Несколько дней назад следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Поводом стало заключение Харьковских соглашений 2010 года, по которым продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе в обмен на скидку на газ.



Следствие считает, что Янукович действовал "по предварительному сговору" с высшими должностными лицами России в нарушение Конституции Украины и закона о международных договорах Украины.



В результате, как считает следствие, Янукович нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставив Российской Федерации и ее тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.



По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В свою очередь адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Януковичу не вручались никакие подозрения в деле о Харьковских соглашениях после чего опубликовал в своем facebook заявление Виктора Януковича с требование допросить его в РФ по данному делу.



"Страна" связалась с Виталием Сердюком и узнала подробности уголовного дела против Виктора Януковича по Харьковским соглашениям.



— Как ГБР вручало подозрение?



— Они его опубликовали у себя на сайте. У ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям.



— Почему?



— Каждый шаг Виктора Януковича при подписании Харьковских соглашений совершался в рамках законов и в интересах Украины. В свое время, этот факт подтверждали даже представители предыдущей власти, в интересах которой продолжают действовать нынешние сотрудники Офиса Генпрокурора. В частности, Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил: "Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ - это искусство компромисса... продление срока было необратимо".



— С чем вы для себя связываете данное уголовное дело?



— Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований пытаются скрыть свою бездеятельность за 6 лет в делах Майдана, в которых они не продвинулись ни на шаг. Который год следствие скрывает от общества многочисленные доказательства, а также показания так называемых "грузинских снайперов", которые прямо указывают на других участников расстрелов и их организаторов. Тем временем реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей Майдана не наказаны, преступления не раскрыты.



— Как продвигается расследование?



— Прокуроры Алексей Донских и Денис Иванов используя свои полномочия, понимая, что они занимаются политической расправой, а не исследованием материалов дела, категорически не желают выслушать позицию защиты и самого Виктора Януковича.



— Вы как-то реагируете ?



— Готовим жалобу следственном судьи на бездеятельность со стороны прокуратуры, мы будем добиваться через суд допроса Януковича в РФ.



— В ОГПУ говорят, что не могут приехать в РФ на допрос Януковича.



— Почему? У следователей есть возможность для проведения следственных действий на территории Российской Федерации, которая подтвердила свою готовность в оказании всесторонней помощи еще в 2016 году. Самое ключевое, что по делу Харьковских соглашений ОГП и ГБР международную помощь не запрашивали вообще.



В подтверждение своих слов Сердюк показывает Ответ ГП РФ о готовности оказать помощь в допросе Виктора Януковича в присутствии правоохранителей с Украины.

— Как вы можете охарактеризовать дело о Харьковских соглашения?



— Не более чем политическое преследование. А главное - желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте в Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма.



— Чего добиваются прокуроры?



— Следственные органы ОГПУ и ГБР под руководством прокуроров Алексея Донского и Дениса Иванова занимаются политической расправой, а не следствием. Они категорически не желают выслушать позицию защиты и самого Виктора Януковича. Они занимаются только обвинениями на пресс-конференциях, которые ничего не стоят. Настоящее следствие они подменяют псевдоюридическими конструкциями. Они не хотят установить истину, они хотят создать у общества впечатление о проведении расследования.



— Как долго может длится расследование?



— 10, 15, лет. Проблема в том, что нет желания расследовать. Вместо того чтобы организовать поездку, прокурор открыто заявляет, что такой возможности нет и что они этого делать не будут. Прокуроры обязаны поехать и получить сведенья, к тому же, на это согласен Виктор Янукович.



— Почему прокурорам выгодно затягивать следствие?



— Они хотят, чтобы эти дела длились бесконечно, тем самым, люди, которые действительно совершали преступление будут безнаказанные. Цель, увести из-под ответственности представителей власти времен Порошенко и самого Петра Алексеевича. Мы так и не узнаем правды. Де-факто прокуроры паразитируют на этих делах. Вместо расследования и передачи дел в суд они только создают впечатление о его расследовании.