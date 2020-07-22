Дело о сбитом в Тегеране украинском самолете вышло на новый виток: Иран передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ рейса PS752 Тегеран – Киев. Специалисты уже приступили к расшифровке данных бортовых самописцев, которые должны пролить свет на катастрофу. Кроме того, на этой неделе в Украину прибудет миссия представителей Ирана для переговоров по поводу компенсаций родственникам жертв авиакрушения.

С момента катастрофы прошло уже больше полугода. Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа – не выжил никто.

Вскоре после трагедии “Страна” общалась со вдовой командира экипажа МАУ Владимира Гапоненко – Екатериной. Тогда она рассказала, что предчувствовала трагедию и пыталась отговорить мужа от полета. А также рассказывала, какую компенсацию за гибель супруга рассчитывает получить. Она хотела на протяжении 15 лет получать его зарплату в качестве компенсации. Это $9000 в месяц

С учетом новой информации о расследовании катастрофы “Страна” решила выяснить, что изменилось в жизни вдовы с тех пор, и решен ли вопрос с компенсациями для семей погибших.

Оказалось что смерть мужа и борьба за наследство обернулась для Екатерины Гапоненко семейной трагедией, а компенсации от властей так никто и не получил.

– Екатерина, как продвигается расследование катастрофы и решен ли уже вопрос по выплатам компенсаций?

– Компенсации не получены, расследование не закончено. Только приступили к расшифровке черных ящиков. Когда закончат расследование, будет решен вопрос компенсаций.

– О каких суммах идет речь?

– Конкретных сумм пока не называют – они будут зависеть от информации, которую получат из черных ящиков. Так что пока речи о выплатах не идет.

– Вам называют ориентировочные сроки, когда расследование завершится?

– Говорят, что в ближайшее время. Раньше говорили, что в течение пяти лет. Пока ничего конкретного.

– Иранская сторона предлагала 80 тысяч долларов семьям погибших, но Киев отказался. Как вы отреагировали на это? И были ли с тех пор другие предложения по компенсациям от властей Тегерана?

– Нет. Это было громкое заявление. И я не уверена, что речь шла об этой сумме. Потом в Иране вообще заявили, что таких сумм не предлагали – эту сумму якобы придумали украинские власти, то ли пиар это был, то ли что… Каждая страна предъявляет свои требования. Канада просит одни суммы, а мы как украинская сторона вообще пока никаких сумм не озвучиваем. Насколько я знаю, возбуждены сразу три уголовных дела по сбитому "Боингу", и по каждому из этих дел назначена определенная компенсация. Это сложный вопрос. Дай Бог, чтобы к годовщине трагедии этот вопрос решился. Моя интуиция подсказывает, что компенсаций раньше декабря точно не будет. Дай Бог, чтобы к Новому году или на годовщину. Такое мое чутье. Раньше я не рассчитываю.

– Вы говорите, что суммы компенсаций будут зависеть от расшифровки чёрных ящиков. Что может повлиять на размер выплат?

– Здесь речь идет не только о компенсациях, а и о том, чтобы членам экипажа присвоили звание героев.

– Звание героев Украины?

– Да, это будет решаться украинскими властями по итогам расследования.

– Каким образом звание героя Украины может быть связано с черным ящиком?

– Если подтвердится, что они действительно пытались увести самолет от населенного пункта (а все предпосылки к этому есть), им присвоят звания героев. Тогда будут назначены и совершенно другие выплаты от государства. Может быть, даже предоставят жилье тем, кто в этом нуждается.

– Вы рассчитываете на то, что вашему супругу присвоят звание героя Украины?

– Я не просто рассчитываю, я добиваюсь этого. Сама лично 17 писем написала в Кабинет министров, президенту Украины, в Киевскую городскую администрацию – с просьбой, чтобы мужу дали “героя”.

– Ответы от органов власти получили?

– Пишут, что на рассмотрении. Ждем. Поэтому вопрос прочтения черных ящиков для меня очень важен. Хочу добиться справедливости. Хоть посмертно.

– Поддерживаете ли вы связь с семьями других погибших в катастрофе?

– У нас есть общая группа в “Вайбере”, мы туда бросаем ссылки на новости, общеизвестные факты по расследованию. С нами периодически проводят вебинары, брифинги в Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции. Предлагают помощь, поддержку. Но вообще все ждут компенсации.

– О какой помощи идет речь? Судя по всему, не о финансовой.

– Нет, предоставляют юридическую поддержку. Для тех, кто в этом нуждается. Прошло полгода, многие из нас вступают в наследство по погибшим. Не у всех все гладко проходит. Некоторые нуждаются в юридической помощи.

– Вас устраивают предложенные властями суммы компенсаций?

– А какие суммы были озвучены? Мне, например, неизвестно, о какой сумме идет речь.

– Кабмин же давал 200 тысяч грн семьям погибших.

– Да, Кабмин выплатил эту сумму еще в феврале.

– Значит, эти выплаты вы уже получили?

– Да.

– Осталась ещё компенсация от правительства Ирана?

– И от страховых компаний. Члены экипажа были застрахованы тремя компаниями. Суммы, я так понимаю, у всех разные.

– А вам какая сумма положена?

– 300 тысяч гривен от компании “Бусин”. От выплат от других страховых компаний я отказалась в пользу родителей своего мужа.

– Почему?

– Они заявили свои права на наследство, которое должно было отойти моим детям, их внукам. В обмен на то, чтобы они забрали свое заявление на наследство, я отдала им страховые выплаты. Какие там суммы – я даже не знаю.

– У вас с родителями мужа на почве наследства произошел конфликт?

– Не то чтобы конфликт… У нас с ними никогда не было теплых отношений. К сожалению, и такое бывает. Некрасиво получилось, конечно. Но тем не менее, все стороны остались удовлетворены. Мы с детьми вступаем в права на наследство – то, что нам осталось от папы. А родители мужа получат страховые выплаты в евро от английской компании. Каждый остался при своих интересах. Но это в нашей семье. В других семьях бабушки и дедушки наверняка отказались от выплат в пользу детей.

– Вы не изменили свое мнение по поводу суммы компенсации, которую хотели бы получить?

– Мое мнение осталось то же. У мужа была зарплата 240 тысяч грн в месяц, он планировал жить на эти деньги до пенсии, до 65 лет. Его не стало в 50 лет. То есть еще 15 лет он бы получал 240 тысяч грн в месяц минимум. Я рассчитываю на сумму компенсации, равную 240 тысяч умноженную на 15 лет, или хотя бы до совершеннолетия моей младшей дочки, ей сейчас 6 лет. Собственно, муж и рассчитывал на эти деньги, когда пристроил детей в элитную частную школу, планировал строить частный дом, но так и не успел, планировал купить новую машину, но так и не купил… Он рассчитывал на эти доходы. А тут резко все прекратилось. Поэтому я бы хотела в память о нем и в помощь девочкам именно такую сумму. Я видела, что обо мне писали после того, как я об этом сказала. “У Гапоненко завышенные требования”, “она оборзела – такие суммы заявлять”, кто-то там посчитал, сколько это будет...

– Больше 1,6 млн долларов.

– Да-да. И говорят – ого, какие суммы! Так я на самом деле эту сумму бы получила. Если годовой доход мужа был больше 2 млн грн. Жила семья, все было хорошо, было столько планов. Маленькие детки… У нас детки поздние. Я младшую Полинку родила в 39 лет, сейчас мне 44. Я понимаю, что в свои 44 года я особо не могу рассчитывать на помощь извне. Только на себя. Поэтому имею наглость заявить, так сказать. Пусть меня называют наглой, но мне лично ничего не надо – я только за своих детей. Мне деток искренне жаль.

– Кстати, как ваши дети? Сколько им лет?

– Младшей, Полине, 6, а Вере 11.

– Чем они увлекаются?

– Они талантливые, классные девчонки. Артистки. Поют, танцуют. Старшая Вера – модельной внешности. Сейчас будем искать другую школу, потому что частную мы уже не потянем. Буду переезжать в Киев, искать себе работу. Дети пойдут в обычную школу. Дети получают отцовскую пенсию до совершеннолетия. И соцвыплаты от Фонда соцстрахования. Вот на эти деньги и живем. Выживаем.

– Какой размер выплат?

– От соцстраха около 3 тысяч гривен. А пенсия максимальная – 17 200 гривен. Это на двоих детей. Раньше-то муж получал 240 тысяч гривен в месяц – 9 тысяч долларов… Сейчас тяжело, конечно. Но по сравнению с нашими пенсионерами, 17 200 грн – тоже деньги. Стараемся укладываться в бюджет. Наши требования невелики. Мы хотим, чтобы память о папе была достойная. Чтобы памятник ему сделали – за счет государства желательно. И чтобы чтили его память как героя. Он был гражданский, при исполнении, и просто пошел на свой обычный рейс, а попал в военную передрягу. Наша страна не должна была отправлять его на этот рейс, и авиакомпания не должна была… Здесь много спорных вопросов. Как это будет решено? Может быть, авиакомпания будет делать какие-то пожизненные выплаты. Сейчас они прекратили все выплаты. Полгода выплачивали нам зарплату мужа, полгода прошло – все, выплаты прекратились.

– Почему?

– А они нас сразу поставили в известность, что первые полгода будут помогать материально в размере зарплаты наших мужей. А дальше – все. У них в авиакомпании сейчас тяжелое финансовое положение в связи с коронавирусом.

– Вы хотите установить памятник своему супругу или всему экипажу? И где он будет находиться?

– Мы сейчас это обсуждаем. Речь идет о памятнике на кладбище. У меня и у Аллы Наумкиной (вдова еще одного погибшего при авиакатастрофе – Ред.) мужья похоронены рядом, на Берковецком кладбище. Мы с Аллой решили, что у каждого будет свой памятник, и они будут объединены какой-то общей стелой. Другому погибшему, Сергею Хоменко, уже поставили памятник за счет воинской части, где он раньше служил. И стюардессе Екатерина Статник установили памятник в виде фонтана в Херсонской области. Очень красивый памятник, с подсветкой, из белого мрамора, возле церкви.

– Как бы вы хотели, чтобы выглядел памятник вашему супругу?

– Что-то связанное с авиацией и с этим рейсом. Чтобы там был написан номер рейса… Не знаю, сложно об этом говорить. Я согласна на любой вариант. Мужа не вернешь… Поклоняться памятнику мы не будем. Будем чтить память мужа, где бы мы с семьей не находились. Неважно, какой будет памятник – пафосный или обычный. Муж при жизни вообще как-то в шутку сказал – поставьте мне деревянный крест и чернобривцы. Не надо мне, говорит, мрамор, я его не люблю.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?

– Какие?.. В отпуск мы не едем никуда – и финансовая сторона вопроса, и коронавирус этот, и настроение не то. А от государства почему-то резко прекратились слова поддержки, звонки. От авиакомпании тоже.

– Власти вообще перестали с вами контактировать?

– На полгода со дня катастрофы с нами вышли на связь из Минюста и МИДа. Но сказали то же самое, что известно и вам – вот, мол, Иран передал черные ящики на расшифровку, Украина направила туда своих лучших специалистов. О выплатах никто ничего не говорил, конкретных сумм не называли. Поэтому я и удивилась, что вы спрашиваете о компенсациях. Пока об этом речи не идет. Полгода прошло, и история отошла на задний план. Еще же был создан фонд “Чистое небо” на открытие мемориала в “Борисполе”. Привлекли международных спонсоров, организации, связанные с авиацией, бизнес-ассоциации – они вызвались оказывать помощь и поддержку. Я так понимаю, что за их счет и будет воздвигнут памятник. Выплаты с их стороны вряд ли нам поступят. Но на памятники – я очень надеюсь. Но это не авиакомпания МАУ, а фонд. Кстати, по деятельности фонда нам отчёт не дают.

– А в авиакомпании МАУ с вами тоже прекратили контактировать?

– Я буквально вчера заезжала к ним, завозила пакет документов от страховой компании на выплату. Меня охранник встретил – мол, вы к кому? Не знаю, говорю, наверное, к юристам, надо документы передать. “Подождите здесь”. Не предложил ни присесть, ни пройти, ничего. Такое отношение, даже мне неприятно стало. Я уточнила – он охранник или сотрудник МАУ? Он с гордостью ответил, что сотрудник. Ну, говорю, очень жаль, что вы даже не поинтересовались, кто я, не провели меня в кабинет, не предложили присесть, как будто я злостный нарушитель. Хотя в маске пришла. Охранник даже не извинился. Меня в коридоре встретили, вышла сотрудница, взяла у меня документы, и все. Ни слов поддержки, ничего. Как-то так стараются уводить взгляд. Типа сколько можно, надоели уже. Мол, у нас своих проблем куча, не до вас. Чувствуется такая тема. Может, я преувеличиваю, может, мне просто так кажется... Раньше об этой катастрофе много говорили, все время было внимание, а сейчас забыли. А может, сейчас ведутся работы, но не хотят ничего говорить, чтобы не спугнуть, не сглазить. Иранская сторона очень капризная. Они же как тогда сказали – что мы, мол, придали огласке информацию, и за это они теперь нам ничего не будут передавать. Боятся говорить на эту тему. Будем надеяться, что о нас не будут забывать, будет хоть какая-то поддержка.

– Президент Владимир Зеленский со времени похорон общался с семьями погибших?

– Нет. У нас было всего две встречи с президентом – один раз он к нам приезжал, а второй раз мы к нему ездили в Офис президента. И на похоронах встречались. С тех пор все. Забыто.

– Вы говорите, что будете переезжать в Киев, ищете работу. Какую?

– Мне предлагают вернуться в мобильную связь, где я проработала 17 лет (в прошлом вдова погибшего командира работала в компании "Vodafone" в отделе по обращению граждан – Ред.). Посмотрим. Там режим работы – с 9 до 6, на Печерске. А квартира у нас на Левобережке. Как я буду добираться? Младшая девочка идет в первый класс, поэтому что-то планировать пока еще рано. Вот такие дела. Возможно, ее придется в 12 часов забирать со школы, и какая уже тут работа? А на няню я рассчитывать не могу. У меня из поддержки остался только один мой отец, но ему 73 года – самому поддержка нужна. Моя мама умерла, а свекор со свекровью – сами понимаете. Они получили деньги, написали отказ от претензий и поставили жирную точку в наших отношениях. Но ничего, нельзя себя жалеть. Надо брать себя в руки и жить дальше – ради детей, ради будущего. Хуже уже не будет – я так думаю.