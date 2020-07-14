Устроивший пьяное ДТП под Киевом и убивший целую семью Антон Желепа 10 лет назад уже был виновником смертельной аварии.

"Страна" нашла Владимира Катаева, мужа первой жертвы Желепы, и поговорила с ним.

- Что вы почувствовали, когда узнали о смертельном ДТП 12 июля и увидели фотографию Желепы?



- Шок и неожиданность, что это он. После появилось чувство ненависти и злости. Я моментально написал пост в Facebook, где кратко изложил суть своей истории и призвал людей придать огласке эту трагедию. Чтобы его не отмазали, как это произошло в 2010 году с моей женой.



- Сколько было лет ваше супруге?



- Ане было 17 лет. Она заканчивала школу, а я поступил в университет. 13 марта 2009 года у нас родился мальчик. Мы назвали его Рома. Это было начало молодой семейной жизни. 9 мая 2010 года Аня погибла.



- Как это произошло?



- В 15:00 моя жена поехала в магазин за водой. Она была на мотороллере. Во время движения Аня испугалась автомобиля и упала. В этот момент к ней подбежал мой товарищ, чтобы оказать ей помощь. Когда они пытались подняться, их сбил Желепа. Он мчался по селу с огромной скоростью, свыше 100 километров, его тормозной путь был около 90 метров. Жена умерла на месте, а мой товарищ остался инвалидом. Сразу после ДТП Желепа сбежал. Его нашли на следующий день. Тогда экспертиза показала, что он был абсолютно трезвым. Но все знали, что он успел почистить кровь перед прохождением экспертизы.

- Откуда вы знаете, что он был пьян?



- 9 мая в нашем поселке Селецкое (это недалеко от Киева) празднуют день одноклассников. Отец Желепы Михаил отдыхал в местном баре со своими друзьями. Туда и приехал Антон Желепа. Многие видели, как Антон выпивал. А после ДТП, при обыске его автомобиле Opel Astra нашли марихуану.





- Сегодня на суде Желепа заявил, что признает вину, и отказался от государственного адвоката. А как он вел себя на судах в прошлый раз?



- Вел себя как король, неоднократно заявлял, что не будет сидеть. Он сказал, что был абсолютно трезв, а мою жену и товарища просто не заметил. Тогда все знали, что Желепа подкупил прокурора, он сам этого особо не скрывал. Его родители много раз требовали от меня забрать заявление и говорили, что их сын ни в чём не виноват. То, что прокурор был ангажирован, было видно.

- С чего вы взяли, что он подкупил прокурора?

- Прокурор был ангажирован. Прокуратура просила всего лишь три года условно. Из материалов дела пропало свидетельство о том, что в машине Желепы нашли коноплю. Прокурор не хотел принимать во внимание показания свидетелей, которые видели, как Желепа пил перед ДТП в том же баре, где был его отец.



- Желепа ходил на суды?



- Да, но делал это показательно, демонстрировал свою безнаказанность. Он и его родители ни разу не извинись.



- Какое решение вынес суд?



- В первой инстанции Желепу присудили к трем года лишения воли. Но мы подали апелляцию, и суд принял решение посадить его на шесть лет. Но Желепа отсидел только два года, после чего вышел условно-досрочно.



- Что вам известно о семье Желепы?



- Толком ничего. Говорят, что у них большие связи в прокуратуре. Это все, что я знаю. После той трагедии его семья переехала жить в другое место. Я их больше никогда не видел. В нашем селе все знают, что он постоянно ездил на большой скорости. Ему неоднократно говорили, что так нельзя. У него множество приводов за вождение в нетрезвом виде.



- Вы смотрели сегодняшнее судебное заседание?

- Да.

- Что скажете?

- Он косит под дурака, признает вину, отказался от защиты. Хочет, чтобы его отправили в больницу как наркомана, где он пролежит два года и выйдет на свободу. Других эмоций нет.



- Как ваш сын?



- Роме уже 11 лет. Он знает, что его мама Аня погибла. Когда идет дождь, сын говорит, что плачет мама. Подробности той трагедии я ему не рассказываю. Сейчас он ещё этого не поймёт.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева на два месяца отправил Желепу под стражу без права залога.