У дочери Александра и Евгении Киркичи – необычная история появления на свет. Малышка родилась под стенами роддома – на улице, под деревом, на расстеленной на земле куртке своего отца. Персонал клиники 35 минут отказывался впускать роженицу в больницу – все потому, что у матери был положительный тест на ковид. Так что роды прямо под закрытой дверью больничного корпуса пришлось принимать отцу.



«Страна» поговорила с молодым отцом – Александром Киркичей. О том, каково это – принимать роды у супруги в таких экстремальных условиях, и кто виноват в том, что пришлось рожать на улице.



– Как себя чувствует молодая мама и ваша дочь?



– Слава Богу, с ними все хорошо. Только мы уже устали от всеобщего внимания. На третий день, вчера, их уже выписали. Я забрал жену и дочь, мы сейчас дома.



– Как назвали малышку?



– Ева. Родилась 49 см, весом 2930 г. Это наш первый ребенок.



– Ева родилась в срок?



– Ставили ПДР на 8 ноября, родилась в ночь на 10-е, в 4:25 утра. Я поймал ее в свои руки.



– То есть как – поймали?



– Прямо так и поймал. Я принял роды у жены. Это дорогого стоит – вот так получить ребенка в руки, услышать первое дыхание, первый крик, держа ребенка на руках. Я безмерно благодарен Вселенной, что она предоставила мне такую возможность. Но, конечно, хотелось сделать это не в таких экстремальных и опасных условиях.



– Расскажите, как так вышло, что вам пришлось самим принимать роды у жены? Рядом не было врача?



– Врач как раз подъехала, когда жена начала рожать. Просто никто не ожидал, что все произойдет так быстро. Уже показалась головка ребенка, врач принесла простынь, дала мне, чтобы я подержал, и отлучилась на пару секунд, взять что-то в машине – она стояла рядом. И как раз за эти несколько секунд ребенок полностью вышел мне на руки. Доктор сразу прибежала, помогла, подхватила. Но в сам момент рождения ребенка получилось так, что поймал его я. Родилась дочка на улице, над моей курточкой, под вишней.



– Кстати, а почему именно под вишней?



– Так получилось. Жена как раз вышла из машины, чтобы сделать хоть пару шагов, и когда дошла до того места, где растет вишня, почувствовала, что ребенок начинает выходить. Она легла под вишней и всё – начала рожать. Она уже просто не смогла терпеть.



– Это было решение супруги или ваше – рожать прямо на улице?



– Знаете, в момент родов ты не особо можешь думать и что-то решать. Как у жены, так и у меня в тот момент все происходило на подсознательном уровне. Она легла, а я не знал, что делать – не был готов к такой ситуации. Но пришла мысль в голову, что надо подстелить ей что-то, чтобы она хотя бы не на земле рожала, чтобы ребенок не вышел на землю. Ноябрь месяц все-таки, не жарко. Так что я снял курточку и подстелил.



– Что вы чувствовали в тот момент, когда принимали роды?



– Я был на грани паники. Но понимал, что моя паника только усилит панику жены. И эта мысль дала мне возможность взять себя в руки. Я просто как мужчина был обязан так поступить. Моя паника только бы навредила.



– Как держалась ваша жена?



– Очень достойно. Она настоящая героиня. Легко и свободно родила. Я ей очень признателен за дочку.



– Как так получилось, что вас не впустили в больницу?



– Мне трудно сказать, почему нам не открыли. Я до сих пор не знаю достоверной информации. Я слышал три версии. Первая – что к нам шла бригада из соседнего корпуса, из перинатального центра. Вторая версия – что врачи спускались с пульмонологии, которая находится в этом же корпусе на четвертом этаже, я видел это по надписям. На третьем этаже рожают, на четвертом – пульмонология. Третий вариант – что бригада вообще ехала из дому. Якобы в отделении никто не дежурил, так как не было рожениц. И вызвали тех, кто ближе живет. Но честно – я не знаю, почему их не было так долго.



– Сколько вы прождали возле больницы?



– Мы простояли 35 минут. Нам не открывали. И это при том, что мы позвонили в больницу еще когда только собирались выезжать из дома. Поехали на своем автомобиле, вызывать скорую не стали.



– Почему вы поехали рожать именно сюда?



– Нас сюда направили – в Черкасский областной перинатальный центр. Сказали, что у них есть специальный корпус, оборудованный для рожениц с подтвержденным коронавирусом.



– Вы с женой уже переболели ковидом или болезнь у вас в активной фазе?



– По срокам мы уже переболели. А по тестам – непонятно.



– Это как?



– 26-го октября у жены была температура. На следующий день сдала тест - положительный. Повторный тест Евгении от 3 ноября, который она сдавала для родов, тоже оказался положительным. Но получили мы результат аж 9-го ноября. Соответственно мы просто не успели уже быстро его пересдать. Целую неделю делали тест – это жесть. За это время вируса уже могло и не стать.



– Это государственный ПЦР-тест?



– Да.



– Всех рожениц обязывают сдавать тест на ковид перед родами?



– Евгении сказали его сдать, так как у нее накануне один день была температура. У меня тоже – думали, это просто простуда. И я, и жена чувствовали себя нормально. Жене порекомендовали сдать тест для уверенности. А я вообще не сдавал тест – мне направление не выдали. Врач сказал, раз температуры нет, горло не болит – значит, идите сдавайте тест за свой счет. А вообще, просто подождите две недели и не парьтесь.



– Это вам семейный врач так сказал?



– Да. Мы обращались к семейному врачу. А он сказал, что направление на государственный ПЦР-тест с такими легкими симптомами не дают. А, на секундочку, тест за свой счет сдать – это 1000 грн. Если всей семье – это уже несколько тысяч гривен. Что за дела такие? Государство выделяет бюджет для борьбы с ковидом, называется. В общем, мы хотели уже за свой счет сдать тест для жены 10 числа утром, но не успели. Малышка решила появиться на свет раньше.



– То есть у жены диагноз «ковид» подтвердился, а вы не знаете, был ли у вас коронавирус?



– Да, 9-го числа нам сказали, что 3-го у жены еще был ковид. В связи с тем, что мы не успели пересдать тест на отрицательный результат, а последний был положительный, нам объяснили, что по процедуре мы должны ехать именно в это областное отделение, в девятиэтажный корпус, где на третьем этаже оборудованы специальные боксы для рожениц с ковидом. На сроки беременности там никто не смотрит – только на результат теста. Поскольку нам 9-го числа только пришел тест от 3-го числа, нам ехать рожать можно было только туда. Мы туда и поехали.



– Но рожать вы изначально планировали не там?



– Нет, мы хотели рожать в Червоной Слободе, в районной поликлинике. Я сам родом оттуда. Но так вышло, что пришлось ехать в областную.



– Итак, вы приехали к больнице. Что произошло дальше?



– Там есть центральный вход и со двора. Сначала мы подъехали на центральный вход, я позвонил в дверь. Вышли медсестры, и направили нас на вход со двора. Мы – туда. Позвонили в дверь – никто не открыл. Я побежал обратно на центральный вход, жена осталась в машине, держалась, как могла. Я попросил о помощи этих девочек, медсестер. Говорил: «Откройте, чтобы мы хотя бы внутрь попали, на какую-то кушетку, куда-нибудь».



– Что вам ответили?



– Сказали, они не могут нас впустить. Мол, ждите. Мы ждали-ждали, не дождались. Я опять побежал звонить. Еще раз попросил девочек о помощи – говорю, у меня жена начинает рожать, помогите. А они – мол, врач уже на подъезде, бригада собирается, надевает костюмы, скоро придут. Ждите. Мы не можем вам помочь.



– А что это был за врач? Тот, который вел беременность?



– Нет, это из больницы вызвали врача. Я так понял, она была в отпуске, и ее попросили приехать, так как никого другого не было. Я, честно говоря, в детали не вникал. Родили – и слава Богу. Выходит, человек из отпуска приехал в больницу быстрее, чем нам открыли двери в родильное отделение.



– Значит, вы бегаете от двери к двери, просите о помощи, у вашей жены схватки в машине. Что дальше?



– А дальше жена легла на землю и начала рожать. Я общался с врачом по телефону, она уже как раз заезжала на территорию. Я смотрю – а уже показалась головка. Попросил врача ускориться. Положил трубку, курточку подложил под жену. И как раз в этот момент приехала доктор, сразу кинулась нам на помощь, дала простынку. Ева родилась. Потом врач на эмоциях уже позвонила врачам, и тогда они наконец-то открыли двери. У меня такое ощущение, что они просто ждали, пока приедет врач. Видимо, не хотели брать на себя ответственность. Но это мои догадки.



– Видела, что персонал клиники сделал заявление в духе «сами виноваты». Якобы вы не в тот корпус пришли.



– Ну да, а жена виновата, что она вообще забеременела. Это если из такой логики исходить. Мы подъехали именно туда, куда нас направили. И почему-то именно через эту дверь жену с ребенком забирали в больницу. Когда ее наконец открыли.



– То есть врачи вышли из клиники в тот момент, когда ребенок уже был у вас на руках?



– Да. Врачи появились в полной амуниции и с инвалидной коляской. Которая была вообще неуместна. Моя жена не могла садиться. Пуповина не перерезана, ребенок на руках. Нужны были только горизонтальные носилки. Причем врачи эти были очень медленные. Даже доктор, которая нам помогала, кричала им «быстрее». А они не реагировали, пока уже я не закричал не своим голосом. Потом они вынесли нам носилки – поломанные. Положили жену, ребенка рядом в ногах, и повезли на третий этаж в родовую. Там еще простояли минут десять, пока нашли ключи от родовой, а то она была закрыта. Ну а потом уже осматривали, перерезали пуповину.



– А вас пустили в отделение вместе с женой?



– Нет, конечно. Мне сказали – выйдите, чтобы вы нас тут не позаражали ковидом. Хотя у меня симптом этой простуды, или ковида – как оно там правильно сейчас называется, – в виде температуры появился аж 21-22 октября. Сколько времени уже прошло? Я до лифта проводил жену и дочь, а потом на меня наехал персонал клиники и пришлось выйти.



– Вы собираетесь подавать жалобу на сотрудников больницы, может быть, пойдете в суд?



– Нет, мы никого не обвиняем, не ищем виноватых. Бог им судья. Слава Богу, все мои – живы и здоровы. Хочется уже просто спокойно жить и уделять внимание своей семье. Мы просто рассказываем нашу историю, чтобы этот пробел в работе медучреждений исправили, и чтобы больше никто не пострадал. Как так получилось, что на месте никого не было? Я бы на месте руководства больницы просто задал себе вопрос о собственной компетентности. Просто задумайтесь об отношении к людям. Повезло, что все закончилось благополучно. Боюсь даже представить, что могло бы случиться…



– Зато у вашей дочери – уникальная история рождения.



– Это точно. Такое не забывается.



– С вами говорило руководство больницы после этого случая? Принесли извинения, объяснились с вами?



– Нет. Никто из руководства больницы не подошел к моей жене и не извинился. Они придумывают какие-то отмазки и еще и обвиняют нас – мол, сами виноваты. А мы сделали так, как нам сказали. Бегать и проситься, чтобы нас впустили в больницу – мы ни как пациенты, ни как люди не должны. Они обязаны были предоставить нам первую помощь, по первой же нашей просьбе. Тем более, что мы сами приехали в роддом, мы были у них под дверьми. Даже если сотрудники были в другом корпусе – оттуда идти 2,5 минуты. Я засекал. Ну, пускай, 5 минут – с одеванием и спуском по лестнице. Но не 35 минут! Даже больше – потому что мы же еще и позвонили заранее. Я считаю, такого быть не должно. Если уже сделали в больнице отделение для рожениц с ковидом – извините, но там должен кто-то дежурить. Чтобы не из дома ехать роды принимать. Я надеялся, что наша медицина должна это понимать. Надеюсь, поймут хотя бы после этой ситуации.