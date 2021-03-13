В конце февраля советница председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко рассказала подписчикам в соцсети, как у нее поломался подаренный на День влюбленных вибратор. Девушка сообщила, что ей теперь долго не видать оргазмов, пока гаджет ремонтируют. Длинный рассказ Анжела Еременко выложила в своем Facebook, который она ведет под ником Bad Mama.

Спустя несколько дней Анжела Еременко уволилась.

В Facebook она написала длинный пост, в котором объяснила мотивы своего поступка. По словам девушки, после первого поста о вибраторе, на нее посыпались оскорбления: пользователи соцсети называли ее шлюхой и извращенкой.

"Страна" взяла интервью у Анжелы Еременко и спросила, из-за чего всё-таки она уволилась из ЦИК, починили ли ее сатисфайер и какие секс-игрушки предпочитает.

— Починили ли ваш сатисфайер?

— Сатисфайер не починили, просто проклятый вибратор какой-то. Столько шума явно не поднимала ни одна секс-игрушка, тем более, не работающая.

— Когда вы писали пост о неисправности сатисфайера, думали о том, что это может вылиться в такой хейт?

— Конечно, нет. Я часто пишу посты, которые могут не совпадать с мнением или взглядами общественности. Просто смешной пост из жизни Анжелы. Если пролистать мой блог, можно найти много смешных постов, например, как я, путешествуя в скорой с воспалением почки, влюбилась.

— Поддержало ли вас руководство ЦИК и коллеги в этой ситуации?

— И руководство, и мои коллеги меня очень поддержали. Мы, откровенно говоря, и смеялись, и плакали вместе. Меня не хотели отпускать, но как я писала в посте, я не хочу подвергать их новым рискам. А вести блог и писать книги я не перестану. Да и пришло время двигаться к новым горизонтам.

— Вы уволились из ЦИК по своему желанию или вас заставили написать заявление?

— Конечно, я уволилась сама. В ЦИК прогрессивное, крутое руководство, которое прекрасно понимало, кто я и о чем я пишу, когда мы обсуждали мое сотрудничество с ЦИК. То, что мой пост назвали в СМИ секс-скандалом, означает только, что те, кто писал заголовки, просто не знают, что такое секс-скандал. Я планировала увольняться несколько месяцев, и это стало поводом таки написать заявление.

— Считаете ли вы уместным писать такой пост, работая в государственных органах?

— Здесь нет однозначного универсального ответа. Именно в моем случае — не вижу никаких проблем. Bad Mama существует давно, это ее стиль и я такой была всегда. Я никогда не работала на государственной службе, а даже если бы и работала, в первую очередь, я Bad Mamа, уже потом —- служащий. Я никогда не откажусь от части себя ради должности. У меня другие ценности и другое мировоззрение. Поэтому этот пост был обычным моим постом.

— Есть мнение, что весь этот скандал был спланированной вами же пиар-кампанией вашей книги.

— Конечно, это не было спланировано, я до сих пор, в первую очередь, думаю о ЦИК и своих коллегах. Там остались работать люди, с которыми я очень близка. Ни одна книга не стоит дружбы. А о книге я пишу и призываю ее приобрести, потому что она как раз и помогает решить те проблемы, которые так резко читаются с реакцией людей на пост о вибратор. А еще она очень искренняя, я знаю, что она может помочь многим людям открыться. Для меня личность стоит всегда на первом месте, как бы пафосно это не звучало.

— Как вы думаете, почему общество бурно отреагировало на историю с сатисфайером?

— Наше общество травмировано. Тема секса, несмотря на открытый "Pornhub" в учреждениях, в каждом втором (может и чаще) доме, остается на уровне восприятия ребенка. Секс разрешается только при определенных условиях: например, если ты женат, если вы долго вместе. Девушке негоже открыто говорить о сексе, потому что подумают, что ты проститутка. И так далее.

Все это потому, что люди не вышли из детского уровня восприятия мира в целом. И эта тема вызывает много стыда. Психика отвечает на это агрессией. И добрый день, хейтеры. Но я верю в нас, в том, что со временем мы все повзрослеем и из драмы перейдем в комедию и реальную жизнь. Где у женщин есть вибраторы и они могут писать зарисовки о том, что их постигла неприятность. А мужчины не будут бояться женщин, которые открыто говорят на эту тему и не будут клеймить их проститутками. Все будет, я знаю.

— Ваш первый пост, где вы написали о неисправности сатисфайера — был рекламным? Там упоминается магазин секс-игрушек.

— Мой пост не был рекламным, я умышленно не ставила активную ссылку на "Лав спейс". Просто я знаю их бренд, читаю на Facebook его основателя, и мне кажется, они очень любят то, что делают. А я за то, чтобы помогать таким людям расти.

— Какие секс-игрушки предпочитаете?

— У меня их было не так много, я пока не определилась.

— Не планируете ли вы создать собственную модель секс-игрушек? И как бы вы ее назвали?

— Никогда об этом не думала. Но точно знаю, что я талантливая в другом деле и сейчас моя цель гораздо масштабнее, чем реформирования коммуникации ЦИК. Я думаю, со временем, я поделюсь интересными новостями с новой работы.