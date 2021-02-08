В результате запрета три оппозиционных телеканала - NewsOne, ZIK и "112" - уже почти неделю не вещают с экранов телевизоров. Трансляцию можно было видеть только в Ютубе, где сегодня сотрудники каналов начали "марафон молчания" - журналисты сидят в эфире с заклеенными ртами в знак протеста против давления на свободу слова.

"Страна" поговорила с Дианой Панченко, телеведущей NewsOne. Она рассказала ранее неозвученные подробности того, как телеканалы в один момент отключили от эфира и почему реакция многих политиков и коллег на блокировку каналов ее не удивила.

— Вы следили за реакцией на закрытие телеканалов ваших гостей-политиков? Кто больше всего удивил?

— Не удивил никто, потому что от этих людей я и не ждала защиты. Многие народные депутаты, которые часто ходили к нам на эфиры, высказались в поддержку закрытия каналов. Например, депутаты от “Слуги народа” Марина Бардина, Елена Мошенец и многие другие. Они, кстати, иногда обижались, что к ним в студии недостаточно ласковое отношение. При этом пресс-служба партии неохотно отправляла к нам депутатов, да и они сами боялись приходить. Особенно, когда появился “тарифный кейс”.

— А почему боялись?

— Им нечего было сказать. Они нам сами в этом негласно признавались. Мол, готовы прийти на любую другую тему, кроме тарифов. А если эта тема все же где-то проскальзывала — обида и угрозы больше не посещать эфир. Часто были претензии, что мы не даём всем гостям высказаться, но площадка для высказывания своей точки зрения была у всех. Я же сама, как ведущая, заинтересована в балансе мнений. Я изо всех сил старалась, чтобы гости от партии власти не чувствовали себя некомфортно. Я даже порой становилась на их сторону, но с каждым месяцем это было сделать все сложнее из-за их же политически странных шагов. А когда нас заблокировали, многие депутаты если не высказались прямо "за" запрет, то "спрятались в норку". Для большинства депутатов принцип такой: партия сказала — мы ответили: “Есть!”.

— А кто вас поддержал?

— Спикер парламента Дмитрий Разумков, депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко, которому теперь за это грозят исключением из фракции. Также Даниил Гетьманцев высказался, но очень осторожно. По словам некоторых депутатов, в партийном чате дали такое указание: если депутаты не поддерживают решение президента о блокировке каналов, то пусть молчат. А те, кто высказывался раньше против многих линий партии, теперь сказали: “А смысл что-то говорить, если решение уже принято?”. Как всегда — трусость и подлость.

— Как вы будете реагировать на людей, которые вас не поддержали, в будущем?

— Все эти люди — “однодневки”. Большая часть из них уйдёт в никуда по окончании каденции. Если они до этого сами себя не съедят своей глупостью и непрофессионализмом. У меня не было и нет никаких иллюзий насчёт этих людей. У украинских политиков нет своего мнения. Хотя я помню, как в начале работы Рады IX-го созыва “зелёные” депутаты сами просились к нам на эфиры. А после — они обзавелись брендовыми сумками "Dolce & Gabbana". Вроде появился политический лоск, но зрелости так и не прибавилось. Я воспринимаю этих людей как пешек, которые ничего не значат.

— А все-таки, вы ведете некий список "предателей" — тех политиков, которые были завсегдатаями ваших эфиров, а сейчас перекрасились? В будущем, если вдруг кто-то из этих политиков останется при власти, будете звать их в свои эфиры?

— Нас часто упрекают: “Зачем вы зовёте в эфир Сергея Пояркова или Ларису Ницой?”. Но я всегда считала, что в споре рождается истина. И дурь каждого должна быть видна. Поэтому да — я приглашу и тех, кто нас не поддержал, в эфир.

— А с какими чувствами вы наблюдаете за реакцией коллег по цеху, которые злорадствуют по поводу закрытия трех телеканалов?

—Мне их просто жаль. Отличие между нами в том, что я никогда не поддержу закрытие любого медиа — и неважно, кому оно принадлежит. А они неконкурентоспособны, поэтому так себя и ведут. Боятся конкуренции. Конечно, им удобно, что нас сейчас нет — можно расслабиться. И я вообще не могу понять, откуда у людей в 2021 году такое непринятие инакомыслия? Откуда эта шариковщина, колхозная убежденность в собственной правоте? С чего они решили, что вправе судить, кто должен работать, а кто — нет? И решать, какой контент воспринимать зрителю? Это только зритель решает. Пульт от телевизора — способ отреагировать на контент того или иного телеканала. Самое отвратительное в тех коллегах, которые выступили за наш запрет, — лицемерие и гордыня. Они даже более ущербные, чем я думала. Между прочим, наши вечерние шоу по трем телеканалам смотрело больше трёх миллионов человек. Получается, они все тоже террористы и пропагандисты?

— Можете описать момент, когда вы узнали о решении Зеленского закрыть три телеканала?

— Впервые я об этом услышала за неделю до всего. Довольно серьёзный источник в Офисе президента мне об этом сказал. Но тогда я думала, что это снова будет на уровне предупреждения Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Я не ожидала и не верила, что просто так, без суда и следствия, могут взять и в один момент выключить три телеканала.

— А вы обсуждали это с руководством?

— Да, но никто в это не верил. До последнего. И до закрытия телеканалов еще раз мне об этом сказал уже другой источник. Но мы не думали, что все настолько серьезно. До того момента, как на экране появились разноцветные полосы, казалось, что это немыслимо в правовом государстве.

Саму ночь закрытия я очень хорошо помню. Я вышла с телеканала ZIK — была в эфире Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева. Отъехала от павильона буквально на 200 метров, когда коллеги мне прислали новость — Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях на Тараса Козака, что ведет к отключению трех принадлежащих ему каналов. Мне тут же позвонил главный редактор и сказал, чтобы я возвращалась на павильон. Мы быстро организовали совместный эфир трех телеканалов в Ютубе. Мы с Ростиком часто шутили, что хотели бы поработать вместе — вот и поработали, хоть и при таких печальных обстоятельствах. Скорее всего, мы были последний раз на этой площадке, так как киностудия Довженко хочет разорвать с нами договор на аренду.

— У вас есть обратная связь от зрителей?

— Очень многие мне написали. Не все поняли, что произошло. Среди аудитории нашего канала — не все имеют доступ в интернет, к тому же многие зрители в возрасте. Поэтому не все знали, что именно случилось.

— А кто ваш зритель?

— В основном, нас смотрят юго-восточные регионы и центр. Хотя, например, канал ZIK неплохо смотрят и на Западной Украине.

— А что именно вам пишут зрители?



— "А когда вас включат обратно? Это же не навсегда?"

— А вы сами как думаете — это навсегда или нет?

— Мы не собираемся сдаваться и терять нашу аудиторию. Понятно, что после того, как нас отключили, сразу выросли рейтинги у других информационных каналов. Которые, кстати, тоже кем-то из олигархов финансируются. Доля наших каналов стала долей других каналов.

— Что планируете делать дальше?

— Если те, кто нас закрыл, думают, что они закрыли нам рот, то они ошибаются. Пока не могу открыть тайну, но мы уже ищем выход из ситуации. Скоро сами все узнаете.

— На базе трех телеканалов будет создан один новый?

— У нас в холдинге работает 1300 человек, из них 700 — журналисты. Все они профессионалы, и я уверена, что они останутся на медиарынке. Они заслуживают права продолжать работать.

— Какая атмосфера в коллективе?

— Мы не опускаем руки, так как привыкли работать в стрессе. Эта ситуация очень сплотила наш коллектив. Когда встречаемся в редакции, в шутку называем друг друга пропагандистами. Настроение — боевое.

— На днях начали создавать так называемые “расстрельные списки” и вносить туда личные данные журналистов запрещённых телеканалов. Как вы к этому относитесь?

— Знаете, я уже за столько лет привыкла к угрозам. Нас же и раньше "кошмарили" националисты, блокировали канал. Спокойно переношу это. Я к угрозам отношусь так же, как красивая девушка относится к комплиментам. Мне вот недавно написали, что я закончу как Олесь Бузина. Также активизировались боты — пишут, что найдут нас. В этот раз покреативили и даже создали фотожабы со мной — мол, теперь пора идти работать на панель. Кстати, довольно неплохо получилось, мне даже нравится, постарались ребята.

Но самое неприятное, что бывшие сотрудники наших телеканалов сливают националистам данные о журналистах.

— Кто такое делает, например?

— Егор Скорына, Виктория Майданык — они работали раньше у нас, а теперь помогают Стерненко и Ко составлять "расстрельный список". Самое интересное, что среди этих людей нет топовых профессионалов. Это самые плохие журналисты, которые всегда работали у нас на задворках и не справлялись со своими задачами.

А вчера мне позвонили и сказали, что у националистов есть номера моей машины. Мне посоветовали пересесть на такси, но я не собираюсь этого делать. Я живу, как и жила. Не хочу терять личную свободу из-за того, что кому-то может прийти что-то в голову.

И хочу напомнить главе МВД Арсену Авакову, который сейчас называет нас "оплотом русского мира", и которому, по некоторой информации, подчиняются эти националисты, что именно телеканал ZIK освещал задержание террориста в БЦ "Леонардо". Так что же получается — Аваков сам пускал "русский мир" на спецоперацию МВД?

— Пропаганда "русского мира" — одно из самых главных обвинений в адрес ваших телеканалов. В качестве примера обычно приводят цикл эфиров, посвященных российской вакцине. Как вы оцениваете эти обвинения?

— Отвечу. В то время, когда МОЗ рапортовал о том, что созданы тысячи новых койко-мест, наш канал показывал, что на самом деле происходит в инфекционных отделениях. Наш сюжет о бабушке, которая умерла на лавочке возле больницы, потому что ее отказались принимать, повлиял на то, что потом были начаты служебные расследования. Мы тщательно освещали все, что происходит в борьбе, а точнее — неборьбе с пандемией. В том числе кейс вакцинации. Украина его провалила — мы получим вакцину одними из последних, по прогнозам Bloomberg, не раньше 2022 года. Несмотря на уверения министра здравоохранения Степанова о том, что все будет хорошо.

И, конечно, мы освещали действия политиков, которые пытались выровнять эту ситуацию. Не вижу ничего плохого в том, что мы просто это освещали. Мы никого не агитировали ехать в Ростов и вакцинироваться. И, кроме того, вопрос — а у нас что, запрещено покупать российские товары? Мы покупаем российскую электроэнергию? Покупаем. Россия в тройке самых больших торговых партнеров Украины, до сих пор. А "Квартал 95", принадлежащий Зеленскому, точно так же продает свой продукт в Россию. И президент получает роялти от деятельности "Квартала". А в проекте "Лига смеха", которую студия продала в РФ, встретятся команды из Украины, России и т.н. "Л/ДНР". Так в чем разница?

— Все-таки, ваша версия — почему дошло до блокировки телеканалов? Есть разные слухи. По одной из версий, такое решение пролоббировали олигархи, владеющие конкурирующими каналами. По второй — это сделано по звонку из Вашингтона. По третьей — Зеленский устал терпеть критику в свой адрес на ваших телеканалах и это сугубо личная неприязнь. Что об этом думаете вы?

— По моей информации, Зеленский всегда очень болезненно воспринимал то, что транслировали наши телеканалы. А транслировали мы по большому счету то, что происходит, — тарифы, которые не снижаются, Донбасс, на котором так и не установился мир, и абсолютный непрофессионализм власти. Зеленский вообще такой человек, который не воспринимает критику. Он так и не превратился в политика. Кроме того, знаю, что у Зеленского личная неприязнь к бенефициару нашего канала. Мне это напоминает агонию загнанного человека, который уже не знает, как спасать ситуацию. Потому что произошло это аккурат тогда, когда рейтинги Зеленского и его партии резко покатились вниз, когда случился тарифный кейс, провальный для власти. Очень смешно, конечно, рассчитывать на то, что люди не увидят цифры в платежках без наших каналов.

— Отец Зеленского, кстати, любил смотреть ваши каналы.

— Да, он сам об этом говорил.

— Кто заступился за вас из других СМИ? Удивил ли вас кто-то в хорошем смысле слова?

— Нет. Все либо поддержали запрет, либо отмолчались. За редким исключением. "Страна" - как раз такое исключение. Вы нас поддержали.

— Как вы оцениваете перспективы по каналам?

— Будем бороться. Кроме того, есть надежда, что у владельцев других медиа тоже разум проснётся наконец-то. Они же должны понимать, что им тоже грозит опасность. И, в первую очередь, Игорю Коломойскому. И они сейчас могли бы поспособствовать центробежным процессам.

— В каком смысле?

— Во фракции "Слуга народа", в первую очередь. Чтобы монобольшинство развалилось окончательно.

— Ещё один аргумент ваших оппонентов — каналы закрыли, потому что на Донбассе идёт война, а потому любую "зраду" искоренять надо сразу.

— Наш канал сделал гораздо больше для мира на Донбассе, чем любой другой канал. Мы включали в эфир людей, которые там живут. Они боялись показать лицо, но рассказывали, что на самом деле там происходит. И большинство из них, кстати, говорили, что хотят вернуться в Украину. Мы освещали то, что происходит на линии фронта. А все эти "коллективные потураевы" вспоминают о Донбассе только перед выборами, когда устроили президенту тур на фронт, где он рассказывал, что он не лох. И когда они включили во всеукраинский опрос пункт по Донбассу — и то, о Свободной экономической зоне, а не о мире. Это — их максимум вовлечения в вопрос.

И кстати, именно в нашем эфире впервые была поднята тема, что для прохождения линии разграничения людям приходится сдавать тесты на коронавирус по 1100 грн. Бабушкам, которые едут туда, чтобы получить пенсию в 2000 грн. Кто-то просто пилил деньги на несчастных людях, которым и так приходится унижаться, стоя в очередях, еще и вынуждены платить огромные деньги, чтобы перейти через пункт пропуска. Это просто наглое зарабатывание на войне. Нам об этом в эфире рассказала жительница Луганска. И сейчас с этим разбираются.

Мы сделали для этих людей гораздо больше, как минимум потому, что мы хотели их слышать. Мы всегда в эфирах говорили о том, что возвращать нужно людей. Что не все украинцы считают жителей Донбасса "раковой опухолью".