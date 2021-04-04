23 марта в Китае вышел новый сериал "Один корабль, один мир", в котором главную роль - капитана круизного лайнера, исполнила украинка Ирина Каптелова.



Сериал оказался невероятно популярным. По итогам первых двух серий он занял третью строчку в ТОПе по просмотрам в Китае. Сериал пять дней подряд занимает первое место в общенациональном рейтинге, а общее количество просмотров на двух онлайн-платформах – более 640 миллионов.



"Страна" взяла интервью у Ирины Каптеловой и узнала, как ей удалось завоевать рынок кино в Китае.

— Как вы оказались в Китае?



— Еще в 2008 году я приехала в Китай к своей украинской подруге, китаисту Диане Ермолаевой. Планировала побыть в Китае полгода-год и выучить китайский. Вот на учебе мне и предложили впервые сходить на кастинг для съёмок в рекламе. Потом меня пригласили на съёмки повторно, уже лично. А через пару месяцев я прошла кастинг на главную роль в фильме "Зимой не холодно". С него началась моя активная работа в китайском кинематографе, у меня появился собственный агент. Я много снималась, изменила своё имя на более понятное китайскому уху имя Илиша, и постоянно жила в Китае. Поступив в ГИТИС (театральный институт в Москве - Ред.), четыре года жила на три страны, в Китай летала регулярно на съёмки. Всего с 2008 года снялась в тридцати с лишним проектах, из них более двадцати – в главной роли.



— Как украинке удалось завоевать китайский рынок кино?



— У нас принято считать, что в Китае любят девушек славянской внешности. Я часто слышу "конечно, ты светленькая, зеленые глаза - понятно, почему ты им нравишься". Но это такой же миф, как и то, что в китайских фильмах все летают по воздуху и делают кунг-фу как Джеки Чан. В реальности же с Китаем сотрудничает огромное количество самых красивых моделей мира из абсолютно разных стран. Рассчитывать на карьеру в Китае только потому, что у тебя славянская внешность, - тренд 30-летней давности. Мне приходится много работать, изучать углублённо китайский язык и произношение, четко и в сроки выполнять все требования по подготовке к роли и реализации… На самом деле, это тысячи бессонных ночей, работа в тяжелых стрессовых условиях, обязательства перед съёмочной группой, которые я выполняю. И – что самое сложное и интересное для меня - это понять, какой образ понравится зрителю с абсолютно отличным от моего культурным кодом. И в этом я немного разбираюсь.

— В чем отличие во вкусах китайцев от наших. Какой образ им нравится?

— Одну и ту же роль в Китае и здесь я буду выстраивать совершенно по-разному. Именно из-за различий в представлениях о жизни здесь и там. Отношения между людьми, понятия красоты, сексуальности – совершенно разные. В Китае есть "культура сохранения лица" - это умение не потерять своё лицо (хорошую репутацию) и не поставить своего собеседника в невыгодное положение. Там сохранилось конфуцианское почтение к старшим: как в семье, так и по возрасту и социальному положению. Это – ключевые принципы, определяющие поведение в обществе, национальный этикет. Это часть их ДНК, в любом сценарии оно уже заложено. Поэтому, прорабатывая образы своих героинь, я всегда обращаю внимание на то, как давно они приехали в Китай, насколько успели понять эту культуру, какие именно манеры, свойственные нашей культуре, можно подчеркнуть и стоит использовать.



— На что нужно делать упор чтоб завоевать китайский рынок?



— В Китае будут работать с иностранцем не потому, что он красив, а потому, что он ответственно и профессионально относится к своей работе и соблюдает принятые протоколы общения. Конфликтно ведущие себя люди вызывают дискомфорт, их избегают. Работают с теми, с кем комфортно, понятно, надёжно и прогнозируемо. Нежная, как лилия, хрупкая, прозрачная и чистая девушка с высоким голосом - эталон красоты и женственности в Китае. Сексуальность по-китайски – это быть милой скромной робкой, даже иногда прикрывать рот рукой, когда смеешься. Они носят одежду и обувь оверсайз, чтобы выглядеть еще более хрупкими. А вот то, что считается яркой сексуальностью у нас – там вульгарно.



— Что в Китае недопустимо для образа хорошей девушки?



— Загар и пухлые губы – признак деревенского происхождения. Декольте или отсутствие бюстгальтера под платьем – это просто катастрофа. Если вы придете на кастинг с открытой грудью или с сильным загаром - в Китае вас не поймут, прямо об этом не скажут, а просто поблагодарят - и вы никогда не узнаете, почему вас не пригласили на роль.



У меня в начале карьеры был случай, когда я надела, как мне показалось, вполне приличное платье на пробы: летний сарафан. Моя агент впала в панику, а режиссер стыдливо спросил, часто ли я ношу такую одежду и зачем. При этом китаянки спокойно приходят на заседание совета директоров в принтах с hallo kitty или микки маусом – и это ок.



— Что для китайцев означает – сексуальность?



— Если героиня на экране проявляет интерес к мужчине, то, по китайским традициям, она будет мило заигрывать с ним, как капризная девушка-подросток, которая не может сама пройти пять шагов – устаёт, ей нужна везде помощь и поддержка. Для китайских зрителей такой образ будет насыщен сексуальностью - мы же этого просто не поймём, не считаем.



При этом когда речь идет о работе – то никакой наивности уже не будет. Тут уже

востребованы образы настойчивых смелых решительных женщин, которые построили бизнесили карьеру. Женщины в Китае эмансипированы больше, чем у нас. В реальной жизни в тренде - многонаправленность в работе. Например, моя ассистентка кроме работы со мной имеет несколько бизнесов по продаже одежды, косметики, при этом учится.

— Как сильно пандемия коронавируса повлияла на рынок кино в Китае?



— Очень сильно повлияла, грядут большие перемены. Перед началом пандемии у меня были заключены три контракта на главные роли - и на сегодняшний день проекты до сих пор заморожены. Только сейчас, спустя год, постепенно все начинают просыпаться. В Китае за этот период было много съёмок – но значительно меньше, чем до пандемии. Режиссеры и продюсеры из моего окружения игрались в низкобюджетные проекты для медиаплатформ - и им это понравилось. Одновременно зрители, среди которых начительный процент молодежи, все меньше смотрят ТВ и уходят на онлайн-платформы. Отлично, кстати, иллюстрирует этот тренд и наш новый проект: за первую неделю сериал "Один корабль, один мир" посмотрело онлайн более полумиллиарда зрителей. Поэтому продюсеры сейчас очень сильно пересматривают бюджеты и фокусы.



— Что сейчас востребовано в Китае. В какие вас привлекают проекты?

— Дело в том, что в Китае очень большая зрительская аудитория. Потому и продюсеры там - с совершенно другим мышлением: у них есть финансовая возможность рисковать и пробовать, быстро получать опыт, обжигаться и идти дальше. Они очень быстро действуют, мгновенно внедряют новые жанры и тенденции. Рынок развивается очень динамично. Кроме того, у них принципиально отличается от нашего формат сериалов.

Хороший качественный проект – это сериал на 30-45 серий, а не пять-десять, как принято у нас. А зрители в Китае очень лояльны именно к сериальной продукции. За счет этого я как актриса попробовала себя в абсолютно разных жанрах. Я снималась в исторических, военных, детских сериалах, комедиях, боевиках, драмах, приключенческих, даже в китайском сериале в стиле вестерн. И про вампиров, и в стиле экшн, и про телохранителей, и про советских инженеров.



— Ранее вы говорили, что подготовка к сьемкам сериала длилась три года. Два месяца съёмок на настоящем лайнере в открытом море. Также продюсеры создали точную копию отдельных частей лайнера в съёмочных павильонах, самые масштабные для китайского кино на сегодняшний день съёмки на зарубежных локациях, актёрский состав из 11 стран мира. Какие стран могу себе такое позволить Китай и США?

— Подготовка длилась так долго, потому что это первый опыт съёмок сериала про круизную индустрию в Китае. Режиссёр тщательно собирал и изучал материал, разрабатывал концепцию сценария. Он стремился к тому, чтобы максимально реалистично передать настоящую атмосферу работы и жизни команды лайнера на фоне постоянно сменяющихся туристов с их историями. Что до масштабов, то сейчас, на мой взгляд, индустрия становится настолько глобализированной, что говорить отдельно о США или Китае не имеет смысла. Современные проекты – это коллаборации профессионалов из разных стран. В моей голове давно нет границ.



— Как вы ощущали себя в роли капитана третьего по величине в мире круизного лайнера?



— Вы знаете, что, согласно морскому праву, лайнер – это недвижимое имущество, на котором капитан представляет административную власть? То есть, фактически, это отдельный остров, а капитан – его верховный правитель. Что даёт ему как практически безграничную власть, так и огромную ответственность. Исторически так сложилось, что должность капитана занимают мужчины. А моя героиня Хэтэуэй – капитан-женщина, что является редкостью даже для современного флота. Поэтому мне важно было найти в себе тот женский образ, который справился бы с таким челленджем.



— Каким образом вы справились с этой задачей?



— Конечно, я много училась, чтобы понять обязанности и ежедневную рутину капитана круизного лайнера. Режиссер Чэнь и продюсерская группа разработали прекрасные условия поддержки-обучения, на каждом этапе были консультанты. И сама жизнь на ультрасовременном 16-палубном лайнере помогла быстро войти в роль, съемки проходили комфортно и высокопрофессионально. Мне было сложно найти краски для характера Женщины-капитана, на борту меня окружали мужчины. Примером женщины-управленца для меня стала наша генеральная продюсер, Ли Чен. Хрупкая, красивая, невысокого роста, очень женственная, добрая и внимательная абсолютно к каждому – именно она придумала идею этого масштабного сериала.



— Чтобы вжиться в роль капитана, вам пришлось изучать основы морского дела? Вы стояли у штурвала реального лайнера?



— Капитан не стоит у руля – он управляет судном, как дирижёр управляет оркестром. Чтобы

обеспечить бесперебойную работу судна, на борту работает огромная команда, тысячи человек. Лайнер, на котором проходили съёмки, - самый настоящий, он выполнял свои плановые рейсы. Вся команда корабля работала по-настоящему, а мы были пассажирами. Кстати, реальная команда с большим дружелюбием и лояльностью отнеслась ко мне. Они охотно помогали и отвечали на все вопросы.



— А как же кадры на капитанском мостике, где вы так уверенно управляете этой махиной?

— Чтобы отснять эти эпизоды, в павильоне Шанхайской киностудии построили декорации капитанского мостика в реальном масштабе. Копия настолько точная, что каждая кнопочка, каждая деталь были расположены ровно там же, где и на настоящем лайнере, где велись съёмки. Поэтому я чувствовала себя там уверенно.



— А как проходили съёмки на лайнере?

— Съёмки проходили независимо от какой-либо круизной компании. Продюсерская компания выкупила билеты на восемь отдельных круизов на всех членов съёмочной группы. То есть мы плавали туда-сюда, возвращаясь время от времени в Шанхайский порт. Туристы выходили, на борт поднимались новые – и мы снова отправлялись в очередной круиз. Наша часть группы на протяжении двух месяцев курсировала по маршруту из Шанхая по городам Японии, другая часть команды параллельно вела съёмки в Европе, часть съёмок проходила в студии в декорациях лайнера, часть - в студии со специально оборудованным бассейном для подводной съемки. Поскольку съёмочную группу в 100 с лишним человек на капитанский мостик (ожидаемо) не пустили, то на самом лайнере большая часть моих эпизодов была на открытых палубах. Съёмки происходили в феврале и марте, когда и на суше промозгло и холодно. А в открытом море, да еще и с самого утра и до вечера, по нескольку дублей... У меня буквально сводило лицо от холода, а рук и ног я не чувствовала. В перерывах между дублями бежала внутрь отогреваться и зарядиться теплом на следующую сцену. Но в целом съёмки проходили замечательно. Мы реально путешествовали и жили как туристы на лайнере. В свободное время нам удавалось посмотреть новые страны и города. Я, к примеру, побывала в Японии: в Нагасаки, Фукуоке, Окинаве.



— Азиатские информагентства говорят, что в этом сериале впервые зарубежные съёмки занимают столько экранного времени, это правда?



— Да, они даже придумали этому определение «экзотическая европейская красота». Хотя съёмки проходили не только в Европе, но и в Японии или Марокко, к примеру. Но, насколько мне известно, до этого проекта такого количества зарубежных локаций в китайском кино действительно не было. И виды не-Китая в кадре – действительно экзотика для местного зрителя.



— Вашими партнёрами по съёмкам стали Джан Хан ( Hans Zhang Han ) и Ван Ликунь ( Wang Likun ), которые входят в топ самых популярных и высокооплачиваемых современных актёров Китая. Кроме них в проекте задействованы актеры из многих стран мира. Сложно ли было работать в такой многонациональной компании?



— Команда и пассажиры любого реального лайнера - многонациональны, поэтому актёрский состав подбирался соответствующий. Кроме Китая, с нами работали актёры из США, Великобритании, Украины, Швеции, Эстонии, России, Австралии, Сингапура, Малайзии, Канады. Всего 11 стран или, может, даже больше. Для китайской киноиндустрии многонациональные проекты в целом скорее норма. Основная сложность, наверное, для многих была языковая. Для иностранцев было требование знать на разговорном уровне китайский язык, для китайцев – английский. Поскольку я более десяти лет живу и работаю в Китае, то с китайским больших проблем не возникало. Как, впрочем, и с английским.



— А как вам работалось с режиссёром Чэнь Куньхуэем? Он популярен в Китае уже рядом своих ярких сериалов.

— Да, режиссер Чэнь – автор таких проектов как «Моя прекрасная леди», «В пути», «Дверь в искупление». Я благодарна ему, что он доверил мне роль капитана лайнера, для меня это огромная честь. Работать в его команде было сплошное удовольствие. Я знаю, что Чэнь Куньхуэй готовился три года к этому проекту, интервьюируя сотрудников круизных лайнеров: от сотрудников ресепшна, капитанов и их помощников до арт-директоров, директоров отелей и шеф-поваров. Отдельно они опрашивали туристов, побывавших в подобных круизах. Все истории в сценарии, таким образом, основаны в большей или меньшей степени на реальных событиях.



— Были ли у вас приключения на борту лайнера?



— О, да, я сама себе их устраивала время от времени. Быть на настоящем лайнере – и не попытаться проникнуть на нос корабля, чтобы стоять там, раскинув руки, представляя, как тебя обнимает Леонардо Ди Каприо? Ну какая девочка не мечтает об этом! Даже если нос корабля – территория, закрытая для пассажиров. Поэтому в один прекрасный день я в одиночку отправилась нарушать правила. Прекрасный день оказался невероятно ветренным. Стоило мне открыть дверь – и порыв ветра сбил меня с ног, со всей силы потащив прямо к борту (а за ним – открытое море).