наиболее уязвимых слоев рабочего класса, людей с более низким уровнем образования и навыков, которые не могут работать из дома с ноутбуком и зумом, поскольку они занимаются традиционными видами деятельности.

Если к этой проблеме не отнестись серьезно, с большей вовлеченностью и большей поддержкой более слабых частей нашего общества, мы увидим дальнейшую социальную нестабильность и рост популизма.