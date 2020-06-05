Новым министром культуры стал Александр Ткаченко – бывший журналист, который до политической карьеры был генеральным директором группы "1+1 медиа". В Верховной Раде занимал должность главы комитета по гуманитарной и информационной политике, был нардепом от партии "Слуга народа".

"Страна" спросила журналистов и медийщиков, каким министром культуры может стать их бывший коллега по цеху.

Павел Елизаров, глава “Савик Шустер Студии”:

"Еще когда Александра Ткаченко назначили главой комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, для меня это было оскорбление. Это человек, который всячески прислуживал Януковичу - были скандальные записи разговоров между Игорем Коломойским и Виктором Януковичем во время Майдана. Это человек, который за 5 минут до эфира выкинул нашу программу с “1+1” (у нас до сих пор суды продолжаются по этому поводу). Он это сделал в угоду тогдашнему генпрокурору при Петре Порошенко. А теперь этот человек пытается делать вид, что он за свободу слова. Это нонсенс.

Назначение Ткаченко - это пародия. Не может человек, который последние 10 лет прислуживал одному олигарху и не является самодостаточной фигурой, управлять какими-то процессами. Он может только исполнять чужую волю. Очень жаль, ведь когда-то он был прекрасным журналистом, одним из лучших в СНГ. Но когда он пошел на службу к Коломойскому, он стал оружием, а не журналистом. Он стал пресмыкаться. Сейчас он полностью зависим. Куда скажет ему его хозяин, туда он и пойдет. И на посту министра продолжит прислуживать Игорю Валерьевичу. И будет решать свои бизнес-вопросы по Одесской киностудии. А мы будем дружно за этим наблюдать.

Для меня это нулевой человек. Культура в этой стране оживет тогда, когда с такими, как Ткаченко, перестанут здороваться”.

Василий Голованов, телеведущий, советник директора холдинга “Медиа Групп Украина”:

"Честно говоря, для меня фамилия министра не важна. Давайте лучше поговорим о том, каким вообще должен быть министр культуры в такой мультикультурной, многонациональной стране, как Украина.

Мне бы хотелось, чтобы у министра культуры, кем бы он ни был, была взвешенная позиция. Чтобы он не продолжал линию Петра Порошенко “Армія, мова, віра”. Но мы видим, что нового языкового омбудсмена нынешний Минкульт предложил как раз в канве тех же Вятровичей-Дробовичей (Речь идет о Святославе Литинском, который может стать новым языковым омбудсменом - Ред.) Министр культуры, который предлагает человека на должность уполномоченного по украинскому языку,. должен понимать, что жители Львова и Харькова, Ивано-Франковска и Одессы - полноценные граждане Украины. Относиться к ним нужно одинаково, а не выпячивать одних в ущерб других. Вот и все.

А то, что конкретно будет делать министр культуры - проводить фестивали, поддерживать кино или еще что-то - это вторично. Главное - какая у него генеральная линия. Потому что сейчас у нас страна рвется из-за людей, которые делят украинцев по языковому, религиозному или другому признаку. А культура в первую очередь должна объединять”.

Наталья Влащенко, телеведущая, генеральный продюсер телеканала ZIK:

“Проблема в том, что мы всегда лошадь ставим впереди телеги. Мы занимаемся законом про медиа, про фейки. Но где наша информационная и культурная доктрина? Меня настораживает, что за год профильный комитет, которым руководил Александр Ткаченко, не представил эти доктрины. Если года не хватило, хватит ли еще одного года?

Я не услышала от Ткаченко за тот год, что он во власти, четкой позиции по информационной политике и культуре. Я не услышала, считает он Украину монокультурной или поликультурной страной. Не услышала, как сшивать страну в культурном и гуманитарном плане. А ведь во многом трагические события 2014 года произошли из-за того, что мы еще тогда не нашли платформу, которая может сшить страну, основу для взаимоуважения. Но зато я четко слышала от Александра слова “сепары”, “ватники”, “вышиватники” и т.д. Считаю, такая риторика для государственного деятеля недопустима. Надеюсь, став министром, он не будет употреблять таких слов.

Честно говоря, за всю историю Украины я не помню успешного министра культуры. У меня вопрос - а чем вообще занимается эта структура и для чего она нужна? Опекать государственные ансамбли, театры, музеи? Реформ они не проводят. Культура, как правило, развивается в частных структурах, там, где Минкульт как раз ничего не опекает.

Сферу медиа, я считаю, министр культуры вообще не должен контролировать. Во все времена ее регулировал рынок. Если экономика была в расцвете, был рекламный рынок, и медиа могли существовать самостоятельно и быть самоокупаемыми. Единственное, что мог бы сделать Минкульт в этой сфере - ограничить иностранные гранты в украинские медиа. Я против западных грантов в медиа и политике, потому что медиа - это тоже политика. Пусть инвестируют в украинскую науку и образование”.

Макс Назаров, ведущий телеканала НАШ:

"Буквально несколько дней назад Александр Ткаченко был у меня на интервью, мы пообщались. Если честно, до этого я его воспринимал по-другому – исходя из его работы на "1+1". Но он сумел разложить и идеологическую составляющую, и производственные моменты по полочкам. Оказался очень демократичным, по крайней мере, говорил он перед голосованием (за назначение на пост министра – Ред.) очень неплохие вещи для развития культуры.

Он точно ответил мне на вопрос, что не будет продолжать политику Нищука и Бородянского (экс-министры культуры Украины – Ред.). Кроме того, Ткаченко считает, что активная декоммунизация сейчас неправильна. И что идеологически переламывать регионы Украины, которые с чем-то не согласны, не нужно. Переписывать историю – тоже не надо. Очень либерально он подошел к вопросу развития культуры, его инициатива – снижение налогов для киноиндустрии, чтобы дать толчок для развития рынка.

Мои друзья в парламенте, которым я склонен доверять, состоят в одном комитете с Ткаченко. И они подтверждают, что ничего плохого деятельность Ткаченко на посту министра культуры не сулит. Что-то хорошее – смотря для кого что хорошее. Ткаченко сейчас себе выстраивает максимально либеральное амплуа, чем-то напоминающее образ из новогодних обращений Зеленского.

Также Ткаченко сказал, что квоты на ТВ нужно сбалансировать. По его мнению, сейчас этот процент (75% контента на украинском языке с увеличением в будущем до 90% – Ред.) не очень правильный. Например, скандальную историю, когда сериалы и проекты на "1+1" переводят с русского языка на украинский, Ткаченко назвал полным бредом. Изначально же квоты были придуманы для толчка украинского киносериального производства, но по факту это никто не смотрит. И он с этим согласен. Он сказал, что меры для развития кинобизнеса нужно продумывать адекватные.

У меня сложилось впечатление, что Ткаченко правда хочет сделать так, чтобы культурная политика в Украине устроила всех. Нам остается только наблюдать".

Денис Иванеско, директор информагентства “Українські новини”:

“С журналистом Ткаченко после попадания во власть произошла неприятная метаморфоза. Работая на “1+1”, он жаловался на Нацсовет, который преследовал телекомпанию за сюжеты о президенте Порошенко, угрожал отзывом лицензии. А став депутатом, Ткаченко решил наоборот усилить полномочия Нацсовета. Под власть регулятора он предлагает поставить не только телевидение и радио, но и онлайн-издания. Потому главная угроза от чиновника Ткаченко – это сворачивание свободы слова и ущемление прав журналистов (его бывших коллег).

Что бы ему следовало сделать на посту в Министерстве? Во-первых, избавиться от рудимента режима Порошенко – Мининформполитики, которое влили в Минкульт. В демократических странах таких министерств нет. Власть находит способы доносить месседжи через СМИ, соцсети и общаясь с народом напрямую. Также в Минкульте есть довольно богатый Государственный культурный фонд. В кризис ему немного порезали бюджет – до 400 млн грн. Этот фонд создавался под жену Порошенко Марину, чтобы она раздавала деньги своим друзьям и идеологическим сторонникам мужа на малоэффективные арт-проекты. Этот фонд, по сути, дублирует функции Минкульта: раздает деньги на кино, как Госкино, «помогает» театрам, хотя они и так находятся на содержании у государства. Почему этот фонд до сих пор работает - не ясно.

С точки зрения журналиста, я бы ожидал от бывшего журналиста Ткаченко решения журналистских проблем. В первую очередь – связанных с безопасностью. Журналистам нужен свой омбудсмен по защите свободы слова - отстаивать наши права на информацию. Медиа-отрасль после туристической и авиационной является третьей самой пострадавшей от карантина. Особенно – не выходившие три месяца печатные издания. Им бы очень помогла поддержка государства”.

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора “Страна.ua”:

“Для любого хорошего журналиста, который познал суть свободной журналистики, большая мука - менять профессию на бюрократическую должность. Редко кому это удавалось. Опыт трансформации украинских журналистов в политиков говорит об обратном. Я не могу назвать ни одного примера успешного журналиста, который стал успешным политиком. Знаю много проходимцев, которые стали хорошими политиками, но журналистов не знаю ни одного.

Другой вопрос - что Ткаченко никогда и не работал в свободной прессе. Помню, как однажды он выпустил на “1+1” заказной сюжет против нашего издания и главреда Игоря Гужвы. Тогда Игорь Коломойский как раз торговался с Петром Порошенко по теме “Приватбанка”. Поэтому он время от времени сдавал “плюсы”, как продажную женщину, в аренду Петру Алексеевичу, в угоду его тщеславию и амбициям. Тому было приятно, а этому - недорого.

После выхода сюжета я позвонила Коломойскому и спросила, зачем они это делают. Где стандарты журналистики, где альтернативная точка зрения? Он сказал: “Так это не я, это Ткаченко, звони ему”. Я даже не стала набирать, потому что понимала, он скажет: “Это не я, это Коломойский”. В принципе, после такого опыта работы теперь Ткаченко будет чувствовать себя вполне органично в кресле министра. Месте бесконечных ограничений, выдачи разрешений и запретов, не имеющем никакого отношения к свободе”.