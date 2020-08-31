27 августа произошло вооруженное нападение на активистов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь!". Их автобус расстреляли на трассе Киев - Харьков.

Часть нападавших уже задержали. Практически все они оказались людьми, связанными с партией "Национальный корпус" Андрея Билецкого, хоть она и отрицала первоначально свою причастность к нападению.

“Страна” связалась с одним из пострадавших - активистов "Патриотов за жизнь" Олегом Мартыненко.

В блиц-интервью он рассказал “Стране” подробности нападения на автобус.

- Как ваше самочувствие?

- Уже себя лучше. У меня было два проникающих пулевых ранения. У остальных ребят - тоже проникающие пулевые ранения. У наших ребят есть ранения от ножей, черепно-мозговые травмы. Мне тоже прилетело камнем в голову.

- Оружие было травматическое или огнестрельное?

- В нас стреляли резиновыми пулями. Две пули зашли вовнутрь моей кожи и повредили мягкие ткани. Их извлекали операционным путем, под общим наркозом.

- В какие части тела пришлись ранения?

- В плечо и левую подмышечную зону со стороны спины, в область сердца. Бог отвел.

- Сколько всего человек пострадали при нападении?

- Из наших ребят четверо получили тяжелые травмы. Еще несколько - с более-менее легкими телесными повреждениями, жизненно-важные органы не пострадали, они обошлись без операций. Синяки, гематомы, кровоподтеки, ссадины, отравление газом - в общем, не летальные последствия.

- Можете рассказать подробно о нападении: с чего все началось? Как это было?

- Все произошло внезапно. Мы ехали по трассе Киев - Харьков, в движении нас окружили четыре или пять машин, как мне показалось сначала - но впоследствии их оказалось больше. Они перегородили нам движение. Из машин выскочили около 50 человек в масках, разрезали нам колеса, разбили все стекла в автобусе, забросали нас дымовыми шашками, файерами, газом. Нас пытались сжечь в автобусе живьем.

- Как вы действовали, оказавшись под обстрелом?

- Некоторые легли на пол, другие выскочили из автобуса и попытались спасти свою жизнь.Тем самым отвлекли внимание нападавших и приняли бой на себя. Они рассредоточили нападавших. Одним из тех, кто выскочил на улицу, был я. Нас избивали палками, ногами.



- Чем, помимо травматического оружия, были вооружены нападавшие?

- Я видел у них в руках пистолеты, палки, дубинки, камни, файера.

- Как долго это продолжалось?

- В течение 8 минут была атака со стрельбой, каждый получил свою порцию. После чего они по команде быстренько отступили, сели по машинам и уехали. А через пару минут на место приехали сотрудники полиции.

- Вы вызвали полицию?

- Мы позвонили в полицию сразу же, с самого начала нападения.

- Что говорили нападавшие в процессе атаки? Они объясняли, почему напали на вас?

- Знаете, была такая суета, крики, что я даже не обратил внимания. Единственное, что запомнил, они кричали: “Смерть вам и вашему Киве!”. Там с матами-шматами всякое кричали.

- То есть, они знали, чей это автобус, что вы работаете с Ильей Кивой?

- Знали они прекрасно. Они ехали со знанием дела. Это была четко спланированная террористическая акция.

- Когда задержали нападавших, вы узнали среди них знакомые лица? Видели их раньше?

- Да, мы видели их в Полтаве.

- А что вы там делали? И при каких обстоятельствах встретились с теми, кто потом на вас напал?

- Мы ездили на конференцию как охрана общественного порядка, потому что там находились народные депутаты Илья Кива и Вадим Рабинович. А эти ребята стояли напротив нас, мы их видели. Они там стояли со своими флагами, лозунгами, оскорбительными плакатами в адрес Кивы и партии.

- А кто там было написано?

- Гадостные слова, не хочу их повторять.

- И это оказались те же люди, которые потом на вас напали?

- Да, некоторые из них оказались в числе задержанных, другие нам не знакомы. Просто когда мы были в Полтаве, напротив нас на другой стороне улицы стояло человек 20. А когда на нас нападали, их было уже около 50. А задержали только 16 человек, они под арестом на два месяца без права залога. Остальные члены этой группировки находятся в розыске.

- В Полтаве вы вступали с ними в контакт? Возможно, между вами случился словесный конфликт, перепалка или драка?

- Нет, с нападавшими до расстрела автобуса мы никак не взаимодействовали.

- Я спрашиваю об этом потому, что руководство МВД в лице Арсен Аваков и Антон Геращенко говорят, что имела место некая разборка "между двумя группами сторонников разных политических сил", а не нападение.

- Мы вообще не провоцировали их на нападение. Мы даже не отвечали им на их оскорбительные высказывания в наш адрес в Полтаве.

- Некоторые наблюдатели после этого нападения предрекают ответные действия с вашей стороны, своеобразную уличную войну между вами и представителями националистических группировок. Насколько такие прогнозы оправданы?

- Мы будем действовать в правовом поле, согласно законодательству. Мы не предпринимаем и не планируем предпринимать военных действий. Мы мирные граждане и хотим покоя, мира, дисциплины. Но защищать мы себя и свои семьи будем однозначно, всеми достойными способами.