Сегодня ночью стало известно, что МВФ официально утвердил новую кредитную программу Stand-by для Украины. Программа предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Это меньше той суммы, на которую изначально претендовала Украина по программе EFF. Какое-то время правительство вело переговоры с МВФ, чтобы объединить две кредитные программы - EFF и помощь на борьбу с коронавирусом. Однако в итоге для Украины утвердили вообще другую программу Stand-by.

Как так вышло и на что пойдет новый транш от МВФ для Украины, "Страна" узнала у Олега Устенко, советника Президента Украины по вопросам экономики.

- Как вы оцениваете новую кредитную программу Украины с МВФ?

- Позитивно. Это мой первый ключевой месседж. Второй состоит в том, что программа с МВФ в таком “урезанном” объеме в 5 млрд долларов была совершенно ожидаемой.

- Почему?

- Более 100 стран подались на программу сотрудничества с МВФ. Более 60 стран сейчас открывают программу сотрудничества. У МВФ денежный ресурс ограничен. Поэтому рассчитывать на более объемную программу в такой критичный период мировой истории было бы неправильно. Вот Аргентина ждала-ждала более объемный кредит, и в конце-концов объявила дефолт. Не надо забывать, что МВФ - это не ООН: там все действует согласно квотам, которые имеет каждая страна. Поэтому 5 млрд долларов на 18 месяцев - это достаточно весомая сумма, чтобы Украина могла пережить и мировой экономический кризис, и “коронакризис”.

- Когда мы получим этот транш?

- Часть денег зайдет в Украину в ближайшие дни, следующая часть - осенью.

- Вы говорите, что ресурс МВФ ограничен - проще говоря, на всех желающих денег не хватит. Из-за чего сложилась такая ситуация?

- МВФ сам себя толкнул в эту яму. Когда в мировой экономике все было хорошо, страны БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР - Ред.) хотели увеличить объем своих вложений в МВФ. Предлагали значительные суммы. Но они не просто хотели вложиться, а хотели увеличить свою voting power - силу голосования. Но тогда кто-то из крупных игроков должен был поступиться своей долей, например, США и Старая Европа. Они не хотели. Процесс переговоров осознанно затягивали, он “подвис” начиная с 2010 года. Фактически 10 лет идут переговоры, которые ничем не увенчиваются. Если бы тогда в МВФ пошли на увеличение долей быстроразвивающихся стран БРИКС, то сейчас и ситуация была бы другая, и денег бы всем хватило. Это значит, что МВФ, кроме всего прочего, важный инструмент геоэкономической игры.

- Объясните, что произошло с переговорами Украины о сумме кредита с МВФ? Еще в апреле обсуждалась программа, куда был включен "антиколомойский" закон, закон о рынке земли и ряд других требований. Потом обсуждался уже другой, “коронавирусный” транш. Потом Украина вела переговоры с МВФ, чтобы объединить эти программы и получить два кредита на сумму 10 млрд. Украина же в итоге получила не первый и не второй кредит, а третий - по новой программе Stand-by. А о “коронавирусной” программе МВФ уже вообще речи не идет. Куда делась коронавирусная программа и почему предыдущие две не удалось объединить?

- Очень много стран подались на программу сотрудничества с МВФ. Представляете - 100 стран одновременно! У МВФ ограниченный ресурс. Поэтому объемные программы длительного содержания и программы на борьбу с коронавирусом просто отменены. Есть одна возможность сейчас сотрудничать с МВФ - программа Stand-by. Вот почему ни одна страна сейчас не получает другой программы, кроме Stand-by.

- То есть в МВФ вообще отказались от программы кредитования сугубо под COVID-19 для всех стран?

- Да. Меню МВФ сейчас, как в ресторане, имеет только два блюда: либо получаешь программу Stand-by, либо ничего не получаешь. Есть выбор из двух вариантов. Ситуация менялась настолько быстро, что в итоге в МВФ прекратили все переговоры со всеми странами по программе помощи для борьбы с коронавирусом и более длительных программ. Даже те, которые были уже фактически завершены, как в Украине.

- Но в тексте меморандума с МВФ по Stand-by в том числе упоминается и коронавирус. Эти деньги на борьбу с коронавирусом потрачены не будут?

- Программа Stand-by - это микс, комбинация для поддержки стран в ходе мирового экономического кризиса и коронакризиса - тех внутренних проблем, которые возникают в государствах. Вот почему в тексте меморандума есть отдельная текстовка, которая касается коронавируса. Там сказано, что все затраты в связи с коронавирусом должны четко фиксироваться, а в марте следующего года будет проведен широкомасштабный аудит. В МВФ публично преподносят эту программу так, что она в том числе направлена на борьбу коронакризисом. И эту помощь от последствий COVID-19 можно получить только в форме Stand-by.

- А средства от Stand-by Украина сможет потратить напрямую на борьбу с коронавирусом?

- Часть этих денег пойдет в золотовалютные резервы страны, часть - на покрытие дефицита госбюджета. Надо понимать, что Украина сейчас находится в двойных тисках. С одной стороны, коронакризис, с другой - глобальный экономический кризис. И то, и другое влияет на Украину крайне негативно. Они приводят к падению экономики, хотя мы ожидали рост в этом году. А на фоне падающей экономики снижаются доходы госбюджета. В то время, как затраты бюджета становятся еще более критичными - особенно те, которые связаны с борьбой против коронакризиса. Вот почему деньги от МВФ нам были необходимы. Украина перешла с отметки 2,5% дефицита ВВП до отметки 7,5%. Этот дефицит надо финансировать. И часть денег пойдет на покрытие этого дефицита.

- Сумма кредита, который в итоге получает Украина от МВФ, меньше той, на которую мы претендовали изначально. Можно ли утверждать, что новая программа невыгодна для Украины?

- Нет. Новая программа даже выгоднее.

- Объясните, почему.

- Теперь мы получим 5 млрд на 18 месяцев, а по старой программе должны были получить 8 млрд на 36 месяцев. Но в пересчете на на месяц нынешняя программа более объемная. В месяц мы получим 280 млн долларов, а по той программе получали бы 230 млн долларов.

- Насколько будет выполнена программа с МВФ? Какие пункты, с вашей точки зрения, наиболее радикальны и могут не быть выполнены?

- Я же представляю сторону президента. В моем понимании, там нет ничего критичного, и выполнено будет все.

- Объясните, что имеется в виду под оптимизацией школ и других учебных заведений? Это один из пунктов Меморандума, но подробно он не описан.

- Вот представьте, что у вас в какой-то Тьмутаракани, в селе, есть школа, где учится всего 5 человек. И больше людей там не станет - все уезжают в город и в села не возвращаются. Можно держать эту школу и дальше, выбрасывая на нее деньги государственного или местного бюджета. А можно создавать опорные школы, куда возят автобусами детей с ближайших районов.

- То есть школы с малым количеством учеников должны закрыть, а вместо них создать опорные школы на несколько районов?

- В Меморандуме нет расшифровки, но в моем понимании это будет именно так. Это же вообще не новая практика, она существует в Украине еще с 2003 года. Это даже не предыдущая Администрация президента начала. Есть урбанистическое развитие. Сейчас это просто имеет политические оттенки - так у нас все трактуется в Украине.

- А как насчет других пунктов Меморандума, которые Украина для получения еще прошлого кредита, которого уже не будет? Что будет с имплементацией банковского закона и закона о рынке земли? Есть ли риск, что все ограничится формальным принятием законов, а реального открытия рынка земли не произойдет?

- Это не стоит вообще никаким пунктом в новой программе с МВФ. Там просто описывается то, что уже было сделано. Законы эти приняты, их подписал президент. Все заработает. Я не вижу здесь никаких проблем. Вы первая, кто вообще об этом спрашивает. В моем понимании, эти истории доведут до конца. И в этом Меморандуме я не вижу особенно проблемных зон, которые невозможно было бы имплементировать в Украине.