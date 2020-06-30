Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина, уволенная из ведомства после секс-скандала, выпустила видеоролик.

На записи Клитина в ярко-оранжевом купальнике заявила о создании своей партии и призвала бороться с "политическими проститутами".

В интервью "Стране" Клитина объяснила, зачем ей партия, как связан сексизм и коррупция, и почему обо всем этом она решила рассказать в такой откровенной одежде.

- Александра, давайте поговорим о вашей партии.

- Да можно и без разговоров со мной. Просто опубликуйте мое видео.

- Так мы уже. Его нельзя было не опубликовать.

- Классненький для вас материальчик.

- Хорошая форма подачи, но я бы хотела задать вопрос по сути. И расспросить вас подробнее об идеологии партии и о том, как будет происходить отбор кандидатов. Это важно.

- Сейчас я только формирую [партию]. Когда я записывала видео, не знала, будет ли популярным мое заявление. А смотрю, что популярность зашкаливает. Значит, буду делать партию.

- Так выходит, записывая видеоролик, вы просто хотели, так сказать, протестировать электоральные предпочтения, и делали это не всерьез?

- Не знаю… Я решила высказать то, что думаю об этих политических проститутах. А еще меня проституткой называют! Как минимум, я хотела отвести душу.

- Отвели? Душу.

- Как я вижу, украинцы меня поддерживают. Теперь я уже буду создавать свою партию, тем более я об этом заявила. Это серьезное заявление.

- И все же, в чем идеология партии?

- Лево-центристское поле, сильное экологическое направление. Пока этого достаточно. Программу будем разрабатывать.

- Многие отметили, что у вас довольно сильный, так сказать, феминистский посыл в ролике. Означает ли это, что в партию вы будете принимать только женщин, или гендерных ограничений не будет?

- Я не сексистка. Мужчинам мы тоже рады. Мы не дискриминируем людей по принадлежности к любому полу.

- Как будет происходить отбор в вашу партию? Будет ли это что-то вроде проекта “Лифт” с публичным конкурсом?

- Поживем-увидим. Для меня такая популярность - неожиданность. Пусть мне пишут все, кто хочет присоединиться, а там решим.

- Почему вы решились на создание своей партии именно сейчас?

- Потому что я не могу больше терпеть травлю меня и других женщин. Не могу спокойно смотреть на эту коррупцию, продажность политиков. Решила сама взяться за поиск правды, наведение порядка у нас в стране. Потому что вижу: больше некому.

- Как будет называться партия?

- "Украина против коррупции".

- А как связаны ваши посылы против дискриминации женщин с коррупцией?

- Так оно все связано. Посмотрите, кто у нас коррупцией занимается? Почему-то в большинстве своем мужчины. Не женщины. Я считаю, что эти политические проституты - они же и сексисты. И еще непонятно, какой они ориентации, и что они сделали, чтобы им дали эти высокие должности.

- Кого конкретно вы имеете в виду под "проститутами"?

- Это у вас скользкий вопрос, конечно.

- Ну, кто один из них, я точно поняла. В своем видео вы сами упоминаете Владислава Криклия (министр инфраструктуры Украины, экс-начальник Клитиной - Ред.).

- Да, в том числе Криклия я имею в виду. Но в целом проституты - это общее название врунов и коррупционеров. Политические проституты - это те, кто меняет свое мнение за деньги, переходит из партии в партию, меняет тапки. Да что мне вам говорить - сами все видите.

- Почему вы решили записать видео-сообщение на такую серьезную тему в оранжевом купальнике?

- Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально.

- После вашего скандального видеоролика в сети поднялась волна возбуждения. Многие осуждают вас за выбор одежды: мол, купальник с глубоким декольте и рассуждения о коррупции и политике - несовместимы. Как вы реагируете на это?

- Послушайте, неужели в нашей стране никто никогда грудь не видел? Ну вот почему так у нас? Такое ханжество, ненависть к женщинам. Я просто вскрыла этот нарыв, вот и гной течет. Пусть посмотрят все на себя со стороны. Это они грязные и низкие, что так про меня говорит. А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, как я выгляжу, и какой у меня пол?

- Часть комментаторов еще и открыто гадает - настоящая у вас грудь или сделанная. Давайте сейчас раз и навсегда развенчаем все эти домыслы?

- Не буду отвечать. Такая информация стоит денег. Пусть обсуждают, могут ставки делать. Буду разыгрывать приз - тому, кто угадает, своя у меня грудь или нет.

- Александра, зачем вам партия?

- Вы знаете, я хочу, чтобы мой сын мною гордился. А не слышал в школе, что мама - шлюха. Это моя цель.

- Вы сейчас серьезно? Или это все ради хайпа?

- Все очень серьезно.



