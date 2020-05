С сегодняшнего дня, 12 мая, правительство ослабило карантинные ограничения для сферы услуг. В частности, разрешило работать летним площадкам ресторанов - при условии жесткого соблюдения санитарных норм, дистанции и "масочного" режима для персонала и гостей.

"Страна" поинтересовалась у столичных рестораторов, как прошел их первый рабочий день и много ли у них было клиентов.

Дмитрий Федотенков, владелец ресторанной сети Tarantino family:

"Сегодня холодно, не так много людей, как было у нас в прошлые годы в это же время. Но люди есть, не готов назвать пока точное количество – мы открылись только в 12.00, еще прошло не так много времени. С другой стороны, сегодня только первый день, еще многие рестораны даже не успели открыть свои летние террасы. Это мы плюс-минус быстро сориентировались.

Сегодня проехался по нескольким нашим ресторанам – клиенты есть. Единственное, люди не особо соблюдают масочный режим и дистанцию. Но мы акцентируем на этом внимание. Никого не выгоняем, конечно. Наши сотрудники все в масках и с антисептиками. Мы выдерживаем все дистанции между столиками, по два человека за столом – всех норм мы придерживаемся. Ну, а гости... Их можно понять. Есть в масках не очень-то удобно. Это прогнозируемо. Маски все снимают.

Вопрос с транспортом для сотрудников мы уже решаем. Попросили у КГГА выдать нам 200 пропусков, чтобы работники могли добираться на работу на общественном транспорте. Мы часть людей развозим на работу на своих машинах из службы доставки, но сейчас уже сами справляться не сможем. Я думаю, что пропуски нам выдадут, это должно решиться в ближайшее время.

Сейчас мой прогноз не очень оптимистичен. Дай Бог нам выйти хотя бы на половину того оборота, который был до карантина. Здесь все будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом. Если не будет всплеска, то люди расслабятся и начнут больше ходить в рестораны. А если вдруг будет вспышка, то люди замрут.

Слышал мнения, что из-за открытия летних террас, где гости не соблюдают масочный режим, и может произойти эта новая вспышка. А почему такие мнения не озвучивались по поводу тысяч людей в "Эпицентре"? Или по поводу несоблюдения условий карантина в тех же продуктовых супермаркетах? А мнения не озвучивались по поводу того, что 25% заболевших – врачи, которых наше государство не в состоянии обеспечить масками и защитными костюмами? Я думаю, надо с этого начать. А не с летних террас ресторанов".

Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бар “Лыса гора”:

"Вчера мы все подготовили, а сегодня открыли летнюю террасу. Брони у нас были, но дойдут ли к нам люди с учетом того, что сильно похолодало, я не знаю.

Мы и так понимаем, что нам открыться будет гораздо дороже, чем если бы мы работали в обычное время. Нам нужно как-то доставлять сотрудников, а ведь общественный транспорт не запустили. Нам нужно покупать одноразовую посуду – раньше мы пользовались многоразовой. То есть обслуживание бизнеса подорожает. Плюс все поставщики сейчас просят оплачивать продукты наперед, тогда как раньше давали отсрочку на месяц. Поэтому нам будет сложнее.

С транспортом мы решили вопрос так. Мы обратно всегда развозили работников на такси, потому что мы до часу ночи работаем. А сейчас мы распределили смены так, чтобы все были из одного района, и мы своими силами их подвозим. Другие сотрудники живут в пешей доступности.

А по поводу плохой погоды у меня два вопроса. Первый в том, что мы, конечно, теряем клиентов. А второй – вот, допустим, к нам пришли люди, сели на летнюю площадку. У нас она даже не крытая – это просто столики на улице. Начался дождь. Транспорт не ходит. Пока человек вызовет такси, или вдруг он не может позволить себе такси, я имею право пустить его в коридор или рассадить в зале на безопасном расстоянии, чтобы переждать дождь? Сегодня дождя нет, но я смотрю погоду на ближайшую неделю и понимаю, что мы с этим вопросом столкнемся.

Я думаю, что сейчас у нас будет посещаемость на уровне 25%. Во-первых, у нас столько посадочных мест нет на улице, сколько внутри. Во-вторых, у людей еще есть страх ходить в рестораны. В-третьих, вопрос транспорта: у нас питейное заведение, так что за рулем не поедешь. Поэтому к нам либо на такси, либо на общественном транспорте.

Мы эти два месяца несли серьезные убытки. И пока в Киеве не запустят транспорт и не ослабят еще больше требования по карантину, мы будем стараться работать хотя бы в "ноль". О прибыли вообще речи не идет".

Ирина Кушнирская, управляющая ресторанами "Чичико" и "Чанг":

"Мы пока не открыли наши летние террасы. Во время карантина мы делали реконструкцию, технологически переоборудовали кухню. В общем, проводили ремонт, который в обычном рабочем режиме мы бы сделать не смогли.

"Чанг" будет готов к запуску 1 июня, мы его на 60% реновировали. А "Чичико" планируем попробовать открыть 20-го мая. Просто сейчас довольно прохладная погода, гости замерзнут. А с пледами отдельный вопрос в рамках карантина – как их дезинфицировать? Поэтому мы решили подождать, пока на следующей неделе не потеплеет, и уже тогда попробовать открыть "Чичико".

Плюс, я проехалась по городу и посмотрела, что творилось в ресторанах... Летние террасы забиты, и в большинстве случаев ни о каких масках и дистанции и речи не идет. Дай Бог, чтобы нас не накрыло второй вспышкой коронавируса, и государство вообще не прикрыло нам возможность работать хотя бы с летних террас. Потому что рестораторы же не могут быть контролерами. А если люди сами отказываются соблюдать дистанцию, сидеть в масках – что мы, как рестораторы, можем сделать? Мы можем им объяснять, предлагать, что мы и делаем. Но мы же не можем их заставить. Или мы должны их выгнать из ресторана? Какая должна быть линия поведения? А в итоге во всем обвинят рестораны. Поэтому мы пока наблюдаем за этой историей.

К тому же, остро встал вопрос такси. Сегодня, когда сняли часть карантинных ограничений, резко возрос спрос на такси, так как общественный транспорт по-прежнему не ходит. И если раньше в такси был в день 100-200 заказов, то сегодня в 9 утра поступило 2000 заказов. Службы такси втрое подняли тарифы. Мы сегодня два часа доставляли в ресторан тех пятерых поваров, которых мы каждый день возим на работу для проработки нового меню. Час мы вызывали такси, еще час они ехали по пробкам, по тройным тарифам. Если сейчас таксисты поймут, что они на вес золота, и будут требовать неадекватные суммы, то тут уже у бизнеса встает финансовый вопрос".

Андрей Романенко, генеральный директор Domino's Pizza в Украине:

"Мы в основном работаем на доставку. У нас всегда был такой фокус. По заказам все стабильно. Так что даже если мы откроем несколько террас, это никак особо не повлияет на наш бизнес.

У нас есть пара террас, но они небольшие, а с учетом ограничений по 2-3 столика на одну террасу – это вообще ни о чем. Мы их и не открывали. Чтобы открыть террасу, нужно получить разрешение. Мы же работаем согласно букве закона. На одну террасу мы получили разрешение, остальные – в процессе. А ту, на которую получили разрешение, мы пока не открыли, потому что там еще мебель нужно поставить. Это все не так быстро происходит, как хотелось бы. Сегодня – первый рабочий день не только у нас, но и у всех".

Валерий Созановский, совладелец SHO, The Burger, The Bar, The Cake и The Burger Mexico:

"В общем сегодняшнее открытие летних террас прошло очень позитивно. Много нюансов и вопросов по сервису и общению с гостями, потому что новые правила и реалии, но думаю, за неделю выйдем на понятную историю. Летние террасы были забиты, даже люди стояли в очереди, чтобы занять стол.

Прогноз по посещаемости у меня такой: только на увеличение. Если опять не введут новые карантинные меры. Иначе это все не имеет смысла.

По поводу транспортировки сотрудников, у нас действует внутренняя развозка, которая работала и до карантина.

Возобновить работу было не сложно, сложно спрогнозировать, что будет дальше и как будет проходить ослабление карантина. Главное, что у ребят есть работа, зарплата, и рестораны работают. Потому что по моему глубокому убеждению - кто работает в карантин и на слуху, будут в «топе», когда все закончится".