Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе. 30 апреля местная городская власть фактически отменила карантин, что незамедлительно повлекло за собой реакцию центра.

К мэру в Твиттере обратился глава МВД Арсен Аваков, предупредив, что реакция будет жесткой. Вскоре на Бондаренко завели уголовное дело. А уже к вечеру президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении передал пламенный привет городскому главе и сказал, что Бондаренко перепутал децентрализацию с автономией.

"Страна" в эксклюзивном интервью узнала у городского главы Черкасс, как у него так получилось и что бы он хотел ответить президенту Зеленскому.

- Президент Зеленский передал вам пламенный привет в своем традиционном обращении. А что бы вы сказали Зеленскому?

- Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными.



- А что он вас хотел черкасский глава СБУ?

- Он мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель.



- И как? Объяснил?

- Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил.



- Вы не боитесь, что вас посадят? Или будут мстить, преследовать, заводить дела, как это принято?

- За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю.



- Вы ожидали, что будет такое давление со стороны власти? После поздравления от Зеленского никто не звонил пока?

- Мне, наверное, нужно нанять охрану и думать о безопасности моей семьи. Наверное, представители местной власти после этого будут вообще бояться общаться со мной. Они, наверное, думают, что делать, потому что люди за городского голову, а приказы свыше против мэра.



- Когда опубликовали документ о том, что Черкассы выходят из карантина, к вам звонил кто-то из ОП или Кабмина? Что говорили?

- Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОДА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера. Вы мне скажите, до чего мы дожили? Министр здравоохранения приезжает в город и не посещает местную власть, не приглашают никого на встречу, но зато нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере.



- Вы в своих высказываниях критиковали власть, а закрытие парков и скверов и вовсе назвали "глупыми решениями". По сути, это война мэра с центральной властью. С чем она связана?

- Социальная несправедливость. Закон должен быть один для всех, а не отдельный строительный гипермаркет работает, а небольшой строительный магазин должен закрываться.



- С начала карантина мэры других городов внедряли программу лояльности. Например, в Харькове долгое время не хотели закрывать рынки, а в Днепре не запрещали гулять в скверах и парках. Вы же решили действовать радикально и разрешили работу кофеен и магазинов. Почему?

- То , что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.



- То есть в Черкассах уже работают небольшие строительные магазины?

- Нет, сейчас в Черкассах работает только "Эпицентр". Если идти на карантин, то всей страной, а не отдельный большой бизнес работает, а простые предприниматели нет.



- Но вы же разрешили работу, почему не работают? И какие у вас дальнейшие планы на выход из карантина?

- Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца. Мы нормально себе работаем, не нарушая правил ограничений. Если кто-то будет нарушать санитарные нормы – будем закрывать. У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина.