В день отключения трех ключевых информационных телеканалов ZIK, NewsOne и "112" на медиа-рынке произошло еще одно знаковое событие: с поста генпродюсера телеканала "Наш" ушел Евгений Дудник. Он занимался телеканалом с момента старта проекта. А до того имел отношение к запуску телеканалов "112" и NewsOne.

Мы встретились с Дудником спустя почти две недели после того, как три канала заблокировали. В интервью "Стране" режиссер и продюсер описал свой последний разговор с собственником телеканала "Наш" Евгением Мураевым, рассказал почему ушел и как это связано с запретом трех телеканалов.

Также он объяснил, почему так и не был опубликован скандальный ролик с летающей над Киевом Ириной Верещук в образе Мэри Поппинс, создателем которого он был. И даже спел "Стране" песню из этого предвыборного видео.



— Что вы думаете об отключении трех телеканалов?



— Я испытываю волнение и тревогу, потому что я рос вместе с этими каналами, у меня там уйма друзей. Я сопереживаю коллегам. В 2013 году появился "112", мы в ноябре вышли в эфир. Я лично присутствовал в момент запуска канала на спутнике. Я только пришел работать на телевидение. А в ноябре произошёл саммит в Вильнюсе — первый эфирный день телеканала 112. Полтора года мы работали там, потом переформатировался и заново запустился NewsOne в 2015 году. В 2018 год – был создан канал "Наш". Часть команды ушла делать "Прямой" — тоже информационный канал.



— Как вы считаете, эпоха информационных каналов подходит к концу? Или еще нет?



— Показатели говорят об обратном – есть интерес зрителя. Информационное вещание всегда будет востребовано, потому что людям по природе интересно разбираться во всем, что происходит. Они же вещают круглосуточно, и ночью только показывают повторы. А с 7 утра до 12 ночи — прямой эфир. Возможно, его стало даже слишком много, произошло перенасыщение. Путем такой жестокой селекции сейчас все меняется. Но не думаю, что это конец эпохи. Возможно изменится форма информационного вещания.



— По рынку ходит слух, что на базе трех закрытых телеканалов будут создавать один новый. У канала есть финансирование, придумана форма собственности, в которой будут участвовать журналисты, как на "1+1".



— Как и на "Нашем". Я там тоже являюсь одним из учредителей, имею миноритарную долю. Но сейчас это прекратится.



— Вам поступали предложения от нового канала?



— Нет. Думаю, там достаточно своих профессиональных менеджеров.



— Каким должен быть новый телеканал, чтобы он "выстрелил"?



— Во-первых, нужен качественный продукт. А во-вторых, канал должен быть видимым. Нужно большое покрытие сигналом в кабельных, спутниковых, цифровых сетях. В этом определенное время была проблема канала "Наш". Ты можешь сделать тройное сальто назад и взять интервью у Дональда Трампа неожиданно в среду. Но какой в этом смысл, если этого никто не увидит? Люди просто не долистывают до канала. Тут два элемента: привыкание зрителя и выгодное расположение в списке каналов, рядом с уже раскрученным каналом. Быть в первой десятке — вообще вышка. Это определяют провайдеры, а размещением занимаются специальные менеджеры канала.

Для нового телеканала большая сложность проделать именно эту работу. На "Нашем" мы добивались этого два года, кровью и потом.

— Что еще должно быть такого в контенте нового телеканала, чтобы сейчас он имел успех?



— Он должен быть конфликтным. Существовать в столкновении позиций. На NewsOne, кстати, такого не было. У него было несколько момента сильного рейтингового взлета. Первый — когда пришел ведущий Матвей Ганапольский и начал делать вечернюю программу. Такого формата ни у кого не было — шоу стало резонансным.



— А второй?



— Прорыв границы Михаилом Саакашвили. Когда всем телеканалам запретили это показывать — транслировал это только NewsOne. И еще был третий пик роста у канала — когда стартовал "Украинский формат". Удачное было время. Савика Шустера в стране нет, политические ток-шоу на других каналах есть, но не вызывают живого интереса. И тут врывается NewsOne, с потрясающим красным оформлением студии, с невероятным названием "Украинский формат", который ведут Василий Голованов и Тигран Мартиросян. Где на одном из первых эфиров дебатируют Саакашвили и Рабинович – это с точки зрения телевизионной технологии мегакруто.



— Возвращаясь к вопросу о формуле успеха – телеканал в любом случае должен быть оппозиционен к власти, чтобы иметь высокие рейтинги?



— Необязательно. Он должен быть конфликтным. Чтобы зрителю было интересно смотреть.



— А как тогда объяснить высокий рейтинг канала "Прямой", который запустился при президентстве Петра Порошенко?



— Он вырос в рейтингах, когда Порошенко перестал быть президентом. В начале у него были невысокие рейтинги. Канал взлетел, когда стал оппозиционным к власти. Если говорить прямо, действительно сложно хвалить власть в прямом эфире. Как это будет выглядеть? Говорить, как все классно? А зрители такие смотрят в холодильник и на платежки и говорят — да нет, не классно. Люди вообще любят драматизировать любые проблемы. Правильная драматизация событий тоже дает высокие рейтинги.



— По этой логике, у будущего нового есть высокие шансы стать успешным?



— Думаю, да.



— За счет его оппозиционности?



— В том числе. Хотя есть и другие оппозиционные каналы. Например, оппозиционным остается телеканал "Наш". И его рейтинги взлетели после блокировки трех телеканалов, которые — так сложилось, — были основными конкурентами "Нашего". "Наш" сейчас один из первых информационных каналов в стране. "Наш", "Прямой" и "Украина 24" сейчас борются за лидерство.

В чем феномен? Когда эти три канала пропали, люди были вынуждены поклацать пультом и найти то, что более-менее похоже на тот контент, который они раньше смотрели. Они искали привычных героев, и увидели их тут. Благодаря такому стечению обстоятельств зрителей на "Нашем" прибавилось.



Большая часть аудитории закрытых каналов перетекает на телеканал "Наш". Они похожи по риторике и спикерам, которые ходят в эфиры. Это топ-лица страны. А тот же телеканал "Прямой" не приглашает в эфир много людей. Телеканалу "Наш" очень повезло. Символично, что я ушел именно в тот день, когда это произошло.



— Почему символично?



— Я понимал, что так будет.

Женя Дудник, фото: Страна

— Так почему вы ушли с "Нашего"? И почему именно в тот день?



— Причина в том, что я иначе вижу концепцию развития канала, чем собственник.



— То есть у вас были разногласия с Евгением Мураевым?



— Я отстаивал свои идеи. Но когда произошла блокировка телеканалов, собственник решил, что у канала и так все будет хорошо. Тактически это, может, и верно. Но стратегически – ошибка.



— То есть решение уйти вы приняли после того, как закрыли три канала-конкурента?



— Формально — да. Ночью канали отключились. На следующий день я снова поднял вопрос развития канала на будущий год. Мне, непрямо дали понять — мол, сейчас это неактуально, к нам и так придут зрители. Ну, а раз так — то без меня.



— А что такого вы предлагали, чего не было раньше?



— Не могу рассказать. Я подготовил подробную презентацию в виде книги на 140 страниц. Много идей, но не хочу их сейчас оглашать — может, я их еще где-нибудь в другом месте это реализую.



— Вы мирно расстались с собственником канала "Наш"?



— Если вы расстаетесь, как и в любых отношениях, невозможно остаться друзьями. Вы поссоритесь. Нельзя просто пожать друг другу руки и сказать "пока". В ходе последнего разговора всплыли некие вещи, из-за которых я просто встал и ушел из-за стола. Собрал вещи из кабинета, ушел и не планирую возвращаться.



— То есть вы все-таки плохо разошлись?



— Не то чтобы плохо… Скажем так — не как близкие друзья, какими мы позиционировали себя раньше.



— Не жалеете об уходе?



— Нет. Все, что мог, я уже сделал на этом канале. Я в 25 лет стал генеральным продюсером, много работал и многого добился. Мы стали первыми в Киеве — это очень сложный регион. И сейчас мы фактически первые в Украине. Два года мы усердно работали над контентом, и когда выпал случай и конкуренты закрылись, мы забрали пальму лидерства. Но этот успех случился не сегодня — к этому мы долго шли. Я много сделал, а делать больше мне тут не дадут.



Жалею только об одном.

— О чем?

— Что это совпало по времени с закрытием трех телеканалов. Многие связывают мое увольнение с тем, что началось давление на канал "Наш". Хотя это не связано. Я таких митингов прошел десятки, и намного раньше. NewsOne вообще блокировали, я не мог выйти из канала, это было намного жестче. А сейчас я просто хочу идти дальше и создавать классные креативные вещи где-то еще.



— Есть ли у вас уже предложения от других телеканалов?



— Я сейчас веду переговоры, есть предложения от центральных и информационных телеканалов.



— Среди них есть представители заблокированной тройки телеканалов?



— Нет.



— А помимо тв-проектов, чем планируете заняться?



— Я режиссер. Я придумываю и снимаю рекламу. Сейчас подумываю над запуском нескольких YouTube проектов — не политических. У меня есть своя бесплатная медиа-школа KuKa. Стартовал уже второй набор, 74 человека — будущие телевизионщики: режиссеры и телеведущие/журналисты.



— А зачем вам медиа-школа?



— Я даю молодым ребятам шанс попасть в профессию. Где-то же этот случай у них должен случиться. И я, создавая эту тусовку, просто генерирую для них встречи с медиа-людьми, которые могут дать им дорогу в профессию. Потому что именно так, благодаря счастливому случаю, в свое время на телевидение попал я.



— Как это было?



— Я был гостем на дне рождения жены продюсера Алексея Семенова. Она была моей одногруппницей. Я был в костюме Есенина, читал стихи, учился в театральном институте. В какой-то момент я выпил, подошел к Леше и сказал, что хочу работать на телевидении. Хотя я тогда ничего не понимал о телевидении. Но у меня был плюс: Леша видел мой спектакль. На третьем курсе в институте мы ставили "Поминальную молитву" Григория Горина: 3,5 часа спектакль, больше 50 актеров — в общем, масштабная работа.



— Что сказал Семенов?



— "Я подумаю". Потом я еще долго ему звонил, доставал его, готов был делать все бесплатно. Сначала меня взяли просто кем-то, и по чуть-чуть я выгрыз право быть режиссером. И вот сейчас для молодых ребят я пытаюсь создать некий "день рождения", где они смогут встретить Лешу Семенова. А дальше — все в их руках.

Женя Дудник, фото: Страна

— Переманивание ключевых сотрудников каналов часто воспринимается как способ их развалить. Уход с NewsOne Голованова и Влащенко с ZIK был частью плана с целью ослабить каналы перед закрытием?



— Это конспирология. Они забирали журналистов, не чтобы разрушить NewsOne, а чтобы усилить себя. Рынок узкий, профессионалов на этом рынке — Х-количество. Если открывается новый канал, конечно, ему выгодно переманить топового ведущего. Это конкуренция, так устроен медиа-рынок. В то же время, с уходом одних топ-лиц появляются возможности у других. В том числе Диана Панченко, которая сейчас сияет на NewsOne, была когда-то ведущей дневного лайфа. Она воспользовалась шансом и выросла. Это не глобальный заговор по уничтожению канала. Просто рынок.



— Как вы оцениваете реакцию части коллег на блокировку трех телеканалов? Многие это поддержали.



— С точки зрения журналистики, все должно развиваться естественно. То, что произошло с ZIK, "112" и NewsOne – неестественно. В один день по щелчку их просто кто-то запретил. Это неправильно. Рынок так не развивается. Это его скорее ослабляет, чем усиливает. Диана Панченко не убила трех своих конкурентов, чтобы стать лидером. Она органически росла, улучшаясь от эфира к эфиру, и стала тем, кем стала. Но я на медиа-ругань реагирую спокойно. Недавно прочитал в какой-то тупой мотивирующей книжке, что любой кризис – эпоха возможностей.



— Как оцениваете формирование "расстрельных списков" с личными данными сотрудников закрытых телеканалов?



— Категорически плохо.



— Мы составляли альтернативный список – не расстрельный, а список "хамелеонов", которые ходили как гости на эфиры этих телеканалов, а потом "перекрасились" и поддержали их блокировку. Скажите как режиссер шоу – как журналисты должны себя вести по отношению к этим гостям в будущем? Приглашать ли их на эфиры?



— Конечно, так переобуться – это странно. Но, с другой стороны, политика такая вещь – многие люди меняют свои взгляды, и достаточно категорично. И что теперь с ними делать? Как продюсер, я бы все равно приглашал этих людей в эфиры. Потому что нужно другое мнение. На шоу должны быть две конфликтующие стороны. Эти люди – в том числе инструмент влияния. Журналисты будут вынуждены их приглашать так устроено телевидение. Если только хвалить или только критиковать – будет скучно. А зритель уже по итогу полемики сделает свой вывод.



– Яркий пример – Олег Ляшко. Который переобулся уже дважды. В 2018 году он поддержал давление на NewsOne, а потом опять ходил на эфиры и каялся. И вот сейчас – Ляшко был в эфире в тот же день, когда телеканалы заблокировали. И уже спустя несколько часов записал видеообращение, где одобрил санкции. Избиратель даст этому оценку или забудет очередную политическую метаморфозу Ляшко?



— Думаю, электорат уже запутался, кто такой Ляшко. Поэтому он и не прошел в Раду. А тут еще и появился другой Ляшко – главный санврач. Олег Ляшко, наверное, вообще был в шоке. Причем Ляшко – это же уже хештег. Как Жириновский в России. Не может быть второго Жириновского в политике. А тут – еще один Ляшко. Что?! Считаю, главный санврач Украины должен сменить фамилию и уступить ее Олегу Ляшко. Ляшко – это призвание, а не фамилия. Господин санврач Виктор Ляшко, если вы читаете это интервью, поменяйте фамилию. На "Мандела". И звучит, и есть история.



— Поговорим о ваших известных роликах. Например, последний ролик Добкина с кадрами Кернеса. Не кажется ли вам, что пиар на умершем человеке – это кощунственно? Было ли это уместно?



— Я об этом не думал. По образованию я театральный режиссер. Я работаю с эмоциями людей. Я пытаюсь их заставить чувствовать что-то. В данном случае я работал с эмоцией сопереживания. Такая была цель. А кощунственно это или нет — пусть решает тот, кто в этом ролике снимается. Пока проблем никаких не было, с Добкиным мы отношения не разрывали. И не считаю, что ролик с Кернесом — кощунственно. Они с Добкиным дружили. Я же не придумал эти фразы — я взял их из интервью Кернеса. Двойная экспозиция — художественный прием, который использован в тысяче других работ. Совмещение двух реальностей. Уверен, многие сочли ролик классным. Я даже видел переделанные видео, где взяли старое видео Добкина с Кернесом и тоже поставили двойную экспозицию. Где Добкин убирает руку от лица и звучит голос Кернеса: "Вот нах@я ты руку убрал?!". Пусть это прозвучит нескромно, но семь лет работы на информационном телеканале я плотно соприкасался с политической повесткой. У меня было много грамотных учителей, в том числе политтехнологов. Например, Владимир Грановский. Так что я не считаю, что мои концепции роликов противоречат линии политтехнологов и работают в "минус".



— А роликом с матерящейся Савченко вы не заминусовали ее?



— Между прочим после выхода этого ролика мне в комментариях написал Артем Гагарин из "Квартала 95" и сказал: "А как тебе не стыдно было украсть идею у Зеленского? Это же он ругался матом в "Слуге народа"!" Так извините – Зеленский после этого ролика стал президентом.

— А Савченко президентом так и не стала ...

— Может, и у Савченко был шанс. Она просто что-то не так сделала, не туда свернула. Ролики действительно похожи. Они вызывают эмоцию. И про этот ролик много говорили. А что минус в этом видео? Что Савченко ругается матом? Типа для кого-то это было секретом! Минус – это если бы она села на бутылку в этом ролике и рассмеялась. Это было бы тупо. А тут все четко. Там же все в ролике все объяснилось: политические события простым человеческим языком. На все эффектное легко повесить всех собак. Сказать, мол, мы проиграли на выборах из-за ролика. Нет — вы проиграли, потому что где-то ошибались, где-то не договорились. А ролик тянул вверх, но даже это просрали.





— Почему ролик с летающей над Киевом Ириной Верещук, который вы снимали, так и не появился в эфире?



— Ирина не захотела его выпускать. Возможно, ей показалось, что кадры со сьемок этого ролика вызвали слишком много резонанса. А выпуск ролика сыграет ей в минус. Не знаю почему. Я практически не обсуждал с ней это решение.



— Какая на старте стояла задача?



— Сделать вирусный ролик. У меня уже был такой опыт с роликом для Надежды Савченко, которая ругается матом и говорит "Бабах". С Добкиным, который въезжает на мотоцикле. Верещук тоже обратилась за резонансом. И я этот резонанс придумал. Но не ожидал, что ролик станет резонансным еще до того, как будет опубликован. Так случилось, что кто-то сфотографировал нас в первый день съемок, где Ирина летает над Киевом, и понеслось.



— Ролик при этом публиковать запретили.



— Да. Но должен отметить с уважением к Ирине, что это прошло абсолютно спокойно. Лично я не считаю, что это минус. С точки зрения медиа-узнаваемости это большущий плюс. Публикация ролика была бы еще большим плюсом: говорите обо мне что угодно, но говорите. Это важно было для Ирины Верещук в мэрской кампании. Она бы могла этим роликом привлечь молодую аудиторию. Но, возможно, Ирина решила сохранить серьезный образ.



— В момент критики этого ролика вас обвинили в плагиате.



— Это бред. Мой ролик абсолютно другой. Визуально желтый жилет и зеленый зонт – похожи. Но так случайно вышло. В реальности мы отталкивались от образа Мэри Поппинс. Хотели сделать вирусный, но добрый ролик, с двумя песнями из этого фильма. Мы переделали в них текст и сделали новые аранжировки. В общем, в моей голове этот ролик имел все составляющие для того, чтобы стать реально крутым. Кто-то бы сказал, что это бред, кто-то бы лайкнул. И это то, что нужно! Даже когда просочились фото со сьемок, о Верещук говорили больше, чем о Кличко. И кстати, идея этого видео была не единственной. Я предложил еще пять, но их забраковали.



— Какие еще были варианты для ролика Верещук?



— Расскажу об одном. Я хотел снять женщину-кошку, чтобы актриса делала сальто по крышам, и все это в стилистике "Бетмена". Женщина-кошка говорит: "Город погряз в грязи… Этому городу нужен герой". Камера отъезжает, а рядом стоит Ирина Верещук, грызет яблоко и произносит: "Нет, этому городу нужен мэр".



— Как на идею отреагировала Верещук?



— Сказала: чересчур. А по поводу ролика с Мэри Поппинс, я считаю, видео должно было быть опубликовано хотя бы для того, чтобы закончить эту историю. Но — не хотят. И не будут, что по хорошему для меня плюс.

— В чем?

— Я теперь автор того самого загадочного ролика, который так и остался неопубликованным. Что же там было? Пусть все ломают голову. Я потом еще и в 90 лет сниму фильм — что же все-таки было в ролике Верещук? Как Матерацци.



— Как Матерацци?



— Футболист, игрок итальянской сборной, который что-то сказал Зидану во время матча, а тот за это ударил Матерацци головой в грудь. Так вот Матерацци потом издал книгу "Что я на самом деле сказал Зидану". А там — тысяча вариантов фраз, которые он мог бы ему сказать. Это маркетинговый ход, но книга хорошо продавалась. Потом оказалось, он сказал ему что-то про его сестру.



— А нам вы можете этот ролик показать?



— Давайте я вам лучше его спою.



И Дудник спел. Ту самую песни из "Мэри Поппинс", которая вошла в видео-ролик Ирины Верещук, который так и не был опубликован:



