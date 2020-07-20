Четыре года назад в центре Киева, на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, был убит взрывом журналист Павел Шеремет. Сегодня, в годовщину гибели Павла, на месте трагедии установили памятник журналисту. На монументе в виде белого листа написано: "Павел Шеремет", а маленькими буквами сбоку — "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета "Страна" поговорила с его матерью, Людмилой Станиславовной Шеремет.

– Сегодня, в четвертую годовщину гибели Павла, в центре Киева ему установили памятник в виде смятого листа бумаги. Вы видели мемориал?

– Конечно, видела. Мне очень понравился.

– Советовались ли с вами по поводу дизайна памятника?

– Да, еще когда был проект (разработку памятника Шеремету начали год назад – Ред.). Мне его показывали, и мне он очень понравился. Его разработал чудесный, талантливый скульптор (Назар Билык – Ред.). Я даже специально приезжала в Киев, была у скульптора в мастерской. Я от его работ – в восторге. Считаю, что это не просто памятник Павлу – это памятник всем журналистам Украины. Этот памятник должен напоминать о том, что не все так благополучно в вашей стране. Надо об этом помнить и стараться менять обстановку. Этот памятник – всем журналистам поклон от Павла.

– Вы живете в Минске. Как часто бываете в Киеве?

– С удовольствием приезжала бы чаще. Это место, где Павел жил, где у него остались очень хорошие друзья, с которыми он общался. И я очень люблю ваш город. Но коронавирус не пускает. Так бы я была бы с вами.

– С кем из украинских коллег, друзей Павла вы поддерживаете общение?

– Со всеми его близкими знакомыми и друзьями я общаюсь: с Севгиль Мусаевой общаюсь, с Аленой (Притулой – Ред.). Я у нее всегда останавливаюсь, живу, когда приезжаю в Киев. Я со всеми друзьями Павла поддерживаю отношения и очень им благодарна за все.

– Вы следите за ходом расследования убийства Павла?

– Нет, не слежу.

– Совсем не следите?

– Я читаю то, что появляется в прессе. А как я могу повлиять?

– По вашим ощущениям, следователи идут по правильному пути или нет?

– Не имею права что-либо думать о подозреваемых. Для этого есть следствие, суд. Существует такое понятие, как презумпция невиновности. А до вердикта не могу ничего говорить. Это даже преступно.

– А что подсказывает вам интуиция – верите ли вы, что те, кто сейчас проходят как подозреваемые – реальные убийцы?

– Это все со мной. Что я могу еще сказать?

– Вы следите за делом Олеся Бузины – журналиста, который был убит в Киеве за год до Павла?

– Знаю, кто это. Читаю об этом деле тоже.

– В Украине часто сравнивают эти два дела. Следствие и суд по убийству Бузины длятся уже пятый год, но шансы на обвинительный вердикт невелики. Не опасаетесь ли вы, что расследование убийства Павла также может затянуться на неопределенное время?

– Тут ничего не могу сказать, это внутреннее дело страны, правоохранительных органов.

– Павел похоронен в Минске. Как часто вы навещаете его?

– Это могила моего сына. Я бываю у Павла тогда, когда мое сердце плачет, и когда мой сын меня зовет. А сегодня тем более. И журналисты сегодня были на могиле, и родственники. Вот сейчас сидим, вспоминаем Павла.

– Дети Павла живут в Москве?

– Да.

– Они навещают вас?

– Безусловно, я с внуками очень близка. Они часто приезжали ко мне, пока не было коронавируса. А сейчас везде карантин.

– Чем они занимаются?

– Не журналистикой. Старший внук, Николай, - менеджер в крупной инвестиционной компании, он закончил Высшую школу экономики. А внучка, Елизавета, тоже училась в Высшей школе экономики, сейчас работает преподавателем в этом вузе и учится в аспирантуре там же. Она социолог, а внук выбрал для себя инвестиционное дело.

– Не захотели заниматься журналистикой, как отец?

– А почему они должны были пойти по стопам отца? Павел, кстати, по профессии банкир. Он учился на историческом факультете, потом закончил университет по банковскому делу. А профессионального журналистского образования не получал. Он журналист от Бога.

– Как вам отношение президента Украины к делу Павла Шеремета?

– Я ему признательна. Признательна Петру Порошенко, который принимал меня. Признательна Зеленскому.

– Читали пост Владимира Зеленского про Павла?

– Это вселяет надежду. Как говорят наши журналисты, то, что это произошло в Украине, вселяет надежду, что когда-нибудь это преступление будет раскрыто. Потому что если бы это произошло у нас или в России – никто не знает. Мы все-таки надеемся на Украину.

– Вы говорите, что были на приеме у экс-президента Порошенко. А удалось ли вам пообщаться с Зеленским лично?

– Нет. Мы не говорили об этом ни разу. Я не обращалась к нему. Зачем? Я не хочу больше обращаться ни к кому. Когда надо будет, может быть. Хотя думаю, если бы я обратилась, он бы мне не отказал, судя по тому, какой он руководитель страны. Но какая в этом необходимость? Я же вижу, что правоохранительные органы занимаются расследованием, следователи работают. Зачем я Зеленского буду беспокоить? У вас и так достаточно проблем в стране. И матерей, у которых льются слезы.

– В четвертую годовщину гибели Павла что вы бы хотели сказать украинским властям?

– Хотела бы, чтобы украинские правоохранители занимались своим профессиональным делом. И если они являются гарантами безопасности каждого человека в стране, пусть докажут это на примере Павла. Что они способны защитить каждого человека в Украине.