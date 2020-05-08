С 11 мая Кабмин в рамках постепенного выхода из тотального карантина разрешил работу летних площадок ресторанов, а также салонов красоты. Однако и тут не обошлось без ряда ограничений (о них можно подробнее прочитать здесь), которые уже успели получить шквал критики.

“Страна” узнала, как предприниматели относятся к этим новым правилам и смогут ли они по ним работать.

Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов “Tarantino family”:

“Эти требования - непонимание чиновников, которые пытаются добить бизнес, ну, и, конечно, это приведёт к тупым коррупционным штучкам в нашем стиле. Будут приходить проверки и выписывать штрафы на своё усмотрение.

Например, в рекомендациях пишут о том, что терассы должны быть под открытым небом. Довожу до вашего ведома, что 99% открытых площадок по городу устроены иначе. Они не стоят под небом, они всегда под накрытием - навесами, зонтами, маркизами, иногда стационарными кровлями, защищающие от осадков, пыли и мусора. Я предлагаю убрать эту формулировку как бессмысленную.

Угроза коронавируса не имеет никакого отношения к тому, есть в ресторане ли навес или нет. Сразу видно, что наши чиновники - люди скромные. По ресторанам не ходят. При этом ещё нелюдимые - отказываются общаться и слышать украинский бизнес.

Также МОЗ предлагает использовать одноразовую посуду. Тоже глупость. На кухнях, где есть посудомоечные машины, многоразовая посуда чище и безопаснее, чем одноразовая. Кроме того, это дополнительные затраты для бизнеса. Несвоевременные и неоправданные. Еще МОЗ рекомендует рассаживаться по двое за одним столиком. Предлагаю по четверо - за одним большим столом. Пусть посмотрят на китайскую практику. Там все именно так.

А вообще, я не боюсь и буду открывать летние террасы своих заведений”.

Александр Толубко, президент союза профессионалов Украины в индустрии красоты:

“Пока нет официального документа от Кабмина, мы его ждем. Потому что впереди выходные, а в понедельник работать, поэтому он должен быть сегодня. Есть только рекомендации от МОЗ, но они немного отличаются от документа, который Кабмин должен утвердить.

Например, МОЗ пишет, что на 10 кв. м один клиент, а у нас написано - на 5 кв. м. Но опять же, это не утверждено еще. Для многих салонов это существенно, потому что столы стоят в ряд, близко, поэтому некоторые будут вынуждены работать в ограниченном режиме.

Есть еще момент, к которому нужно будет приспособиться - мерять температуру безконтактным термометром каждому клиенту и работнику, когда он заходит в помещение. Не пропускать в салон тех, у кого выше 37,2. Мы уже закупили градусники. Также все сотрудники, клиенты в масках, на входе должен стоять антисептик, и желательно на каждом рабочем месте. Раз в два часа нужно проветривать помещение, также между клиентами нужно делать перерывы, чтобы они не пересекались между собой. И работа салонов разрешена только под запись, дверь салона в остальное время будет закрыта.

Все эти правила уменьшат наш доход, но все же это лучше, чем вовсе не работать. Салоны будут нести дополнительные финансовые траты, потому что нужно закупать маски, градусники. Возможно, это повлечет повышение цен на услуги. Мы сейчас готовимся к работе, но ждем документ от правительства. А вдруг там будет какой-то сюрприз или добавлено то, чего мы не знаем? Поэтому все в ожидании”.

Ирина Кушнирская, управляющая ресторанами “Чичико” и “Чанг”:

“Кабмин не разрешил работу летних площадок, они разрешили некую работу на вынос. Все видели перечень этих ограничений. Мы не открываемся, это маразм, и мы не собираемся участвовать в их идиотской работе. Поэтому, когда действительно будет разрешена работа летних площадок, вот тогда и запустятся рестораны, а в такой ситуации это нереально.

Они написали формулировку, что это открытие летних площадок, все на это купились, а когда читаешь перечень этих пунктов… Ну, шизофреники какие-то писали, и делали это просто для того, чтобы мы отстали. Везде в прессе написано, что разрешили работу летних площадок. Люди будут думать: “Так, а что им не нравится? Разрешили ведь работу летних террас”. Никто же не вникает в эти пункты.

У меня спрашивают, в чем проблема, почему мы не открываемся? Посмотрите на ограничения. Откроются в таком формате только новички, которые делают свои первые ошибки и пока не понимают в этом бизнесе”.

Игорь Тищенко, владелец сети ресторанов “Mister cat”:

“Критически отношусь к требованиям, которые касаются летних террас. Например, где вы видели летние террасы без навесов? Или требование об одноразовой посуде. Это никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Все равно тарелки, стаканы и весь остальной инвентарь не передвигается по воздуху, к нему все равно прикасаются работники. Также это очень затратно, сейчас у нас и так тяжелые времена, а тут ещё посуду нужно закупать постоянно.

Конечно, мы откроем террасы там, где это возможно по правилам. Мы очень ждём наших клиентов, а это в основном молодёжь. Сейчас у нас подготовительные работы, ещё погодные условия немного подводят, но если что, у нас есть пледы”.

Андрей Романенко, генеральный директор “Dominos pizza”:

“Конечно, возможность открыть террасы и разрешение торговли на вынос позволит многим бизнесам начать работу после почти двухмесячного перерыва. Это однозначно хороший шаг навстречу бизнесу и экономике в целом.

В тех пиццериях, где есть такая возможность, мы планируем открывать террасы, но ограничения в 1,5 м между столами в некоторых случаях нивелирует смысл установления террасы, так как это только 2-3 стола. Все же, наше основное преимущество - это доставка горячей пиццы за 30 минут, и это наш главный фокус”.