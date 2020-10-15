За время пока мэр Харькова Геннадий Кернес находится в берлинской клинике "Шарите", где лечится от тяжелой формы коронавируса и его последствий, в Украине то и дело появляются все новые и новые слухи о состоянии его здоровья.

"Страна" поговорила по телефону с сыновьями действующего мэра Харькова. Даниил и Родион Кернесы, которые сейчас находятся в Берлине, рассказали о самочувствии отца, может ли он говорить и почему не хочет фотографироваться и сниматься на видео.

— Всех интересует, в каком состоянии находится ваш отец? Как он себя чувствует?



— (Родион) Отец в отличном состоянии. Я был у него позавчера. Сегодня тоже навещу его. Его здоровью ничего не угрожает.



— Разные источники сообщают, что с Кернесом случился инсульт. И он сейчас не разговаривает. И говорят, что именно это одна из причин, почему нет ни одного фото или видео, где он в адекватном состоянии опровергает эти новости. Это правда?



— (Даниил) Инсульт, кома - это манипуляция оппонентов, которым больше нечего делать, кроме как спекулировать на его здоровье. Я вот реально не могу понять, откуда они это все берут. Я лично его отправлял в клинику "Шарите". Все началось из того, что мне позвонил Родион и сказал, что собираем семейный совет, но так как я живу в Киеве, мне нужно было какое-то время, чтобы приехать.



— Сам Кернес был в курсе того, что его отправляют в Шарите? Он контролировал процесс? Или решение приняли без его участия?



— (Даниил) У отца была такая позиция: "Я никуда не поеду, меня и здесь все устраивает". Но мы приняли решение лететь в клинку в Германию. Он до последнего момента кипешевал.



— Что значит "кипешевал"?



— (Даниил) Просил от него "отъеб@ться", извините за грубость. Все же знают его лексикон.



— Но вы не "отъеб@лись", извините за лексикон. Почему?



— (Даниил) Из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В 2014 году, когда в него стреляли, пуля прошила легкое очень сильно. Пуля, когда вошла, оставила в легком дырку в 2 мм, а на выходе - получается дырка размером в арбуз. Вылетело где-то килограмма три мяса. Весь участок на вылете - легкое. Именно это ранение было причиной, почему мы настояли на перелете в Шарите. У него было слабое легкое, плюс вирус... и нужна была помощь врачей, чтобы его сохранить.



— И все же - как себя сейчас чувствует ваш отец?



— (Родион) На сегодняшний день он находится в отличном состоянии. Его здоровью ничего не угрожает. Он набирается сил для предстоящей активной работы. Я летел с ним в самолете и по сей день нахожусь с ним в Берлине. И с того момента вижу ежедневные улучшения. Мы регулярно общаемся с врачами, которые явно отмечают положительную динамику, довольны ходом лечения и удивлены скорости его восстановления.

— В каком он настроении?



— (Родион) Он очень злой и агрессивный из-за выпадов, которые на него делают политические оппоненты и импотенты.



— То, есть, Кернес по вашим словам в нормальном состоянии и он может говорить?



— (Даниил) Да, он в нормальном состоянии. В связи с тем, что у него была тяжёлая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры ещё не ведёт. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы ещё с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие и условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело, в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней. То, что нас пускают в больницу - это исключительно, потому что мы пробили туда дорожку.



— (Даниил) Реально пускают по одному человеку. Из-за коронавируса запечатывают в защитные пакеты, и пускают не каждый день, по предварительной записи только в присутствии лечащего врача.



— Если как вы говорите Кернес в нормальном состоянии и может говорить, пусть и с трудом, то почему вы не запишите видео, где он говорит и тем самым снимите все вопросы относительно его здоровья? Вы же понимаете, что без этого вашим словам могут не поверить?



— (Даниил) Я сегодня буду у него. Постараюсь эксклюзивно для вашего издания, снять видео, чтобы развеять все спекуляции и манипуляции со стороны оппонентов. Если он позволит.



— Почему бы ему не позволить? Он сам в этом заинтересован.



— (Даниил) Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой.



— Вы представляете, какой фурор вызвало бы это видео?



— (Даниил) Если бы это был я, то сделал бы такое фото. Но он безумно щепетильно относится к собственной внешности. Когда он был в Израиле, он просил, чтобы детей в палату не пускали, пока он не будет "как огурчик". Понятно, что мы все равно пришли, но он кипешевал очень долго.



— А по нему не скажешь, что он нарцисс.



— (Даниил) По нему книгу можно написать. Благодаря этому перфекционизму и нарциссизму - Харьков такой. У него нет этих границ: город или я. Он хочет, чтобы все было идеально. Поэтому я хотел сделать фото, но он отворачивается.

— (Родион) Я к нему захожу, пожимаю руку и вижу, что у него конкретно отросли ногти на руках, как у Дракулы. Я говорю: "Пап, ты видел свои ногти?" Он начал их долго рассматривать, потом повернулся ко мне и с улыбкой сказал "ах@еть". Пришлось маме осваивать маникюрный набор. Клиент остался доволен.

— Так когда ждать видео, в котором мы увидим Геннадия Адольфовича, который общается с вами?



— (Даниил) Вчера я пришел к нему, хотел сделать фото, а он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ@бись". Но я сегодня попробую.



— Вопрос действительно очень важный. Одно дело оппоненты, а второе - харьковчане, которым предстоит принять решение о том, за кого голосовать. И одно дело, когда они голосуют за мэра Кернеса, который вернется с лечения и приступит снова к исполнению обязанностей. А другое дело, когда они голосуют за мэра Кернеса, который не сможет по состоянию здоровья управлять городом и управлять им будет какой-то секретарь горсовета, за которого как за мэра никто не голосовал. Это к вопросу о важности информации о здоровье мэра. Просто вашим словам не поверят. Нужны подтверждения. Видео, на котором видно как Геннадий Адольфович общается.



— (Даниил) Письмо от клиники, которые выставил Родион, где написано, что у врачей нет сомнений, что его скорейшему и полному выздоровлению ничего не мешает. Клиника "Шарите" писала таких всего два письма за всю свою историю: Кернесу и Алексею Навальному. По большому счету, если с ним что-то будет не так, я даже не представляю, какие убытки будут в суде для этой клиники.



— (Родион) Поэтому клиника не предоставляет больше подробностей о состоянии здоровья, так как боятся исков в суде. Они с уверенностью сразу нам сказали, что никакого инсульта не было, о котором спекулируют некоторые шуты.



— Много спекуляций было по поводу самолета, который не взлетал из-за того, что Кернес находился в якобы очень тяжёлом состоянии. Правда это или нет?



— (Родион) Из-за того, у него был коронавирус, его нужно было положить в специальную герметическую капсулу, он был категорически против того, чтобы лежать под этой стеклянной крышкой. Она выглядит ужасно, жутко. Мы пытались уговорить пилота, чтобы его не помещали в эту капсулу.



— Он был в состоянии бороться с врачами?



— (Даниил) Он был в состоянии сказать нам, что он никуда не едет в очень грубой форме.



— Когда вы его привезли, он согласился, что вы приняли правильное решение, что отвезли его в Шарите?



— (Даниил) Узнаю чуть позже. Также мы не знали, что Харьков в "красной зоне" медицинских самолетов, так как рядом военные действия. Те, кого мы просили - организация "Красный Крест", отказалась, сказав, что у нас в Харькове война. Мы также столкнулись с историей, что страховая компания принимает решение, будет ли она страховать полет. Нам раз, два отказали. Мы сначала думали, что это только с нами такая история, но нет, проверили через своих ребят, - и оказалось, что это касается всех.



— Согласно законодательству, если Кернес не примет присягу лично на заседании горсовета, он не будет мэром, и объявят повторные выборы. Вы понимаете такой риск?



— (Родион) Сомнений, что он это сделает нет. Он будет на присяге.



— Можете назвать дату выписки?



— (Даниил) Могу, но не буду этого делать, не хочу загадывать. Повторюсь, на присяге точно будет.

— Говорили ли вы с отцом по поводу последних событий в Украине и Харькове?

— (Даниил) Ему реально сейчас сложно говорить на эти темы. Ему все рассказывают, он в курсе всего, что происходит. Врать не буду - крыс и непорядочных людей очень много. Но мы их всех записываем в "тетрадку". Когда батя окончательно оправится, я сяду перед ним, раскрою тетрадь и пройдемся по всему списку.