"Страна" продолжает раскрывать подробности шокирующей истории Арсения Невгодовского – 15-летнего подростка, который в марта этого напал на свою тетю и ее пятилетнего сына, нанес им многочисленные ножевые ранения. Последние полгода Арсений по решению суда живет в семье опекунов под домашним арестом. И уверяет, что совершил преступление в попытке защитить себя от домашнего насилия.

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу Арсения, на котором мальчику отменили постановление о принудительной стационарной психологической экспертизе. Она должна была состояться по заявлению матери Арсения, Елены Невгодовской - которая утверждает, что сын хотел убить и ее.

После заседания суда "Страна" поговорила с Арсением.

Невгодовский в интервью "Стране" рассказал свою версию событий того дня, когда он напал на тетю и двоюродного брата с ножом. И объяснил причины своего поступка.



— Расскажите, что происходило, когда вы жили с мамой, а позднее с тетей?

— Жилось мне плохо. Надо мной постоянно издевались. Били, унижали, наказывали, выгоняли из дома. Меня наказывали голодом, к холодильнику вообще запрещали подходить. Еду я получал от прислуги. У тети, собственно, было так же, как у мамы.

— А сейчас, когда вы попали в патронатную семью?

— Отлично. Меня не бьют, не унижают, не называют аутистом. Со мной в целом хорошо обращаются. Опекуны ценят, что я помогаю по дому. Ко мне относятся хорошо. Моя жизнь начала меняться в лучшую сторону.

— Вы говорите, что мать и тетя издевались над вами. Как именно? Можете привести пример?

— Если я сделал что-то не то или рассказывал о своих проблемах, меня склоняли к суициду. Говорили: "Прыгай в окно", или "Иди повесся". Меня могли побить просто за то, что я блин не так перевернул, или сковородку не там поставил, нарезал что-то не так, подышал не так… Говорили "дебил", "идиот" – и все остальное.

— Как вас били?

— Руками, ногами, шнуром от компьютера, бутылкой с водой. По гениталиям били.

— С вами так вели себя и мама, и тетя, когда вы уже переехали к ней?

— Да. Разницы не было.

— Когда это началось?

— В открытую надо мной начали издеваться, когда мне было 11. Но еще когда мне было 10, мать из-за какого-то моего проступка пригрозила меня сдать в детдом. Даже меня свозила туда. Причем это был не просто детдом, а детдом для умственно отсталых. Мне всю жизнь вбивали в голову, что я аутист и умственно отсталый.

— Почему они так себя вели?

— Дело в том, что моя мать «доит» деньги с одного богатого папика (речь о Павле Погибе - Ред.). Она рассказала ему легенду, что у нее больной ребенок на руках, аутист – то есть я. Он стал выделять ей по 100 тысяч долларов в год. Ни одна из этих тысяч на меня не тратится.

— А на что мама тратит эти деньги?

— На себя. Она в принципе, когда забеременела, задумала меня как бизнес-проект. Она рожала меня ради денег.

— А что с вашим отцом?

— Мать лишила его родительских прав, потому что он был недостаточно состоятельным. Он даже как-то пытался меня забрать, но у него не получилось.

— Вы виделись с ним? Он какое-то время жил с вами?

— Он ушел, когда мне было 1,5 года. Я его не помню. Видел только его фотку на Фейсбуке, но он не заходил туда с 2017 года.

— Вам известно, где он сейчас находится? Почему он не забрал вас к себе, когда вы попали в СИЗО?

— Не знаю. Связаться он со мной не пытался. Скорее всего, он даже не знает, что со мной происходит. Он где-то за границей.

Мама Арсения Невгодовского, Елена (на Фейсбук подписана Елена Подольская)

— Расскажите, что происходило в день нападения, 1 марта.

— Я обедал, спокойно ел. Тетя мыла пол в моей комнате. Она увидела дырки на ламинате, позвала меня. Я пришел в комнату. Она спросила: "Откуда дырки на ламинате?". Я сказал, что не знаю. Она начала меня бить.

— Чем?

— Руками, ногами, шнуром от компьютера. И по гениталиям – ногой. Потом я спустился доесть суп, но она меня опять побила. И сказал, чтобы я собирал вещи и уходил. Тогда меня уже переклинило… Я плохо помню, что дальше было.

— Откуда у вас в руках появился нож?

— Я его сам взял, это я помню.

— Откуда? Нож был на кухне?

— Не помню, говорю же. Я очнулся уже когда пытался себе горло перерезать.

— Вы хотели покончить с собой?

— Да, хотел. Из-за всех этих издевательств. Причем когда приехала мама (тетя ей позвонила, когда это произошло), она еще говорила: "Давай! Это будет лучшим решением!". Она меня подначивала.

— Что вы чувствовали в тот момент, когда взяли в руки нож?

— Бешеную ярость.

— Что вы хотели сделать?

— Защитить себя.

— Почему вы напали не только на тетю, но и на своего двоюродного брата?

— Я плохо помню, он просто под руку попал. Я был в состоянии сильного душевного волнения, в состоянии аффекта. Я хотел себя защитить и уничтожить все живое.

— Вы сейчас общаетесь с братом?

— Да, я перед ним недавно извинился, и он меня простил. Когда он меня увидел, он мне приветливо улыбнулся и посмеялся. Зла на меня он не держит. И отец его меня тоже простил.

— Ваша мама, Елена Невгодовская, подала на вас в суд за то, что вы якобы и ее хотели убить в тот день. Это так?

— Нет! Я от нее убегал! Это показано на видеозаписях. Она на меня подала в суд за нападение, которого не было. Это дело шито белыми нитками. Оно в принципе было создано для того, чтобы пропихнуть меня на купленную экспертизу. Мама хочет закрыть меня на пожизненное лечение в "дурке". Она открыто об этом говорит.

— Почему она к вам так относится?

— Не знаю. Как только я родился, мать меня сразу на нянек "положила". У меня было две няни. До 11 лет мы даже с мамой особо не виделись. Меня няни воспитывали. И то, они постоянно менялись – не выдерживали мою мать.

— А чем мама занималась?

— Не знаю. Я ее не видел.

— А тетя почему так с вами обращалась?

— Она зависела финансово от мамы. Может, она ее подначивала.

— Почему мама вообще отправила вас жить к тете?

— Ей так захотелось. Она просто как только видела меня, сразу начинала "быковать".

— Что вы имеете в виду?

— Агрессивничать, обвинять меня в том, чего я не делал. Психует по поводу, который даже не повод.

— У вас ведь есть младшая сестра. Она родилась как раз в тот период, когда, по вашим словам, над вами начали открыто издеваться?

— Да, мама родила от того богатого папика, с которого она "доила" на меня деньги. Когда родилась Полина (дочь Елена Невгодовской и Павла Погибы - Ред.), мама полностью потеряла ко мне интерес и уже начала доить деньги на воспитание дочери. Причем папик с ней не живет, он просто дает деньги. Иногда он к нам приходил домой, мы с ним парой слов перебрасывались – он по общению вроде нормальный. Но каждый раз, когда он приходил, мать заставляла меня идти в свою комнату и не высовываться. Потому что моей младшей сестре достается меньше внимания.

— Почему вы не обратились в соцслужбы, в полицию, не заявили о домашнем насилии раньше?

— Я рассказывал об этой проблеме одноклассникам, они обращались к директору, тот в социальные службы, они приезжали домой. Но мать показывала им шикарную квартиру, полный холодильник еды (для сестры). Она с соцслужбами договорилась. И с полицией тоже. Меня некому было защитить, кроме самого себя, понимаете?