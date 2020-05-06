– Расскажите как у вас, в Одессе, будет происходить раскарантин: в соответствии с планом правительства или по своей программе? Потому что, судя по фото и рассказам одесситов, Одессе живет своим особенным карантином, как страна в стране.

– Страна-то одна, но надо знать специфику региона. Если вы проанализируете некоторые документы от правительства, то увидите, что они сами не понимают проблемы в масштабах страны и не владеют спецификой. Помните поползли слухи и разговоры в стиле – ой, "федерализация", ой, "сепаратизм", – как это так, что мэры в городах – авторитетные люди сами принимают решение, как им вводить карантин? Они не должны быть авторитетами, они должны подчиняться центральной власти. Мы же их не выбираем, а назначаем.

- Конкретизируйте в контексте решения Кабмина, о чем идёт речь.

- Я считаю, в Кабмине перепутано в восприятии объективной действительности, и отсюда такие вот решения. Разрешили прогулки в парках, скверах, только забыли, что Одесса – это морские ворота Украины. В Одессе, если есть море, то соответственно, есть пляж. А что в распоряжении Кабмина сказано по поводу пляжей?

– Ни слова. А какие у вас планы по поводу открытия пляжей? Впрочем, люди вовсю гуляет вдоль моря, судя по фото и видео.

– Ну если парки можно, то чем парк отличается от пляжа? Это такая же зона отдыха, общественное пространство, куда люди естественно хотят пойти прогуляться. У нас парк "Юбилейный" протяженностью семь км, это парк, но рядом есть еще и песок. Как человеку объяснить, что сюда ходи, а сюда - уже не ходи? Здесь коронавирус, а там – не коронавирус? Ну посоветуйте: как нам это людям объяснить?

– А вы не хотите Кабмину посоветовать? Условно, вписать в постановление Кабмина правку, с 12 мая - открыть пляжи.

– Я вот себе представляю, что скажем мы одесситам: все, у нас карантин. А вы посмотрите, что творится в субботу и воскресенье на пляже! Я сразу правительству говорил: если мы что-то запретили, мы должны быть в состоянии это проконтролировать.

Потому что когда действует официальный запрет на посещения публичных мест, в том числе пляжей, и он не соблюдается, это порождает правовой нигилизм и пренебрежение к власти. Власть десакрализируется. Мы планируем сделать послабление.

- А как быть?

- Во-первых нас никто не спрашивает и не спросит. А при этом у нас у нас своя специфика, в которой они ничего не смыслят. У нас нет конструктивной работы с центральной власти. Не хотят. Мне иногда губернатор пишет смс-ки. В последний раз написал сообщение, что люди вышли в парки на выходных. Их было много, пожаловался он. Я его набрал. Был диалог что не соблюдаешься меры карантина. Я спрашиваю: "И что?" Полиция мне не подчиняется. Я не руковожу государственными органами власти. А я сразу сказал, что Полиция не справится. У них нет ни сил, ни людей, ни средств. У нас в мирной жизни Полиция не всегда успевает проконтролировать стихийную торговлю.

– Что вы планируете делать с запуском общественного транспорта?

– У нас общественный транспорт не прекращал работать.

- В каком смысле?

- Он работает в режиме спецтранспорта. Хотя в принципе мы осуществляем пассажиро-перевозки, ходят трамваи, троллейбусы. Все пассажиры в масках, занимают только места для сидения – 50% от всех мест. Мы лимитируем количество людей в транспорте, чтобы дистанция соблюдалась. Знаю, что хотели запускать межгородское транспортное сообщение, но в итоге на это не пошли.

– А маршрутные такси - работают?

– Они тоже работают, "частники" наши, им никто не запрещал. С ограничением в 10 пассажиров.

– Забавно. А в Киеве не работают.

– Не повезло вам.

– Ладно, а летние террасы ресторанов - когда планируете запустить? В Киеве не факт, что 12 мая. Кличко думает.

– Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен.

- Это официальное заявление?

Объясню. Оставшиеся ограничительные меры, если мы не смогли в жестком режиме их соблюдать, теперь не удержать. Найти вот эту грань – кому можно работать, а кому нельзя, - вообще невозможно. Плюс к этому разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях. Мы говорим людям "то-то нельзя", а сегодня я услышал по радио новость, что областной штаб из бизнесменов, который был создан по просьбе президента для противодействия распространению коронавируса, прекращает работать.

Глава этого штаба Андрей Ставницер заявил о том, что штаб закрыт – в связи с тем, что у нас уже не будет всплеска заболеваемости. Считайте это объявлением о том, что карантин закончен. Ну, как это? Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска... Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами.

– Когда в Одессе начнется туристический сезон? Этим летом у вас будет наплыв туристов, с учётом закрытых границ и не удовлетворённого спроса.

– Да, мы этого ждём. Я уже неоднократно проходил по всем нашим пляжам. Сегодня у нас были столкновения, так как мы освобождаем пляжи от всех этих надстроек, построек, которые занимают песочную зону.

- С кем толкались?

- Начали приводить в порядок пляжи, и начались волнения среди бизнесменов. Но мы это все приведем в порядок и встретим отдыхающих красивыми, чистыми пляжами.

– Какой наплыв отдыхающих вы ожидаете этим летом? В цифрах.

– Сложно сказать. Если у нас было больше 3,5 млн отдыхающих в прошлый сезон, а начинали с цифры 700 тыс - 1 млн отдыхающих, в 2014 году, то с каждым годом был прирост.

- А в этом году?

- Сложно сказать. Но мы уже перестроили свои коммунальные службы, чтобы они сумели своевременно убирать пляжи. Собрали всех предпринимателей, поставили свои условия работы. Особое внимание – пожарному состоянию объектов, потому что у нас, к сожалению, была трагедия в гостинице. Делаем акцент на работу хостелов. У нас мало больших сетевых гостиниц, там легче проконтролировать состояние пожарной безопасности. А маленькие хостелы, которые сейчас начали скупать целые этажи в многоквартирных домах и переоборудуют квартиры, проконтролировать сложно. Мы связаны по рукам и ногам нашей ГосЧС, они нам не союзники, к сожалению. Вот у нас был пожар, погибло 9 человек. Рядом такая же гостиница, 150 раз я просил ГосЧС ее проверить, а мне говорят – мол, мы не можем. Это реалии наших взаимодействий сегодня.

– И все-таки по прогнозам. Если в прошлом году было 3,5 млн, то в этом – больше 5 млн? Или наоборот меньше?

– Понимаете, мы готовимся к туристическому сезону. Но точных цифр пока никто не может назвать. Меня больше пугает то, что будет происходить во всяких "затоках" и на всяких турбазах. Вот они будут переполнены. А там ситуация с противопожарной безопасностью достаточно сложная.

– Как вы относитесь к "велюровому карантину" как явлению?

- Поясните, о чем речь. Чтоб мы друг друга верно поняли.

- История с двойными стандартами. Когда одним работать запрещено, а другие, вроде депутата Тищенко проводят закрытые обеды в своих ресторанах и плевать хотели на карантин, который сами же и установили.

– Правильное определение - двойные стандарты. Мы же сегодня боремся, должны соблюдать спокойствие, и так народ на нервах, переживает. Они не должны видеть, как одни работают, а другим нельзя. Так что я в принципе могу понят мэра Черкасс. Его довели до отчаяния. Я же вижу, что в Одессе происходит. На выходные приезжают люди из Киева, чтобы отдохнуть. Они думают, что здесь они наверное в другой стране, их никто не видит.

– То есть разговоры о федерализации в принципе имеют под собой основание? Это шутка. И не шутка.

– Слушайте, ну люди приезжают и спрашивают, куда у нас туда можно пойти потусить. Я говорю, мол, извините пожалуйста, а вы что, в Киеве куда-то ходите? Ну как, куда пойти, закрыто же все?

– Вот у нас в Киеве эти скандалы с "Эпицентром" и Тищенко привели к росту теневого бизнеса. И этот вопрос – "куда можно пойти", – который вам задают приезжающие из Киева, вполне логичен, потому что у нас есть куда пойти. И люди ходят. Стригутся, обедают, делают массаж. Все работает, просто надо знать, где. А как в Одессе?

– Я думаю, у нас не исключение. Это я так, скромно говорю. Знаю, что фитнессы работают в закрытом режиме.

– Вы относитесь к этому лояльно, понимая двойственность стандартов карантина? Или вас это возмущает?

– Ну как сказать, лояльно. Я просто принимаю существующую действительность, вынужден ее принимать. Потому что, поверьте мне, правоохранительные органы знают всю эту картину с подпольным бизнесом. И не реагируют. Потому что... Ну вы сами понимаете, почему. Напрашивается слово "противно", когда нам звонят и таким поставленным приказным тоном начинают что-то требовать.

– А кто вам звонит?

– Да даже не то, что звонят. По телевидению выступают чиновники наши и говорят: мы вводим жесткие меры. Когда начинаешь разбираться по сути, например, по закрытию рынков, есть постановление Кабмина, официальный документ, а потом появляются какие-то рекомендации.

Понимаете, не четкие указания, а рекомендации главного санитарного врача. Потом еще чьи-то рекомендации. А с нас спрашивают так, как будто это норма закона. А что нам делать, если рекомендации главного санитарного врача расходятся с постановлением Кабмина? Там разрешили торговлю с перечнем, чем можно торговать, а санврач рекомендует это все закрыть. Что вам мешает собрать Кабмин и внести поправки? Это было две-три недели назад. Вот мы приходим на рынок и говорим: закройтесь. А к нам выходит юротдел и говорит: вот документы Кабмина, которыми мы руководствуемся, а все остальное носит рекомендательный характер. У нас соблюдаются санитарные нормы. Почему мы должны закрываться? Я пытался это объяснить в правительстве, но меня не слышат.

Как вы относитесь к тому, что Черкассы заранее вышли из карантина, а Аваков и Зеленский теперь мэру приветы передают?

- Я считаю, что мэра Черкасс довели и у него сдали нервы. Надо все же держать эмоции при себе. Это с одной стороны. А с другой - нужно с понимаем относится к людям. Их раздражают противоречия между властью разного уровня. Когда люди смотрят, как те грызутся между собой, им от этого становится ещё тревожнее и страшнее. Мы ещё не вышли на тихое море. А в шторме, как в той песне Макаревича, лишь крепче руки. А если мы будем каждый за себя, тогда и корабль потонет.

– Вот сейчас ваши смелые заявления прочитают в Кабмине или в Офисе президента и начнут вам звонить "с приветами", как звонили мэру Черкасс. А то и заведут уголовное дело. Вы этого не опасаетесь?

– Я сразу говорю, что звонить мне никто не будет. Меня все знают хорошо. А второе – они будут это делать. Послушайте, в стране же ничего не поменялось. Это невозможно поменять – так работает власть. Власть должна найти на всех управу. А управа у них одна – правоохранительная машина и машина репрессий. Ко всему этому добавилась еще такая вертикаль, как НАБУ. Это конкретно машина репрессий. Которая будет ставить на место тех, кто защищает интересы простых людей. Сегодня им этого мало, потому что нет координации действий. Никогда не было. Суды антикорпупционные как-то там работают, следователи НАБУ что-то там расследуют, прокуратура что-то делает. Нет лидера, который бы организовал это и пошел "косить" всех мэров неугодных, чиновников.

Поэтому вытащили человека, которому терять нечего вообще – Михаила Саакашвили. И сейчас якобы ему придумали должность главного советующего по реформам. А на самом деле что он собрался реформировать? Ничего. Под видом реформ он возглавит эту борьбу, и его команда, которой тоже терять нечего, поедет в Харьков, Одессу, Днепр. Куда скажут, туда и поедут. У меня вообще к Саакашвили особое отношение. Они пытались кого-то найти, но среди своих не нашли – им же надо будет нам как-то в глаза смотреть. Это наша страна. А Саакашвили что? Он сегодня здесь пофестивалит, завтра его еще куда-то назначат.

– Но должность Саакашвили без полномочий. Что такое "главный по реформам"?

– Вы его недооцениваете. Он очень способный. Поверьте мне. Некоторому человеку дадут полномочия, генеральские погоны, а он ничего сделать не сможет. А этому можно только палец позволить вставить, и он все расковыряет, и будет делать все, что считает нужным. Я понимаю, кто его окружение и где оно здесь. И знаю, кто хочет это сделать чужими руками.

– Вопрос по гуманитарным грузам от Офиса президента, которые ввозились самолетами. И судя по нашему опросу мэров, они либо не получили из этих грузов вообще ничего, либо получили мизер. Какая ситуация у вас?

– Мы не исключение. Мы получили около 2 тысяч экспресс-тестов, а потом мы смогли, слава Богу, купить 10 тысяч английских тестов. И в это время нам пришли эти тесты от области. Нам их вручили торжественно, но оказалось, что инструкция на китайском языке – мы неделю переводили эту инструкцию. Пока мы ее переводили, пришла информация, что некоторые страны их вообще возвращают, потому что они неправильные. Мы практически их не использовали. Врачи даже отказывались проводить эти экспресс-тесты, если они не работают. К ним не было никаких сертификатов качества, сопроводительной документации. Вот этот гуманитарный груз завезли, передали в облгосадминистрацию, и дальше пустили по регионам. Я помню, что нам передали немного масок и что-то из костюмов.

Когда меня пригласили на совещание к губернатору, там был Андрей Ставницер – проводили совещание оперативного штаба. И Ставницер тогда сказал, что он выделил около 2 млн долларов на закупку средств защиты, в Китае формируется борт и т.д. Я сидел, слушал, а потом задал вопрос: "Это все хорошо. А что получит Одесса? Что мы будем иметь с этого самолета? Три маски, четыре шприца, или что?" Я согласен, что надо спасать страну. Но страна состоит из городов, поселков. На что я получил такой ответ: это как раз и наша задача – мы будем бороться за то, чтобы Одесса что-то получила. Вот так. Много интересного и смешного, и это продолжает происходить.