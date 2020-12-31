Ровно год назад мы писали про Бена, темнокожего парня с дредами, который укладывал асфальт на Шулявском мосту.

Электрик из Конго стал звездой в один день, когда киевляне сфотографировали необычного работягу за укладкой асфальта. Сегодня Бэн трудится на проекте "Большая стройка".

Год назад в нашем интервью Бен обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот помог ему с гражданством. "Зеленский говорил, что готов предоставить гражданство всем, кто хочет работать в Украине. Я очень хочу здесь работать, я люблю эту страну и не хочу никуда уезжать. Поэтому если в новом году я получу паспорт Украины - мое самое большое желание сбудется", - заявил нам Бен.

За год ничего не произошло. Бен продолжал строить дороги без документов и паспорт так и не получил. Мы встречаемся с Бэном год спустя, на том же Шулявском мосту, и опять в преддверии праздника.



— Бэн, почему за год вы так и не смогли оформить гражданство?



— Я делаю все, что от меня требуют, но у меня нет паспорта. Из-за этого в миграционной службе мне говорят, что помочь не могут. Я не понимаю, мне постоянно без документов ходить или как? Проблема точно не во мне, а в системе.



— Были ли у вас проблемы с законом за этот год из-за отсутствия документов?



— Как-то на мосту Патона из-за ДТП образовалась пробка. Я начал помогать автомобилям разъехаться, какой-то-то женщине это не понравилось, она видимо хотела объехать нас, а я ее не пропустил. После чего она обматерила меня и вызвала полицию. Полицейские попросили меня извиниться. Я не считал себя виновным, но извинился. Мне показалось, что ее оскорбило, что я черный и что-то ей запрещаю.





— К слову, а как вы относитесь к движению Black Lives Matter?



— Я плохо к ним отношусь. Многие темнокожие очень ленивые, они не хотят работать, много пьют. Я в Киеве знаю многих ребят, которые живут по семь человек в одной квартире из-за того, что не хотят работать. А я работаю, у меня есть еда, жильё, я помогаю своим родным в Конго. Нужно ходить на работу, а не на митинги.



— Болели ли вы коронавирусом?



— Нет. Я работаю на улице, здесь воздух чище, во время работы особо ни с кем не общаюсь, а когда работы нет, я сижу дома.



— Боитесь заболеть?



— Как и все. Не хочу болеть, но надеюсь, что если заболею, все пройдет гладко. Я не пью, не курю, болею очень редко, у меня хороший имунитет.



— Болеют ли коронавирусом у вас на родине?



— Да. Люди очень бояться заболеть, так как система медицины очень плохая. Ну, или нужны большие деньги для лечения, которых у большинства нет. Если не ошибаюсь, в Демократической Республике Конго коронавирусом заболело почти 17 тысяч человек, выздоровело – около 14 тысяч, а умерло примерно 500 человек.





— Слышали ли вы про фонари, которые недавно упали на Шулявском мосту?



— Да, конечно, слышал. Про них все говорят. Моя бригада занимается укладкой асфальта, я к фонарям не имею отношения, поэтому не знаю, что там произошло. Но это стройка, здесь может произоти все, что угодно.



— Как долго еще будут строить Шулявский мост?



— Не знаю, это известно только руководству, но думаю, еще не меньше года. Работы проводят медленно, задействовано небольшое количество людей. А если выпадет снег, так работы вообще остановят.





— Что вам больше всего запомнилось за этот год?



— У меня обычная жизнь, я работаю и провожу время дома. Я не люблю ходить по клубам. Мне запомнилось несколько конфликтов с руководством. Но это неромантические истории, и я не хочу много про них говорить.



— Появилась ли у вас девушка?



— Нет. Я уже говорил, что люблю сидеть дома. А девушки хотят ходить по клубам, кафе. Мне это не нужно. У меня друзей особо-то и нет. Многие темнокожие, которые, как и я, без документов, сидят дома, объясняя это тем, что их могут арестовать, но они просто не хотят работать, я с такими не хочу общаться.



— За этот год у вас возникали мысли о том, чтобы уехать из Украины, допустим, в Париж, куда вы изначально направлялись из Конго?



— Нет. Мне и здесь хорошо. В Париже также есть безработные и бездомные, там также есть эмигранты. Какая разница, где работать? Главное, чтобы работа была. В Украине очень хорошо. Здесь много работы.



— В прошлом году вместо желания для Деда Мороза вы обратились к президенту с просьбой о паспорте, но результата не последовало. Что вы хотите загадать в этом году?



— В этом году я загадаю такое же желание. В прошлом году я хотел получить паспорт гражданина Украины от президента Зеленского, а сейчас прошу паспорт у Господа. Мне больше ничего не остается делать.