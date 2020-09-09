К отбору на "Оскар" не допустят фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ. Речь идет о главной номинации кинопремии - “Лучший фильм”. Новые правила отбора фильмов-претендентов начнут действовать с 2024 года.

Для того, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, она должна соответствовать по меньшей мере двум из четырех представленных академией критериев. В частности, один из актеров первого или второго плана обязательно должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то не менее трети остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.

Аналогичные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу, их вынесли в отдельный пункт.

Четвертое требование - к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из названных групп.

Эти требования Американской киноакадемии искусств направлены на борьбу с притеснениями представителей названных групп людей, а также женщин.

Частично эти параметры уже начали действовать в американском кино. Так, ради гендерной нейтральности в новой "Золушке" фею-крестную сыграет темнокожая гей-звезда. А в американском сериале о Екатерине графа Ростова сыграл темнокожий актер с нигерийскими корнями.

“Страна” спросила у украинских актеров, продюсеров и режиссеров, как они относятся к такому нововведению “Оскара” и что они означают для кинематографа.

Владимир Горянский, актер, народный артист Украины:

"Я вообще не понимаю, как эти критерии можно реализовать, если темы в фильме поднимаются совсем другие. Не знаю, как можно специально вводить таких персонажей в сценарий. В одном фильме и темнокожий актер, и представитель ЛГБТ? Мне сложно комментировать.

Такая политизация в искусстве неприемлема. Подобные ограничения мешают творчеству. Фильмы можно снимать на любую тему. И мне кажется, представители тех групп, которых выделил комитет "Оскара", и так в кинематографе не страдали от каких-либо притеснений.

Главный критерий для кино - художественная ценность. Я даже немножко растерян. Нет проблемы - найти актера. Но насколько это уместно? Притягивать за уши что-то в сценарий, чтобы попасть в номинацию - для меня непонятно. Если в фильме нет представителей меньшинств, это не значит, что мы плохо относимся к ним. Полный абсурд. Меня это ставит в тупик".

Андрей Шабанов, актер, шоумен:

“Я не имею права осуждать или поддерживать это решение, потому как я как раз нахожусь в самой отвратительной категории населения, которая, собственно, всех тех, кого новые правила поддерживают, и угнетала тысячелетиями. Я - белый гетеросексуальный мужчина средних лет. Для того чтобы понять, насколько сложно было жить всем вышеперечисленным слоям населения, мне надо ими побывать, а это невозможно. Поэтому и мнение моё очень не объективно.

Но! Без привязки к данному эпизоду, моё отношение к любому квотированию гуманитарной/творческой сферы - негативное. Никогда ещё это не приводило ни к чему хорошему. Это перекос, который улучшает какую-то часть, но в целом весь продукт становится хуже. А когда это навязано правилами, то творчество становится однообразным, а это противоречит его, творчества, сути”.



Федор Стригун, актёр театра и кино:

"Я считаю, это неправильно - вводить такие требования к кино. Нужно давать волю всем: артистам, режиссерам, художникам. У нас в кино и так сейчас профессиональные актеры почти и не снимаются, одни спортсмены. Сейчас такие фильмы, что мозги актерам не нужны. И это не смешно. Назовите мне современного Смоктуновского? Или Ивана Миколайчука?

Эти ограничения для "Оскара" по темнокожим актерам и представителям ЛГБТ - глупость. Если фильм хороший, то он хороший. Темнокожий актер или нет - это не имеет никакого значения. В Америке множество темнокожих актеров, и они всегда стараются их показать позитивно. Они в этом плане и так соблюдают равновесие".

Слава Жыла, режиссёр, директор-художественный руководитель театра «Актёр»:

“Если у “Оскара” такие изменения, то будет ли “ответочка” от “Киевской пекторали” (украинская премия Украины в области театрального искусства, “театральный Оскар” - Ред.)?

Если без шуток, то на самом деле к подобным “брифам” (параметрам - Ред.) в кино давно уже все шло. Эта тематика активно популяризируется в США, Америка - прародитель моды на различные квоты для меньшинств.

Знаковым в этом плане стал сериал "Эйфория" (молодежная драма про наркозависимость и однополую любовь от HBO 2019 года - Ред.). HBO - передатчик этой культуры в США. Сейчас меня волнует, как быстро эта культура перенесется к нам? Я имею в виду открытый вид трансгендеров и прочих меньшинств, которые там показаны.

Не понимаю смысла таких критериев для номинации на “Оскар”. Никто никого не притесняет, пока меньшинства не являются провокацией. Все с кем хотят, с теми и спят. Ничего в этом такого нет. Но когда это начинает навязываться, в том числе через массовую культуру, через кино, то у людей, которые привыкли к классической модели искусства и мироздания, начинается излом сознания. Я один из таких “классиков” - европейский гетеросексуальный белый мужчина. Я, как отец двоих детей, приму любой их выбор, они свободны. Но массовая пропаганда ЛГБТ в кино может повлиять на их выбор. При этом ЛГБТ мы и до этого видели в кинематографе, но теперь это еще и становится обязательным и навязывается. Сегодня это в Штатах, завтра в Европе, а послезавтра у нас.

Думаю, впрочем, на настоящее творчество это не повлияет. Возьмем того же Альмодовара: в фильме "Боль и слава" есть поцелуй двух мужчин, но это искусство. Это не пОшло, а красиво и эстетично. Художник всегда вне правил. Поэтому на искусство такие ограничения "Оскара" не повлияют, а вот на массмаркет - да".

Виктор Мирский, кинопродюсер:

"Мое мнение совпадает с мнением Рэя Брэдбери. Почитайте его письмо, которое он написал в 1979 году, там все уже об этом написано".

(Ред: в письме Рэя Брэдбери описано, как читатели-феминистки советовали ему добавить в произведения женских персонажей, а другие читатели предлагали переделать чернокожих персонажей, которые казались им "слишком пассивными".

“Сжигать книги можно разными способами. И мир полон суетливых людей с зажжёнными спичками. Представители любого меньшинства, будь то баптисты/унитарии, ирландцы/итальянцы/траченные молью гуманитарии, дзен-буддисты/сионисты/адвентисты/феминисты, республиканцы, члены общества Маттачине [одно из первых открытых гей-движений в Америке], пятидесятники и т.д., и т.п., считают, что у них есть право, обязанность, воля, чтобы облить керосином и поднести спичку...

Ибо этот мир безумен, и он станет еще безумнее, если мы позволим меньшинствам, будь то гномы или великаны, орангутаны или дельфины, сторонники гонки вооружений или экологи, компьютерщики или неолуддиты [хипстеры или дауншифтеры], простаки или мудрецы вмешиваться в эстетику… Если мормонам не нравится моя пьеса, пусть напишут свою”).