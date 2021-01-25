Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вчера ночью тайно прилетела в Москву через Турцию.



В публичном пространстве появилось расхожее мнение, что Максакова решила порвать связи с Украиной и вернуться в Россию, откуда вместе с мужем эмигрировала пять лет назад.



Однако сама Мария Максакова в интервью "Стране" эту информацию опровергает. Уверяя, что строит карьеру оперной певицы в Украине и не планирует возвращаться жить в Россию.



В интервью "Стране" Максакова объяснила настоящую причину прилета в Москву, а также озвучила версию убийства своего супруга, которую считает недорасследованной.



– Почему вы решили вернуться в Россию?



– Я не решила вернуться. Я приехала сюда на экспертизу. Мне судом назначена экспертиза, я не могу на нее не явиться.



– Что это за экспертиза? По делу об убийстве Дениса Вороненкова?



– Экспертиза касается той самой квартиры, которой мошенническим путем завладел Панаитов (У Вороненкова был конфликт из-за размена квартир с россиянином Денисом Панаитовым – бывшим работником Следственного комитета РФ – Ред.). С тех пор уже сколько лет идут суды. И я связываю убийство Дениса с этой квартирой. Я считаю, что это и был мотив.



– А эта версия отрабатывается следствием?



– Считаю, что эта тема вообще исследована не была. Но эту версию нельзя исключить. Для меня это принципиальный вопрос. Это не только имущество, за которое я, понятное дело, бьюсь – оно большое, дорогое. Это был свадебный подарок Дениса. Но поскольку у меня есть ощущение, что эта квартира и стала причиной всего, что случилось, то отступать невозможно. Этот человек (Панаитов – Ред.) заманил Дениса в Украину.



– Что вы имеете в виду?



– Панаитов был инициатором нашего переезда. Он дал нам ключи от своей квартиры в Киеве, чтобы закрыть наши первоначальные бытовые проблемы. Хотя брал с нас за это очень дорогую аренду, тем самым понуждая нас, чтобы мы отдали ему что-то взамен. Денис ему предлагал другие варианты расчета – он не соглашался, пока не получил от нас согласие на то, что мы перепишем на него нашу квартиру в Москве. Он делал вид, что он наш друг, помогает нам, а сам заманивал в ловушку.



– Когда состоится экспертиза?



– Не знаю. Экспертизу же назначает суд – когда назначит, тогда и назначит. Я сейчас сижу и жду – мне должны прислать число. Меня больше тревожит, что Панаитов знает, что я приехала. Медийность меня защищает от возможных его планов. Кто знает, на что он еще способен?



– Вы же тайно приезжали в Москву, через Турцию.



– Это же не секрет. Как можно секретно лететь в самолете с телекомпанией? По секрету всему свету разве что. Это пиар-ход. Меня уже из Стамбула сопровождала съемочная группа.



– Давайте проясним. Вы планируете переехать в Россию на постоянное место жительство или приехали исключительно для экспертизы, и потом вернетесь в Украину?



– Я здесь ради судебного мероприятия. Я приехала с обратным билетом. О чем вы вообще говорите?



– Странно, ведь в публичной плоскости ваш отъезд подается как окончательный. Есть версия, что это связано с несложившейся карьерой оперной певицы в Украине – якобы вы уехали в Россию искать работу.



– Да нет, у меня очень успешно идет карьера в Украине. Я пою партии гораздо лучше и интереснее. Даже голос у меня поменялся, со мной занимаются педагоги, у меня большие вокальные успехи. Так что нет – с профессиональной точки зрения я как раз довольна собой.



– Где вы выступаете в Украине?



– В основном в Харьковской национальной опере. У нас там сложилась очень творческая атмосфера, целая лаборатория по подготовке моих оперных партий. Я с таким кайфом жду каждый раз репетиций. Сейчас планируем мои новые выступления.



– Вы гастролируете по Украине или поете только в Харьковской национальной опере?



– Вы понимаете, что такое оперная певица, оперная партия и оперная постановка? Это же оркестр, хор – сложное мероприятие. Поэтому театр и называется оперным.



– А вы разве в Харькове живете? Не в Киеве?



– Где я живу – это уже лишнее. Панаитов не дремлет нигде.



– Какие партии вы исполняете?



– Сейчас была "Травиата" - Виолетта, до того "Тоска", до того Лиза в "Пиковой даме", до того – Дездемона в "Отелло". Еще "Евгения Онегина" я пела в Днепре. Готовим еще сейчас "Аиду". В общем, все очень интересно.



– Как оцениваете недавние события в Москве? Поддерживаете ли протесты в поддержку Алексея Навального?



– Ой, не надо меня сюда… Дайте со своими делами разобраться.



– Тогда расскажите, на каком этапе сейчас расследование гибели Дениса Вороненкова?



– Должна сказать вашему изданию спасибо, я много узнавала именно от вас. В какой-то момент вы опубликовали записи, которые мне не давали следователи. Те, где Панаитов сам говорит о том, что он за квартиру не платил. Что он ее якобы взял только подержать и, конечно же, потом вернет. Типа он меня спасает, оказывает услугу, чтобы у меня эту квартиру не арестовали, не конфисковали. А это все вранье было.



Сейчас нет достаточно доказательств вины Тюрина (Генпрокуратура выступила с версией, что убийство Вороненкова организовал бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин – Ред.). Но и опровергнуто полностью тоже ничего не было. Это мог сделать как он, так и другой человек с той же долей вероятности. Так это выглядит на сегодняшний день. При этом против Тюрина веских улик нет. Но все почему-то хотели только эту версию слышать. Кроме вас. Вы были одними из немногих, кто вообще озадачился личностью Панаитова. Его же даже не допросили.



– До сих пор?



– Да! Представляете? Я до сих пор не могу понять, как он порешал все эти свои вопросы в Украине.



– Думаете, его кто-то покрывает?



– А как это еще понять?



– Но изначально вы тоже придерживались версии, что ваш муж был убит по заказу российских властей. Почему изменили свое мнение?



– Про власть речи не шло. Речь шла о том, что это был Тюрин, а он выслуживался таким образом перед какими-то своими кураторами. И самое смешное, что к вам попала вторая пленка с Панаитовым. А до этого у нас еще один разговор был с ним.



– Что за разговор?



– Там Панаитов меня убеждает, что еще до выводов следствия я должна дать показания против Тюрина. Впервые я услышала эту версию от Панаитова. Он говорил, что с ним знаком. Даже с этой точки зрения Панаитова как свидетеля надо было допрашивать.



– Где сейчас эта запись?



– Должна быть у украинского следствия. Я просила предоставить мне эту пленку для доказательства в российском суде, но мне отказали. Мне не дали, а вы первую пленку каким-то образом достали! У меня просто челюсть отвалилась, когда я зашла в интернет и увидела на вашем сайте эту запись! Но это запись утра, а в тот же день вечером у нас с Панаитовым был еще многочасовой разговор. Эта пленка вам не досталась.



– Правильно ли я понимаю, что сейчас убийство Вороненкова расследуется параллельно и в Украине, и в России?



– В России сразу открыли уголовное дело, но мне показалось, что они не проявляли активности. Не знаю, удалось ли добиться каких-то результатов. Уже столько лет прошло, а следствие никаких выводов не сделало. Ведется оно или просто для галочки – не знаю. Я со своей стороны всячески пыталась воззвать ко всем людям, от которых процессуально зависит исход расследования. Дело же не в том, где ведется следствие, главное, чтобы дело было раскрыто. Задача в данном случае общая, я считаю.



– По приезду в Москву вы в комментарии журналистам заявили: "Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому". О каком крыле вы говорили?



– Я имела в виду, что я психологически восстанавливаюсь. Я была в очень тяжелом депрессивном состоянии, мне даже приходилось обращаться к специалистам. Я выровняла свое психологическое состояние и стала более-менее стабильной.



– Какие у вас впечатления о пяти годах жизни в Украине?



– Украина – это территория моей свободы, любви. На контрасте я первое время даже в какой-то эйфории находилась. А сейчас это переросло во взаимное чувство привязанности, огромной любви и благодарности.