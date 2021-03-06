На днях группа националистов во Львове напала на уличных музыкантов за то, что они исполняли песню на русском языке.



"Страна" связалась с солистом пострадавшего коллектива, Максимом Витошинским.

В интервью "Стране" он рассказал подробности нападения.



— Расскажите подробно о том, что произошло. Как и почему на вас напали?



— За день до того, как на нас напали, мы пели на площади. Парень с девушкой заказали у нас песню Высоцкого про Одессу. На русском. Я песню спел. После этого ко мне подошла эта девушка и начала предъявлять претензии. Мол, ее возмущает, что я пою в центре Львова на русском языке. Я это озвучил в микрофон, так и сказал: "Ко мне подошли девушки и сказали, что их возмущает, что я пою на русском. Как по мне, нужно им просто пожелать хорошего вечера и пусть идут дальше".

Люди меня поддержали. И потом эти девушки начали рассказывать, что я якобы нарушаю закон в центре Львова. Затем они достали телефоны и начали снимать меня на камеру. Я им ответил на украинском: "Я маю право висловлюватися тією мовою, якою вважаю за потрібне". Я считаю, что у творчества нет языка. Они начали закидывать в мою сторону, что я москаль и нарушаю мораторий (в 2018 году Львов ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Ред.). Они сказали, что я москаль. Я ответил, что я русскоязычный украинец. А мой дедушка, Роман Зенонович Витошинский, - народный артист Украины.



— А вы сами откуда родом?



— Из Львова.



— И вы русскоязычный?



— Да.



— Из-за этого у вас раньше случались языковые конфликты во Львове?



— Были одиночные случаи, когда подходили люди и упрекали меня, что я пою на русском и якобы нарушаю закон. Вызвали полицию. Потом ребята даже извинялись. Это было 3-4 месяца назад.



— Вернёмся к нападению. Оно произошло в тот же день, когда вы пели русскоязычную песню?



— Нет, это было на следующий день. Мы даже не пели в тот день русские песни. Мы только разложили инструменты, как подлетело примерно семь человек. Все сразу: перцовка в глаза, мол, мы вас предупреждали. И начали все крушить. Это были члены организации "Сокил" (молодежная организация партии "Свобода" - Ред.).



— Как реагировали окружающие в момент нападения? Пытались вам помочь?



— Они не успели даже. Это минута времени. Никто не успел сориентироваться. Тем более, что нападавших было около 10 человек, а нас всего 4. А что им: раз, два, три - все об землю кинули и убежали. А потом, когда уже все увидели, что я лежу — подбежали люди и снимали на видео, что происходит.



— А с организацией "Сокил", которая на вас напала, раньше у вас были столкновения?



— У нас нет. Но год назад они уже нападали на уличных музыкантов и тоже за песню на русском. Причём ещё хитрее, чем сейчас. Они подослали двух девушек, которые заказали песню Басты "Сансара". Ребята начали петь буквально первую строчку и сразу же подлетела толпа из организации "Сокил" с перцовками и в масках, и начала ломить все. Год назад им ничего не было, то есть, никто этого не хотел раздувать. Я часто пою русские песни и обычно все всем нравится. У меня на странице много видео есть с выступлений, где видно, что стоит толпа, слушает нас с удовольствием. Поэтому мы думаем, что это была изначально провокация этих барышень.



— Какой материальный ущерб вам причинили в результате нападения?



— Самый главный ущерб - гитара. Она восстановлению не подлежит. По ней попрыгали, потоптались. Также пострадали колонки, камера, микрофон, удлинитель. Я уверен, что мы не восстановим ни одну из двух колонок.



— В какую сумму вы оцениваете ущерб?



— Одна колонка стоит 10 тысяч гривен, усилитель Roland - 17 тысяч грн, и гитара за 6 тысяч. Микрофон полторы тысячи, шнуры - но это мелочь.



— А вы сами пострадали?



— У меня ушиб двух рёбер. Я сначала подумал, что сломали - очень тяжело дышать было. До сих пор неважно себя чувствую. Кроме этого, мне разбили губу.



— А что с другими ребятами из группы?



— Они успели вовремя отбежать, а я держал гитару и закрывал ее от ударов. По одной гитаре они просто попрыгали, а вторую я держал ее в руках, поэтому ее удалось спасти.



— Есть ли хейт в соцсетях после этого случая, негативные комментарии?



— Да, мне написали трое военных. Один даже угрожал. Другому я объяснил, что у меня проукраинская позиция. Я не несу пророссийских месседжей. Я вообще аполитичный человек. Люблю Украину, но не могу сказать, что на 100% поддерживаю нынешнюю политику Украины. Но и политику России не поддерживаю также. Я не воевал, надо мной не свистело. Но у меня достаточно друзей вернулось оттуда и достаточно друзей погибло на Донбассе, поэтому я прекрасно понимаю, какой ужас там происходит. Поэтому и сказал той девушке, с которой началась эта травля - если ты такая патриотка, иди воюй.



— Планируете ли вы и дальше исполнять русскоязычные песни?



— Да. Продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования. Я специально после этого случая перечитал все законы и мораторий Львовского облсовета на русскоязычный продукт, изучил гражданский кодекс. И согласно ему, я могу писать стихи и петь песни на том языке, на каком хочу. А тот мораторий, который принят во Львове, нарушает права человека.



— Вы написали заявление в полицию по поводу нападения?



— Да, я подал заявление на организацию "Сокил". Я описал ущерб, который мне причинили. Не хочу так этого оставлять. Я на улице играю уже шесть лет, и впервые с таким сталкиваюсь. Но эта организация систематически нападает на музыкантов, которые во Львове поют на русском, обзывает их москалями и избивает. Это не единичный случай, такое было уже три или четыре раза.



— А на девушку, которая спровоцировала конфликт, вы подали заявление?



— На неё нет никаких причин писать заявление. То, что она пропагандирует разжигание агрессии — возможно, за это и есть какая-то административная ответственность, но я этим не интересовался. Она же нас не била, били ее товарищи. Но мы узнали, что многие члены организации “Сокил” подписаны на эту девушку в социальных сетях, а она подписана на них. Вероятность, что это она натравила их на нас — 99%.



— Чем обычно эти активисты обосновывают эти нападения?



— Самая странная из их претензий - что нас подослал Коломойский.



— Коломойский?



— Да. Говорили, что он пророссийский тип, что он заслал нас, чтобы мы наводили кипиш и продвигали русскую культуру. Так организация “Сокил” обосновала своё нападение на нас.



— Если бы у вас была бы возможность обратиться к организации “Сокил”, чтобы вы сказали?



— Кроме матов у меня слов нет. Я просто понимаю, что это не те идейники, которые по контракту едут защищать Украину. Я знаю много идейных русскоязычных людей, которые защищают Украину, и это точно не эти люди. У этих людей нет конкретной идеи. Они хотят украинизировать население. Я целую ночь читал много статей об этом моратории. В какой-то мере, возможно, по закону и я не прав во Львове. Хотя, я как гражданин Украины, повинуюсь Конституции Украины и для меня городской совет — просто ратуша красивая и здание. Я не вижу в этом каких-то аргументированных оснований, чтобы вводить такие моратории на русские песни. Что бы я хотел сказал организации “Сокил”? Как аукнется, так и откликнется.



— Вы играете на улицах Львова уже шесть лет, и наверняка можете сравнить, при каком президенте начались нападения на почве языка?



— Я играл ещё при Януковиче. В его времена вообще такого не было. Именно такие разборки с музыкантами начались приблизительно два года назад при Порошенко. Первое нападение было ещё при Порошенко. Эта организация "Сокил" именно в тот момент появилась.



— И нападают они регулярно на разных музыкантов, которые поют на русском?



— Да. Нападают они, не открывая лица. Они в масках, и сразу перцовкой в глаза. Ты даже не успеваешь приметы их разглядеть.



— Сколько всего во Львове музыкантов, пострадавших от действий организации "Сокил"?



— Четверо.



— Будете ли вы подавать коллективный иск?



— Не на кого подавать иск. Когда мы узнаём, кто эти люди, тогда, возможно, будем это как-то серьёзнее решать. На данный момент я написал заявление. Есть как минимум 10 свидетелей и приблизительно 15-16 людей это все снимали со стороны.



— А вы по жизни занимаетесь только музыкой?



— Да, с детства занимаюсь музыкой.



— Сколько вам лет?



— 20 лет.



— Вы где-то учитесь?



— Нет, в этом году хотел поступать в КНУКИМ на факультет звукорежиссуры, но его закрыли. Получается, только на заочное отделение в Киев. Мне такой вариант не подходит. Я хочу нормально выучиться, попасть на этот факультет, ходить на пары, как полагается. Не просто где-то подучил, где-то заплатил. Мне такое не нравится.



— Что планируете делать с высшим образованием?



— В этом году многие меня приглашали в Киев, предлагали предоставить мне жильё на определенное время. Также многие люди из Киева говорили, что я могу играть в их заведениях. С сентября я планирую переехать в Киев, но это ещё не точно. Всё-таки Львов — мой родной город. Это, конечно, классно - переехать в другой город и беды не знать, но все же хочу, чтобы во Львове не было так, как оно есть. Не хочу оставлять своих друзей, которые занимаются музыкой. Хочу завершить историю с "Сокилом", чтобы это имело логическое окончание. Чтобы все были счастливы, довольны и все было мирно.