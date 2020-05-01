Градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко
Градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе. 30 апреля местная городская власть фактически отменила карантин, что незамедлительно повлекло за собой реакцию центра.

К мэру в Твиттере обратился глава МВД Арсен Аваков, предупредив, что реакция будет жесткой. Вскоре на Бондаренко завели уголовное дело. А уже к вечеру президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении передал пламенный привет городскому главе и сказал, что Бондаренко перепутал децентрализацию с автономией.

"Страна" в эксклюзивном интервью узнала у городского главы Черкасс, как у него так получилось и что бы он хотел ответить президенту Зеленскому.

- Президент Зеленский передал вам пламенный привет в своем традиционном обращении. А что бы вы сказали Зеленскому?

- Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными.

- А что он вас хотел черкасский глава СБУ?

- Он мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель.

- И как? Объяснил?

- Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил.

- Вы не боитесь, что вас посадят? Или будут мстить, преследовать, заводить дела, как это принято?

- За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю.

- Вы ожидали, что будет такое давление со стороны власти? После поздравления от Зеленского никто не звонил пока?

- Мне, наверное, нужно нанять охрану и думать о безопасности моей семьи. Наверное, представители местной власти после этого будут вообще бояться общаться со мной. Они, наверное, думают, что делать, потому что люди за городского голову, а приказы свыше против мэра.

- Когда опубликовали документ о том, что Черкассы выходят из карантина, к вам звонил кто-то из ОП или Кабмина? Что говорили?

- Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОДА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера. Вы мне скажите, до чего мы дожили? Министр здравоохранения приезжает в город и не посещает местную власть, не приглашают никого на встречу, но зато нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере.

- Вы в своих высказываниях критиковали власть, а закрытие парков и скверов и вовсе назвали "глупыми решениями". По сути, это война мэра с центральной властью. С чем она связана?

- Социальная несправедливость. Закон должен быть один для всех, а не отдельный строительный гипермаркет работает, а небольшой строительный магазин должен закрываться.

- С начала карантина мэры других городов внедряли программу лояльности. Например, в Харькове долгое время не хотели закрывать рынки, а в Днепре не запрещали гулять в скверах и парках. Вы же решили действовать радикально и разрешили работу кофеен и магазинов. Почему?

- То , что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.

- То есть в Черкассах уже работают небольшие строительные магазины?

- Нет, сейчас в Черкассах работает только "Эпицентр". Если идти на карантин, то всей страной, а не отдельный большой бизнес работает, а простые предприниматели нет.

- Но вы же разрешили работу, почему не работают? И какие у вас дальнейшие планы на выход из карантина?

- Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца. Мы нормально себе работаем, не нарушая правил ограничений. Если кто-то будет нарушать санитарные нормы – будем закрывать. У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина.

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