Не так давно "Страна" писала про то, как главного детектива НАБУ Андрея Калужинского дважды отмазывали от смертельного ДТП.



В 2005 году Калужинский (в то время он был сотрудником прокуратуры Обуховского района Киевской области) ехал на автомобиле и сбил пешехода в Обухове. Жертвой стал 47-летний Николай Ткаченко. Он умер на месте.



Мы публиковали материалы уголовного дела по этому событию, анализ которого показал ангажированность первичного расследования.

Фактически сотрудника прокуратуры его начальство вывело из под наказания. И он не понес никакой ответственности. А само дело закрыли.

Сейчас же "Страна" пообщалась с 84-летней мамой погибшего Николая Ткаченко Варварой Дмитриевной.





— Расскажите про своего сына Николая. Чем он занимался? Чем зарабатывал на жизнь?



— Работал он водителем, возил строителей в Конча–Заспу. В тот момент, когда его не стало, он как раз жил со мной. Из-за развода с женой.



— Как вы узнали про то, что он погиб?



— В первый же вечер, как только он не пришел домой, я почувствовала неладное. Мне все говорили, чтобы я не переживала, может загулял где-то. Но мать чувствует. Я обошла все село, всех друзей, его негде не было. Через два дня, когда уже все зашевелились, приехала полиция и попросила сходить на опознание. Тогда у меня была внучка в гостях, она захотела поехать. Когда внучка зашла в морг и увидела тело Коли, сразу потеряла сознание.



— После ДТП к вам приезжал Калужинский?



—Да. Как раз были поминки, все разошлись и тут же приехал автомобиль. А я думаю – подлец, свечи еще горят в доме, возьму графин и разобью ему голову. А он тогда начал извиняться. Попросил прощения за то, что сына убил. Я ему сказала, чтобы он дождался своих детей, и ему случилось такое же горе как и мне. Потом он узнает, как у матери болит сердце.



— Калужинский предлагал вам какую-то помощь, компенсацию, возможно деньги?



— Да, хотел похороны оплатить. Я ему тогда сказала: "Так ты еще мне хочешь заплатить за то, что ты моего сына убил? Выйди, падло, из дома!". Я была готова загрызть его зубами.



— И что он вам ответил?



— Он тогда мигом вышел из дома. Подошел к моей дочери Галине и сказал: "А давайте договоримся, чтобы я вами общался, а не с матерью". Про что они говорили с Галиной, я не знаю.



— Чем закончились их разговоры?



— Он дал три тысячи гривен. Я продала свинью, мы сложили все эти деньги и установили памятник.



— Калужинский приезжал один или с кем-то?



— Один, но на следующий день после его приезда приезжал прокурор Киевской области. Имени его не вспомню.



— А почему он приезжал, что он вам говорил?



— Он спросил, сколько Калужинский дал мне денег. Когда я сказала, что три тысячи гривен, он очень сильно удивился и возмутился. Он назвал его падлом и сказал, что Калужинский богач.



— Во время суда прокурор неоднократно задавал вопросы судмедэксперту о состоянии здоровья вашего сына как бы намекая что до наезда на пешеходном переходе с ним случился приступ эпилепсии, что и повлекло за собой происшествие.



— Нет, мой сын никогда ничем подобным не болел, я бы точно знала.



— Вы верили в то, что Калужинский понесет наказание?



— Надеялись. Но нам многие сразу говорили, что он с прокуратуры и его не посадят.