Варвара Дмитриевна Ткаченко рассказала о том, как погиб ее сын
Варвара Дмитриевна Ткаченко рассказала о том, как погиб ее сын

Не так давно "Страна" писала про то, как главного детектива НАБУ Андрея Калужинского дважды отмазывали от смертельного ДТП.  
 
В 2005 году Калужинский (в то время он был сотрудником прокуратуры Обуховского района Киевской области) ехал на автомобиле и сбил пешехода в Обухове. Жертвой стал 47-летний Николай Ткаченко. Он умер на месте.  
 
Мы публиковали материалы уголовного дела по этому событию, анализ которого показал ангажированность первичного расследования.

Фактически сотрудника прокуратуры его начальство вывело из под наказания. И он не понес никакой ответственности. А само дело закрыли.

Сейчас же "Страна" пообщалась с 84-летней мамой погибшего Николая Ткаченко Варварой Дмитриевной.


 
— Расскажите про своего сына Николая. Чем он занимался? Чем зарабатывал на жизнь?
 
— Работал он водителем, возил строителей в Конча–Заспу. В тот момент, когда его не стало, он как раз жил со мной. Из-за развода с женой.  
 
— Как вы узнали про то, что он погиб? 
 
— В первый же вечер, как только он не пришел домой, я почувствовала неладное. Мне все говорили, чтобы я не переживала, может загулял где-то. Но мать чувствует. Я обошла все село, всех друзей, его негде не было. Через два дня, когда уже все зашевелились, приехала полиция и попросила сходить на опознание. Тогда у меня была внучка в гостях, она захотела поехать. Когда внучка зашла в морг и увидела тело Коли, сразу потеряла сознание.   
 
— После ДТП к вам приезжал Калужинский? 
 
—Да. Как раз были поминки, все разошлись и тут же приехал автомобиль. А я думаю – подлец, свечи еще горят в доме, возьму графин и разобью ему голову. А он тогда начал извиняться. Попросил прощения за то, что сына убил. Я ему сказала, чтобы он дождался своих детей, и ему случилось такое же горе как и мне. Потом он узнает, как у матери болит сердце.  
 
— Калужинский предлагал вам какую-то помощь, компенсацию, возможно деньги? 
 
— Да, хотел похороны оплатить. Я ему тогда сказала: "Так ты еще мне хочешь заплатить за то, что ты моего сына убил? Выйди, падло, из дома!". Я была готова загрызть его зубами.
 
— И что он вам ответил?
 
— Он тогда мигом вышел из дома. Подошел к моей дочери Галине и сказал: "А давайте договоримся, чтобы я вами общался, а не с матерью". Про что они говорили с Галиной, я не знаю.  
 
— Чем закончились их разговоры?
 
— Он дал три тысячи гривен. Я продала свинью, мы сложили все эти деньги и установили памятник.  
 
— Калужинский приезжал один или с кем-то?   
 
— Один, но на следующий день после его приезда приезжал прокурор Киевской области. Имени его не вспомню.
 
— А почему он приезжал, что он вам говорил? 
 
— Он спросил, сколько Калужинский дал мне денег. Когда я сказала, что три тысячи гривен, он очень сильно удивился и возмутился. Он назвал его падлом и сказал, что Калужинский богач.
 
— Во время суда прокурор неоднократно задавал вопросы судмедэксперту о состоянии здоровья вашего сына как бы намекая что до наезда на пешеходном переходе с ним случился приступ эпилепсии, что и повлекло за собой происшествие.
 
— Нет, мой сын никогда ничем подобным не болел, я бы точно знала.  
 
— Вы верили в то, что Калужинский понесет наказание?  
 
— Надеялись. Но нам многие сразу говорили, что он с прокуратуры и его не посадят.

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