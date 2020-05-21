По всей стране уже неделю в рамках смягчения карантина в ограниченном режиме уже работают торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Но не в Киеве. Городская власть решила, что ТРЦ разрешат открыться только после запуска метро, а это может произойти не раньше 25 мая.

Сегодня, 21 мая, вопрос открытия ТРЦ власти опять отложили на следующую неделю.

"Страна" решила узнать у крупных киевских ТРЦ, как они оценивают решение властей по "раскарантину", готовы ли к открытию и будет ли на практике соблюдаться масочный режим и дистанция.

Роман Емец, управляющий директор ТРЦ "Дрим Таун":

"Мы, конечно, готовы открываться, и были готовы еще после разрешения Кабмина с 12 мая. Но потом КГГА решила, что в Киеве с открытием ТРЦ будет отдельная история. И нам открытие пришлось отложить пока до 22 мая. А недавно мэр Киева сказал, что ТРЦ откроют только после метро...

Теперь уже точно нам ничего не понятно. Мы ждем заседания Кабмина, на котором могут принять решение о запуске метро в Киеве. И очень надеемся, что мэр будет последователен в своих заявлениях и разрешит большим торговым центрам тоже открыться с 25 мая, то есть в день запуска метро.

Нам непонятна логика этапности смягчения карантина. Почему отдельно стоящий магазин любой площадью – 300, 500, 1000 кв.м., неважно, – выглядит безопаснее, чем большой торговый центр, где все карантинные ограничения соблюдать проще?

Объясню, почему. У ТРЦ есть протоколы, которые рассылаются арендаторам для выполнения: про масочный режим, периодичность дезинфекции, температурный скрининг сотрудников каждое утро и т.д. То есть ТЦ будет проверять своих сотрудников, а каждый магазин дополнительно – своих. Охрана на входе будет контролировать масочный режим посетителей ТРЦ, сотрудники магазинов дополнительно начнут проверять тех, кто заходит в их магазины. Охрана может спокойно влиять на столпотворение и пресекать случаи, когда не выдерживается социальная дистанция. И так же это будут отслеживать в магазинах торгового центра. Так что ТРЦ для открытия в карантин гораздо безопаснее, чем отдельно стоящие магазины.

Это миф, что все сразу побегут в торговые центры и будут толпы людей на 10 кв.м. На самом деле, контролировать поток посетителей очень легко, и толкучки не будет. Одни только коридорные площади "Дрим Тауна", то есть без учета площади самих магазинов, это около 30 тысяч кв.м. Для того, чтобы нарушить режим "1 человек на 10 кв.м.", нам нужно, чтобы в ТРЦ одновременно находилось 3000 человек. Это заметно много.

Дополнительно, чтобы не допускать толкучки, будем чертить линии на полу. Охрана у нас не просто стоит на входе, а закрывает целые секции. В общем, нам эти ограничения легко будет соблюдать и контролировать.

Как бы больно нам не было в финансовом плане, не возникало желаний пойти на саботаж и открыться вопреки запрету городских властей. Мы считаем, что раз государство принимает решение, все должны работать в едином правовом поле. Двойную трактовку закона мы за собой не допускаем. Хотя мы тоже могли взять одну защитную маску, поставить посреди торгового центра и сказать, что мы продаем маски, поэтому будем работать. Но мы так не поступили.

Наши акционеры еще в начале карантина объявили, что отменяют арендную плату и маркетинговые платежи для арендаторов. Операционные платежи, которые связаны с обслуживанием здания, мы по-прежнему собираем с арендаторов. Когда нас откроют, мы понимаем, что период выхода из кризиса будет тяжелым, поэтому готовы к переговорам с каждым конкретным арендатором. Будем обсуждать коммерческие условия арендной платы исходя из того, с какими показателями, с какой динамикой они начнут работать".

Александр Фащевский, СЕО «Киев Молл Менеджмент», управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza:

"25 мая, скорее всего, разрешат работу ТРЦ в Киеве. По всей стране ТРЦ уже работают с 11 мая, пусть и в ограниченном режиме – без зон развлечений, фудкортов, кинотеатров, но с работающими продуктовыми маркетами , магазинами непродовольственных товаров, электроники и т.д., согласно распоряжения КМУ от 04.05.2020.

В Киеве ТРЦ пока не открыли. С моей точки зрения, это логично, и здесь я согласен с позицией мэра Киева, что перед тем, как открывать ТРЦ, должен заработать общественный транспорт и метро. У нас около 450 арендаторов и порядка 25 обслуживающих компаний, что в совокупности обеспечивает работой около 5 тысяч сотрудников, которым нужно на чем-то добираться на работу. На период карантина, когда в Ocean Plaza работает только гипермаркет "Ашан" и магазины электроники -1 этажа, я понимаю всю сложность организации доставки сотрудников на работу. На примере нашей управляющей компании, единственным способом попасть на работу являются личные автомобили или такси, оплату которых мы компенсируем. То есть работа общественного транспорта – это острая проблема. Открытие метро для Ocean Plaza – это важный фактор еще и потому, что, по нашей статистике, около 50% посетителей приезжает в наш ТРЦ на метро.

Сейчас мы готовимся к запуску, чтобы открыться сразу после решения КГГА. Тестируем все инженерные системы, проводим необходимые работы по дезинфекции и устанавливаем дополнительное оборудование на основных входных группах в ТРЦ для комфортного прохождения и скрининга температуры посетителей.

В ожидании решения КГГА пока что мы не можем сообщить точную дату открытия ТРЦ арендаторам и посетителям. А арендаторы – наши главные клиенты, с арендной платы которых мы получаем основной доход. В период карантина все арендаторы, за исключением продуктового гипермаркета и работающих магазинов -1 этажа были освобождены от всех платежей, кроме коммунальных. Мы понимаем, что у магазинов нашего ТРЦ более двух месяцев в период карантина не было продаж, они не смогли реализовать часть своих зимних и весенних коллекций, а сейчас идет период реализации летней коллекции. Поэтому, оценивая ситуацию на третий квартал с вероятным падением товарооборота и снижением покупательской способности населения, мы предоставляем скидки арендаторам. С большей половиной арендаторов же согласовали условия по арендной плате на будущий период.

С точки зрения безопасности не вижу разницы между посещением отдельных строительных или продуктовых гипермаркетов и больших ТРЦ. Я считаю, что Ocean Plaza явно лучше оснащен современным оборудованием вентиляции, централизованной системой кондиционирования, системой очистки и подготовки воздуха, дымоудаления, пожаротушения и т.д., в отличии от многих отдельно стоящих магазинов.

Сейчас мы закупили и устанавливаем новое "антикоронавирусное" оборудование, основываясь на опыте работы объектов торговой недвижимости в Китае. Если раньше мы первыми среди ТЦ установили металлодетекторы на входе, то сейчас мы устанавливаем новые рамки металлодетекторов с встроенными тепловизионными камерами. Это позволит для посетителей комфортно попадать в ТРЦ: рамки будут автоматически измерять им температуру, без использования ручного термометра. Для входных групп в ТРЦ через лифты с незначительным трафиком мы оставим измерение температуры бесконтактным ручным термометром.

Тестирование работы новых рамок показало, что в случае прохождения человека с температура выше 37,2 (по протоколу МОЗ с такой температурой нельзя запускать посетителей – Ред.) рамка подаёт свето- звуковой сигнал, на мониторе отображается, что температура повышена (в нашем тесте человек использовал стакан с горячей водой, располагая его в области головы при прохождении через рамку). Тогда человеку дополнительно мы будем предлагать измерить температуру бесконтактным ручным термометром. Если температура снова окажется повышена, вынуждены будем отказать в посещении ТЦ для безопасности остальных посетителей. Отмечу, что новые рамки показывают температуру точнее ручных термометров.

С соблюдением социальной дистанции в больших ТРЦ вообще проблем не будет. При общей площади ТРЦ 156 000 кв. метров, включая паркинги, площадь магазинов Ocean Plaza составляет 70 000 кв. метров, а мест общего пользования – около 23 тысяч кв.м. Чтобы нарушить правило "1 человек на 10 кв.м.", у нас должно одномоментно находиться в торговом центре 2300 посетителей, причём не заходя в магазины. Это практически невозможно. Такое столпотворение может быть только на массовых мероприятиях в ТРЦ, что на данный момент запрещено КМУ и КГГА.

До карантина посещаемость была в среднем около 45 тысяч посетителей в день. По нашим прогнозам и по опыту работы с 11 мая ТРЦ по Украине, ожидаем на период после открытия ТРЦ падение трафика посещаемости на 20-25 % , хотя ранее прогнозировали падение до 40%. То есть, не все так плохо. Думаю, ближе к 4-му кварталу мы выйдем на прогнозные показатели, который закладывали на 2020-й год".

Лариса Ковальчук, руководитель отдела маркетинга и рекламы в ТРЦ Lavina Mall:

"Безопасность посетителей — приоритет Lavina Mall. Так было до карантина, есть во время карантина и будет после карантина. Говорим мы о противопожарной безопасности или о защите от вирусов, мы всегда на высшем уровне обеспечиваем безопасность каждого, кто переступает порог торгово-развлекательного центра. Кроме того, действуем в соответствии с законодательством Украины.

Наш формат работы будет полностью соответствовать противоэпидемиологическим требованиям: температурный скрининг, многоэтапная дезинфекция, доступ к санитайзерам, социальная дистанция. Обо всех требованиях проинформированы сотрудники ТРЦ, они будут следить за выполнением этих норм.

Также будем скрупулезно отслеживать состояние здоровья всех сотрудников (осмотр, измерение температуры), ведь от этого также зависит здоровье гостей Lavina Mall. Надеемся на понимание со стороны посетителей и будем настоятельно требовать выполнения установленных правил. От этого зависит и то, насколько быстро мы сможем вернуться к привычному образу жизни.

Развлекательные и гастрономические зоны откроются, когда соответствующее решение примет Кабинет Министров Украины. Lavina Mall готов гарантировать выполнение всех требований. В ТРЦ такого уровня безопасность всегда на первом месте.

Конечно же, карантин негативно повлиял на финансовое положение ТРЦ. Мы не разглашаем детали договоренностей с арендаторами, но ищем взаимопонимание и планируем в дальнейшем плодотворно сотрудничать с каждым арендатором ТРЦ".