Бывший комик, шоумен и телеведущий, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко станет губернатором Черкасской области. 29-летнего Скичко на должность председателя Черкасской облгосадминистрации в среду утвердил Кабмин, теперь дело за указом президента.

Правда, есть мнение, что надолго в кресле губернатора Скичко не задержится - он метит на должность министра инфраструктуры. Сам Скичко этого и не отрицает: говорит, что рассматривает это назначение как одну из ступеней в карьере.

Мы встречаемся возле Офиса президента, а интервью записываем на ходу, гуляя по улице: локдаун.

Во время этой прогулки новый глава Черкасской области Александр Скичко рассказал "Стране", чем он будет заниматься на этой должности, поспособствовал ли его назначению богатый тесть — бизнесмен Леонид Юрушев, и как однажды Скичко не прошел собеседование у президента Зеленского.

— Многие считают, что должность губернатора для вас – это некий трамплин для должности министра инфраструктуры, на которую вы якобы метили еще прошлым летом.



— За последнее время я прочитал много версий, и конспирологических в том числе. Я хочу сказать одно - время покажет. Я смог достаточно хорошо вникнуть в сферу инфраструктуры. Я полтора года занимался изучением инфраструктуры в комитете Верховной Рады. Благодаря этому на сегодняшний день я могу дискутировать со специалистами, экспертами, и мне не стыдно за то, что я говорю. Для меня это очень важно – быть компетентным. Поначалу, когда я пришел в Раду, первые два-три месяца я старался не давать интервью, потому что у журналистов была задача спросить, что я знаю, а я откровенно был готов признаться, что я ничего не знаю. Я не делаю из себя человека, который может говорить компетентно на все темы, от выборов в США до налоговой реформы. Как по мне, каждый должен отвечать за свой участок работы.



— Так все-таки, вы хотели бы претендовать на должность министра?



— Я готов подтвердить, что должность главы ОГА для меня – это ступень, которую я буду использовать, чтобы расти и двигаться дальше в карьере. Сказать, что это будет должность министра или какая-то другая, пока невозможно. Никто даже не знает, сколько времени у меня будет на то, чтобы показать результат в Черкасской области.

— Учитывая, что ваш предшественник пробыл на должности всего пару месяцев...



— В Черкассах первый глава облгосадминистрации продержался три месяца, второй около десяти, а последний около четырех месяцев.



— Вам уже предлагали занять должность министра?



— Разговоры были, но конкретного предложения не было.

— Вас партия летом выдвигала в мэры Черкасс. И как потом писали, вашу кандидатуру сняли из-за низких рейтингов. Это правда?



— Партия около трёх месяцев рассматривала кандидатов. И выдвинула только одного - Ильченко. Он местный бизнесмен, человек, которого я очень хорошо знаю и у которого были все шансы победить. Были и другие кандидатуры, в том числе и я, рассматривалась также стратегия по работе с кандидатом. Стратегия по работе с Ильченко была одобрена главой партии и Президентом. Я, как член команды, уважаю выбор команды. И мы все работали на то, чтобы Слуга народа получила максимальный результат. У всех кандидатов от нашей партии на старте кампании был плюс минус одинаковый рейтинг. Тут больше речь идёт о работе технологов по достижению результатов каждого из них.

— По назначениям последних двух лет видно, что когда на должность губернаторов приглашали людей не из системы и не имеющих опыта госслужбы, это заканчивалось фиаско для назначенцев, несмотря на добрые намерения и амбиции. Где гарантия, что в этот раз будет иначе?



— Волка бояться – в лес не ходить. Я ставлю цель и уверенно к ней иду. Я сам родом из Черкасс, а мои родители – из Каменского района Черкасской области, село Косари. Поэтому я сейчас фактически возвращаюсь домой, и с меня спрос будет больше.



— А где ваши родители сейчас живут?



— Мама живет в Черкассах, отец мотается на два города. В Черкассах его хорошо знают, он долго возглавлял "Райффайзен банк аваль". Сейчас работает в другом банке.



А что касается опытных людей, вы прекрасно знаете, что в Украине кадровый голод. У нас действительно есть опытные политики и государственники, но 29 лет система была устроена таким образом, что эти опытные люди занимались коррупцией. Я считаю, что честный, хоть и неопытный, человек, который хочет достичь результата – это лучше, чем нечестный специалист. Результат нечестного специалиста понятен. Он будет заниматься коррупцией и по ходу, может быть, что-то сделает для области.

Губернатором должен быть менеджер, который сможет вокруг себя консолидировать команду специалистов и профессионалов в различных направлениях. Область – это не только инфраструктура, это и сельское хозяйство, это экология, это мини-государство. Нет человека, который может разбираться во всех отраслях. Есть, конечно, люди, которые могут отлично говорить на все эти темы, но не знать их досконально.



— Вы же не про себя, надеюсь?



— Я не боюсь брать к себе в команду людей компетентнее себя в той или иной сфере. Я признаю, что могу многого не знать.



— Вы уже начали формировать собственную команду?



— Да, но поиск продолжается. По моей информации, в области уже работают хорошие заместители по медицине и по финансам, а дальше будем наполнять штат. Моя цель – не прийти, всех выгнать и завести свою команду. Я готов работать с теми, кто будет иметь со мной одни цели и задачи.



— Кто вам предложил должность губернатора?



— Финальное собеседование я проходил у президента.



— А первоначальное собеседование у кого? Кто вас рекомендовал?



— Рекомендовать меня не нужно было – меня все знают, мы одна команда. Я прекрасно общаюсь с Офисом президента. Не готов говорить, кто изначально подбросил идею губернаторства, но про мои амбиции роста (сейчас не говорю про губернаторское кресло) знал президент, глава Офиса президента и заместитель главы Офиса президента. Я всегда про это говорил.



— Это вы про Кирилла Тимошенко, замглавы Офиса президента?



— Конечно, он руководитель направления регионального развития.



— Не могу не спросить о том, какую роль в вашем назначении сыграл ваш тесть, известный бизнесмен Леонид Юрушев? Многие считают, что именно ваш удачный брак с его дочерью Елизаветой поспособствовал такому продвижению по службе — и выдвижению от "Слуги народа", и назначению губернатором?



— Эти слухи я слышал еще тогда, когда стал нардепом. Тогда говорили, что мой тесть поспособствовал тому, чтобы я попал в Верховную раду. С одной стороны, в прессе говорят, что Владимир Зеленский привел с собой во власть одних артистов, а с другой стороны, говорят, что это тесть пропихнул в Раду меня. Есть в этом некое противоречие, правда? Хотя я из мира телевиденья и лично был знаком с Зеленским еще задолго до того, как он стал президентом.



— Как давно вы знакомы с президентом?



— Я впервые встретился с ним, когда он был генеральным директором телеканала "Интер". Это было 10 лет назад. У меня было своего рода собеседование.



— Он вас тогда взял к себе на работу?



— Скажем так, я хотел попасть к нему в команду. Я пришел с идеями по реализации проекта, а у президента – тогда еще просто Владимира Зеленского, – были другие идеи. Проект должен был быть утвержден на канале и мог запуститься, но к сожалению, этого не случилось.



— И все же вы не ответили. Это по протекции тестя вы заняли должность губернатора?



— На сегодняшний день я нахожусь ближе к президенту, к ОП и Кириллу Тимошенко, чем мой тесть. Почему и как мой тесть внезапно мог меня пролоббировать на должность губернатора Черкасской области?



— Например, за деньги. Думаю, для вас не секрет, что многие высокие должности в Украине покупаются.



— Если вопрос звучит так, то это неправда. Я родом из города Черкассы. Это моя родина, и да, мне обидно за то, что потенциал этой области используется максимум на 10%. Есть желание и рвение это изменить. Я к этому готов!

Что касается моего тестя, то изначально он был не в восторге от того, что я в политике. Он меня воспринимает как сына, я для него – семья. Он считает, что в политике очень много грязи. Странно желать для своего сына плохого.



— Секунду. То есть ваш тесть был против того, чтобы вы шли в политику?



— В целом да. Он не вмешивался в том плане, что "я против, я запрещаю". Но ему это не нравится. Я постоянно на виду, и автоматически наша семья постоянно на виду. Он человек бизнеса, которому не нужна эта лишняя популярность. Он состоявшийся бизнесмен, и моя политическая карьера доставляет ему скорее неудобства. Он бы был счастлив, если бы я тоже занимался семейным бизнесом, жил в Киеве и был рядом.



— А вы и ваша супруга переезжаете в Черкассы?



— Я да, а моя супруга будет жить на два города, ведь у нее в Киеве работа. И, поверьте, для моего тестя это больше неудобства, чем радость. Его дочь, его внуки будут меньше видить отца, супруга тоже будет часто в другом городе, это серьезное испытание для нашей семьи. Никто не пожелает такого добра своим детям. Но мы с женой верим, что мы справимся.



— Скажите честно: вам как мужчине и начинающему политику не обидно, что ваши заслуги приписывают вашему богатому тестю и супруге?



— Я спокойно к этому отношусь. Всю свою сознательную жизнь мне кто-то что-то приписывает. Когда я пошел работать на телевидении, все говорили, что я попал на экран потому, что я симпатичный. Спустя десять лет работы на ТВ я уже этого о себе не слышал. Все показывается результатом.



— Но на должности губернатора у вас не будет столько времени – десять лет, чтобы себя проявить.



— Я это прекрасно понимаю. Ни у кого из нас, кто пришел вместе с Зеленским, нет десяти лет. Так что мы будем стараться показать результат с первых дней.



— Люди телевидения по своей природе тщеславны и зависимы от обожания толпы. Осознаете ли вы, что, вступив на должность губернатора, растеряете любовь публики? Это в свое время стало большим испытанием и для Зеленского.



— А я уже это ощутил. Условно, когда 28 августа 2019 года ты еще телеведущий, и люди на улице подходят к тебе, улыбаются, благодарят. А 29 августа 2019 года, сразу же после инаугурации, когда ты уже народный депутат — теперь люди говорят: "Ты виноват в том, что я так плохо живу". Это особенность нашего общества. Никто не хочет разбираться в деталях, какие полномочия у депутата, какие у Кабмина, какие у мэра или у губернатора. Если ты власть – ты автоматически виноват во всех бедах. Но с другой стороны, когда я слышу позитивные отзывы и высказывания от своих избирателей, поверьте теперь – это в 1000 раз ценнее.

Александр Скичко, фото: Страна

— Ваши однопартийцы поздравили вас с новой должностью?



— Кто-то поздравляет, а кто-то сочувствует. Группы разделились.



— В каком смысле сочувствуют?



— В прямом. Многие понимают какой это обьем работы и какая ответственность – должность губернатора. К тому же народный депутат – это выборная должность с имунитетом до конца срока, а губернатор – это назначение и в этом случае на какой срок никто не знает. Поэтому у многих возникает вопрос зачем?



— И зачем? Если можно, только без пафоса про "изменить страну к лучшему".



— Изменить страну – это не пафос, а изначальная цель, с которой я пришел. Моя мотивация идти работать в область – достичь конкретных результатов для своего региона.



— А можно конкретнее про конкретные результаты? Какие такие цели вы ставите перед собой на ближайший год как губернатор?



— Их много. Это и завершение реформы децентрализации, и инвестиционные проекты, и объекты инфраструктуры. Не готов называть конкретные сроки, ведь необходимо понять статус на сегодня плюс для этого нужно пройти очень много бюрократических процедур. Поэтому обещать сейчас еще рано. Но даже за прошлый год наша черкасская команда смогла сделать очень многое в направлении дорог государственного значения в области.



— Вы сейчас про проект "Большая стройка"?



— Да и не только. Но, к сожалению, Черкассы традиционно занимали не самые лучшие места в порядке распределения финансирования на строительство и ремонты дорог. Причин очень много. Я не обвиняю "папередников", так было и это факт. Нам удалось очень много сделать в направлении государственных дорог в Черкасской области.



Считаю, что нужно продолжить эту тенденцию и заняться дорогами местного значения. Это один из моих приоритетов на должности губернатора Черкасской области. Потому что раньше дорог в Черкасской области не было от слова совсем. Когда говорят, что в Украине нет дорог, это не совсем так. Когда ты едешь во Львовскую область, Винницкую, дороги в сравнении с тем, что было в Черкасской области – это космос. В Черкассах их действительно не было. И это приоритет номер один. Почему это так важно? Сейчас заканчивается децентрализация, и в рамках объединения ОТГ местные власти будут проводить оптимизацию по школам, садикам по медицинским учреждениям.



— То есть, в переводе с бюрократического на человеческий язык, эти учреждения будут сокращать.



— Это местные власти сами будут решать. Наверняка руководители ОТГ примут решение оптимизировать школы, где всего десять учеников. Но когда такие учреждения закрываются, должна быть дорога и инфраструктура, чтобы ученики могли доехать до другой школы. Что такое пять километров в понимании киевлянина? Это пять минут на автобусе. В Черкассах пять километров во многих районах – это 40 минут.



— С чем это связано?



— С тем, что дороги нет. Зимой многие дороги становятся не проездными. Такая же ситуация и с медицинскими учреждениями. Когда говорят, что скорая за 15-20 минут должна приезжать по вызову, то по дорогам в Черкасской области скорая просто не в состоянии доехать. На дороги мы планируем получить финансирование не только из государственного бюджета, но и кредитные средства. С помощью областного совета это возможно.



— Кто может быть кредитором?



— Существуют разные варианты: как государственный банк, так и международные финансовые институты.



— С дорогами понятно. Назовите еще два приоритета?



— Второй приоритет – завершение реформы децентрализации. Передача коммунального имущества в общины. А также помощь ОТГ. Сейчас очень важно проводить объяснительную работу и образовательную. Много организаций занимаются обучением местных советов. Им нужно помогать в организации бюджетного планирования, оптимизации. В очень многих местных советах раздутый штат сотрудников-родственников. Есть ОТГ, в которых бюджет развития – 300 тысяч гривен, а зарплатный фонд аппарата – более 4 миллионов гривен.



— Какой бюджет Черкасской области и как вы планируете распоряжаться этими средствами?



— На сегодня это более 2 миллиардов гривен (2,6 млрд - Ред.). Но нужно понимать, что большая часть из этих денег – это защищённые статьи. Поэтому как такового бюджета развития на сегодняшний день в Черкасской области нет. Есть субвенция из государственного бюджета на местные дороги – 600 миллионов гривен, есть бюджет ГФРР 102 миллиона гривен и различные субвенции из государственного бюджета. Но сам размер бюджета развития Черкасской области – это ноль.



— У вас есть понимание, что с этим делать?



— Оптимизировать. Нужно зайти, посмотреть, что творится в департаментах, куда эти деньги уходят, на содержание чего. Провести аудит коммунальных предприятий в области. Очень часто они просто сжирают деньги. Не очень хочу сейчас подробно это анонсировать, а то потом в области это прочитают и решат, что я хочу всех уволить и нужно от меня защищаться. Речь не идет об увольнениях, но деньги нужно использовать рационально, максимально эфективно. Также в приоритете – борьба с коронавирусом и подготовка населения к вакцинации.



— В чем заключается подготовка к вакцинации на уровне области?



— Нужно создать условия для вакцинации: специальные места, где будут делать прививки, направить на эту работу людей, установить режим работы.



— В прошлом году в Черкасской области был скандал, связанный с паломничеством хасидов в Умань.



— Это скандал каждый год.



— Да, но в прошлом году на эту эпопею наложилась эпидемия коронавируса. Местные власти запрещали им въезд, жители устраивали протесты. Какова ваша позиция как губернатора по поводу приезда хасидов в Умань в этом году? Разрешить ли запретить?



— Прошлый год непоказательный, так как была пандемия коронавируса.



— Она будет и в этом году.



— Да, но согласитесь: локдаун в марте прошлого года и локдаун сейчас – это две разные вещи. Тогда вообще не было людей на улицах, а сейчас все гуляют.



— Потому что в марте не работал и общественный транспорт, а сейчас работает.



— Дело не в этом. Тогда и отношение людей к коронавирусу было другое. Никто не знал, как это лечится. Я к слову, переболел, но в легкой форме, всего восемь дней. Поэтому я бы не сравнивал. Я не против паломничества. К хасидам нужно относиться с уважением. Нужно понимать, что они привозят в Умань очень большое количество денег: тратят на жилье, на еду и прочее. Единственный момент, на который жалуются местные – слабая организация и то, что они оставляют после себя слишком много мусора. Но опять же, кто за этим должен следить? Местная власть. Мое мнение – проблема не в хасидах. Нужно грамотно заняться организацией этого процесса.



— А что конкретно нужно делать? Поставить урны через каждые два метра, чтобы было меньше мусора?



— Я не готов пока ответить конкретно. Полномочий сделать все, как хочется мне, у меня не будет, так как в Умани есть мэр. Но после выборов у нового градоначальника в Умани есть желание показать результат, и я думаю, что мы сможем найти общие точки соприкосновения. И этим вопросом нужно заниматься уже сегодня, а не за две недели до приезда хасидов.