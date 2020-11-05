Мэром Харькова вновь избран Геннадий Кернес. Однако его долгое время никто не видел кроме узкого круга самых близких людей: городской глава до сих пор находится в берлинской клинике "Шарите", где лечится от тяжелой формы Covid-19 и его последствий.

На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти. Последний раз - буквально на днях. Впрочем, его семья и соратники эти слухи опровергают, хотя и доказательств того, что мэр идет на поправку (например видео с ним) не предоставляют.

"Страна" поговорила с первым заместителем мэра Харькова, Игорем Тереховым - о том, как себя чувствует Кернес, когда он вернется, и будет ли в состоянии управлять городом.

– Как будут работать городские власти в случае, если Кернес не вернется или будет не в состоянии управлять мэрией?

– Мы такой сценарий вообще не рассматриваем, потому что его здоровью, как утверждают врачи, ничего не угрожает. Это во-первых. Во-вторых, разговоры о подобном развитии событий были запущены нашими оппонентами еще во время избирательной кампании. Это было грязной предвыборной технологией, направленной на деморализацию избирателей Геннадия Кернеса и, как следствие, снижение их явки. Тезис о том - "кто будет руководить Харьковом вместо Кернеса?" методично, на протяжение нескольких недель вбивался в головы харьковчан. Но, как видите, оппонентам это нисколько не помогло.

И могу сказать, что на сегодняшний день мы четко понимаем: Геннадий Адольфович вернется, и будет в абсолютно нормальном состоянии работать.

Ну, и в-третьих, ни разу за все время, что Кернес мэр, не было такого, чтобы он пропустил сессию горсовета.

– Почему вы так уверены, что Кернес вернется?

– Через родственников Геннадия Адольфовича - а разговаривать врачи имеют право только с ними, и в эту клинику нельзя зайти с улицы или позвонить и справится о здоровье Кернеса, - мы получаем информацию от врачей клиники "Шарите", в которой находится Геннадий Адольфович. И эта информация говорит нам о том, что он сможет управлять мэрией.

– Так а вы можете прямо ответить на вопрос: когда он вернется?

– Когда он улетал из Харькова в Шарите у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70-ти процентов. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне ковида у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить, мы об этом неоднократно говорили, но журналисты и оппоненты упорно не хотели этого слышать. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких.

Врачи ему даже долгое время запрещали разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить не более получаса в день. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают - можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких - Геннадий Адольфович сразу же вернется. И будет управлять и мэрией Харькова, и горсоветом, и городским исполнительным комитетом – точно так же, как это было до его отъезда в Берлин.

– Судя по обрывочной информации о состоянии здоровья Кернеса, в том числе от его сыновей, есть основание полагать, что его реабилитация может затянуться на долгие месяцы. Как быть в таком случае?

– По обрывочной информации можно предполагать, что угодно, на то она и обрывочная информация. Я же, не имея права разглашать все, что я знаю о состоянии его здоровья, говорю вам еще раз - мы сегодня не рассматриваем вариант неприезда Кернеса к сессии городского совета. Это первое. И второе - если вдруг предположить, что вы правы, и ему понадобится несколько месяцев для реабилитации, а это не так - катастрофы никакой в этом не будет.

Город уже два месяца живет в отсутствии Кернеса. Он создал крепкую систему управления городом, которая за время его отсутствия не дала ни одного сбоя, позволила его команде выиграть выборы. Город в штатном режиме входит в отопительный сезон, мусор вывозится, дороги ремонтируются, инфраструктура развивается. Если предположить, что ему понадобится несколько месяцев для реабилитации - ничего страшного, тем более, что он будет тут и сможет влиять на процессы не из кабинета в мэрии, а из дома. Но, поверьте, в вопросе длительной реабилитации вы заблуждаетесь.

– Но это пока только ваши слова. Почему до сих пор не предоставили доказательства того, что Кернес находится в дееспособном состоянии, что сразу бы развеяло все слухи? Почему нет актуального видео Кернеса – живого, в сознании, – в подтверждение ваших слов о том, что с ним все в порядке и он в состоянии исполнять обязанности мэра?

– Это же вопрос не ко мне, находящемуся в Харькове. Это вопрос к Геннадию Адольфовичу. Я уверен, как только врачи разрешат ему полноценное общение, сразу будет и видео-ролик, и обращение, и фотография. Надо набраться терпения. Тем более, что избирательная кампания уже закончилась, город живет нормальной, стабильной жизнью. У нас есть планы, что мы будем делать дальше. Сегодня надо всем успокоиться. А Кернес появится в Харькове и будет руководить городом так же, как руководил до сегодняшнего дня. Ничего не изменится.

– Когда состоится первая сессия новоизбранного горсовета?

– Вчера были объявлены официальные результаты выборов харьковского городского головы. Сегодня, завтра или послезавтра – в областной и городской советы. После чего начнется точка отсчета. Максимально по закону мы должны провести первую сессию горсовета до 20-го декабря. Это наш дедлайн.

- Рассматриваются ли кандидатуры для временной замены Кернеса в качестве и.о.?

– Зачем? Помните, в начале интервью я говорил про грязную технологию, запущенную на выборах - мол, кто будет руководить Харьковом вместо Кернеса? Так вот, я когда читаю все эти варианты, я четко понимаю - на избирателей Кернеса она не повлияла, зато произвела неизгладимое впечатление на журналистов. Мы уже полчаса ходим по одному кругу, и я в который раз говорю - нет временно исполняющих обязанности. Помните, как в том фильме – "и.о. царя" (фильм "Иван Васильевич меняет профессию" – Ред.). Нет такого.

– А что есть?

– Есть четко прописанные процедурные вопросы для любых случаев, на каждый вопрос зафиксирован юридический ответ.

– Так какой будет юридический ответ, если мэр не сможет вернуться к первой сессии горсовета, не сможет принять присягу, а значит и не сможет вступить в должность?

– Мы этом сценарий сейчас вообще не рассматриваем, потому что он не будет применен. Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные – даже не рассматриваются.

– Вы держите связь напрямую с Кернесом?

– Я общался с Геннадием Адольфовичем по телефону.

– Когда?

– На днях, после выборов.

– Как он говорил с вами? Ему трудно давался разговор?

– Повторю, что врачи только полторы недели назад разрешили ему говорить по полчаса в день, поэтому разговор был недолгим. Но Кернес совершенно нормально общался. Я ему рассказал, какой результат мы получили на местных выборах. Он был доволен.