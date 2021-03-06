Максим Витошинский рассказал «Стране», как на него напали во Львове за песню на русском языке
Максим Витошинский рассказал «Стране», как на него напали во Львове за песню на русском языке

На днях группа националистов во Львове напала на уличных музыкантов за то, что они исполняли песню на русском языке. 
 
"Страна" связалась с солистом пострадавшего коллектива, Максимом Витошинским.

В интервью "Стране" он рассказал подробности нападения.  
 
— Расскажите подробно о том, что произошло. Как и почему на вас напали?
 
— За день до того, как на нас напали, мы пели на площади. Парень с девушкой заказали у нас песню Высоцкого про Одессу. На русском. Я песню спел. После этого ко мне подошла эта девушка и начала предъявлять претензии. Мол, ее возмущает, что я пою в центре Львова на русском языке. Я это озвучил в микрофон, так и сказал: "Ко мне подошли девушки и сказали, что их возмущает, что я пою на русском. Как по мне, нужно им просто пожелать хорошего вечера и пусть идут дальше".

Люди меня поддержали. И потом эти девушки начали рассказывать, что я якобы нарушаю закон в центре Львова. Затем они достали телефоны и начали снимать меня на камеру. Я им ответил на украинском: "Я маю право висловлюватися тією мовою, якою вважаю за потрібне". Я считаю, что у творчества нет языка. Они начали закидывать в мою сторону, что я москаль и нарушаю мораторий (в 2018 году Львов ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Ред.). Они сказали, что я москаль. Я ответил, что я русскоязычный украинец. А мой дедушка, Роман Зенонович Витошинский, - народный артист Украины. 
 
— А вы сами откуда родом?
 
— Из Львова.
 
— И вы русскоязычный?
 
— Да. 
 
— Из-за этого у вас раньше случались языковые конфликты во Львове?
 
— Были одиночные случаи, когда подходили люди и упрекали меня, что я пою на русском и якобы нарушаю закон. Вызвали полицию. Потом ребята даже извинялись. Это было 3-4 месяца назад. 
 
— Вернёмся к нападению. Оно произошло  в тот же день, когда вы пели русскоязычную песню?
 
— Нет, это было на следующий день. Мы даже не пели в тот день русские песни. Мы только разложили инструменты, как подлетело примерно семь человек. Все сразу: перцовка в глаза, мол, мы вас предупреждали. И начали все крушить. Это были члены организации "Сокил" (молодежная организация партии "Свобода" - Ред.).
 
— Как реагировали окружающие в момент нападения? Пытались вам помочь?
 
— Они не успели даже. Это минута времени. Никто не успел сориентироваться. Тем более, что нападавших было около 10 человек, а нас всего 4. А что им: раз, два, три - все об землю кинули и убежали. А потом, когда уже все увидели, что я лежу — подбежали люди и снимали на видео, что происходит.
 
— А с организацией "Сокил", которая на вас напала, раньше у вас были столкновения?
 
— У нас нет. Но год назад они уже нападали на уличных музыкантов и тоже за песню на русском. Причём ещё хитрее, чем сейчас. Они подослали двух девушек, которые заказали песню Басты "Сансара". Ребята начали петь буквально первую строчку и сразу же подлетела толпа из организации "Сокил" с перцовками и в масках, и начала ломить все. Год назад им ничего не было, то есть, никто этого не хотел раздувать. Я часто пою русские песни и обычно все всем нравится. У меня на странице много видео есть с выступлений, где видно, что стоит толпа, слушает нас с удовольствием. Поэтому мы думаем, что это была изначально провокация этих барышень. 
 
— Какой материальный ущерб вам причинили в результате нападения? 
 
— Самый главный ущерб - гитара. Она восстановлению не подлежит. По ней попрыгали, потоптались. Также пострадали колонки, камера, микрофон, удлинитель. Я уверен, что мы не восстановим ни одну из двух колонок
 
— В какую сумму вы оцениваете ущерб?
 
— Одна колонка стоит 10 тысяч гривен, усилитель Roland - 17 тысяч грн, и гитара за 6 тысяч. Микрофон полторы тысячи, шнуры - но это мелочь. 
 
— А вы сами пострадали?
 
— У меня ушиб двух рёбер. Я сначала подумал, что сломали - очень тяжело дышать было. До сих пор неважно себя чувствую. Кроме этого, мне разбили губу. 
 
— А что с другими ребятами из группы?
 
— Они успели вовремя отбежать, а я держал гитару и закрывал ее от ударов. По одной гитаре они просто попрыгали, а вторую я держал ее в руках, поэтому ее удалось спасти. 
 
— Есть ли хейт в соцсетях после этого случая, негативные комментарии? 
 
— Да, мне написали трое военных. Один даже угрожал. Другому я объяснил, что у меня проукраинская позиция. Я не несу пророссийских месседжей. Я вообще аполитичный человек. Люблю Украину, но не могу сказать, что на 100% поддерживаю нынешнюю политику Украины. Но и политику России не поддерживаю также. Я не воевал, надо мной не свистело. Но у меня достаточно друзей вернулось оттуда и достаточно друзей погибло на Донбассе, поэтому я прекрасно понимаю, какой ужас там происходит. Поэтому и сказал той девушке, с которой началась эта травля - если ты такая патриотка, иди воюй.
 
— Планируете ли вы и дальше исполнять русскоязычные песни?
 
— Да. Продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования. Я специально после этого случая перечитал все законы и мораторий Львовского облсовета на русскоязычный продукт, изучил гражданский кодекс. И согласно ему, я могу писать стихи и петь песни на том языке, на каком хочу. А тот мораторий, который принят во Львове, нарушает права человека.
 
— Вы написали заявление в полицию по поводу нападения? 
 
— Да, я подал заявление на организацию "Сокил". Я описал ущерб, который мне причинили. Не хочу так этого оставлять. Я на улице играю уже шесть лет, и впервые с таким сталкиваюсь. Но эта организация систематически нападает на музыкантов, которые во Львове поют на русском, обзывает их москалями и избивает. Это не единичный случай, такое было уже три или четыре раза. 
 
— А на девушку, которая спровоцировала конфликт, вы подали заявление?
 
— На неё нет никаких причин писать заявление. То, что она пропагандирует разжигание агрессии — возможно, за это и есть какая-то административная ответственность, но я этим не интересовался. Она же нас не била, били ее товарищи. Но мы узнали, что многие члены организации “Сокил” подписаны на эту девушку в социальных сетях, а она подписана на них. Вероятность, что это она натравила их на нас — 99%. 
 
— Чем обычно эти активисты обосновывают эти нападения? 
 
— Самая странная из их претензий - что нас подослал Коломойский. 
 
— Коломойский?
 
— Да. Говорили, что он пророссийский тип, что он заслал нас, чтобы мы наводили кипиш и продвигали русскую культуру. Так организация “Сокил” обосновала своё нападение на нас.
 
— Если бы у вас была бы возможность обратиться к организации “Сокил”, чтобы вы сказали?
 
— Кроме матов у меня слов нет. Я просто понимаю, что это не те идейники, которые по контракту едут защищать Украину. Я знаю много идейных русскоязычных людей, которые защищают Украину, и это точно не эти люди. У этих людей нет конкретной идеи. Они хотят украинизировать население. Я целую ночь читал много статей об этом моратории. В какой-то мере, возможно, по закону и я не прав во Львове. Хотя, я как гражданин Украины, повинуюсь Конституции Украины и для меня городской совет — просто ратуша красивая и здание. Я не вижу в этом каких-то аргументированных оснований, чтобы вводить такие моратории на русские песни. Что бы я хотел сказал организации “Сокил”?  Как аукнется, так и откликнется.
 
— Вы играете на улицах Львова уже шесть лет, и наверняка можете сравнить, при каком президенте начались нападения на почве языка? 
 
—  Я играл ещё при Януковиче. В его времена вообще такого не было. Именно такие разборки с музыкантами начались приблизительно два года назад при Порошенко. Первое нападение было ещё при Порошенко. Эта организация "Сокил" именно в тот момент появилась. 
 
— И нападают они регулярно на разных музыкантов, которые поют на русском?
 
— Да. Нападают они, не открывая лица. Они в масках, и сразу перцовкой в глаза. Ты даже не успеваешь приметы их разглядеть. 
 
— Сколько всего во Львове музыкантов, пострадавших от действий организации "Сокил"? 
 
— Четверо.
 
— Будете ли вы подавать коллективный иск?
 
— Не на кого подавать иск. Когда мы узнаём, кто эти люди, тогда, возможно, будем это как-то серьёзнее решать. На данный момент я написал заявление. Есть как минимум 10 свидетелей и приблизительно 15-16 людей это все снимали со стороны. 
 
— А вы по жизни занимаетесь только музыкой?
 
— Да, с детства занимаюсь музыкой.
 
— Сколько вам лет?
 
— 20 лет.
 
— Вы где-то учитесь?
 
— Нет, в этом году хотел поступать в КНУКИМ на факультет звукорежиссуры, но его закрыли. Получается, только на заочное отделение в Киев. Мне такой вариант не  подходит. Я хочу нормально выучиться, попасть на этот факультет, ходить на пары, как полагается. Не просто где-то подучил, где-то заплатил. Мне такое не нравится. 
 
— Что планируете делать с высшим образованием?
 
— В этом году многие меня приглашали в Киев, предлагали предоставить мне жильё на определенное время. Также многие люди из Киева говорили, что я могу играть в их заведениях. С сентября я планирую переехать в Киев, но это ещё не точно. Всё-таки Львов — мой родной город. Это, конечно, классно - переехать в другой город и беды не знать, но все же хочу, чтобы во Львове не было так, как оно есть. Не хочу оставлять своих друзей, которые занимаются музыкой. Хочу завершить историю с "Сокилом", чтобы это имело логическое окончание. Чтобы все  были счастливы, довольны и все было мирно.

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