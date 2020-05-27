Вместо того, чтобы явиться на доброс в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, экс-президент Украины Петр Порошенко организовал в музее Гончара выставку тех самых картин из своей личной коллекции, которые фигурируют в уголовном деле.

"Страна" опросила искусствоведов и художников о том, какие картины из коллекции пятого президента Украины можно назвать шедеврами, во сколько обошлись Порошенко эти предметы искусства и какую художественную ценность они представляют.

Александр Брей, эксперт и коллекционер произведений искусства, основатель первого в Украине аукционного дома:

"Хорошая коллекция у Петра Порошенко, с хорошими известными именами. Айвазовский, Глазунов. Есть среди них и шедевры. Но чтобы их оценить, их надо воочию увидеть. Оценивать коллекцию издалека – непрофессионально. Так что, во сколько можно оценить эту коллекцию, я вам сказать не смогу.

Могу отметить, что у человека, который собрал эту коллекцию, традиционный, консервативный вкус. Я бы сказал, это вкус, характерный для Украины. Украина – консервативная страна. Да, там есть работы российских художников, но и украинских есть. Собраны произведения тех авторов, которые на слуху, и популярны не только в Украине, а и на западных аукционах вроде Christie's. Что человеку нравилось, то он и покупал. Человек же не покупал их с какой-то целью, а покупал для себя.

Согласен, что странно было видеть в коллекции столько русских авторов и картины с кокошниками, но я вам так скажу: 70% украинских коллекционеров имеют в процентном соотношении точно такие же работы. Только в последние годы тенденция по покупке украинских художников пошла вверх. Хотя я, к примеру, всю жизнь пропагандировал украинских художников. Но сложилось так, что у русских было больше денег, и они на аукционах платили выше суммы, так что картины их авторов уходили дороже.

А вообще, если разобраться, то почему все решили, что Айвазовский – российский художник? Он вообще армянин и жил в Феодосии. А Крым же – это Украина! Так что все относительно. Айвазовский такой же российский художник, как армянский или украинский. К русским художникам вообще в свое время причислили процентов 40 наших художников.

Вот Илья Глазунов – да, российский художник, причем монархист. Я был с ним знаком. У меня тоже есть его работа – портрет Беллы Ахмадулиной, рисунок. Я купил, потому что мне нравились стихи Ахмадулиной. Что в этом плохого? Нельзя замыкаться в какое-то хуторянство. Надо быть патриотом, но не местечковым. Глазунов же только в поздние годы стал монархистом, а его ранние работы, еще без этих голубых глаз, без монархизма, потрясающие, они очень хороши.

Это был человек с большой внутренней культурой. То, что монархист – да, было дело. Но его уже в живых нет, вот и спроса нет с него. А как художник Глазунов неплохой, его не стыдно иметь у себя в собрании. Не вижу в этом ничего плохого, если вещь достойная и представляет художественную ценность".

Даниэль Грин, художник:

“Чтобы оценить художественную ценность коллекции Петра Алексеевича, нужно точно знать, являются ли эти работы оригиналами, знать формат, дату, историю происхождения картины, есть на нее документы или нет.

У меня был свой опыт с экс-президентом: его соратник Олег Гладковский фактически украл у меня скульптуру, которую затем подарил Петру Порошенко на юбилей. Мне за нее так и не заплатили. Поэтомуу меня есть основания сомневаться в том, что все произведения искусства из коллекции Петра Алексеевича подлинные и у них легальная история происхождения. Картина-то может быть подлинной, но украденной.

Видел, что некоторые эксперты сомневаются в подлинности картины Глазунова “Русская красавица”. На счет именно этой картины не знаю, но когда я увидел на выставке коллекции Порошенко огромное полотно Айвазовского, у меня возникло ощущение, что это подделка. Во-первых, поддельных работ Айвазовского на рынке больше 60%. А во-вторых, купить оригинальное произведение этого художника небольшого размера еще возможно. Но полотна такие огромные, как у Петра Алексеевича - 2х2 метра, чаще всего все описаны и находятся в музеях. Очень редко такие крупные оригиналы попадают в частные коллекции.

Петр Алексеевич может собирать все, что угодно - это дело вкуса. И все же, мне бросилось в глаза в коллекции Порошенко то, что там все эклектично. Нет общего стиля, цельного вкуса. Нет единого позвоночника у этой коллекции. Это просто сборная солянка. Отсюда и впечатление, что это безвкусица. Скорее всего, потому, что Петр Алексеевич сам эту коллекцию не собирал. Вероятно, большинство “надарили” его друзья, что-то “наколядовал”.

Если все работы из коллекции Порошенко - оригиналы, тогда эта коллекция может стоить более 15 млн долларов. Но если нет подтверждения легальности происхождения картин, сложно судить. На данный момент и эскизы Матиса, и Марка Шагала можно покупать за 10-15 тысяч долларов, но у этих произведений не будет подтверждения легальности происхождения. А легальность происхождения - это настолько же важно, как и сертификат подлинности. Зная, как друзья Петра Алексеевича “отжимают” у художников предметы искусства, сомневаюсь, что все эти картины получены легально.

Будем надеяться, за все, что есть в этой коллекции, владельцам картин честно заплатили. А лично мне в следующий раз интереснее было бы посмотреть выставку не картин, а скульптур Петра Алексеевича - включая ту, за которую мне должны деньги”.

Эдуард Дымшиц, искусствовед, коллекционер:

“Петр Алексеевич - далеко не единственный с такой коллекцией произведений искусства. Подобные картины есть в собраниях ТОП-пяти зажиточных людей Украины, включая олигархов. По слухам, у Игоря Коломойского в Женевском аэропорту хаб, где хранятся его произведения искусства.

Меня лично заинтересовали три работы из коллекции Порошенко: полотно Левитана “Болото вечером”, Репина “Казаки на Черном море” и “Рыбацкая лодка” Айвазовского. Я порылся в своих источниках и проверил эти картины по сайту Artprice, где приводятся сведения по результатам продаж ведущих аукционов мира. Я нашел там эти три произведения. Самая дорогая из этих вещей - “Болото вечером” Левитана, стоила 2,1 млн долларов с комиссией аукциона, за 1,5 млн долларов продан Айвазовский. Эти две работы были куплены на аукционе Christie's в ноябре 2005 года. А работа Репина “Казаки на Черном море” работа была куплена намного раньше, в 1996 году, за 660 тысяч долларов без процента аукциона. Сейчас эта работа стоит дороже, потому что 1996-й год не был годом пика рынка. Но я думаю, что эту работу тогда покупал не Петр Алексеевич - он ее выкупил позднее у того, кто тогда приобрел ее на аукционе.

Таким образом, есть сведения по крайней мере о трех картинах из коллекции Петра Порошенко. Я думаю, что с этими произведениями все в порядке и они подлинные, так как проходили через аукционы.

Если просуммировать, только аукционная стоимость трех произведений - больше 4 млн долларов. Но эти работы относятся к разряду дорогих работ, может быть, самых дорогих в коллекции. Это не значит, что все остальные полотна стоят на том же уровне. Там есть, например, акварели Бенуа - они стоят по несколько тысяч долларов за каждую.

В этой коллекции упор сделан на классическую живопись конца 19-начала 20-го века. Это не хорошо и не плохо, просто ему это нравится. Как по мне, из всей коллекции Порошенко, Репинская картина - это шедевр. Достаточно мощное Левитановское полотно, у него не так много больших, метровых произведений. Айвазовский встречается чаще, хотя эта работа тоже хорошая.

Если мы позиционируем Петра Алексеевича как приверженца украинской национальной идеи, то возникают вопросы, зачем полотна Глазунова в коллекции. Но если мы воспринимаем его как коллекционера, который на протяжении многих лет приобретал работы, когда еще не было войны между Украиной и Россией, и этот вопрос не стоял остро, то ничего такого в этом нет. Хотел - и покупал”.

Александр Клименко, художник:

“Впервые я увидел одну картину из коллекции Петра Порошенко много лет назад, еще задолго до его президентства. Это было на выставке разных частных коллекций. Я обратил внимание на картину из собрания Порошенко, потому что она выбивалась на фоне других произведений - большого размера, да еще в такой помпезной раме, такая, знаете, с претензией. Картина была совершенно ужасной, безвкусной. Это была работа какого-то русского малоизвестного автора, причем она была куплена на аукционе Sotheby's за какую-то немыслимую и необоснованную сумму.

И все на рынке удивились тогда, почему это, собственно, Порошенко решил заняться собранием произведений искусства? Мы тогда, помню, просто посмеялись - мол, вот, олигарх, богатый человек, а оказался без вкуса, и решил так войти в историю.

Помню, однажды ко мне в мастерскую пришла супруга Петра Алексеевича. Я тогда не знал, кто она - мне ее просто порекомендовали как ценительницу искусства. Она пришла, посмотрела на мои работы и произнесла сакраментальную фразу: “Нет, нам это не подходит, потому что у нас все в стиле Людовика 14-го”. Я знаю, что мебель Людовика 14-го - это невероятно дорого. Я предположил: “Вы, наверное, очень богаты?” А она говорит: “Нет-нет, у нас все под Людовика 14-го”. “Под Людовика”. Эта фраза потом для меня стала крылатой. Вот такая история.

Скажем так, никогда Порошенко известным собирателем живописи не был. Можно многое сказать о вкусе человека, который собирал эту коллекцию. Это вкус человека очень консервативного и даже отсталого. Но у меня главная претензия даже не ко вкусу, а к тому, что в коллекции нет ни одного произведения современного искусства. Жить в этой стране, зарабатывать деньги в этой стране, здесь и сейчас, и покупать только “старье” - это стыдно.

Мое мнение - это позор, когда современный продвинутый бизнесмен не покупает современное искусство, а только вот это “как бы”, “под” старину. Во всю историю человечества авторитетные люди покупали работы ныне живущих художников. И прославились меценаты именно этим. Мамонтов, Щукин, Морозов - великие коллекционеры, которые заработали себе имя тем, что собирали произведения своих современников. В кругу людей искусства считается, что собирать только старинные картины - это, извините, жлобство. А как бы развивалось искусство, если бы во времена Да Винчи его не спонсировали Медичи? Если бы они вкладывали деньги в старых художников? Не было бы никакого искусства.

Знаете, есть такой феномен. Большинство коллекционеров современного искусства на Западе - это люди немолодые, им за 80 лет, но они очень бодрые и “живые”, полные сил и интересов люди. Но они как-то чувствуют, что когда покупаешь произведение ныне живущих художников, которые моложе тебя, это омолаживает. А те коллекционеры, которые собирают только все старое, они обычно плохо выглядят, скучные, серые. Если ты собираешь только старое искусство, ты отрицаешь жизнь”.

Алиса Забой, художница:

“Речь не идет о том, есть в этой коллекции Глазунов или нет, сколько там работ каких художников. Подобное вообще не должно происходить в современном обществе. Я имею в виду то, каким образом до нас дошла информация об этой коллекции Порошенко, и тот повод, из-за которого мы об этом узнали. Собирать полотна любого стиля, жанра в свою частную коллекцию - его право. О вкусах не спорят.

Я могу реагировать на фамилии. Из того, что я видела в интернете... Ну, есть пейзажи. Глазунова я бы точно, даже если бы мне подарили, я бы его куда-то отдала, у себя бы не держала. Не мое. Сложно мне говорить о художественной ценности этой коллекции. Мы же не знаем, что еще у Петра Порошенко есть. Он же выставил только те произведения, о которых шла речь в уголовном деле. Думаю, это далеко не вся его коллекция. Может, у него Микеланджело в спальне висит”.

Отметим, что, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, у Петра Порошенко дома действительно висят полотна знаменитых художников - Рубенса и даже Сандро Боттичелли, "за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе". И, по мнению Лещенко, именно с целью избежать обыска у себя в особняке Порошенко и решил выставить часть своей коллекции в музее, куда потом и нагрянуло Госбюро расследований.